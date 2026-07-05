Liga Saudita? “Precisamos de transformar isto em algo sensato e sustentável”. Entrevista a Petter Hutton, diretor Saudi Pro League

Qual é a diferença entre a liga saudita e aquilo que foi o plano chinês?

Acho que a diferença é que aprendemos com ambos. Vê-se esse entusiasmo com a chegada de jogadores de renome, mas é preciso fazê-lo como um investimento e dizer: ‘Estou a fazer isto por uma razão, e o próximo passo é este, e o seguinte é aquele’. Isso não aconteceu necessariamente na primeira vez na China. Houve um entusiasmo em apoiar o desejo do governo de investir no desporto, mas não havia necessariamente um plano de negócios subjacente. Neste caso, existe um plano de negócios e esperamos poder transformá-lo em algo a longo prazo, sustentável e algo de que nos possamos orgulhar.

Mas quão longe pode chegar este projeto? Por exemplo, vê a liga saudita a ser uma das mais vistas no mundo e comparada a nivel desportivo com outras ligas na Europa?

Acho que, mesmo olhando para os números agora, vejo a liga saudita provavelmente no top 10, dependendo das métricas que usar. Primeiro, porque tem uma audiência enorme no Médio Oriente; é claramente a liga dominante nessa região, que tem uma enorme população que assiste a futebol. É transmitida em canal aberto e chega a imensa gente. Mas agora temos acordos de transmissão basicamente em todos os mercados do mundo, e os números que vemos em mercados como o Brasil ou Portugal são enormes. Assim, vê-se a liga a crescer em visibilidade e credibilidade. A credibilidade é muito importante. Olhe para como o Al Hilal jogou no Mundial de Clubes ou o que fizemos na Liga dos Campeões da Ásia; essas coisas significam que este não é um produto puramente doméstico, mas algo com credibilidade noutros mercados.

Mas como será depois de Ronaldo? Porque refere esses números num momento em que o Cristiano Ronaldo faz parte da liga. É normal associar as coisas. Como planeiam viver depois de Ronaldo?

O lado positivo é que não somos apenas o Ronaldo. Ele claramente fez uma diferença massiva na liga e continua a fazê-la, tanto em termos da sua reputação internacional como na forma como se envolve na elevação dos padrões locais. Isso é algo de que ele se deve orgulhar. Mas há grandes nomes: Karim Benzema, João Félix, há muitos jogadores jovens que vieram de França e de Portugal, em particular nos últimos dois anos, e que estão a melhorar. Ronaldo abriu portas como talvez mais ninguém no mundo conseguiria, mas temos de garantir que estamos a construir um base de talento, tanto saudita como estrangeiro, que ajudará a liga a continuar a crescer.