Momentos-chave
- Final do jogo! 1-4 para a Bélgica
- Golo da Bélgica! 1-4 por Lukaku
- Golo da Bélgica! 1-3 por Vanaken
- E volta a rolar a bola, início da segunda parte do Estados Unidos-Bélgica
- Intervalo! 1-2 para a Bélgica
- Golo da Bélgica! 1-2 por De Ketelaere
- Golo dos Estados Unidos! 1-1 por Tillman
- Golo da Bélgica! 0-1 por De Ketelaere
- E rola a bola, início do Estado Unidos-Bélgica
- Onze inicial da Bélgica
- Onze inicial dos Estados Unidos
- Nélson Semedo: "Se calhar podíamos fazer um pouco mais"
- Seleção Nacional chega a Portugal ao início do dia de quarta-feira
- Proença: "Não há sucesso sem processo, o processo existe e irá levar-nos ao êxito"
- Ronaldo está de "consciência tranquila" e destaca percurso: "Antes do Cristiano, Portugal nunca tinha ganho nada"
- Martínez despede-se da Seleção: "Sem ganhar o Mundial, acho que não faz sentido continuar"
- Luís Montenegro elogia Cristiano Ronaldo e prevê que jogador possa vir a assumir outro "papel" por Portugal
- "Temos muito boas individualidades, mas não temos um conceito de jogo", sublinha Rúben Dias
- Pedro Porro: "Fomos uma equipa do princípio ao fim"
- Diogo Costa: "Tínhamos tudo para fazer melhor"
- Bruno Fernandes: "Fizemos o que não podíamos fazer"
- Rúben Dias: "Saímos com a sensação de que dava para mais"
- Bruno Fernandes: "Este grupo tinha qualidade para ganhar o Mundial. Infelizmente não vai ganhar, não foi possível"
- Luis de la Fuente: "Foi um jogaço"
- Martínez diz que portugueses podem estar "orgulhosos": "Podia ganhar Espanha, podia cair para o lado de Portugal"
- Rodri: "Temos de aprender para a próxima partida"
- As estatísticas do Portugal-Espanha
- Acabou! Portugal está fora do Mundial (0-1)
- Golo de Espanha! 0-1 por Merino
- Recomeça o dérbi ibérico!
- Mundial supera marca dos 50 milhões de espectadores
- Ricardo: "Queremos mais a bola. Temos mais vontade, força e garra"
- Intervalo! Dérbi ibérico segue empatado (0-0)
- Nuno Mendes atira à trave!
- Diogo Costa torna-se no primeiro guarda-redes português a chegar aos 10 em Mundiais
- Começa o Portugal-Espanha!
- Federação Francesa de Futebol vai apresentar queixa no Ministério Público sobre comentários "criminosos e condenáveis" de senadora paraguaia
- Marco Rubio diz que Balogun não fez falta e tenta brincar com caso: "Se calhar falamos disto amanhã na NATO"
- Mbappé responde a senadora paraguaia: "Desprezível e indigna"
- João Félix é a única novidade de Martínez
- Martínez: "Os sinais são muito bons porque temos jogadores muito responsáveis e comprometidos com a Seleção
- Rui Silva: "Vamos dar tudo e deixar a pele em campo"
- O onze inicial de Portugal
- De la Fuente repete onze que goleou a Áustria
- O onze inicial da Espanha
- FIFA rejeita recurso da Federação belga. Bélgica diz que há "violação dos regulamentos da FIFA"
- Seleção deixa o hotel em Dallas e ruma ao estádio
- Tubarões azuis homenageados na Assembleia Nacional de Cabo Verde
- Starmer interveio no horário do México-Inglaterra
- "Em vez de leite materno, mamava cocos". Senadora paraguaia profere insultos racistas contra Mbappé
- Infantino confirma que falou com Trump, mas diz que órgãos da FIFA são "independentes"
- "Não entendem nada de futebol". Klopp ataca Trump e Infantino sobre caso Balogun
- Comitiva senegalesa ainda nos EUA por não prever derrota contra a Bélgica
- Antigo campeão brasileiro pede demissão de Ancelotti e sugere Jesus e Guardiola como possíveis substitutos
- "Tudo o que eu fiz foi pedir uma revisão". Trump rejeita responsabilidade pela suspensão do castigo a Balogun e ataca árbitro
- Federação belga de futebol pede explicações à FIFA. Organismo deu "algumas horas" à Bélgica para apresentar um recurso
- Trump afirma que "ninguém quer saber" de futebol na sequência do caso Balogun
- "A política não tem lugar em campo". Ministra alemã critica FIFA no caso Balogun
- "Onde é que começa e onde é que acaba?". Selecionador inglês questiona decisão da FIFA
- Capitão da Espanha diz que Portugal tem a “melhor geração de sempre”
- "Infantino deveria envergonhar-se". Wayne Rooney condena decisão da FIFA sobre Balogun
- "Agora acabou". Neymar despede-se da seleção brasileira
- Governo belga chocado com decisão da FIFA depois de pedido de Trump
- Federação belga e UEFA ponderam medidas contra a FIFA
- "Quo vadis, FIFA?". Blatter tece duras críticas à decisão da FIFA sobre Balogun
- "Ultrapassou todos os limites". UEFA condena reversão da suspensão de Balogun
- Médio inglês sofre "lesão grave" no pulso após festejos da passagem aos quartos de final e é transferido para o hospital
- Haaland pede que adeptos continuem a apoiar a seleção brasileira
- Para vencer, "precisávamos de cansar o Brasil". Selecionador norueguês celebra passagem aos quartos de final
- Selecionador brasileiro recusa demissão e antecipa "o início de um novo ciclo"
- O horário de hoje
Histórico de atualizações
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Terminamos aqui a cobertura do dia 26 do Mundial. Para acompanhar as notícias de hoje, consulte o liveblog desta terça-feira.
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“Desiludido, mas é o GOAT”. Adeptos despedem-se de CR7
À saída do estádio de Dallas escutámos os adeptos que assistiram ao adeus de Ronaldo em mundiais. Entre orgulho, provocações e agradecimentos, houve sobretudo respeito pela carreira de Cristiano.
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Para já, a notícia é esta: a equipa da casa foi goleada (a crónica do Estados Unidos-Bélgica)
Admitindo que não há nenhuma regra para anular frangos nem validar defesas de Courtois a remates de Balogun, EUA caíram perante uma Bélgica que, como diz Klopp, sabe a quem pertence o futebol (1-4).
Para já, a notícia é esta: a equipa da casa foi goleada (a crónica do Estados Unidos-Bélgica)
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Para já, a notícia é esta: a equipa da casa foi goleada (a crónica do Estados Unidos-Bélgica)
Admitindo que não há nenhuma regra para anular frangos nem validar defesas de Courtois a remates de Balogun, EUA caíram perante uma Bélgica que, como diz Klopp, sabe a quem pertence o futebol (1-4).
Para já, a notícia é esta: a equipa da casa foi goleada (a crónica do Estados Unidos-Bélgica)
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Final do jogo! 1-4 para a Bélgica
Final do jogo em Seattle! Bélgica goleia os Estados Unidos por 4-1 e segue para os quartos de final do Mundial, onde irá defrontar a Espanha na próxima sexta-feira.
[ ???????? USA 1-4 Bélgica ???????? ]
Game over, White House ????♂️
???? As 24 horas de polémica em redor do caso Balogun acabaram por ser indiferentes dentro das 4 linhas: o avançado americano jogou, mas ficou a ver os "diabos vermelhos" oferecerem uma "clinic" de Futebol em Seattle, que acabou… pic.twitter.com/KswnWXHiTh
— GoalPoint (@_Goalpoint) July 7, 2026
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Golo da Bélgica! 1-4 por Lukaku
E é golo da Bélgica! Já em período de descontos, Lukaku ganhou a bola na área após erros de Freeman e Richards, arrisca de pé direito e faz o 4-1 em Seattle.
Novo erro, novo golo da Bélgica ????
Lukaku fechou o marcador ????????#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Belgica #betano pic.twitter.com/Hjgw8X1YTF
— sport tv (@sporttvportugal) July 7, 2026
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Golo da Bélgica! 1-3 por Vanaken
E é golo da Bélgica! Lance para os apanhados em Seattle, com Matt Freese a conseguir sair da baliza para cortar uma bola que ia para De Ketelaere, a passar depois mal a bola e a colocar em Vanaken, que atirou para a baliza deserta, contando também com um Tim Read que se atrapalhou na hora de cortar o remate.
Matt Freese a oferecer um golo à Bélgica ????#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Belgica #betano pic.twitter.com/2HlRamz1ji
— sport tv (@sporttvportugal) July 7, 2026
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Mourinho deixou de ser opção, a sucessão tornou-se uma opção única: Jorge Jesus a caminho da Seleção
Mourinho ainda foi hipótese caso Martínez saísse depois da Liga das Nações, Jesus passou da short list para candidato único à sucessão do espanhol nos últimos meses. Próximos dias vão fechar processo.
Mourinho deixou de ser opção, a sucessão tornou-se uma opção única: Jorge Jesus a caminho da Seleção
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E volta a rolar a bola, início da segunda parte do Estados Unidos-Bélgica
E volta a rolar a bola em Seattle, início da segunda parte do Estados Unidos-Bélgica com a entrada de Gio Reyna ao intervalo do lado dos norte-americanos.
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Intervalo! 1-2 para a Bélgica
Intervalo no Lumen Field, em Seattle! Bélgica vence Estados Unidos por 2-1 com bis de De Ketelaere depois de uma primeira parte em que esteve quase sempre por cima (mesmo perdendo o médio Onana por lesão logo aos 21′).
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Golo da Bélgica! 1-2 por De Ketelaere
E é golo da Bélgica! Apenas um minuto e meio depois do empate, Trossard trabalha bem na esquerda, consegue fazer o cruzamento com dois jogadores em cima e De Ketelaere, de cabeça na pequena área, faz o bis para o 2-1.
Outra vez ele, De Ketelaere ????#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Belgica #betano pic.twitter.com/8aiNFrmi9A
— sport tv (@sporttvportugal) July 7, 2026
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Golo dos Estados Unidos! 1-1 por Tillman
E é golo dos Estados Unidos! Tillman volta a marcar de livre direto como acontecera diante da Bósnia, neste caso com um desvio na cabeça de Vanaken a fazer toda a diferença para bater Courtois para o empate.
Tillman de livre direto ????#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #EstadosUnidos #betano pic.twitter.com/GPIICCabz5
— sport tv (@sporttvportugal) July 7, 2026
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Golo da Bélgica! 0-1 por De Ketelaere
E é golo da Bélgica! De Ketelaere aparece bem na área entre o central e o lateral para, numa insistência de Raskin, desviar na pequena área o cruzamento do médio para o 1-0.
Outra vez ele, De Ketelaere ????#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Belgica #betano pic.twitter.com/8aiNFrmi9A
— sport tv (@sporttvportugal) July 7, 2026
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O "fracasso" de Martínez e o "fim do jogador cuja longevidade tem sido uma maravilha": imprensa internacional destaca percurso de Ronaldo
Na imprensa internacional ecoa a saída de Martínez e o fim de Ronaldo em Mundiais. Lágrimas do capitão, exemplo de longevidade e prestação aquém na América do Norte no epicentro do rescaldo.
O “fracasso” de Martínez e o “fim do jogador cuja longevidade tem sido uma maravilha”: imprensa internacional destaca percurso de Ronaldo
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Matt Freese impede o golo de Castagne
Primeira oportunidade do jogo para a Bélgica e com apenas 50 segundos decorridos, com Castagne a arriscar a meia distância para uma grande intervenção de Matt Freese.
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E rola a bola, início do Estado Unidos-Bélgica
E rola a bola no Lumen Field, em Seattle, início do Estados Unidos-Bélgica que terá arbitragem do jordano Adham Makhadmeh.
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Onze inicial da Bélgica
Onze inicial da Bélgica: Courtois; Castagne, Mechele, Ngoy, Maxim De Cuyper; Onana, Raskin, Tielemans; Lukebakio, Trossard e De Ketelaere
Suplentes da Bélgica: Senne Lammens, Mike Penders, Zeno Debast, Theate, Muenier, Koni De Winter, Joaquin Seys, Axel Witsel, Kevin de Bruyne, Vanaken, Saelemarkers, Doku, Diego Moreira, Matias Fernández-Pardo e Lukaku
Treinador: Rudi García
Our formation is set. ???? #SelectedByPwC #USABEL pic.twitter.com/bHKLsaLQw9
— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 6, 2026
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Onze inicial dos Estados Unidos
Onze inicial dos EUA: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Tillman, Weston McKennie; Dest, Pulisic e Balogun
Suplentes dos EUA: Matt Turner, Chris Brady, Trusty, Joe Scally, Mark McKenzie, Miles Robinson, Aaronson, Gio Reyna, Max Arfsten, Berhalter, Tim Weah, Zendejas, Haji Wright e Ricardo Pepi
Treinador: Mauricio Pochettino
All About U.S. ????????#USMNT x The @HomeDepot pic.twitter.com/ud32G5aKrq
— U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) July 6, 2026
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Viramos agora as atenções também para Seattle, onde Estados Unidos e Bélgica vão entrar em campo à 1h da manhã para mais um encontro dos oitavos de final marcado pela polémica que durou todo o dia pela despenalização de Balogun.
Sights are set ????#FIFAWorldCup pic.twitter.com/3FPRssQi8x
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026
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As cinco (grandes) defesas de Diogo Costa na hora do adeus que "vingaram" a saída mal calculada no Mundial de 2022
Diogo Costa voltou a ser o grande destaque de Portugal frente à Espanha e terminou Mundial-2026 como principal figura depois do lance infeliz no Mundial-2022 frente a Marrocos que demorou a esquecer.
As cinco (grandes) defesas de Diogo Costa na hora do adeus que “vingaram” a saída mal calculada no Mundial de 2022