Momentos-chave
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  • Entrada em destaque

    09:40
    Ricardo Reis

    Terminamos aqui a cobertura do dia 26 do Mundial. Para acompanhar as notícias de hoje, consulte o liveblog desta terça-feira.

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    07:12
    Miguel Cordeiro

    “Desiludido, mas é o GOAT”. Adeptos despedem-se de CR7

    À saída do estádio de Dallas escutámos os adeptos que assistiram ao adeus de Ronaldo em mundiais. Entre orgulho, provocações e agradecimentos, houve sobretudo respeito pela carreira de Cristiano.

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    “Desiludido, mas é o GOAT”. Adeptos despedem-se de CR7

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    03:27
    Bruno Roseiro

    Para já, a notícia é esta: a equipa da casa foi goleada (a crónica do Estados Unidos-Bélgica)

    Admitindo que não há nenhuma regra para anular frangos nem validar defesas de Courtois a remates de Balogun, EUA caíram perante uma Bélgica que, como diz Klopp, sabe a quem pertence o futebol (1-4).

    Para já, a notícia é esta: a equipa da casa foi goleada (a crónica do Estados Unidos-Bélgica)

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    03:10
    Bruno Roseiro

    Para já, a notícia é esta: a equipa da casa foi goleada (a crónica do Estados Unidos-Bélgica)

    Admitindo que não há nenhuma regra para anular frangos nem validar defesas de Courtois a remates de Balogun, EUA caíram perante uma Bélgica que, como diz Klopp, sabe a quem pertence o futebol (1-4).

    Para já, a notícia é esta: a equipa da casa foi goleada (a crónica do Estados Unidos-Bélgica)

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    90'
    Bruno Roseiro

    Final do jogo! 1-4 para a Bélgica

    Final do jogo em Seattle! Bélgica goleia os Estados Unidos por 4-1 e segue para os quartos de final do Mundial, onde irá defrontar a Espanha na próxima sexta-feira.

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    90'
    Bruno Roseiro

    Golo da Bélgica! 1-4 por Lukaku

    E é golo da Bélgica! Já em período de descontos, Lukaku ganhou a bola na área após erros de Freeman e Richards, arrisca de pé direito e faz o 4-1 em Seattle.

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    57'
    Bruno Roseiro

    Golo da Bélgica! 1-3 por Vanaken

    E é golo da Bélgica! Lance para os apanhados em Seattle, com Matt Freese a conseguir sair da baliza para cortar uma bola que ia para De Ketelaere, a passar depois mal a bola e a colocar em Vanaken, que atirou para a baliza deserta, contando também com um Tim Read que se atrapalhou na hora de cortar o remate.

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    02:42
    Bruno Roseiro

    Mourinho deixou de ser opção, a sucessão tornou-se uma opção única: Jorge Jesus a caminho da Seleção

    Mourinho ainda foi hipótese caso Martínez saísse depois da Liga das Nações, Jesus passou da short list para candidato único à sucessão do espanhol nos últimos meses. Próximos dias vão fechar processo.

    Mourinho deixou de ser opção, a sucessão tornou-se uma opção única: Jorge Jesus a caminho da Seleção

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    46'
    Bruno Roseiro

    E volta a rolar a bola, início da segunda parte do Estados Unidos-Bélgica

    E volta a rolar a bola em Seattle, início da segunda parte do Estados Unidos-Bélgica com a entrada de Gio Reyna ao intervalo do lado dos norte-americanos.

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    45'
    Bruno Roseiro

    Intervalo! 1-2 para a Bélgica

    Intervalo no Lumen Field, em Seattle! Bélgica vence Estados Unidos por 2-1 com bis de De Ketelaere depois de uma primeira parte em que esteve quase sempre por cima (mesmo perdendo o médio Onana por lesão logo aos 21′).

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    33'
    Bruno Roseiro

    Golo da Bélgica! 1-2 por De Ketelaere

    E é golo da Bélgica! Apenas um minuto e meio depois do empate, Trossard trabalha bem na esquerda, consegue fazer o cruzamento com dois jogadores em cima e De Ketelaere, de cabeça na pequena área, faz o bis para o 2-1.

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    31'
    Bruno Roseiro

    Golo dos Estados Unidos! 1-1 por Tillman

    E é golo dos Estados Unidos! Tillman volta a marcar de livre direto como acontecera diante da Bósnia, neste caso com um desvio na cabeça de Vanaken a fazer toda a diferença para bater Courtois para o empate.

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    9'
    Bruno Roseiro

    Golo da Bélgica! 0-1 por De Ketelaere

    E é golo da Bélgica! De Ketelaere aparece bem na área entre o central e o lateral para, numa insistência de Raskin, desviar na pequena área o cruzamento do médio para o 1-0.

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    01:05
    Tiago Gama Alexandre

    O "fracasso" de Martínez e o "fim do jogador cuja longevidade tem sido uma maravilha": imprensa internacional destaca percurso de Ronaldo

    Na imprensa internacional ecoa a saída de Martínez e o fim de Ronaldo em Mundiais. Lágrimas do capitão, exemplo de longevidade e prestação aquém na América do Norte no epicentro do rescaldo.

    O “fracasso” de Martínez e o “fim do jogador cuja longevidade tem sido uma maravilha”: imprensa internacional destaca percurso de Ronaldo

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    1'
    Bruno Roseiro

    Matt Freese impede o golo de Castagne

    Primeira oportunidade do jogo para a Bélgica e com apenas 50 segundos decorridos, com Castagne a arriscar a meia distância para uma grande intervenção de Matt Freese.

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    1'
    Bruno Roseiro

    E rola a bola, início do Estado Unidos-Bélgica

    E rola a bola no Lumen Field, em Seattle, início do Estados Unidos-Bélgica que terá arbitragem do jordano Adham Makhadmeh.

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    00:53
    Bruno Roseiro

    Onze inicial da Bélgica

    Onze inicial da Bélgica: Courtois; Castagne, Mechele, Ngoy, Maxim De Cuyper; Onana, Raskin, Tielemans; Lukebakio, Trossard e De Ketelaere

    Suplentes da Bélgica: Senne Lammens, Mike Penders, Zeno Debast, Theate, Muenier, Koni De Winter, Joaquin Seys, Axel Witsel, Kevin de Bruyne, Vanaken, Saelemarkers, Doku, Diego Moreira, Matias Fernández-Pardo e Lukaku

    Treinador: Rudi García

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    00:44
    Bruno Roseiro

    Onze inicial dos Estados Unidos

    Onze inicial dos EUA: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Tillman, Weston McKennie; Dest, Pulisic e Balogun

    Suplentes dos EUA: Matt Turner, Chris Brady, Trusty, Joe Scally, Mark McKenzie, Miles Robinson, Aaronson, Gio Reyna, Max Arfsten, Berhalter, Tim Weah, Zendejas, Haji Wright e Ricardo Pepi

    Treinador: Mauricio Pochettino

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    00:39
    Bruno Roseiro

    Viramos agora as atenções também para Seattle, onde Estados Unidos e Bélgica vão entrar em campo à 1h da manhã para mais um encontro dos oitavos de final marcado pela polémica que durou todo o dia pela despenalização de Balogun.

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    00:34
    Bruno Roseiro

    As cinco (grandes) defesas de Diogo Costa na hora do adeus que "vingaram" a saída mal calculada no Mundial de 2022

    Diogo Costa voltou a ser o grande destaque de Portugal frente à Espanha e terminou Mundial-2026 como principal figura depois do lance infeliz no Mundial-2022 frente a Marrocos que demorou a esquecer.

    As cinco (grandes) defesas de Diogo Costa na hora do adeus que “vingaram” a saída mal calculada no Mundial de 2022

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