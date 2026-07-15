Momentos-chave
- As estatísticas finais
- Final da partida! Argentina vence Inglaterra e está na final (1-2)
- Golo da Argentina!
- Golo da Argentina!
- Golo de Inglaterra!
- Arranca a segunda parte do Inglaterra-Argentina!
- Intervalo! Inglaterra e Argentina ainda sem golos (0-0)
- Começa o Inglaterra-Argentina!
- Onze inicial da Argentina
- Onze inicial de Inglaterra
- Selecionador da Argentina diz que misturar desporto e política "seria loucura"
- Selecionador de Inglaterra deixa elogios à Argentina: "São o pacote completo"
- Nova espécie de molusco é batizada Vozinha em homenagem a guarda-redes de Cabo Verde
- Imagens de Felipe VI a festejar vitória de Espanha: "Voltaram a demonstrar que são uma das grandes seleções do mundo"
- "Obrigado pela atenção": Mariano Rajoy não pede desculpa por declarações sobre a seleção francesa que geraram acusações de racismo
- Deschamps critica árbitro: "Não quero parecer um bebé chorão, mas..."
- Kylian Mbappé: "Não jogámos o jogo que queríamos jogar"
Histórico de atualizações
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A cobertura do Observador sobre este dia 35 do Mundial fica por aqui. Para acompanhar os acontecimentos de quinta-feira, siga o nosso novo liveblog.
Dia 36 do Mundial. Está decidido: Espanha e Argentina defrontam-se na final
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Sete finais, Messi como Cafu, uma tarja que contrariou o pedido do selecionador: a festa da Argentina
Os argentinos chegaram à sétima final de um Mundial e já só estão atrás das oito da Alemanha, enquanto que Messi vai igualar um registo histórico de Cafu. Pelo meio, houve uma tarja nos festejos.
Sete finais, Messi como Cafu, uma tarja que contrariou o pedido do selecionador: a festa da Argentina
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Foi mesmo pelas Malvinas, por Diego, pela última de Leo — e pela equipa que tem uma Mão de Deus a ajudar (a crónica do Inglaterra-Argentina)
A Argentina esteve a perder, teve de correr atrás do resultado e acabou a vencer Inglaterra mais pela raça do que pela lógica, garantindo que vai disputar a final do Mundial 2026 contra Espanha (1-2).
Foi mesmo pelas Malvinas, por Diego, pela última de Leo — e pela equipa que tem uma Mão de Deus a ajudar (a crónica do Inglaterra-Argentina)
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As estatísticas finais
[ ???????????????????????????? Inglaterra 1 – 2 Argentina ???????? ]
Alma Argentina vira o London bus de Tuchel
???? Argentinos voltam a virar uma desvantagem e marcam uma "finalíssima" com o vencedor do último EURO
???? Ingleses entraram bem, conseguiram o mais difícil mas depois Tuchel estacionou um "London… pic.twitter.com/KilPr30PR8
— GoalPoint (@_Goalpoint) July 15, 2026
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Os golos da reviravolta dos argentinos
ENZO DO MEIO DA RUA ????
A Argentina empata já perto do fim! #sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Argentina #betano pic.twitter.com/WML2ctJJ0L
— sport tv (@sporttvportugal) July 15, 2026
LAUTARO MARTÍNEZ NOS DESCONTOS E A ARGENTINA ESTÁ NA FRENTE ????#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Argentina #betano pic.twitter.com/BAdIzwEsaJ
— sport tv (@sporttvportugal) July 15, 2026
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Final da partida! Argentina vence Inglaterra e está na final (1-2)
Fim do jogo! A Argentina vence Inglaterra em Atlanta e está na final do Mundial 2026! Os argentinos vão disputar a segunda final consecutiva, agora contra Espanha, e podem sagrar-se bicampeões mundiais. Anthony Gordon, Enzo Fernández e Lautaro Martínez marcaram os golos da partida (1-2)
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Dupla substituição em Inglaterra
Saem John Stones e Djed Spence, entram Rashford e Ivan Toney.
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Mac Allister começou por atirar ao poste, Messi recuperou a bola na direita e cruzou de forma perfeita para a área, onde Lautaro apareceu completamente sozinho a cabecear para carimbar a reviravolta.
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Golo da Argentina!
Está feita a reviravolta! Marca Lautaro!
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Nove minutos de tempo extra para jogar em Atlanta.
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Ele tanto tentou que acabou por conseguir. Canto curto na direita, com Messi a abrir em Enzo Fernández à entrada da grande área e o médio do Chelsea a atirar em jeito para bater Pickford.
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Golo da Argentina!
Está feito o empate! Marca Enzo Fernández!
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Mais um remate de muito longe de Enzo Fernández, agora com Pickford a desviar por cima da trave.
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Dupla substituição em Inglaterra
Saem Declan Rice e Reece James, entram Dan Burn e Nico O’Reilly.
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Substituição na Argentina
Sai Tagliafico, entra Lautaro Martínez.
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Quase o golo da Argentina! Mac Allister acertou no poste depois de um cruzamento na direita e Pickford, na recarga, voltou a ser crucial ao segurar um remate do mesmo Mac Allister.
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Tripla substituição na Argentina
Saem Lisandro Martínez, Molina e Simeone, entram Otamendi, Montiel e Rodrigo de Paul.
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Substituição em Inglaterra
Sai Anthony Gordon, entra Ezri Konsa.
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Pickford! Quase o golo da Argentina! Cruzamento de Messi na direita, com Nico González a cabecear na área e Pickford a responder com uma enorme defesa.
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Remate rasteiro de Declan Rice, ainda de muito longe, com Emiliano Martínez a segurar junto ao relvado.