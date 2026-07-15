Histórico de atualizações
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    09:28
    Cátia Bruno

    A cobertura do Observador sobre este dia 35 do Mundial fica por aqui. Para acompanhar os acontecimentos de quinta-feira, siga o nosso novo liveblog.

    Dia 36 do Mundial. Está decidido: Espanha e Argentina defrontam-se na final

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    23:19
    Mariana Fernandes

    Sete finais, Messi como Cafu, uma tarja que contrariou o pedido do selecionador: a festa da Argentina

    Os argentinos chegaram à sétima final de um Mundial e já só estão atrás das oito da Alemanha, enquanto que Messi vai igualar um registo histórico de Cafu. Pelo meio, houve uma tarja nos festejos.

    Sete finais, Messi como Cafu, uma tarja que contrariou o pedido do selecionador: a festa da Argentina

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    22:29
    Mariana Fernandes

    Foi mesmo pelas Malvinas, por Diego, pela última de Leo — e pela equipa que tem uma Mão de Deus a ajudar (a crónica do Inglaterra-Argentina)

    A Argentina esteve a perder, teve de correr atrás do resultado e acabou a vencer Inglaterra mais pela raça do que pela lógica, garantindo que vai disputar a final do Mundial 2026 contra Espanha (1-2).

    Foi mesmo pelas Malvinas, por Diego, pela última de Leo — e pela equipa que tem uma Mão de Deus a ajudar (a crónica do Inglaterra-Argentina)

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    22:09
    Mariana Fernandes

    As estatísticas finais

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    22:04
    Mariana Fernandes

    Os golos da reviravolta dos argentinos

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    22:03
    Mariana Fernandes

    Final da partida! Argentina vence Inglaterra e está na final (1-2)

    Fim do jogo! A Argentina vence Inglaterra em Atlanta e está na final do Mundial 2026! Os argentinos vão disputar a segunda final consecutiva, agora contra Espanha, e podem sagrar-se bicampeões mundiais. Anthony Gordon, Enzo Fernández e Lautaro Martínez marcaram os golos da partida (1-2)

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    96'
    Mariana Fernandes

    Dupla substituição em Inglaterra

    Saem John Stones e Djed Spence, entram Rashford e Ivan Toney.

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    93'
    Mariana Fernandes

    Mac Allister começou por atirar ao poste, Messi recuperou a bola na direita e cruzou de forma perfeita para a área, onde Lautaro apareceu completamente sozinho a cabecear para carimbar a reviravolta.

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    92'
    Mariana Fernandes

    Golo da Argentina!

    Está feita a reviravolta! Marca Lautaro!

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    90'
    Mariana Fernandes

    Nove minutos de tempo extra para jogar em Atlanta.

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    87'
    Mariana Fernandes

    Ele tanto tentou que acabou por conseguir. Canto curto na direita, com Messi a abrir em Enzo Fernández à entrada da grande área e o médio do Chelsea a atirar em jeito para bater Pickford.

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    85'
    Mariana Fernandes

    Golo da Argentina!

    Está feito o empate! Marca Enzo Fernández!

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    85'
    Mariana Fernandes

    Mais um remate de muito longe de Enzo Fernández, agora com Pickford a desviar por cima da trave.

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    83'
    Mariana Fernandes

    Dupla substituição em Inglaterra

    Saem Declan Rice e Reece James, entram Dan Burn e Nico O’Reilly.

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    81'
    Mariana Fernandes

    Substituição na Argentina

    Sai Tagliafico, entra Lautaro Martínez.

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    76'
    Mariana Fernandes

    Quase o golo da Argentina! Mac Allister acertou no poste depois de um cruzamento na direita e Pickford, na recarga, voltou a ser crucial ao segurar um remate do mesmo Mac Allister.

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    73'
    Mariana Fernandes

    Tripla substituição na Argentina

    Saem Lisandro Martínez, Molina e Simeone, entram Otamendi, Montiel e Rodrigo de Paul.

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    72'
    Mariana Fernandes

    Substituição em Inglaterra

    Sai Anthony Gordon, entra Ezri Konsa.

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    69'
    Mariana Fernandes

    Pickford! Quase o golo da Argentina! Cruzamento de Messi na direita, com Nico González a cabecear na área e Pickford a responder com uma enorme defesa.

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    66'
    Mariana Fernandes

    Remate rasteiro de Declan Rice, ainda de muito longe, com Emiliano Martínez a segurar junto ao relvado.

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