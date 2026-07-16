Lucas Digne, lateral esquerdo francês que cometeu o penálti sobre Lamine Yamal que deu a Oyarzabal a possibilidade de colocar a Espanha na frente na meia-final com os gauleses, assumiu esta quinta-feira o erro na abordagem ao lance.

“É o fim de um sonho. O sonho de um menino e, certamente, o de milhares de pessoas que nos apoiam. Imaginamos sempre muitas coisas, muitas vezes as mais bonitas. Mas o fim de um sonho pode, por vezes, ser difícil, e o despertar ainda mais brutal. O mais difícil hoje é encontrar as palavras para expressar esta imensa desilusão”, referiu nas redes sociais.

“Em primeiro lugar, estou desapontado comigo próprio. Desapontado também por esta equipa, por todos os esforços que fizemos e por este grupo de jogadores incríveis. Penso também em todos aqueles que fizeram a viagem até aqui, bem como naqueles que nos apoiam a partir de França ou em todo o mundo. O vosso apoio sustentou-nos ao longo desta aventura. Apesar desta enorme desilusão, continuo orgulhoso por ter representado o nosso país, com toda a sua riqueza, diversidade e todas as pessoas que o compõem. Mas ainda não acabou, temos uma medalha para conquistar”, acrescentou.