Momentos-chave
- Camisola de Pelé no Mundial de 1958 vendida por quase cinco milhões de dólares
- Uma dica para o futuro? Bola de Ouro explica que vencedor não tem de jogar na Europa
- "O fim de um sonho pode ser difícil e o despertar ainda mais brutal", escreve Digne
- Deschamps diz que seleção francesa tem o "dever" de ficar em terceiro lugar
- Pai de Lamine Yamal explica que não vai aos EUA por uma questão de saúde
- Gabinete do PM britânico concorda que FIFA deve castigar Argentina por tarja sobre as Malvinas
- Castigo a Park Jong-Woo nos Jogos de Londres de 2012 também é recordado
- "Somos verdadeiramente únicos e isso não é arrogância". Selecionador argentino elogia jogadores
- Romero e Lisandro não esquecem Gary Neville: "Só espero não ser tão estúpido quando me retirar..."
- Zidane aguarda mudança na legislação para suceder a Deschamps
- Espanhóis recordam castigos a Rodri e Morata por cantarem "Gibraltar é espanhol"
- 12%: o número que arrasou Inglaterra (e pode arrasar Thomas Tuchel)
- Reino Unido quer que FIFA abra investigação a tarja sobre a Guerra das Malvinas exibida pelos jogadores argentinos
- Argentinos "apanharam" garrafa de Pickford que preparava os penáltis
- Tuchel debaixo de fogo: tática foi "incompreensível"
- Lionel Messi: "É uma loucura jogar duas finais do Mundial seguidas"
Histórico de atualizações
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A cobertura do dia 36 do Mundial fica para aqui. Para acompanhar todos os desenvolvimentos desta sexta-feira, siga o nosso novo liveblog.
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Tarja sobre as Malvinas. Regulamento e histórico ditam sanção para a Argentina
Os jogadores da Argentina festejaram com uma tarja sobre as Malvinas. Analisámos os regulamentos e o histórico: “Em condições normais, a Argentina tem de ser punida. Em condições anormais, também.”
Tarja sobre as Malvinas. Regulamento e histórico ditam sanção para a Argentina
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Camisola de Pelé no Mundial de 1958 vendida por quase cinco milhões de dólares
A camisola que Pelé utilizou no Mundial de 1958, o primeiro de três que conquistou pelo Brasil, foi vendida esta quinta-feira por 4,9 milhões de dólares.
Pelé's jersey from the 1958 World Cup final—where he scored twice and Brazil won their first WC—just sold at auction for $4.88M ???????????? pic.twitter.com/X1m2awfy8r
— B/R Football (@brfootball) July 16, 2026
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Os "31 truques sujos" que a Argentina utilizou frente a Inglaterra
The Telegraph fez uma compilação do primeiro ao último minuto do jogo entre Inglaterra e Argentina sobre os “31 truques sujos” utilizados pelos jogadores sul-americanos na meia-final do Mundial, em Atlanta.
???????? All 31 dirty tricks Argentina unleashed on England:
1' Mac Allister leaves one on Anderson
2' Paredes pushes Bellingham, leading to a confrontation
3' Enzo comes in late on Anderson pic.twitter.com/NpQsfiYS58
— Telegraph Football (@TeleFootball) July 15, 2026
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Uma dica para o futuro? Bola de Ouro explica que vencedor não tem de jogar na Europa
Era quase inevitável: perante aquilo que tem conseguido fazer aos 39 anos pela Argentina, e apesar das temporadas de nomes como Dembélé, Mbappé, Haaland, Lamine Yamal ou Harry Kane (ou Rodri, mais pelo Mundial que está a fazer), pode Lionel Messi chegar à nona Bola de Ouro da carreira? A resposta chegou através da conta oficial… da própria Bola de Ouro.
“Criada em 1956 pela France Football, a Bola de Ouro premiava originalmente o melhor jogador europeu que jogava numa liga europeia. Isso manteve-se até 1995, quando o troféu se globalizou a qualquer jogador nas ligas europeias. No entanto, e desde 2007, não há nenhuma restrição: a Bola de Ouro premeia o melhor jogador do mundo, apenas isso”, referiu.
Lionel Messi has emerged as the Ballon d'Or favourite after last night's display ???? ???????? pic.twitter.com/k2iixO57vg
— LiveScore (@livescore) July 16, 2026
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"O fim de um sonho pode ser difícil e o despertar ainda mais brutal", escreve Digne
Lucas Digne, lateral esquerdo francês que cometeu o penálti sobre Lamine Yamal que deu a Oyarzabal a possibilidade de colocar a Espanha na frente na meia-final com os gauleses, assumiu esta quinta-feira o erro na abordagem ao lance.
“É o fim de um sonho. O sonho de um menino e, certamente, o de milhares de pessoas que nos apoiam. Imaginamos sempre muitas coisas, muitas vezes as mais bonitas. Mas o fim de um sonho pode, por vezes, ser difícil, e o despertar ainda mais brutal. O mais difícil hoje é encontrar as palavras para expressar esta imensa desilusão”, referiu nas redes sociais.
“Em primeiro lugar, estou desapontado comigo próprio. Desapontado também por esta equipa, por todos os esforços que fizemos e por este grupo de jogadores incríveis. Penso também em todos aqueles que fizeram a viagem até aqui, bem como naqueles que nos apoiam a partir de França ou em todo o mundo. O vosso apoio sustentou-nos ao longo desta aventura. Apesar desta enorme desilusão, continuo orgulhoso por ter representado o nosso país, com toda a sua riqueza, diversidade e todas as pessoas que o compõem. Mas ainda não acabou, temos uma medalha para conquistar”, acrescentou.
DOR DA ELIMINAÇÃO! ????????????
Lucas Digne falou pela primeira vez após a eliminação da França. O lateral-esquerdo, que cometeu o pênalti sobre Lamine Yamal no lance que abriu o placar para a Espanha, comentou sobre a dificuldade de lidar com a derrota e com o sonho interrompido.????
????… pic.twitter.com/pBlAE0eMT3
— sportv (@sportv) July 16, 2026
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Deschamps diz que seleção francesa tem o "dever" de ficar em terceiro lugar
O selecionador francês, Didier Deschamps, voltou a reagir à derrota de França com Espanha. “Quando não se chega à final que se desejava, sim, deve doer. É bom que doa”, disse o treinador num vídeo divulgado pela equipa nas redes sociais. “A desilusão é tão grande quanto as nossas ambições, mas também temos de ser realistas. Temos de aceitar, não há alternativa.”
"Il y a une 3ème place à aller chercher. On a ce devoir là par rapport à ce que représente ce maillot, par rapport à tous les gens qui sont derrière l'Équipe de France" ???????? pic.twitter.com/gcULFVZbiz
— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 16, 2026
Deschamps também antecipou o jogo de sábado contra a Inglaterra, onde se decidirá o terceiro lugar. “Vamos fazer tudo o que conseguirmos para o atingir”, afirmou o selecionador. “Temos este dever para connosco, para com o que esta camisola representa, para com todos os que nos apoiam. É claro que há muitos jogadores desiludidos, mas há um jogo. Não é um amigável. Não vai mudar a vida deles, mas todos os jogadores têm esta responsabilidade.”
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Pai de Lamine Yamal explica que não vai aos EUA por uma questão de saúde
Keyne, o irmão mais novo de Lamine Yamal, tem sido um dos grandes destaques deste Mundial nas bancadas, mas o jogador do Barcelona conta com mais pessoas próximas nas bancadas, entre a mãe, Sheila Ebana, e a namorada, Inés García. Só não está o pai, Mounir Nasraoui… por questões de saúde.
“Tenho o meu filho presente todos os dias há 19 anos e dois dias. Ligou-me e disse-me que está orgulhoso de mim, só respondi que estou mais orgulhoso dele. Foi um caminho que deu muito trabalho durante a vida e ver que superou tudo deixa-me muito orgulhoso”, contou numa entrevista ao programa Y Ahora Sonsoles.
“Los Angeles estava a 18.000 quilómetros… É muito duro para mim não poder estar com ele. Sou uma pessoa epiléptica, tomo vários comprimidos ao dia e às vezes posso ter ataques. Agora mesmo posso estar tranquilo e de repente, com os nervos e com a emoção, posso ter um ataque epiléptico. Posso trazer problemas e por isso prefiro ficar a torcer a partir de cá”, acrescentou o pai do jogador na mesma entrevista.
Lamine Yamal caught his little Brother on the big screen
So Cute ❤️ pic.twitter.com/O7NaGabrfs
— Ans (@PakForeverIA) July 11, 2026
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Gabinete do PM britânico concorda que FIFA deve castigar Argentina por tarja sobre as Malvinas
O gabinete do primeiro-ministro britânico pronunciou-se sobre a polémica a propósito da tarja exibida pelos jogadores argentinos sobre as Malvinas, secundando a posição do ministro da Economia, que pediu uma investigação da FIFA.
“A taça do Mundial pode não ser nossa, mas as ilhas Malvinas são. O nosso compromisso com as Malvinas nunca irá fraquejar”, afirmou um porta-voz do Nº 10 de Downing Street.
Questionado sobre se o primeiro-ministro concorda com a posição do ministro da Economia, Peter Kyle, de que a FIFA deve investigar o caso, o porta-voz afirmou: “Subscrevo essa posição”.
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Castigo a Park Jong-Woo nos Jogos de Londres de 2012 também é recordado
Já se percebeu que aquela tarja que dizia “As Malvinas são argentinas” levantada por vários jogadores da Albiceleste após o encontro com Inglaterra vai continuar a dar que falar e há mais um exemplo de como pode mesmo valer um castigo.
No encontro de atribuição do terceiro e quarto lugares nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, o sul-coreano Park Jong-Woo festejou a vitória da Coreia do Sul frente ao Japão com um cartaz que recordava a ocupação sul-coreana dos Rochedos de Liancourt. Resultado? Não recebeu a medalha de bronze e foi sancionado com dois jogos de castigo…
Après la demi-finale de la Coupe du Monde entre l'Angleterre???????????????????????????? et l'Argentine????????, la presse???????? relève la célébration avec une banderole « Les Malouines sont argentines ».
Pourquoi ? En 2012, Park Jong-woo avait fait de même avec Dokdo et avait été suspendu 2 matchs par la FIFA. pic.twitter.com/UJXNx76FWw
— K League France (@KLeagueFr) July 16, 2026
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As duas provocações que "motivaram" o calduço de Bellingham a Barco
Durante o encontro, Jude Bellingham teve uma discussão mais acalorada com Lionel Messi, entre outros despiques com jogadores argentinos, mas aquilo que sobrou no final foi o calduço a Barco antes de uma confusão em que os elementos das duas equipas tiveram depois de ser separados.
De acordo com o As, Barco terá provocado o médio do Real Madrid em duas ocasiões, celebrando à sua frente na altura do golo do empate de Enzo Fernández e soltando depois algumas palavras no final da partida. Terá sido isso que motivou a reação mais acalorada do médio inglês no final da partida.
‼️ Ojo, este puede ser uno de los motivos del calentón de Jude Bellingham contra Valentín Barco
El Colo corrió desde el banquillo a celebrar EN LA CARA de los jugadores de Inglaterra tras el gol de Enzo Fernándezhttps://t.co/qRcMCWclAk https://t.co/BWCZc6DV3e
— Madrid Sports (@MadridSports_) July 16, 2026
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"Somos verdadeiramente únicos e isso não é arrogância". Selecionador argentino elogia jogadores
O selecionador argentino, Lionel Scaloni, deixou palavras de elogio à sua própria equipa na sequência da vitória contra Inglaterra.
“Aquilo que os jogadores estão a mostrar é impressionante”, disse o treinador. “Somos verdadeiramente únicos e isso não é arrogância. Do fundo do meu coração, estas pessoas levaram-nos à vitória.”
Scaloni falou ainda sobre a final contra Espanha, admitindo que não vai ser fácil. “Vamos tentar ganhar, vamos dar tudo, mas é muito difícil”, reconheceu.
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O francês que sacrificou tudo, Mbappé a igualar Pelé e o fim de um mito: as histórias do Mundial 2018
Por muito que agora pareça impensável, a Rússia organizou um Campeonato do Mundo há menos de uma década. França ganhou já com Mbappé, Modric brilhou com a Croácia e Alemanha saiu na fase de grupos.
O francês que sacrificou tudo, Mbappé a igualar Pelé e o fim de um mito: as histórias do Mundial 2018
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Romero e Lisandro não esquecem Gary Neville: "Só espero não ser tão estúpido quando me retirar..."
Durante os últimos dias, Gary Neville, antigo capitão do Manchester United e de Inglaterra que é hoje comentador, foi visando a dupla de centrais da Argentina, Cuti Romero e Lisandro Martínez. “Não vejo como a Inglaterra não marca pelo menos dois golos à Argentina, eles dão um golo por jogo cada”, chegou mesmo a dizer o ex-lateral direito britânico. No final da partida, a resposta dos visados não se fez esperar.
“Só espero não ser tão estúpido quando me retirar, mas fica para cada um… Oxalá não dedique o meu dia de amanhã a criticar jogadores. Todos estamos em campo para tentar fazer o melhor pela nossa equipa”, atirou Romero. “Já estamos habituados a que falem sempre de nós. Percebe-se que gostam de falar de nós, nós depois respondemos em campo”, acrescentou Lisandro Martínez.
????⚠️ Cuti Romero: “Lisandro and me, we were on fire before the game because of what Gary Neville said”.
“In England they love to speak before. We send him a big hug… I hope I’ll not be like him when I retire, I will NOT criticise players”, told @DSports. pic.twitter.com/DcYH4PdUGG
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2026
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Zidane aguarda mudança na legislação para suceder a Deschamps
Zinedine Zidane aguarda uma mudança na legislação francesa para ser confirmado como sucessor de Didier Deschamps no comando da seleção gaulesa. Porquê? Como explica o jornal L’Équipe, o Senado e a Assembleia Nacional aprovaram na semana passada “um limite máximo de 450.000 euros brutos anuais, o mesmo que para um presidente do conselho de administração de uma empresa pública industrial ou comercial”. Ou seja, dez vezes menos do que Deschamps…
Agora, a Federação Francesa de Futebol aguarda pela aprovação de Marina Ferrari, ministra do Desporto, Juventude e Vida Comunitária, para aumentar esse limite e fechar de vez o acordo com o antigo campeão mundial como jogador.
???????????? French Federation plan to sign all formal documents with Zinedine Zidane after the end of the World Cup.
Zidane never considered any other proposal over last 8 months; only wanted France job. pic.twitter.com/nertH356Ue
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2026
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Espanhóis recordam castigos a Rodri e Morata por cantarem "Gibraltar é espanhol"
O Reino Unido já apresentou uma queixa pela tarja que dizia que as Malvinas são argentinas durante a festa no relvado após a reviravolta com Inglaterra, mas os espanhóis já começaram também a recuperar casos do passado… que deram castigo: Rodri e Morata foram suspensos por um jogo por terem dito, na comemoração da conquista do Europeu de 2024, que Gibraltar era de Espanha.
Cuando Rodri y Morata dijeron “Gibraltar es español” los suspendieron un partido
A Haití le prohibieron jugar con una playera con imágenes de su independencia.
La FIFA prohíbe mezclar política con futbol, aunque no parezca…
Con Argentina se harán de la vista gorda… pic.twitter.com/mUp6OcANE7
— Ramón Cáceres (@reymonero) July 16, 2026
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12%: o número que arrasou Inglaterra (e pode arrasar Thomas Tuchel)
Entre todas as análises ao triunfo com reviravolta da Argentina frente à Inglaterra em Atlanta, há um número que salta à vista e que coloca Thomas Tuchel em xeque no cargo: os Três Leões tiveram apenas 12% de posse entre o 1-0 de Gordon (55′) e o 2-1 de Lautaro Martínez (90+2′)…
12% – Average possession between Anthony Gordon's opener and Lautaro Martínez's winner (55th to 92nd minute):
12% – ???????????????????????????? England
88% – ???????? Argentina
Trapped. pic.twitter.com/J5S9wlHCpx
— OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026
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Reino Unido quer que FIFA abra investigação a tarja sobre a Guerra das Malvinas exibida pelos jogadores argentinos
O ministro da Economia britânico, Peter Kyle, afirmou que espera que a FIFA abra uma investigação, depois de os jogadores da Argentina terem exibido uma tarja sobre a Guerra das Malvinas no final do jogo, onde se lia “As Malvinas são argentinas”.
“É totalmente inapropriado. A política tem de estar separada do futebol”, afirmou Kyle à BBC. “Esperamos que a FIFA leve a cabo uma investigação. Acho que vai acontecer, porque foi uma violação tão clara das regras que dizem que a atividade política não pode ser parte do futebol.”
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Argentinos "apanharam" garrafa de Pickford que preparava os penáltis
Jogadores argentinos ficaram mais de meia hora no relvado em festa depois do triunfo com a Inglaterra, em Atlanta, nas meias-finais do Mundial. A certa altura, encontraram uma das garrafas de água de Pickford que tinha indicações para o desempate por grandes penalidades. Messi, Nico González e Enzo Fernández foram alguns daqueles que quiseram ir ver o que estava “previsto” nos respetivos nomes.
⚠️???? Pickford’s penalty list leaked on a bottle on pitch side. pic.twitter.com/rQmH9AETIL
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2026
ATENTOS ????????️
La charla completa con un intérprete de Audio de los jugadores de la Selección Argentina al ver la botella de Pickford. ???????? pic.twitter.com/TThZhNzVdV
— Expe (@Expefutbol) July 16, 2026
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Tuchel debaixo de fogo: tática foi "incompreensível"
O selecionador de Inglaterra Thomas Tuchel tem estado debaixo de uma chuva de críticas depois da derrota de Inglaterra contra a Argentina, num jogo onde esteve a ganhar por 1-0 durante 85 minutos.
O antigo jogador inglês Gary Lineker foi uma das figuras de destaque do futebol inglês que não poupou nas palavras. “Acho completamente incompreensível que, se a tua tática é pôr toda a gente lá ao fundo, o faças contra o maior jogador que alguma vez jogou futebol”, disse no podcast “The Rest is Football”, referindo-se a Lionel Messi.
“Ele mexe-se para a direita e tu pões uma linha de cinco defesas e mesmo assim não vais apertá-lo”, acrescentou. “Põe alguém em cima dele. Ele teve tanto espaço. Foi só atirar uma bola atrás da outra para a área.”
Joe Cole foi outro veterano do futebol inglês a criticar Tuchel. “12% de posse de bola depois de termos marcado o golo, isso diz que algo se passa. É uma mentalidade. Podemos falar sobre táticas, substituições e isso tudo, mas no fundo vem do treinador”, disse. “Demasiadas vezes é como se se instalasse um pânico quando estamos quase lá. Estamos a controlar e depois tropeçamos nos próprios pés.”