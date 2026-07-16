A história movimenta-se tão rápido que oito anos parecem uma eternidade. E é por isso que é estranho pensar que há apenas oito anos, há menos de uma década, a Rússia organizou um Campeonato do Mundo. A Rússia que está agora excluída de muitas competições desportivas, a Rússia que é antagonizada por praticamente todo o mundo e a Rússia que se senta à mesa com quase ninguém organizou o maior evento mundial de futebol.

Ainda assim, mesmo há oito anos, a decisão foi polémica. FIFA e Rússia foram acusadas de corrupção, existindo a ideia de que os votos da atribuição do Mundial tinham sido comprados, de que as violações dos direitos humanos que existiam no país tinham sido ignoradas e de que a anexação da Crimeia que já tinha ocorrido tinha sido ratificada. Acusações à parte, o Mundial 2018 seguiu em frente – e não impediu ninguém de organizar o seguinte no Qatar.

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Em território russo, a França de Didier Deschamps sagrou-se campeã mundial 20 anos depois e vingando a desilusão de dois anos antes, em Paris, quando perdeu a final do Euro 2016 com Portugal. Os franceses venceram uma impressionante Croácia na final de Moscovo, com Luka Modric a ser eleito o melhor jogador da competição meses antes de ganhar a Bola de Ouro, e viram Kylian Mbappé ter os primeiros momentos de glória num palco internacional. Portugal caiu nos oitavos de final contra o Uruguai – e Cristiano Ronaldo trocou o Real Madrid pela Juventus logo depois do Mundial.

Uma história. O francês que sacrificou a própria carreira para ser campeão mundial

Samuel Umtiti chegou ao Mundial 2018 como um dado adquirido no onze inicial de Didier Deschamps. Vinha de 40 jogos com o Barcelona, de ganhar a La Liga e a Taça do Rei, e tinha acabado de renovar contrato com os catalães para ficar com uma cláusula de 500 milhões de euros. O que poucos sabiam, na altura, era que Umtiti tinha decidido não ser operado a uma lesão grave no joelho para estar no Campeonato do Mundo. Esteve em seis dos sete jogos, marcou o golo da vitória na meia-final contra a Bélgica e foi titular na final contra a Croácia. No fim, foi campeão do mundo. E também estragou a carreira de vez: foi operado, nunca recuperou, perdeu o lugar no Barcelona e deixou os relvados aos 32 anos e na sequência de um calvário de lesões no Lecce e no Lille. A história de quem tudo sacrificou para ganhar um Mundial.

Um herói. Mbappé, o segundo adolescente a marcar numa final depois de Pelé

Tinha 19 anos, magia deixada no Mónaco e uma única temporada completa no PSG. Kylian Mbappé chegou ao Mundial 2018 com o rótulo de próximo Bola de Ouro, uma profecia que ainda não conseguiu alcançar, e a ideia de que era a grande arma de Didier Deschamps para atacar a competição. Assinou quatro golos, apenas atrás dos seis de Harry Kane e incluindo um na goleada da final, tornando-se apenas o segundo adolescente a marcar numa final de um Campeonato do Mundo – depois de um tal de Pelé. Em 2018, Mbappé prometeu ao mundo que seria o sucessor de Messi e Ronaldo, um jovem muito jovem com tudo por conquistar que até já tinha um Mundial no bolso. Oito anos depois, já no Real Madrid, a promessa ainda parece algo vazia.

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Uma curiosidade. A toda-poderosa Alemanha foi para casa ao fim de três jogos

Foi a 27 de junho de 2018, num dos últimos dias da fase de grupos. O mundo parou à volta de televisões, entre bocas abertas e a ideia de que estava a assistir a algo nunca visto – e que achava, erradamente, que nunca iria voltar a ver. Em Kazan, quatro anos depois de conquistar o Mundial no Brasil, a Alemanha perdeu com a Coreia do Sul e ficou no último lugar do Grupo F, sendo eliminada na fase de grupos de um Campeonato do Mundo pela primeira vez. A toda-poderosa Alemanha, campeã mundial quatro vezes, a que ganhava sempre quando eram onze contra onze, estava de fora ao fim de três jogos. Quatro anos depois, no Qatar, o pesadelo repetiu-se.

Como foram os resultados do Mundial de 2018