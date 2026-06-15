Momentos-chave
- Acaba a partida em Los Angeles. Irão 2-2 Nova Zelândia
- Golo do Irão! 2-2 por Mohammad Mohebi
- Golo da Nova Zelândia! 1-2 por Elijah Just
- Recomeça o jogo em Los Angeles
- Intervalo em Los Angeles. 1-1 no Irão-Nova Zelândia
- Golo do Irão! 1-1 por Ramin Rezaeian
- Golo da Nova Zelândia! 0-1 por Elijah Just
- Começa a partida em Los Angeles!
- Os onzes do Irão-Nova Zelândia
- Acaba a partida em Miami. Arábia Saudita 1-1 Uruguai
- Golo do Uruguai! 1-1 por Maxi Araujo
- Recomeça a partida em Miami
- Intervalo em Miami! 1-0 para a Arábia Saudita
- Golo da Arábia Saudita! 1-0 por Al-Amri
- Começa a partida no Hard Rock Stadium, em Miami
- Já há onzes para o Arábia Saudita-Uruguai
- Final do jogo! 1-1 no Bélgica-Egito
- Scaloni garante que a seleção argentina está "calma" na antevisão do embate contra a Argélia
- Golo da Bélgica! 1-1 por Heny (p.b.)
- Kevin de Bruyne acerta no poste!
- E volta a rolar a bola, início da segunda parte do Bélgica-Egito
- Intervalo! 0-1 para o Egito
- Golo do Egito! 0-1 por Ashour
- E rola a bola, início do Bélgica-Egito
- Onze inicial do Egito
- Onze inicial da Bélgica
- Final do jogo! 0-0 no Espanha-Cabo Verde
- E volta a rolar a bola em Atlanta, início da segunda parte do Espanha-Cabo Verde
- Intervalo! 0-0 em Atlanta
- Ferran Torres acerta na trave
- E rola a bola, início do Espanha-Cabo Verde
- Didier Deschamps defende as pausas para hidratação: "É uma coisa boa para os treinadores"
- Sabri Lamouchi durou... um jogo: Tunísia despede selecionador
- Onze inicial de Cabo Verde
- Onze inicial da Espanha
- Rúben Dias continua a fazer treino específico à parte
- "Há dez anos estava na 6.ª Divisão de Portugal", recorda Matheus Nunes
- "Idas à praia? Era parte do plano de trabalho para fazermos adaptação ao clima"
- "Trabalhei de cabeça baixa à procura de ser melhor", salienta Matheus Nunes
- "Biografia de Jota? É curiosidade de descobrir pormenores que não conhecia"
- "Lateral ou médio? Os dois, estou confortável"
- "Estamos prontos para o Mundial", assegura Matheus Nunes
- FIFA propõe jogo de sub-15 entre Israel e Palestina
- Japoneses festejam golo da seleção no meio da estrada... mas só enquanto o sinal está verde
- Real Madrid e RFEF, uma relação que aparece sempre nos Mundiais
- Cucurella confirmado no Real em dia de estreia da Espanha
- Árbitro do VAR acusado de fazer gesto associado a supremacia branca
- Yamal e Williams não jogarão toda a partida frente a Cabo Verde
- Uruguai chega aos EUA com uma hora de atraso por causa de avião
Histórico de atualizações
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Bom dia! A cobertura do Observador sobre o quinto dia do Mundial 2026 acaba por aqui.
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Acaba a partida em Los Angeles. Irão 2-2 Nova Zelândia
Termina a partida no SoFi Stadium com um empate a duas bolas entre as seleções iraniana e neozelandesa. Os marcadores dos golos foram Ramin Rezaeian (32′) e Mohammad Mohebi (64′), pelo Irão, e Elijah Just (7′ e 55′), pela Nova Zelândia.
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Golo do Irão! 2-2 por Mohammad Mohebi
A seleção iraniana volta a empatar a partida! Depois de um cruzamento largo de Rezaeian, Mohammad Mohebi cabeceou para o segundo golo do Irão.
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Golo da Nova Zelândia! 1-2 por Elijah Just
A Nova Zelândia volta a adiantar-se na partida com um bis de Elijah Just, depois de uma grande jogada coletiva dos neozelandeses. A assistência foi de Chris Wood.
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Recomeça o jogo em Los Angeles
César Ramos apita para o início do segundo tempo no SoFi Stadium e recomeça o Irão-Nova Zelândia.
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Intervalo em Los Angeles. 1-1 no Irão-Nova Zelândia
Chega ao fim da primeira parte da partida entre o Irão e a Nova Zelândia. À ida para os balneários, ambas as equipas encontram-se empatadas a uma bola, depois dos golos de Elijah Just (7′) e de Ramin Rezaeian (32′).
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Golo do Irão! 1-1 por Ramin Rezaeian
O Irão empata a partida! Já dentro da área e na cara de Max Crocombe, Ramin Rezaeian não tremeu e atirou para o empate, depois de assistência de Shahriyar Moghanloo.
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Golo da Nova Zelândia! 0-1 por Elijah Just
Os neozelandeses entram em vantagem na partida. Depois de uma combinação com Chris Wood, Elijah Just adianta a Nova Zelândia no marcador.
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Começa a partida em Los Angeles!
Inicia-se no SoFi Stadium o Irão-Nova Zelândia.
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Os onzes do Irão-Nova Zelândia
Faltam poucos minutos para o início de mais uma partida: Irão e Nova Zelândia jogam às 2h e já são conhecidos os onzes iniciais de ambas as equipas.
Irão: Alireza Beiranvand, Ramin Rezaeian, Ali Nemati, Shojae Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Aria Yousefi, Saeid Ezatolahi, Saman Ghoddos, Mohammad Mohebi, Shahriyar Moghanloo, Mehdi Taremi;
Nova Zelândia: Max Crocombe, Tim Payne, Michael Boxall, Finn Surman, Liberato Cacace, Marko Stamenic, Joe Bell, Callum Mccowatt, Sarpreet Singh, Elijah Just, Chris Wood.
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A pausa que deu ritmo ao sonho saudita que (sobre)viveu nas mãos de Alowais (a crónica do Arábia Saudita-Uruguai)
De cabeça, pelo chão ou de longe, o guarda-redes saudita negou sempre a vantagem dos uruguaios, que não conseguiram o golo da vitória nem quando parecia que a lei do mais forte iria prevalecer (1-1).
A pausa que deu ritmo ao sonho saudita que (sobre)viveu nas mãos de Al-Owais (a crónica do Arábia Saudita-Uruguai)
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Acaba a partida em Miami. Arábia Saudita 1-1 Uruguai
Termina a partida no Hard Rock Stadium e está operada mais uma surpresa. O jogo termina com um empate a uma bola entre a Arábia Saudita e o Uruguai.
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Golo do Uruguai! 1-1 por Maxi Araujo
Marca a seleção uruguaia! Maxi Araujo fez a recarga depois de um cabeceamento de Federico Viñas e empata a partida no Hard Rock Stadium.
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A influência de Josimar, a alcunha por fazer queixas aos avós e as lágrimas pela mãe sem visto: o dia em que Vozinha se tornou uma "lenda"
Passou de menos de 50.000 para 3,5 milhões de seguidores em cinco horas, tornou-se herói para todos. Perfil do guarda-redes Vozinha, o veterano que chorou porque a mãe não teve visto para ir aos EUA.
A influência de Josimar, a alcunha por fazer queixas aos avós e as lágrimas pela mãe sem visto: o dia em que Vozinha se tornou uma “lenda”
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Recomeça a partida em Miami
Começa a segunda parte no Hard Rock Stadium!
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Intervalo em Miami! 1-0 para a Arábia Saudita
Chega ao intervalo a partida em Miami! A Arábia Saudita vai surpreendendo e, à ida para os balneários, está a vencer o Uruguai por 1-0.
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Golo da Arábia Saudita! 1-0 por Al-Amri
Está feito o primeiro da partida e é da seleção saudita! Marcou Abdulelah Al-Amri depois de um pontapé de canto.
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Começa a partida no Hard Rock Stadium, em Miami
Inicia-se o jogo entre a Arábia Saudita e o Uruguai!
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"Eles são os campeões da Europa, mas nós somos os campeões da cachupa." A estreia de Cabo Verde, o país que grita por Vozinha para ter voz
A 10 horas de avião e seis mil quilómetros de Atlanta, a Cova da Moura assistiu à estreia de Cabo Verde em Mundiais na rua, de camisola vestida, com música e um único herói nacional: Vozinha.
“Eles são os campeões da Europa, mas nós somos os campeões da cachupa.” A estreia de Cabo Verde, o país que grita por Vozinha para ter voz
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Os Faraós transformaram os Diabos Vermelhos em anjinhos (a crónica do Bélgica-Egito)
Bélgica voltava a prometer muito, Bélgica voltou a jogar pouco – pelo menos para quem chegava tão confiante. Por demérito próprio, com muito mérito do Egito, que nunca deixou de querer ganhar (1-1).
Os Faraós transformaram os Diabos Vermelhos em anjinhos (a crónica do Bélgica-Egito)