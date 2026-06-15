Momentos-chave
Histórico de atualizações
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    09:24
    Mariana Carrilho

    Bom dia! A cobertura do Observador sobre o quinto dia do Mundial 2026 acaba por aqui.

    Para nos continuar a acompanhar, siga o nosso liveblog desta terça-feira.

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    04:08
    Manuel Conceição Carvalho

    Acaba a partida em Los Angeles. Irão 2-2 Nova Zelândia

    Termina a partida no SoFi Stadium com um empate a duas bolas entre as seleções iraniana e neozelandesa. Os marcadores dos golos foram Ramin Rezaeian (32′) e Mohammad Mohebi (64′), pelo Irão, e Elijah Just (7′ e 55′), pela Nova Zelândia.

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    64'
    Manuel Conceição Carvalho

    Golo do Irão! 2-2 por Mohammad Mohebi

    A seleção iraniana volta a empatar a partida! Depois de um cruzamento largo de Rezaeian, Mohammad Mohebi cabeceou para o segundo golo do Irão.

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    55'
    Manuel Conceição Carvalho

    Golo da Nova Zelândia! 1-2 por Elijah Just

    A Nova Zelândia volta a adiantar-se na partida com um bis de Elijah Just, depois de uma grande jogada coletiva dos neozelandeses. A assistência foi de Chris Wood.

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    46'
    Manuel Conceição Carvalho

    Recomeça o jogo em Los Angeles

    César Ramos apita para o início do segundo tempo no SoFi Stadium e recomeça o Irão-Nova Zelândia.

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    45'
    Manuel Conceição Carvalho

    Intervalo em Los Angeles. 1-1 no Irão-Nova Zelândia

    Chega ao fim da primeira parte da partida entre o Irão e a Nova Zelândia. À ida para os balneários, ambas as equipas encontram-se empatadas a uma bola, depois dos golos de Elijah Just (7′) e de Ramin Rezaeian (32′).

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    32'
    Manuel Conceição Carvalho

    Golo do Irão! 1-1 por Ramin Rezaeian

    O Irão empata a partida! Já dentro da área e na cara de Max Crocombe, Ramin Rezaeian não tremeu e atirou para o empate, depois de assistência de Shahriyar Moghanloo.

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    7'
    Manuel Conceição Carvalho

    Golo da Nova Zelândia! 0-1 por Elijah Just

    Os neozelandeses entram em vantagem na partida. Depois de uma combinação com Chris Wood, Elijah Just adianta a Nova Zelândia no marcador.

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    1'
    Manuel Conceição Carvalho

    Começa a partida em Los Angeles!

    Inicia-se no SoFi Stadium o Irão-Nova Zelândia.

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    01:54
    Manuel Conceição Carvalho

    Os onzes do Irão-Nova Zelândia

    Faltam poucos minutos para o início de mais uma partida: Irão e Nova Zelândia jogam às 2h e já são conhecidos os onzes iniciais de ambas as equipas.

    Irão: Alireza Beiranvand, Ramin Rezaeian, Ali Nemati, Shojae Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Aria Yousefi, Saeid Ezatolahi, Saman Ghoddos, Mohammad Mohebi, Shahriyar Moghanloo, Mehdi Taremi;

    Nova Zelândia: Max Crocombe, Tim Payne, Michael Boxall, Finn Surman, Liberato Cacace, Marko Stamenic, Joe Bell, Callum Mccowatt, Sarpreet Singh, Elijah Just, Chris Wood.

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    01:30
    Manuel Conceição Carvalho

    A pausa que deu ritmo ao sonho saudita que (sobre)viveu nas mãos de Alowais (a crónica do Arábia Saudita-Uruguai)

    De cabeça, pelo chão ou de longe, o guarda-redes saudita negou sempre a vantagem dos uruguaios, que não conseguiram o golo da vitória nem quando parecia que a lei do mais forte iria prevalecer (1-1).

    A pausa que deu ritmo ao sonho saudita que (sobre)viveu nas mãos de Al-Owais (a crónica do Arábia Saudita-Uruguai)

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    90'
    Manuel Conceição Carvalho

    Acaba a partida em Miami. Arábia Saudita 1-1 Uruguai

    Termina a partida no Hard Rock Stadium e está operada mais uma surpresa. O jogo termina com um empate a uma bola entre a Arábia Saudita e o Uruguai.

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    80'
    Manuel Conceição Carvalho

    Golo do Uruguai! 1-1 por Maxi Araujo

    Marca a seleção uruguaia! Maxi Araujo fez a recarga depois de um cabeceamento de Federico Viñas e empata a partida no Hard Rock Stadium.

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    00:35
    Bruno Roseiro

    A influência de Josimar, a alcunha por fazer queixas aos avós e as lágrimas pela mãe sem visto: o dia em que Vozinha se tornou uma "lenda"

    Passou de menos de 50.000 para 3,5 milhões de seguidores em cinco horas, tornou-se herói para todos. Perfil do guarda-redes Vozinha, o veterano que chorou porque a mãe não teve visto para ir aos EUA.

    A influência de Josimar, a alcunha por fazer queixas aos avós e as lágrimas pela mãe sem visto: o dia em que Vozinha se tornou uma “lenda”

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    45'
    Manuel Conceição Carvalho

    Recomeça a partida em Miami

    Começa a segunda parte no Hard Rock Stadium!

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    23:57
    Manuel Conceição Carvalho

    Intervalo em Miami! 1-0 para a Arábia Saudita

    Chega ao intervalo a partida em Miami! A Arábia Saudita vai surpreendendo e, à ida para os balneários, está a vencer o Uruguai por 1-0.

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    40'
    Manuel Conceição Carvalho

    Golo da Arábia Saudita! 1-0 por Al-Amri

    Está feito o primeiro da partida e é da seleção saudita! Marcou Abdulelah Al-Amri depois de um pontapé de canto.

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    1'
    Manuel Conceição Carvalho

    Começa a partida no Hard Rock Stadium, em Miami

    Inicia-se o jogo entre a Arábia Saudita e o Uruguai!

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    22:50
    Mariana Fernandes

    "Eles são os campeões da Europa, mas nós somos os campeões da cachupa." A estreia de Cabo Verde, o país que grita por Vozinha para ter voz

    A 10 horas de avião e seis mil quilómetros de Atlanta, a Cova da Moura assistiu à estreia de Cabo Verde em Mundiais na rua, de camisola vestida, com música e um único herói nacional: Vozinha.

    “Eles são os campeões da Europa, mas nós somos os campeões da cachupa.” A estreia de Cabo Verde, o país que grita por Vozinha para ter voz

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    22:21
    Bruno Roseiro

    Os Faraós transformaram os Diabos Vermelhos em anjinhos (a crónica do Bélgica-Egito)

    Bélgica voltava a prometer muito, Bélgica voltou a jogar pouco – pelo menos para quem chegava tão confiante. Por demérito próprio, com muito mérito do Egito, que nunca deixou de querer ganhar (1-1).

    Os Faraós transformaram os Diabos Vermelhos em anjinhos (a crónica do Bélgica-Egito)

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