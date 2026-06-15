"Eles são os campeões da Europa, mas nós somos os campeões da cachupa." A estreia de Cabo Verde, o país que grita por Vozinha para ter voz

6.700 quilómetros separam Atlanta, nos EUA, e a Cova da Moura, em Portugal. São 10 horas de avião, um percurso que cruza todo o Oceano Atlântico, cinco horas de diferença no que toca ao fuso horário. Esta segunda-feira, porém, Atlanta e a Cova da Moura estavam unidas por uma bandeira, um arquipélago, um país — e nunca foi tão fácil fazer 6.700 quilómetros no espaço de segundos.

A meio do mês de junho, ainda dentro da primeira semana do Mundial 2026, Cabo Verde estreou-se de forma absoluta em Campeonatos do Mundo. Depois do inédito apuramento, a seleção africana orientada por Bubista cumpria o sonho de realizar minutos na maior e melhor competição de seleções do mundo, ombreando com as principais equipas e alimentando a quimera de, tal como todos os outros, poder chegar aos 16 avos de final.

Esta segunda-feira, no primeiro dos três jogos do Grupo H, Cabo Verde defrontava Espanha — a campeã europeia Espanha, uma das favoritas a conquistar o Mundial 2026 e uma autêntica constelação de estrelas, entre Lamine Yamal, Gavi ou Pedri. Em Atlanta, dias depois da animada chegada aos EUA que até contou com uma receção dos funcionários cabo-verdianos do Aeroporto Internacional de Boston, os africanos entravam em campo com a clara noção de que o único objetivo era sobreviver ao máximo, procurar não sofrer golos e correr atrás do impossível sempre que possível. No bairro da Cova da Moura, na Amadora, ninguém pensava em objetivos. Só mesmo em alegria.

Quis o destino que o primeiro jogo da história de Cabo Verde num Campeonato do Mundo acontecesse no mesmo dia em que, no Tribunal de Sintra, terminasse o julgamento sobre a morte de Odair Moniz — cidadão cabo-verdiano que em outubro de 2024 morreu ali mesmo, na Cova da Moura, baleado por um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP). Menos de uma hora depois de esse mesmo agente ser condenado a três anos e seis meses de pena suspensa, o apito inicial soou em Atlanta e ecoou por todo o bairro da Amadora. Esta segunda-feira, por estranho que pareça, ninguém ali falou em Odair. Só mesmo em Vozinha, Pico, Jovane ou Livramento, algumas das figuras da seleção cabo-verdiana.