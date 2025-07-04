Momentos-chave
- Capela deserta e populares a regressar a casa: redondezas da igreja voltam a ficar em silêncio
- Quase uma hora depois, jogadores do Liverpool abandonam capela e são novamente aplaudidos
- Jogadores do Liverpool chegam à Capela da Ressurreição
- "Live Forever". Oasis homenagearam Diogo Jota no primeiro concerto em quase 16 anos
- Jogadores começam a abandonar capela. Darwin sai a chorar copiosamente
- Danilo Pereira e Bruno Fernandes na despedida a Diogo Jota
- Darwin Núñez chega à Capela da Ressurreição
- Ex-colega no Wolverhampton, Pote foi homenagear Diogo Jota
- As lágrimas de Rúben Neves e João Cancelo no minuto de silêncio no Mundial de Clubes
- "Estes sorrisos ficarão gravados na nossa memória": a homenagem da Liga Portugal
- "Obrigado pela tua magia, Diogo". Vocalista dos Led Zeppelin deixa mensagem de despedida a Diogo Jota
- Bernardo Silva também se despede de Diogo Jota
- "Esta é para o Diogo Jota". Banda de abertura do concerto dos Oasis, em Cardiff, dedica música ao jogador
- Velório será restrito à família e amigos de Diogo Jota e André Silva a partir das 19h30
- Reinaldo Teixeira homenageia Diogo Jota e André Silva na gala da Liga: "A vida levou-nos dois dos nossos talentos"
- Equipa do FC Penafiel chega ao velório de André Silva, que jogava no clube da Segunda Liga
- A mensagem de Rúben Neves para Diogo Jota: "Não vamos deixar de ser família só porque decidiste assinar contrato um bocadinho mais longe"
- Ex-colegas do Liverpool prestam homenagem a Diogo Jota
- Villas-Boas recorda passagem de Diogo Jota pelos séniores do FC Porto e como André Silva era "acarinhado pelos membros da formação"
- "O futebol está verdadeiramente de luto". Pedro Proença diz que Diogo Jota era "figura muito acima da portugalidade"
- André Villas-Boas no velório em representação do FC Porto
- Jornalistas ingleses, franceses e espanhóis à porta da Capela da Ressurreição
- Delegação do Everton passou por Anfield
- Pedro Proença também chegou ao velório
- "Como pessoa, não parecia pertencer a esta geração", diz Mourinho
- Jota Silva, ex-colega de André Silva, está na Capela da Ressurreição
- Marcelo Rebelo de Sousa chega à capela da Ressurreição
- "Nunca pensei que algo me faria ter medo de regressar a Liverpool..."
- Jorge Mendes também chegou ao local do velório
- Luís Montenegro está na Capela da Ressurreição
- "Our lad from Portugal. Forever": a arrepiante homenagem do Liverpool
- Jogadores do Chelsea apoiam Pedro Neto
- Jornais internacionais dão destaque à morte de Diogo Jota nas suas edições em papel
- O que se sabe e o que falta saber sobre o acidente em que morreram Diogo Jota e o irmão André Silva
- Tinha acabado de se licenciar em Gestão e jogava na Segunda Liga: quem era André Silva, o irmão de Diogo Jota
- As tragédias em Espanha, a fatídica expulsão de Rui Filipe e o desastre de Zé Beto: os atletas vítimas de acidentes de viação
- Extra. Diogo Jota, a morte de um campeão
- Humilde, resiliente, fiel, adorável: como Jota deu o exemplo a todos os Diogos e chegou ao topo por caminhos alternativos
- António Martins, o tratador dos relvados do Gondomar que puxou Jota para o futebol e a quem o avançado tratava por "doutor"
Histórico de atualizações
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Encerramos aqui este liveblog, mas continuamos a acompanhar as cerimónias fúnebres de Diogo Jota e André Silva neste novo artigo em direto.
Obrigado.
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Capela deserta e populares a regressar a casa: redondezas da igreja voltam a ficar em silêncio
Com a saída dos carros estacionados, inclusive a carrinha fúnebre (que chegou e saiu em poucos minutos), o recinto começou a ficar vazio e as dezenas de familiares e amigos que se concentravam à porta da Capela da Ressurreição também abandonaram o local.
Apesar de resistirem alguns populares, a maioria já volta a casa com intenção de regressar na próxima manhã para o funeral de Diogo Jota e André Silva, numa cerimónia que será presidida por Manuel Linda, bispo do Porto.
Pela primeira vez desde as 15h da tarde, reina o silêncio nas redondezas da Igreja Matriz de Gondomar.
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Quase uma hora depois, jogadores do Liverpool abandonam capela e são novamente aplaudidos
Quase uma hora depois de terem entrado, os jogadores do Liverpool abandonaram a Capela da Ressurreição e entraram numa carrinha — no curto trajeto, foram novamente aplaudidos pelos populares.
Depois do plantel dos ‘Reds’, começaram a sair também os carros estacionados, entre os quais o de Jorge Mendes, empresário que esteve quase todo o dia na capela. À medida que os carros iam saindo, as pessoas presentes continuavam os aplausos.
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Jogadores do Liverpool chegam à Capela da Ressurreição
Vários jogadores do Liverpool chegam agora à Capela da Ressurreição, que está de portas fechadas há cerca de 20 minutos, com alguns familiares e amigos à conversa no exterior.
Pouco antes da aparição do plantel dos ‘reds’ no local, vários agentes da PSP mobilizaram-se para escoltar a equipa: Arne Slot, treinador, e Virgil Van Dijk estão entre os presentes.
Os atletas são recebidos com muitos aplausos pelas dezenas de populares que resistem ao cair da noite e permanecem perto da capela. Antes de entrarem para o local onde estão os caixões de Diogo Jota, os campeões da Premier League estiverem em silêncio no exterior.
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"Live Forever". Oasis homenagearam Diogo Jota no primeiro concerto em quase 16 anos
Os Oasis homenagearam Diogo Jota no concerto desta noite no Principality Stadium, em Cardiff — o primeiro do grupo em quase 16 anos.
Enquanto a banda de Noel e Liam Gallagher tocava a canção Live Forever, uma imagem de Jota com a camisola 20 do Liverpool apareceu nos ecrãs gigantes montados no palco.
Live Forever and a beautifully poignant tribute to Diogo Jota as his LFC shirt flashed on to screen @oasis pic.twitter.com/3zAVkkQOHi
— Dianne Bourne (@diannebourne) July 4, 2025
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Jogadores começam a abandonar capela. Darwin sai a chorar copiosamente
Com o velório fechado ao público há mais de duas horas, as únicas entradas na capela são dos familiares e amigos dos dois jogadores. As dezenas de pessoas que se mantêm perto dos locais de acesso à capela veem a saída de várias figuras de relevo do mundo do futebol: Toni, João Vieira Pinto, Bernardo Silva, Pote, João Moutinho e André Horta já abandonaram a capela, tal como Darwin Núñez, que saiu do espaço a chorar copiosamente.
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Danilo Pereira e Bruno Fernandes na despedida a Diogo Jota
Os internacionais portugueses Danilo Pereira e Bruno Fernandes chegaram agora à Capela da Ressurreição para o velório de Diogo Jota e André Silva.
Danilo, que jogou com Diogo Jota no FC Porto, tem nas mãos uma coroa de flores.
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Darwin Núñez chega à Capela da Ressurreição
Numa altura em que o movimento junto à Capela da Ressurreição, em Gondomar, está mais calmo comparado com o que se verificou toda a tarde, ainda continuam a chegar ex-colegas de Diogo Jota ao local do velório da estrela do Liverpool e do seu irmão André Silva.
Darwin Núñez, que jogou com o internacional português nos ‘reds’, acabou de entrar na capela.
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Ex-colega no Wolverhampton, Pote foi homenagear Diogo Jota
Pedro Gonçalves acabou de sair da igreja de Gondomar. O internacional português do Sporting e Diogo Jota foram colegas nos ingleses do Wolverhampton.
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As lágrimas de Rúben Neves e João Cancelo no minuto de silêncio no Mundial de Clubes
Antes do apito inicial, foi assinalado um minuto de silêncio pela memória de Diogo Jota e André Silva. Rúben Neves e João Cancelo, titulares no Al Hilal, choraram copiosamente durante o momento.
Arrepiante minuto de silêncio em memória de André Silva e Diogo Jota ????#FIFACWC pic.twitter.com/uyn5xCgiam
— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 4, 2025
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"Estes sorrisos ficarão gravados na nossa memória": a homenagem da Liga Portugal
No início da gala Kick Off da Liga Portugal, que marca o início da temporada com o sorteio dos calendários, o organismo que tutela o futebol profissional homenageou Diogo Jota e André Silva com um vídeo, cumprindo-se depois um minuto de aplausos em memória dos dois futebolistas.
Estes sorrisos ficarão gravados na nossa memória.
Até sempre, Diogo Jota e André Silva ????#LigaPortugal pic.twitter.com/8bpnFgUdI4
— Liga Portugal (@ligaportugal) July 4, 2025
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"Obrigado pela tua magia, Diogo". Vocalista dos Led Zeppelin deixa mensagem de despedida a Diogo Jota
Robert Plant, vocalista dos Led Zeppelin, utilizou a rede social X para assinalar a “perda trágica” de Diogo Jota. “Apaga-se uma luz brilhante e cintilante”, escreveu. E acrescentou: “Obrigado pela tua magia, Diogo”.
What a tragic loss. The dimming of a bright, shining light. Thank you for your magic, Diogo. https://t.co/SiFJRKPiCn
— Robert Plant (@RobertPlant) July 3, 2025
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Continuam a chegar muitas pessoas à capela a poucos minutos do fim do velório
A 15 minutos do encerramento do velório ao público, continuam a entrar muitas pessoas na Capela da Ressurreição. Toni entrou acompanhado de João Vieira Pinto minutos depois de um grupo de dezenas de crianças da formação do Gondomar ter entrado na capela.
Fernando Gomes, ex-presidente da Federação Portuguesa de Futebol e atual líder do Comité Olímpico português, também está na capela.
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Bernardo Silva também se despede de Diogo Jota
Bernardo Silva é mais um dos colegas da seleção de Portugal a deslocar-se a Gondomar para homenagear Diogo Jota e André Silva. Acompanhado da mulher, o internacional português do Manchester City acabou de chegar ao velório.
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"Esta é para o Diogo Jota". Banda de abertura do concerto dos Oasis, em Cardiff, dedica música ao jogador
John Power, o vocalista da banda Cast, que atua na primeira parte do concerto de estreia da digressão de regresso dos Oasis, no Principality Stadium, em Cardiff, País de Gales, dedicou a música “Walkaway” ao jogador de 28 anos que jogava no Liverpool.
Cast frontman John Power just dedicated Walkaway to Diogo Jota. Power: “This is Walkaway. This one’s for Diogo Jota. Take it easy brother.” #Oasis25 #DiogoJota #Oasis25 pic.twitter.com/s3ygYZqyPw
— Oasis Ticket Resell '25 ® (@oasisreseller) July 4, 2025
“Esta é para o Diogo Jota. Vai com calma, irmão”, afirmou John Power antes de cantar o tema.
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Velório será restrito à família e amigos de Diogo Jota e André Silva a partir das 19h30
O velório de Diogo Jota e André Silva será encerrado ao público às 19h30 a pedido da família, avança a SIC Notícias.
Ao longo da tarde centenas de pessoas deslocaram-se à Capela da Ressurreição, em Gondomar, para prestar homenagem aos dois irmãos.
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Reinaldo Teixeira homenageia Diogo Jota e André Silva na gala da Liga: "A vida levou-nos dois dos nossos talentos"
No início da gala Kick Off, que decorre no Arena Liga Portugal, no Porto, e vai culminar no sorteio dos campeonatos profissionais, o presidente da Liga Portugal homenageou Diogo Jota e André Silva, que atuava no Penafiel, da Segunda Liga. “Estamos aqui reunidos para um momento que, apesar de estar agendado há semanas, assumiu um significado inesperado e profundamente marcante. A vida, com a sua imprevisibilidade, cruel, levou-nos dois dos nossos talentos, que partiram cedo demais”, começou por dizer Reinaldo Teixeira.
“Ainda assim, decidimos estar aqui porque, mais do que nunca, sentimos que devíamos estar juntos. Acreditamos que ter a família do futebol reunida na casa do futebol profissional é a melhor forma de homenagearmos André Silva e Diogo Jota. Não há palavras que possam descrever a dor que se vive. A Liga Portugal expressa a sua mais profunda solidariedade aos familiares, amigos, clubes e a todos os que hoje choram estas perda irreparáveis”, acrescentou.
“Falo com a firmeza do respeito e a promessa de apoio que este momento exige e merece. O talento maior do futebol português está hoje representado nesta plateia com o Diogo Jota e o André Silva no pensamento e no coração”, concluiu Reinaldo Teixeira.
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Equipa do FC Penafiel chega ao velório de André Silva, que jogava no clube da Segunda Liga
A equipa do FC Penafiel chega agora ao velório de André Silva, que jogava no clube da Segunda Liga, e do seu irmão, Diogo Jota.IGOR MARTINS / OBSERVADOR
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A mensagem de Rúben Neves para Diogo Jota: "Não vamos deixar de ser família só porque decidiste assinar contrato um bocadinho mais longe"
Rúben Neves partilhou uma mensagem emotiva no Instagram a recordar o amigo Diogo Jota. “Bicho, onde quer que estejas eu sei que vais ler isto, nós nunca fomos destas lamechices e talvez agora me arrependa um pouco, mas tu sabes o que significas para mim tanto como eu sei o que sou para ti”, começa por escrever o jogador do Al-Hilal.
“Mais do que uma amizade, somos família, e não o vamos deixar de ser só porque agora decidiste assinar um contrato um bocadinho mais longe de nós”, garante Neves, que jogou ao lado de Diogo Jota na Seleção Nacional, bem como no FC Porto e no Wolverhampton.
“Quando for à seleção vais continuar ao meu lado na mesa de jantar, no autocarro, no avião..vais estar sempre lá comigo, como de costume”, acrescenta o jogador. E garante: “Vamos continuar a rir, a fazer planos, a partilhar a nossa vida um com o outro. Vou fazer questão que estejas sempre presente e vou garantir que nunca falte nada aos teus enquanto estás aí, longe mas a pensar em nós, à nossa espera”.
“A vida juntou-nos e agora não nos pode separar. Conquistamos coisas muito bonitas juntos, temos ainda muito por conquistar, eu sei que vamos conseguir. A partir de hoje, entrarás em campo comigo, e seguiremos o nosso caminho juntos, no palco onde nos conhecemos”, escreve Rúben Neves, que termina a mensagem a dizer: “Diogoal, és o meu chupa limão favorito!! Amo-te.”
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Novo vídeo do Liverpool mostra homenagens em Anfield
Flores, cachecóis e um ambiente de consternação. O clube inglês publicou mais um vídeo sobre Diogo Jota, mostrando as homenagens que continuam a ocorrer em Anfield.
A visita do antigo capitão da equipa Jordan Henderson e de uma comitiva do rival Everton fazem parte das imagens.
Tributes around Anfield ❤️ pic.twitter.com/Uf0YHScTOt
— Liverpool FC (@LFC) July 4, 2025