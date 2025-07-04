Rúben Neves partilhou uma mensagem emotiva no Instagram a recordar o amigo Diogo Jota. “Bicho, onde quer que estejas eu sei que vais ler isto, nós nunca fomos destas lamechices e talvez agora me arrependa um pouco, mas tu sabes o que significas para mim tanto como eu sei o que sou para ti”, começa por escrever o jogador do Al-Hilal.

“Mais do que uma amizade, somos família, e não o vamos deixar de ser só porque agora decidiste assinar um contrato um bocadinho mais longe de nós”, garante Neves, que jogou ao lado de Diogo Jota na Seleção Nacional, bem como no FC Porto e no Wolverhampton.

“Quando for à seleção vais continuar ao meu lado na mesa de jantar, no autocarro, no avião..vais estar sempre lá comigo, como de costume”, acrescenta o jogador. E garante: “Vamos continuar a rir, a fazer planos, a partilhar a nossa vida um com o outro. Vou fazer questão que estejas sempre presente e vou garantir que nunca falte nada aos teus enquanto estás aí, longe mas a pensar em nós, à nossa espera”.

“A vida juntou-nos e agora não nos pode separar. Conquistamos coisas muito bonitas juntos, temos ainda muito por conquistar, eu sei que vamos conseguir. A partir de hoje, entrarás em campo comigo, e seguiremos o nosso caminho juntos, no palco onde nos conhecemos”, escreve Rúben Neves, que termina a mensagem a dizer: “Diogoal, és o meu chupa limão favorito!! Amo-te.”