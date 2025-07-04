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    09:45
    Pedro Raínho

    Encerramos aqui este liveblog, mas continuamos a acompanhar as cerimónias fúnebres de Diogo Jota e André Silva neste novo artigo em direto.

    Obrigado.

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    23:46
    Miguel Pinheiro Correia

    Capela deserta e populares a regressar a casa: redondezas da igreja voltam a ficar em silêncio

    Com a saída dos carros estacionados, inclusive a carrinha fúnebre (que chegou e saiu em poucos minutos), o recinto começou a ficar vazio e as dezenas de familiares e amigos que se concentravam à porta da Capela da Ressurreição também abandonaram o local.

    Apesar de resistirem alguns populares, a maioria já volta a casa com intenção de regressar na próxima manhã para o funeral de Diogo Jota e André Silva, numa cerimónia que será presidida por Manuel Linda, bispo do Porto.

    Pela primeira vez desde as 15h da tarde, reina o silêncio nas redondezas da Igreja Matriz de Gondomar.

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    23:28
    Miguel Pinheiro Correia

    Quase uma hora depois, jogadores do Liverpool abandonam capela e são novamente aplaudidos

    Quase uma hora depois de terem entrado, os jogadores do Liverpool abandonaram a Capela da Ressurreição e entraram numa carrinha — no curto trajeto, foram novamente aplaudidos pelos populares.

    Depois do plantel dos ‘Reds’, começaram a sair também os carros estacionados, entre os quais o de Jorge Mendes, empresário que esteve quase todo o dia na capela. À medida que os carros iam saindo, as pessoas presentes continuavam os aplausos.

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    22:30
    Miguel Pinheiro Correia

    Jogadores do Liverpool chegam à Capela da Ressurreição

    Vários jogadores do Liverpool chegam agora à Capela da Ressurreição, que está de portas fechadas há cerca de 20 minutos, com alguns familiares e amigos à conversa no exterior.

    Pouco antes da aparição do plantel dos ‘reds’ no local, vários agentes da PSP mobilizaram-se para escoltar a equipa: Arne Slot, treinador, e Virgil Van Dijk estão entre os presentes.

    Os atletas são recebidos com muitos aplausos pelas dezenas de populares que resistem ao cair da noite e permanecem perto da capela. Antes de entrarem para o local onde estão os caixões de Diogo Jota, os campeões da Premier League estiverem em silêncio no exterior.

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    22:00
    André Certã

    "Live Forever". Oasis homenagearam Diogo Jota no primeiro concerto em quase 16 anos

    Os Oasis homenagearam Diogo Jota no concerto desta noite no Principality Stadium, em Cardiff — o primeiro do grupo em quase 16 anos.

    Enquanto a banda de Noel e Liam Gallagher tocava a canção Live Forever, uma imagem de Jota com a camisola 20 do Liverpool apareceu nos ecrãs gigantes montados no palco.

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    21:43
    Miguel Pinheiro Correia

    Jogadores começam a abandonar capela. Darwin sai a chorar copiosamente

    Com o velório fechado ao público há mais de duas horas, as únicas entradas na capela são dos familiares e amigos dos dois jogadores. As dezenas de pessoas que se mantêm perto dos locais de acesso à capela veem a saída de várias figuras de relevo do mundo do futebol: Toni, João Vieira Pinto, Bernardo Silva, Pote, João Moutinho e André Horta já abandonaram a capela, tal como Darwin Núñez, que saiu do espaço a chorar copiosamente.

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    21:28
    Miguel Pinheiro Correia

    Danilo Pereira e Bruno Fernandes na despedida a Diogo Jota

    Os internacionais portugueses Danilo Pereira e Bruno Fernandes chegaram agora à Capela da Ressurreição para o velório de Diogo Jota e André Silva.

    Danilo, que jogou com Diogo Jota no FC Porto, tem nas mãos uma coroa de flores.

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    21:03
    Miguel Pinheiro Correia

    Darwin Núñez chega à Capela da Ressurreição

    Numa altura em que o movimento junto à Capela da Ressurreição, em Gondomar, está mais calmo comparado com o que se verificou toda a tarde, ainda continuam a chegar ex-colegas de Diogo Jota ao local do velório da estrela do Liverpool e do seu irmão André Silva.

    Darwin Núñez, que jogou com o internacional português nos ‘reds’, acabou de entrar na capela.

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    20:26
    Cátia Andrea Costa

    Ex-colega no Wolverhampton, Pote foi homenagear Diogo Jota

    Pedro Gonçalves acabou de sair da igreja de Gondomar. O internacional português do Sporting e Diogo Jota foram colegas nos ingleses do Wolverhampton.

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    20:15
    Mariana Fernandes

    As lágrimas de Rúben Neves e João Cancelo no minuto de silêncio no Mundial de Clubes

    Antes do apito inicial, foi assinalado um minuto de silêncio pela memória de Diogo Jota e André Silva. Rúben Neves e João Cancelo, titulares no Al Hilal, choraram copiosamente durante o momento.

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    19:41
    Tiago Gama Alexandre

    "Estes sorrisos ficarão gravados na nossa memória": a homenagem da Liga Portugal

    No início da gala Kick Off da Liga Portugal, que marca o início da temporada com o sorteio dos calendários, o organismo que tutela o futebol profissional homenageou Diogo Jota e André Silva com um vídeo, cumprindo-se depois um minuto de aplausos em memória dos dois futebolistas.

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    19:24
    Marina Ferreira

    "Obrigado pela tua magia, Diogo". Vocalista dos Led Zeppelin deixa mensagem de despedida a Diogo Jota

    Robert Plant, vocalista dos Led Zeppelin, utilizou a rede social X para assinalar a “perda trágica” de Diogo Jota. “Apaga-se uma luz brilhante e cintilante”, escreveu. E acrescentou: “Obrigado pela tua magia, Diogo”.

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    19:19
    Miguel Pinheiro Correia

    Continuam a chegar muitas pessoas à capela a poucos minutos do fim do velório

    A 15 minutos do encerramento do velório ao público, continuam a entrar muitas pessoas na Capela da Ressurreição. Toni entrou acompanhado de João Vieira Pinto minutos depois de um grupo de dezenas de crianças da formação do Gondomar ter entrado na capela.

    Fernando Gomes, ex-presidente da Federação Portuguesa de Futebol e atual líder do Comité Olímpico português, também está na capela.

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    19:11
    Cátia Andrea Costa

    Bernardo Silva também se despede de Diogo Jota

    Bernardo Silva é mais um dos colegas da seleção de Portugal a deslocar-se a Gondomar para homenagear Diogo Jota e André Silva. Acompanhado da mulher, o internacional português do Manchester City acabou de chegar ao velório.

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    19:11
    Marina Ferreira

    "Esta é para o Diogo Jota". Banda de abertura do concerto dos Oasis, em Cardiff, dedica música ao jogador

    John Power, o vocalista da banda Cast, que atua na primeira parte do concerto de estreia da digressão de regresso dos Oasis, no Principality Stadium, em Cardiff, País de Gales, dedicou a música “Walkaway” ao jogador de 28 anos que jogava no Liverpool.

    “Esta é para o Diogo Jota. Vai com calma, irmão”, afirmou John Power antes de cantar o tema.

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    18:40
    Marina Ferreira

    Velório será restrito à família e amigos de Diogo Jota e André Silva a partir das 19h30

    O velório de Diogo Jota e André Silva será encerrado ao público às 19h30 a pedido da família, avança a SIC Notícias.

    Ao longo da tarde centenas de pessoas deslocaram-se à Capela da Ressurreição, em Gondomar, para prestar homenagem aos dois irmãos.

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    18:38
    Tiago Gama Alexandre

    Reinaldo Teixeira homenageia Diogo Jota e André Silva na gala da Liga: "A vida levou-nos dois dos nossos talentos"

    No início da gala Kick Off, que decorre no Arena Liga Portugal, no Porto, e vai culminar no sorteio dos campeonatos profissionais, o presidente da Liga Portugal homenageou Diogo Jota e André Silva, que atuava no Penafiel, da Segunda Liga. “Estamos aqui reunidos para um momento que, apesar de estar agendado há semanas, assumiu um significado inesperado e profundamente marcante. A vida, com a sua imprevisibilidade, cruel, levou-nos dois dos nossos talentos, que partiram cedo demais”, começou por dizer Reinaldo Teixeira.

    “Ainda assim, decidimos estar aqui porque, mais do que nunca, sentimos que devíamos estar juntos. Acreditamos que ter a família do futebol reunida na casa do futebol profissional é a melhor forma de homenagearmos André Silva e Diogo Jota. Não há palavras que possam descrever a dor que se vive. A Liga Portugal expressa a sua mais profunda solidariedade aos familiares, amigos, clubes e a todos os que hoje choram estas perda irreparáveis”, acrescentou.

    “Falo com a firmeza do respeito e a promessa de apoio que este momento exige e merece. O talento maior do futebol português está hoje representado nesta plateia com o Diogo Jota e o André Silva no pensamento e no coração”, concluiu Reinaldo Teixeira.

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    18:36
    Marina Ferreira

    Equipa do FC Penafiel chega ao velório de André Silva, que jogava no clube da Segunda Liga

    A equipa do FC Penafiel chega agora ao velório de André Silva, que jogava no clube da Segunda Liga, e do seu irmão, Diogo Jota.

    IGOR MARTINS / OBSERVADOR

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    18:20
    Marina Ferreira

    A mensagem de Rúben Neves para Diogo Jota: "Não vamos deixar de ser família só porque decidiste assinar contrato um bocadinho mais longe"

    Rúben Neves partilhou uma mensagem emotiva no Instagram a recordar o amigo Diogo Jota. “Bicho, onde quer que estejas eu sei que vais ler isto, nós nunca fomos destas lamechices e talvez agora me arrependa um pouco, mas tu sabes o que significas para mim tanto como eu sei o que sou para ti”, começa por escrever o jogador do Al-Hilal.

    “Mais do que uma amizade, somos família, e não o vamos deixar de ser só porque agora decidiste assinar um contrato um bocadinho mais longe de nós”, garante Neves, que jogou ao lado de Diogo Jota na Seleção Nacional, bem como no FC Porto e no Wolverhampton.

    “Quando for à seleção vais continuar ao meu lado na mesa de jantar, no autocarro, no avião..vais estar sempre lá comigo, como de costume”, acrescenta o jogador. E garante: “Vamos continuar a rir, a fazer planos, a partilhar a nossa vida um com o outro. Vou fazer questão que estejas sempre presente e vou garantir que nunca falte nada aos teus enquanto estás aí, longe mas a pensar em nós, à nossa espera”.

    “A vida juntou-nos e agora não nos pode separar. Conquistamos coisas muito bonitas juntos, temos ainda muito por conquistar, eu sei que vamos conseguir. A partir de hoje, entrarás em campo comigo, e seguiremos o nosso caminho juntos, no palco onde nos conhecemos”, escreve Rúben Neves, que termina a mensagem a dizer: “Diogoal, és o meu chupa limão favorito!! Amo-te.”

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    18:05
    Cátia Andrea Costa

    Novo vídeo do Liverpool mostra homenagens em Anfield

    Flores, cachecóis e um ambiente de consternação. O clube inglês publicou mais um vídeo sobre Diogo Jota, mostrando as homenagens que continuam a ocorrer em Anfield.

    A visita do antigo capitão da equipa Jordan Henderson e de uma comitiva do rival Everton fazem parte das imagens.

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