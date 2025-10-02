Momentos-chave
- O que se passou até agora
- Putin quer aproximar Moscovo a Washington, apesar das "muitas diferenças"
- Presidente russo elogia ONU e diz que é a organização "mais representativa" do mundo
- Putin promete resposta "convincente" à militarização "perigosa" da Europa
- É "impossível de acreditar" que Moscovo possa atacar os países da NATO, diz Putin
- Putin diz que não pode haver “equilíbrio global” sem a Rússia
- Polónia regista incidente com navio russo perto de gasoduto no Báltico
- Macron anuncia para breve reunião de chefias militares europeias sobre “frota fantasma russa”
- Portugal disponível para "esforço" de antecipar fim da importação de gás natural liquefeito russo
- Primeira-ministra dinamarquesa insiste que Rússia é uma "ameaça para toda a Europa"
- Montenegro tem encontro "produtivo" com Zelensky. Portugal manterá apoio financeiro de "pelo menos 220 milhões de euros" a Kiev
- Rússia e Ucrânia realizam nova troca de prisioneiros de guerra
- Ataque russo provoca dois mortos na região de Kharkiv
- Montenegro encontra-se com Zelensky ao início da tarde em Copenhaga
- Rússia modifica mísseis para escapar aos sistemas de defesa aérea Patriot da Ucrânia
- Reino Unido e Alemanha convocam reunião no formato Ramstein para 15 de outubro
- "A Rússia não vai parar até ser forçada a fazê-lo", alerta primeira-ministra da Dinamarca
- Mark Rutte destaca a importância de reunir e conversar com outros países europeus
- Armas de longo alcance e secretas americanas seriam um impulso "significativo", diz Zelensky
- Kremlin defende que EUA já fornecem informações das secretas à Ucrânia regularmente
- Dmytro Kuleba garante que "não há qualquer hipótese" de um acordo com a Rússia este ano
- A Rússia "ainda se sente ousada o suficiente para intensificar esta guerra" com incidentes envolvendo drones, alerta Zelensky
- António Costa diz que líderes da UE "apoiaram abrangentemente" construção de "muro de drones"
- Ataques russos fazem quatro mortos e 25 feridos na Ucrânia no último dia
- Ataque russo faz um morto e 10 feridos em Kharkiv
- Trump aprova partilha de informações das secretas dos EUA para ataques de longo alcance da Ucrânia contra infraestruturas energéticas rus
Histórico de atualizações
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O que se passou até agora
- Os Estados Unidos, liderados por Donald Trump, aprovaram a partilha de informações secretas com a Ucrânia, permitindo a realização de ataques com mísseis de longo alcance contra infraestruturas energéticas na Rússia. Este passo visa enfraquecer a economia de guerra russa, abrangendo alvos como refinarias, oleodutos e centrais elétricas. Contudo, aguarda-se orientação formal por parte da Casa Branca para a implementação das medidas necessárias.
- Vladimir Putin, Presidente da Rússia, manifestou o desejo de reestruturar relações com os Estados Unidos, apesar das muitas diferenças existentes, enquanto se prepara para uma resposta “convincente” à militarização da Europa. Putin enfatizou que a estabilidade global necessitará do trabalho conjunto em um mundo multipolar, realçando, ainda, a resiliência da Rússia face às sanções internacionais.
- A Rússia continua a enfrentar desafios nas suas relações com a NATO e outros países europeus, com relatos de que estão a ser vistos como uma ameaça devido a supostas violações do espaço aéreo e ataques cibernéticos. O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou à união europeia contra a divisão promovida pela Rússia, sublinhando que sanções adicionais e apoio militar contra Moscovo são essenciais.
- Por sua vez, vários líderes europeus, incluindo a primeira-ministra dinamarquesa e o Presidente francês, expressaram preocupações crescentes sobre a ameaça que a Rússia representa para a segurança europeia, destacando temas como a chamada “frota fantasma russa” usada para contornar sanções petrolíferas. Estas questões foram discutidas durante a cimeira de Copenhaga, onde se reiterou a necessidade de fortalecer as defesas europeias.
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Zelensky pede mobilização europeia para conter escalada da Rússia
As recentes incursões de drones na Europa demonstram que a Rússia procura uma escalada no conflito, alertou hoje o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante uma cimeira em Copenhaga, apelando aos europeus para se mobilizarem ao lado da Ucrânia.
A estratégia de Moscovo é “simples: dividir a Europa”, sublinhou nesta cimeira da Comunidade Política Europeia (CEP), que reúne quase todos os países europeus, com exceção da Rússia e da Bielorrússia.
“Devemos fazer exatamente o contrário”, insistiu, lembrando a presença de soldados ucranianos enviados para Copenhaga para auxiliar a Dinamarca, após os voos de drones misteriosos no seu espaço aéreo.
“Este é apenas o início, o primeiro passo no caminho para um muro antidrones eficaz para proteger toda a Europa”, sublinhou o líder ucraniano, cujo país desenvolveu uma indústria de drones única na Europa.
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Putin quer aproximar Moscovo a Washington, apesar das "muitas diferenças"
Por fim, Vladimir Putin revelou que a Rússia pretende reestruturar as relações que tem com os Estados Unidos, noticia a agência estatal TASS.
Num discurso sobre política externa, o Presidente russo reconheceu que existem “muitas diferenças” entre os dois países, mas considerou algo “normal para grandes potências”, acrescentando que tanto os Estados Unidos como a Rússia atuam como “atores racionais” que defendem os interesses nacionais.
O líder do Kremlin concluiu, sublinhando que no mundo multipolar atual “a harmonia e o equilíbrio só podem ser restaurados através de um trabalho conjunto”.
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Presidente russo elogia ONU e diz que é a organização "mais representativa" do mundo
Vladimir Putin elogiou as Nações Unidas, descrevendo a organização como o fórum político “mais representativo” do mundo, relata a agência TASS.
O Presidente russo admitiu que existem “muitos problemas”, levando alguns líderes a dizer que a organização está paralisada e em crise, mas sublinhou: “Não temos uma alternativa melhor à ONU”.
O líder russo acrescentou, ainda, que, nos últimos anos, a ONU se tornou “verdadeiramente multipolar”, refletindo a maioria global que, segundo Putin, constitui também a maioria política dentro da organização.
A declaração surge dias depois de Donald Trump ter criticado as Nações Unidas, considerando-a “basicamente inútil”.
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Zelensky agradece a Montenegro "o apoio constante à Ucrània"
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, revelou que “agradeceu” a Montenegro o “apoio constante à Ucrânia desde o início da invasão russa em larga escala”, principalmente no que diz respeito ao projeto “Escolas de Superheróis”. “É muito importante para nós e para o nosso povo”, escreveu na conta oficial no X.
I had a meeting with Prime Minister of Portugal @LMontenegro_PT.
We discussed further defense assistance, including new aid packages and the development of the SAFE instrument. I also called on Portugal to join the PURL initiative. Another topic was Portugal’s readiness to take… pic.twitter.com/Rvni9uGube
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 2, 2025
Na mesma mensagem, explicou que o encontro permitiu discutir mais apoio à defesa ucraniana, incluindo novos pacotes de ajuda, mas também a disponibilidade de Portugal para fazer parte da reconstrução da Ucrânia.
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Putin promete resposta "convincente" à militarização "perigosa" da Europa
Ainda nas mesmas declarações, Putin garantiu que a Rússia irá dar uma resposta “convincente” ao que considera ser uma “perigosa militarização” da Europa, de acordo com a Ria Novosti.
“Temos de ter isso em conta para garantir a nossa defesa e segurança”, disse o líder do Kremlin, acrescentando que Moscovo está a acompanhar de perto os desenvolvimentos em termos da defesa europeia.
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É "impossível de acreditar" que Moscovo possa atacar os países da NATO, diz Putin
Vladimir Putin, afirmou esta quinta-feira que é “impossível acreditar” na ideia de que a Rússia possa atacar os países da NATO, classificando as acusações como “disparates”, noticia a TASS.
Segundo o Presidente russo, alguns governos europeus estão a “alimentar a história” e a tentar “recriar o inimigo bem conhecido que inventaram há centenas de anos: a Rússia”.
O líder russo acrescentou que este cenário iria contra os interesses de segurança do próprio país, sublinhando que os povos europeus também demonstram ceticismo: “O que há de tão mau na Rússia e por que razão devem “apertar o cinto para a enfrentar?”, questiona.
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Putin diz que não pode haver “equilíbrio global” sem a Rússia
O Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou esta quinta-feira que as sanções internacionais impostas ao país devido à guerra na Ucrânia falharam, uma vez que, segundo o líder do Kremlin, a Rússia “demonstrou a maior resiliência”.
“Temos orgulho disto, orgulhamo-nos da Rússia, do nosso povo e das nossas forças armadas”, declarou Putin, citado pela TASS.
Putin acrescentou, ainda, que num mundo multipolar, não pode haver “equilíbrio global” sem a participação e aprovação da Rússia. Ainda assim, acusou alguns países de manterem o objetivo de tentar infligir uma “derrota estratégica” a Moscovo.
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Polónia regista incidente com navio russo perto de gasoduto no Báltico
A porta-voz do Ministério do Interior polaco, Karolina Galecka, informou em conferência de imprensa em Varsóvia que “a Guarda de Fronteira, utilizando os seus sistemas de vigilância, detetou uma embarcação russa”, que “permaneceu sem rumo durante perto de minutos, a cerca de 300 metros do gasoduto ligado à plataforma portuária”.
De acordo com a porta-voz, que não especificou o local exato do incidente, a Guarda de Fronteira contactou a embarcação por rádio e ordenou que “abandonasse imediatamente a zona do gasoduto”, instrução que a embarcação russa cumpriu.
O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, também se referiu ao incidente a partir de Copenhaga, à margem da cimeira da Comunidade Política Europeia (CPE). “Recebi uma mensagem de Varsóvia. Temos outro incidente perto de Szczecin, no porto”, disse Tusk, apontando novas situações na região e no Mar Báltico “todas as semanas, quase diariamente”, e que compara a “ações de provocação na fronteira com a Bielorrússia”.
Por seu lado, a porta-voz da Autoridade Portuária de Szczecin e Swinoujscie, frisou que os portos “estão protegidos e monitorizados 24 horas por dia”.
Segundo Weronika Goclowska, “não foi relatado qualquer incidente nas áreas portuárias de Szczecin ou Swinoujscie nos últimos dias”.
Swinoujscie alberga o maior terminal de gás natural liquefeito (GNL) da Polónia, dedicado à importação e regaseificação de GNL para reforçar a segurança energética do país e da região.
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Macron anuncia para breve reunião de chefias militares europeias sobre “frota fantasma russa”
O Presidente francês anunciou hoje uma reunião de chefes de Estado-Maior europeus nos “próximos dias” para tomar medidas contra a chamada “frota fantasma russa”, navios clandestinos que permitem a Moscovo exportar petróleo e contornar as sanções ocidentais.
Emmanuel Macron pediu um “avanço” na “política de obstrução” dessas embarcações.
“De forma muito concreta, nos próximos dias, os nossos chefes de Estado-Maior, em coordenação com a NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte), como parte da coligação, reunir-se-ão para desenvolver ações conjuntas”, declarou Macron em Copenhaga, Dinamarca, após uma cimeira de chefes de Estado e de governo europeus.
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Primeira ministra dinamarquesa recusa que Orbán impeça a entrada da Ucrânia na UE
A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, avisou que não ia deixar que a Hungria continuasse a bloquear decisões para a Europa, lembrando a rejeição do primeiro-ministro húngaro de aceitar a entrada da Ucrânia na UE e da Europa.
“Não permitirei que um único país, e certamente não permitirei que Viktor Orbán, tome decisões sobre todo o futuro da Europa”, disse.
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Portugal disponível para "esforço" de antecipar fim da importação de gás natural liquefeito russo
O primeiro-ministro disse hoje que Portugal está disponível para “fazer o esforço” de antecipar o fim da importação de gás natural liquefeito russo, sem avançar prazos, considerando que a paz se obtém com o “enfraquecimento económico” de Moscovo.
“O enfraquecimento económico da Rússia é um caminho para a obtenção da paz [na Ucrânia], de mais segurança e de dissuasão de uma atitude mais agressiva por parte da Federação Russa”, disse Luís Montenegro, em conferência de imprensa, em Copenhaga (Dinamarca), no final de uma reunião da Comunidade Política Europeia.
Instantes depois de um encontro bilateral com o Presidente ucraniano, Luís Montenegro fez eco do pedido de Volodymyr Zelensky durante a manhã, o fim definitivo das importações de gás natural liquefeito russo.
“Portugal está pronto para fazer esse esforço, como está, sobretudo, empenhado em poder dinamizar ainda mais a sua produção de energia, que é exclusivamente de fonte renovável”, sustentou o primeiro-ministro.
No entanto, Luís Montenegro não se comprometeu com um prazo para concretizar esta ambição.
O primeiro-ministro disse que Portugal pode “aportar ao espaço europeu não só mais capacidade produtiva, como que essa produção seja verde, limpa, amiga do ambiente”: “É um caso win-win [vitória para os dois lados]”.
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Zelensky apela a "vontade política" para cortar com a Rússia
Na conferência citada pelo The Guardian, Volodymyr Zelenskyy apelou igualmente à unidade perante as ameaças russas, sublinhando que “o que importa mais para segurança europeia é que haja vontade política” para pressionar Moscovo e cortar com a Rússia.
“A Rússia está a cometer muitos erros e é por isso que precisamos de aumentar a pressão e aumentá-la agora, para que sejam forçados a acabar com a guerra e a mudar a sua política”, insistiu, avisando que “qualquer ligação à Rússia pode ser usada” contra os estados.
“Portanto, quanto menos laços com a Rússia, mais segura será a vida, e a vida deve ser protegida”, acrescentou.
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Primeira-ministra dinamarquesa insiste que Rússia é uma "ameaça para toda a Europa"
Discursando ao lado de Volodymyr Zelensky na conferência europeia de Copenhaga, a primeira-ministra dinamarquesa insistiu que “a Rússia é uma ameaça, não só para a Ucrânia, mas para toda a Europa”.
“Ultimamente, temos visto como a Rússia tem aumentado as violações do espaço aéreo e os ataques híbridos na Europa com caças e drones, migrantes a serem empurrados através das nossas fronteiras, interferência em eleições democráticas e ciberataques direcionados a infraestruturas críticas”, disse a ministra, citada pelo The Guardian.
“A Rússia está a testar-nos e, mais que nunca, temos de manter-nos fortes juntos”, acrescentou, apontando ainda a importância de continuar a fortalecer a Ucrânia.
“Gostaria que todos os europeus vissem as coisas desta forma: cada euro, dólar ou coroa dinamarquesa que enviamos para a Ucrânia é um investimento direto na segurança europeia”, disse ainda.
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Porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia diz que guerra com Ocidente não é "fria" e já tem "fogo"
A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, disse que discordava com comparações entre o atual conflito entre a Rússia e os países ocidentais e a Guerra Fria do século XX.
“Já estamos noutra forma de conflito. Não há frio nenhum aqui há muito tempo, já há fogo”, afirmou, citada pelo The Guardian.
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Montenegro tem encontro "produtivo" com Zelensky. Portugal manterá apoio financeiro de "pelo menos 220 milhões de euros" a Kiev
Após o encontro com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, definiu a reunião como “produtiva”.
Em declarações aos jornalistas em Copenhaga, Luís Montenegro referiu que discutiu com Volodymyr Zelensky “o apoio militar, logístico, político e financeiro” de Portugal à Ucrânia.
Luís Montenegro garantiu também que Portugal vai continuar a providenciar apoio financeiro à Ucrânia, que não será inferior ao de 2024. O primeiro-ministro estimou que será de “pelo menos de 220 milhões de euros”.
O chefe do executivo disse que essa verba será para “material de guerra e logístico que é necessário para as forças militares da Ucrânia no terreno garantir a proteção do seu território”.
Além disso, Luís Montenegro disse que Volodymyr Zelensky agradeceu à diplomacia portuguesa o facto de ter sido comunicado ao Presidente chinês, Xi Jinping, que intercedesse junto ao homólogo russo, Vladimir Putin, para terminar a guerra em breve.
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Rússia e Ucrânia realizam nova troca de prisioneiros de guerra
A Rússia e a Ucrânia efetuaram um nova troca de prisioneiros de guerra. Segundo o Ministério da Defesa russo, citado pela Ria Novosti, Moscovo recuperou 185 militares em troca de 185 soldados ucranianos.
Além disso, 20 civis também regressaram ao seu país e todos os libertados encontram-se atualmente na Bielorrússia, onde estão a receber apoio psicológico e médico, antes de serem transferidos para a Rússia, segundo avança o ministério.
As trocas resultam dos entendimentos alcançados entre Moscovo e Kiev durante as negociações em Istambul, realizadas em julho.
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Ataque russo provoca dois mortos na região de Kharkiv
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Montenegro encontra-se com Zelensky ao início da tarde em Copenhaga
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai encontrar-se com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ao início da tarde, em Copenhaga, na Dinamarca, para uma reunião bilateral.
A informação foi confirmada à Lusa por fonte do Governo e a curta reunião bilateral vai realizar-se no âmbito da cimeira anual da Comunidade Política Europeia.
Luís Montenegro já conversou com Volodymyr Zelensky durante a manhã.
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Rússia modifica mísseis para escapar aos sistemas de defesa aérea Patriot da Ucrânia
O Financial Times avançou que a Rússia atualiza os seus mísseis para escapar melhor aos sistemas de defesa aérea Patriot da Ucrânia. Entre eles estão o sistema de mísseis móveis Iskander-M, que tem um alcance de até 500 quilómetros, e os seus mísseis hipersónicos Kinzhal, que podem atingir alvos a até 480 quilómetros de distância.
Os mísseis seguem uma trajetória padrão antes de mudar repentinamente de rumo, manobras projetadas para evitar a interceção do Patriot.
De acordo com o Financial Times, a Ucrânia intercetou 37% dos mísseis balísticos russos em julho, mas a taxa de sucesso caiu para 6% em setembro, apesar do declínio nos lançamentos russos.