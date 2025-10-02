As recentes incursões de drones na Europa demonstram que a Rússia procura uma escalada no conflito, alertou hoje o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante uma cimeira em Copenhaga, apelando aos europeus para se mobilizarem ao lado da Ucrânia.

A estratégia de Moscovo é “simples: dividir a Europa”, sublinhou nesta cimeira da Comunidade Política Europeia (CEP), que reúne quase todos os países europeus, com exceção da Rússia e da Bielorrússia.

“Devemos fazer exatamente o contrário”, insistiu, lembrando a presença de soldados ucranianos enviados para Copenhaga para auxiliar a Dinamarca, após os voos de drones misteriosos no seu espaço aéreo.

“Este é apenas o início, o primeiro passo no caminho para um muro antidrones eficaz para proteger toda a Europa”, sublinhou o líder ucraniano, cujo país desenvolveu uma indústria de drones única na Europa.