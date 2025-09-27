Lavrov avisa países europeus: "Qualquer agressão terá uma resposta decisiva" - como aconteceu

A Presidente da Moldova denunciou que há “jovens contratados pela Rússia” para criar ações de desestabilização e que Moscovo está a “gastar centenas de milhões de euros” em campanhas de desinformação para “tentar controlar” o país.

“A polícia está a trabalhar arduamente para identificar os jovens contratados pela Rússia e instruídos fora da Moldova para se envolverem em atividades de desestabilização”, disse Maia Sandu, em entrevista à Lusa por videoconferência, a partir de Chisinau, a propósito das eleições parlamentares de domingo.

Maia Sandu acrescentou que, além das autoridades, “a sociedade civil e os órgãos de comunicação social independentes estão a trabalhar com o Governo para tentar colocar a descoberto estas tentativas de contratar pessoas para produzir desinformação e espalhá-la”.

Sobre a desinformação, “é diferente”, porque “há uma linha muito fina entre liberdade de expressão e manipulação”.

“Ainda estamos a tentar aprender o que é que é democrático e, em simultâneo, tentar lidar com a manipulação”, considerou.

A chefe de Estado acusou o Kremlin de “estar a investir, centenas de milhõ