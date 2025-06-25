Momentos-chave
- Ucrânia e Conselho da Europa assinam acordo para criação do Tribunal Especial para os crimes de guerra da Rússia
- Zelensky teve reunião com líderes europeus e Rutte: "Rússia não tem intenção de parar a guerra"
- Zelensky pondera "comprar sistemas de defesa antiaéreos" aos EUA. "A Europa pode ajudar"
- "Putin tem mesmo de terminar esta guerra", atira Trump, que admite entregar mais Patriots à Ucrânia
- Terminar a guerra na Ucrânia? Trump diz que é complicado e que Putin "tem sido mais difícil" de convencer
- "Vamos fazê-los pagar o dobro." Trump responde a Sánchez e deixa ameaça a Espanha
- Artigo 5.º da NATO. Trump nota "grande amor e paixão" da Europa
- Rússia considera que EUA ainda não estão prontos para normalização diplomática
- Reunião com Zelensky "não poderia ter corrido melhor", diz Trump, que vai falar agora com Putin
- Trump admite que "é possível" que Rússia ataque países europeus e que Putin "tem sido enganado"
- Trump centra-se no Irão, mas diz que NATO contribui para "segurança do mundo e da Europa"
- Trump diz que guerra na Ucrânia serviu para "reabilitar a defesa industrial" e para NATO "depender menos de adversários"
- Cimeira da NATO. Trump fala numa "vitória monumental" para os EUA, Europa e "civilização ocidental"
- Presidente ucraniano tem "reunião substantiva e longa" com Trump
- Reunião entre Trump e Zelensky já terminou e durou 50 minutos
- Putin não vai à cimeira dos BRICS devido ao mandato de detenção do TPI. Participará por videoconferência
- Começou reunião entre Trump e Zelensky
- "Espanha é um país sério que cumpre seus compromissos", diz Pedro Sánchez
- "Não confio nesse tipo." Rutte critica Putin e diz que Europa não "deve ser ingénua" sobre a Rússia
- Rutte garante que Trump está "totalmente comprometido" com a NATO, incluindo no artigo 5.º
- Rutte reafirma "compromisso inquebrável" com a Ucrânia e diz que NATO está pronta pra "responder a ameaças"
- Aliados mantêm apoio à Ucrânia, mas documento não menciona condenação à invasão russa
- Rússia "continua a ser uma ameaça longo prazo" e aliados mantêm apoio à Ucrânia
- NATO reitera que compromisso ao Artigo 5.º "é à prova de bala": "Um ataque a um é a todos"
- Fumo branco. Aliados chegam a acordo e vão atingir meta dos 5% do PIB em Defesa até 2035
- Montenegro afirma que "Portugal não foi um bom exemplo nos seus compromissos na NATO"
- Portugal aumentará gastos em Defesa anualmente por uma questão de "credibilidade", diz Montenegro
- Primeiro-ministro desvenda "três vetores" sobre como Portugal vai atingir 2% do PIB em Defesa e afasta retificativo
- Montenegro quer Kiev e Europa a participar num "processo de paz justo e duradouro" na Ucrânia
- Montenegro: "Queremos que esforço não seja apenas para gastar mais dinheiro" em Defesa
- Montenegro. Novo objetivo da NATO é "ambicioso" e Portugal negociou para que houvesse "flexibilidade"
- Portugal ajudou a desbloquear declaração final da cimeira da NATO — e falou com Espanha para isso
- "A paz tem um custo. Temos de agir rápida e decisivamente", apela primeiro-ministro neerlandês
- "Fardo" dos EUA em garantir a Defesa da área transatlântica "muda hoje", afirma Rutte
- América do Norte e Europa juntos são uma "combinação vencedora", declara Rutte no início da reunião entre os 32 líderes da NATO
- Trump no centro ao lado de Rutte, Macron e Merz atrás e Sánchez afastado: a foto de família dos líderes da NATO
- Trump: Zelensky é "um pouco difícil", mas um "tipo simpático"
- Rutte volta a deixar rasgados elogios a Trump: "É um homem de força e um homem da paz"
- Trump antevê que vão sair "grandes notícias" desta cimeira: "A NATO vai tornar-se muito forte connosco"
- Montenegro "estima" que Portugal possa chegar aos 3,5% do PIB em Defesa daqui a dez anos
- Montenegro assegura: gastos da Defesa não colocam em risco "estabilidade financeira" de Portugal
- Montenegro chega à cimeira da NATO e garante: Portugal vai "acompanhar esforço" nos gastos militares
- Chanceler alemão não tem dúvidas: "Rússia ameaça a liberdade coletiva" da Europa
- Rússia "está exausta" por causa guerra na Ucrânia, mas "pode atacar" Europa, avisa Presidente da Polónia
- "É a decisão certa para o nosso país." Starmer defende compra de caças que transportam ogivas nucleares
- 3,5% do PIB? Bélgica admite seguir exemplo espanhol, mas diz que não há "tratamentos especiais" na NATO
- Finlândia afirma que a Rússia é a "ameaça número 1 para a NATO"
- Pode a Rússia atacar países Bálticos? "Não devemos ter medo, mas estar preparados", diz primeiro-ministro da Estónia
- "Acho que vai." Ministro da Defesa alemão acredita que Espanha vai gastar o mesmo do que outros países da NATO
- Ucrânia diz que neutralizou 52 drones russos na Crimeia
- Ataque ucraniano em Rostov terá danificado estruturas civis, diz a Rússia
- Rutte reage a partilha de mensagem privada por Trump
- Mark Rutte: "Vamos garantir com que a Ucrânia possa contar com o apoio da NATO"
- Trump e Zelensky devem encontrar-se esta quarta-feira em Haia
Histórico de atualizações
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Bom dia,
A nossa cobertura da atualidade da guerra da Ucrânia, ao longo de quarta-feira, fica por aqui. Pode continuar a acompanhar o assunto no nosso novo liveblog para os desenvolvimentos desta quinta-feira.
Obrigado por continuar connosco.
Ataque com drones ucranianos a Moscovo leva a fecho temporário de aeroportos durante a noite
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Ucrânia e Conselho da Europa assinam acordo para criação do Tribunal Especial para os crimes de guerra da Rússia
O acordo para a criação do Tribunal Especial para julgar crimes de guerra cometidos pela Rússia na invasão da Ucrânia foi assinado esta quarta-feira em Estrasburgo pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e pelo secretário-geral do Conselho, Alain Berset.
Numa conferência que antecedeu a assinatura, Zelensky, citado pela RBC-Ukraine, considerou que a criação deste novo órgão constituia “um passo muito importante”.
“Todos os criminosos de guerra devem saber que haverá justiça, e isso inclui a Rússia. Estamos agora a impulsionar o trabalho jurídico de uma forma séria. Há ainda um longo caminho a percorrer. Politicamente, já fizemos grandes progressos”, acrescentou o líder na assinatura.
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Zelensky teve reunião com líderes europeus e Rutte: "Rússia não tem intenção de parar a guerra"
O Presidente da Ucrânia ainda está em Haia. Encontrou-se com cinco líderes europeus — Alemanha, França, Itália, Polónia e Reino Unido — e ainda com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte.
I had a meeting with the leaders of the E5 group of countries – Germany, France, the United Kingdom, Italy, and Poland – as well as the NATO Secretary General.
Strengthening Ukraine’s air shield is crucial, and today we primarily discussed air defense systems and interceptors… pic.twitter.com/S6wJDx9ThP
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 25, 2025
Os responsáveis políticos discutiram o “fortalecimento” das capacidades de defesa da Ucrânia, algo que — para Volodymyr Zelensky — é “crucial”, nomeadamente as que protegem a Ucrânia contra os drones iranianos.
“Também falamos sobre a pressão à Rússia, que está a intensificar a ofensiva e mostra que não tem intenção de parar a guerra”, disse o Presidente da Ucrânia, que pediu mais sanções contra o setor energético, bancário e a frota fantasma da Rússia.
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Zelensky pondera "comprar sistemas de defesa antiaéreos" aos EUA. "A Europa pode ajudar"
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deu mais detalhes sobre o encontro com o seu homólogo norte-americano, Donald Trump. No X, disse ter sido uma “boa reunião”.
I had a good meeting with @POTUS in The Hague.
I congratulated President Trump on the successful operation in the Middle East. It is important that the U.S. actions have weakened not only their nuclear program but also their drone production capabilities. We will continue to… pic.twitter.com/pzoaBSn0Yi
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 25, 2025
O chefe de Estado ucraniano congratulou o homólogo norte-americano “pela operação bem-sucedida no Médio Oriente”.
Sobre a Ucrânia, Volodymyr Zelensky discutiu “a proteção do povo ucraniano com o Presidente — em primeiro lugar, a compra de sistema de defesa antiáereos para proteger as nossas cidades, o nosso povo, igrejas e infraestruturas”.
“A Ucrânia está pronta para comprar este equipamento e apoiar as fábricas de armas norte-americanas americanas”, realçou o Presidente ucraniano, enfatizando que a “Europa pode ajudar” nesse processo.
Volodymyr Zelensky referiu que também “discutiu a coprodução de drones” com Donald Trump. “Podemos fortalecer-nos mutuamente”.
“Também informei o Presidente sobre como as reuniões em Istambul correram, bem como as trocas de prisioneiros”, disse o Presidente da Ucrânia.
Os líderes políticos abordaram ainda, durante a conversa, a “situação no campo de batalha”: “Putin definitivamente não está a ganhar”. “Apresentei ao Presidente factos sobre o que está a acontecer no terreno.”
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UE esgotou possibilidades de sanções contra a Rússia
A União Europeia (UE) esgotou as possibilidades de aplicar sanções à Rússia, afirmou hoje o chanceler alemão, pedindo aos Estados Unidos para exercer pressão sobre Moscovo para que se sente à mesa das negociações com Kiev.
“Na UE esgotámos objetivamente o que podemos fazer”, declarou Friedrich Merz em conferência de imprensa no final da cimeira da NATO em Haia, Países Baixos. Merz explicou que determinadas sanções podem ser impostas a solo pelos Estados Unidos, algo que o governante alemão também voltou a comunicar, na quarta-feira, ao Presidente norte-americano, afirmando “estar nas mãos” de Donald Trump. “Há um processo de formação de opinião que a meu ver ainda não foi concluído”, respondeu o chanceler, ao ser questionado sobre a possibilidade de Washington impor finalmente estas sanções.
Merz reiterou que “não haverá uma solução militar” para a guerra na Ucrânia, mas o que a UE pode fazer neste sentido “não é suficiente”. Por outro lado, realçou a ameaça procedente de Moscovo não só para a Ucrânia, mas também para os países europeus e da NATO, advertindo: “Não sabemos se um dia a nossa preparação não vai ser posta à prova”.
Merz atribuiu à Rússia “ataques diários” contra redes de dados, bem como a difusão de notícias falsas, desinformação e ações de sabotagem no mar Báltico. O chanceler alemão também mencionou voos de drones documentados na Alemanha para espiar instalações militares, de acordo com as autoridades alemãs. “Já nos estão a atacar desta maneira”, disse Merz, ao considerar que neste século a diferença entre guerra e paz se tornou mais difusa.
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"Putin tem mesmo de terminar esta guerra", atira Trump, que admite entregar mais Patriots à Ucrânia
Sobre os pacotes militares que os EUA podem entregar a Ucrânia, Donald Trump não deu uma resposta. Apenas disse que “Putin tem mesmo de terminar a guerra”.
Donald Trump admite também entregar mais sistemas de defesa antiaéreos Patriot à Ucrânia. “Vamos tentar dar-lhes.”
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Terminar a guerra na Ucrânia? Trump diz que é complicado e que Putin "tem sido mais difícil" de convencer
Questionado sobre a promessa de terminar a guerra em 24 horas, o Presidente norte-americano, Donald Trump, frisou que estava a ser “sarcástico”.
“É muito mais difícil do que as pessoas imaginam”, frisa Donald Trump. Para o Presidente norte-americano, negociar com Vladimir Putin tem sido “mais difícil”.
“Tenho de ser franco: tenho alguns problemas com Zelensky”, reconheceu ainda Donald Trump.
O chefe de Estado voltou a enumerar os conflitos todos que ajudou a resolver, colocando grande ênfase na guerra entre a Índia e Paquistão.
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"Vamos fazê-los pagar o dobro." Trump responde a Sánchez e deixa ameaça a Espanha
“É terrível.” Foi assim que Donald Trump reagiu ao facto de Espanha não concordar com a meta dos gastos militares pelos restantes Estados-membros da NATO.
“São o único país que não paga 2% do PIB. A economia deles está muito bem. Mas é o único que não está a pagar”, acusou Donald Trump.
“Vamos fazê-los pagar o dobro”, ameaçou Donald Trump, que ataca Espanha por querer ser uma “exceção” e querer o “caminho livre” para não gastar tanto em Defesa.
Donald Trump admite colocar pressão nas relações comerciais entre os Estados Unidos e Espanha.
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Artigo 5.º da NATO. Trump nota "grande amor e paixão" da Europa
Sobre o artigo 5.º, e se os EUA vinham em auxílio da Europa, Donald Trump não deu uma resposta concreta. Ainda assim, notou que os “chefes de governo” demonstravam “amor e paixão” pelo seu país.
“Nunca vi nada assim. Querem proteger o seu país. Sem os Estados Unidos, [a NATO] não seria a mesma coisa”, disse Donald Trump.
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Rússia considera que EUA ainda não estão prontos para normalização diplomática
As autoridades russas indicaram hoje que os Estados Unidos não estão prontos para levantar as restrições das respetivas missões diplomáticas, após Washington ter cancelado uma reunião no âmbito da normalização as relações entre os dois países.
Desde o regresso do republicano Donald Trump à Casa Branca, em janeiro passado, Moscovo e Washington começaram a reatar relações após anos de tensões extremas relacionadas sobretudo com o conflito na Ucrânia, mas persistem muitas divergências.
“Apesar de alguns progressos, o lado norte-americano ainda não está preparado para abandonar seriamente as dificuldades que foram criadas para o trabalho das missões diplomáticas”, afirmou Yuri Ushakov, conselheiro diplomático do Presidente russo, Vladimir Putin, em conferência de imprensa.
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Reunião com Zelensky "não poderia ter corrido melhor", diz Trump, que vai falar agora com Putin
“Não poderia ter corrido melhor.” É assim que o Presidente norte-americano, Donald Trump, descreveu o seu encontro com o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, que acabou há minutos.
O chefe de Estado ucraniano “quer ver o final da guerra”, acredita Donald Trump, que “vai falar com Putin” para cessar hostilidades.
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Trump admite que "é possível" que Rússia ataque países europeus e que Putin "tem sido enganado"
O Presidente norte-americano, Donald Trump, admitiu que é “possível” que o seu homólogo russo, Vladimir Putin, ataque a outros países europeus além da Ucrânia.
Desviando-se do assunto, o chefe de Estado norte-americano considera que Vladimir Putin quer “terminar com a guerra na Ucrânia”, porque lhe tem “criado problemas”.
O chefe de Estado norte-americano volta a contar que Vladimir Putin lhe ligou a pedir ajuda ao Irão, mas que ele retorquiu que precisava de ajuda “na Rússia”.
O Presidente norte-americano puxou dos galões e afirmou que resolveu os conflitos recentes “entre a Índia e Paquistão, o Kosovo e a Sérvia, o Congo e Ruanda”.
Donald Trump está “surpreendido” por Vladimir Putin ainda não ter “terminado” a guerra. “Ele tem sido enganado.”
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Trump centra-se no Irão, mas diz que NATO contribui para "segurança do mundo e da Europa"
Donald Trump volta a um assunto em que tem insistido: os ataques aéreos contra o Irão foram bem-sucedidos, criticando órgãos de comunicação social por duvidarem desta tese.
Sobre a NATO, é um projeto que contribui para a “segurança do mundo e da Europa”.
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Trump diz que guerra na Ucrânia serviu para "reabilitar a defesa industrial" e para NATO "depender menos de adversários"
O Presidente norte-americano fala agora sobre a “situação horrível” da guerra da Ucrânia. “É um desastre. Mas vamos resolver. Estão a ser mortos soldados. A guerra nunca teria acontecido se fosse Presidente.”
Donald Trump espera que as despesas militares da NATO sirvam para que os aliados comprem equipamentos militares Made In America, lembrando o êxito militar no Qatar, na sequência dos ataques iranianos à base militar norte-americana Al Udeid naquele país.
Ainda sobre a Ucrânia, Donald Trump reconhece que a guerra serviu para “reabilitar a defesa industrial” dos Estados-membros e para a NATO “depender menos de adversários”.
O chefe de Estado deu o exemplo do acordo de terras-raras que assinou com a Ucrânia.
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Cimeira da NATO. Trump fala numa "vitória monumental" para os EUA, Europa e "civilização ocidental"
Donald Trump está a dar uma conferência de imprensa de conclusão da cimeira da NATO. O Presidente norte-americano saúda o encontro “altamente produtivo” num país “bonito”: Países Baixos.
Donald Trump disse que teve “boas discussões” com os dirigentes neerlandeses e agradece à coroa neerlandesa por o ter recebido no Palácio Real.
O chefe de Estado saudou que vários países tenham chegado à meta dos 5% do PIB em Defesa. “É um marco histórico”, definiu. “Ninguém julgava que era possível, mas fi-lo.”
“Será a conhecida pela Comissão de Defesa de Haia”, frisou Donald Trump, acrescentando que é uma “vitória monumental” para os Estados Unidos e para a Europa, assim como para a “civilização ocidental”.
Donald Trump falou ainda sobre a guerra entre Israel e o Irão, assegurando ter sido um “sucesso”.
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Presidente ucraniano tem "reunião substantiva e longa" com Trump
O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, escreveu no X que teve um “encontro substantivo e longo” com o homólogo norte-americano, Donald Trump.
I had a long and substantive meeting with President Trump @POTUS.
We covered all the truly important issues.
I thank Mr. President, I thank the United States.
We discussed how to achieve a ceasefire and a real peace.
We spoke about how to protect our people.
We appreciate the…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 25, 2025
“Falámos sobre todos os assuntos importante. Agradeci ao Presidente, aos Estados Unidos. Discutimos como alcançar o cessar-fogo e uma paz efetiva”, disse Volodymyr Zelensky.
“Falámos sobre como proteger o nosso povo. Aprecio a atenção e a prontidão para ajudar a trazer a paz”, disse o Presidente da Ucrânia, que promete “detalhes para breve”.
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Reunião entre Trump e Zelensky já terminou e durou 50 minutos
A reunião entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o seu homólogo ucraniano, terminou.
Segundo a imprensa ucraniana, o encontro durou 50 minutos. Não está prevista uma conferência de imprensa entre os dois líderes.
Donald Trump falará à imprensa em breve, numa conferência de imprensa em que também fará o resumo da cimeira da NATO.
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Putin não vai à cimeira dos BRICS devido ao mandato de detenção do TPI. Participará por videoconferência
O Presidente russo, Vladimir Putin, não se vai deslocar ao Brasil — país que acolhe a cimeira dos BRICS nos dias 6 e 7 de julho — devido ao mandado de detenção emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI).
De acordo com a agência Ria Novosti, que cita Yuri Ushakov, assessor do Kremlin para a política externa, Putin participará apenas por vídeoconferência na cimeira.
O TPI emitiu o mandado em 2023, depois de a Rússia ter invadido a Ucrânia, acusando o líder do Kremlin de crime de guerra. Putin nega todas as acusações e, como não assinou o tratado fundador do TPI, considera o mandado sem efeito.
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Começou reunião entre Trump e Zelensky
A reunião entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, já começou.
A notícia está a ser avançada fonte ucraniana à Agence France-Presse.
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"Espanha é um país sério que cumpre seus compromissos", diz Pedro Sánchez
No final da cimeira da NATO, o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, garantiu que “Espanha é um país sério que cumpre seus compromissos” no âmbito da aliança atlântica.
Sánchez disse que as contas espanholas vão permitir ao país atingir o investimento em defesa imposto pela NATO este ano, de 2% do PIB. “É um investimento suficiente, mas realista e compatível com nosso modelo social, com o nosso estado de bem-estar”, sublinhou Sánchez, citado pelo El Español, acrescentando que Espanha concordou com as “capacidades técnicas e humanas para enfrentar os desafios em Segurança e Defesa que os estados membros precisam para os próximos anos”.
No entanto, Sánchez não se compromete com o objetivo de 5%, insistindo que 2,1% do PIB gasto em Defesa (a meta acordada para 2025) é um investimento “suficiente”.
“A Espanha cumprirá as capacidades que foram acordadas e continuará a ser uma peça chave na defesa da Aliança no flanco sul e no leste”, disse o chefe de governo espanhol, garantindo que o “compromisso da Espanha com a Aliança [Atlântica] é firme”.
“A NATO ganha, a Espanha ganha e a segurança ganha”, reforçou Sánchez.