Zelensky teve reunião com líderes europeus e Rutte: "Rússia não tem intenção de parar a guerra"

A União Europeia (UE) esgotou as possibilidades de aplicar sanções à Rússia, afirmou hoje o chanceler alemão, pedindo aos Estados Unidos para exercer pressão sobre Moscovo para que se sente à mesa das negociações com Kiev.

“Na UE esgotámos objetivamente o que podemos fazer”, declarou Friedrich Merz em conferência de imprensa no final da cimeira da NATO em Haia, Países Baixos. Merz explicou que determinadas sanções podem ser impostas a solo pelos Estados Unidos, algo que o governante alemão também voltou a comunicar, na quarta-feira, ao Presidente norte-americano, afirmando “estar nas mãos” de Donald Trump. “Há um processo de formação de opinião que a meu ver ainda não foi concluído”, respondeu o chanceler, ao ser questionado sobre a possibilidade de Washington impor finalmente estas sanções.

Merz reiterou que “não haverá uma solução militar” para a guerra na Ucrânia, mas o que a UE pode fazer neste sentido “não é suficiente”. Por outro lado, realçou a ameaça procedente de Moscovo não só para a Ucrânia, mas também para os países europeus e da NATO, advertindo: “Não sabemos se um dia a nossa preparação não vai ser posta à prova”.

Merz atribuiu à Rússia “ataques diários” contra redes de dados, bem como a difusão de notícias falsas, desinformação e ações de sabotagem no mar Báltico. O chanceler alemão também mencionou voos de drones documentados na Alemanha para espiar instalações militares, de acordo com as autoridades alemãs. “Já nos estão a atacar desta maneira”, disse Merz, ao considerar que neste século a diferença entre guerra e paz se tornou mais difusa.