Ucrânia garante que ofensiva de verão russa está a "fracassar": "Avanços foram interrompidos" - como aconteceu

Momentos-chave
- O que se passou até agora
- Toda a Ucrânia está sob alerta por ataques de mísseis, diz Força Aérea
- Montenegro diz que falta de apoio da Hungria "não coloca em causa o apoio político da UE" à Ucrânia
- Montenegro: segurança e defesa foram os tópicos fundamentais da cimeira numa "altura de viragem estratégica económica"
- Sem aval da Hungria, Conselho Europeu volta a manifestar apoio à Ucrânia, mas não avança com 18.º pacote de sanções
- Ucrânia garante que ofensiva de verão russa está a "fracassar": "Avanços foram interrompidos"
- Rússia e Ucrânia fazem nova troca de prisioneiros
- "Foi um dia maravilhoso." Cimeira da NATO foi "INCRÍVEL", saúda Trump
- Líderes comprometem-se a financiar aumento dos gastos com defesa após nova meta da NATO
- Líderes europeus já estão reunidos. Ao almoço discute-se Médio Oriente, à tarde há chamada com Zelensky
- Metsola: Europa tem de "fazer trabalho de casa" na Defesa e apostar em simplificação para empresas com "vida difícil"
- Eslováquia quer adiar decisão sobre novas sanções à Rússia e ameaça com poder de veto
- Rússia reivindica a conquista de duas aldeias na região de Donetsk
- Sánchez diz-se satisfeito com resultado da cimeira da NATO e evita responder a provocação de Trump
- PCP alerta que decisões tomadas em Haia aumentam risco de conflitos militares
- Sánchez quer crise humanitária em Gaza como prioridade da Conferência de Líderes
- Sumy. Ucrânia estabiliza frente de batalha e impede avanço das tropas russas
- Montenegro teve "pequena conversa" com Trump na cimeira da NATO que foi "um bom pontapé de saída"
- Rússia prepara-se para receber mais soldados norte-coreanos para realizar ataque em larga escala contra Ucrânia, diz Coreia do Sul
- Montenegro espera que Conselho Europeu se foque em questões económicas
- Primeiro-ministro dos Países Baixos tem "grandes expectativas" que seja alcançado hoje acordo para novo pacote de sanções à Rússia
- Líderes europeus começam a chegar ao Conselho Europeu. Orbán critica pouco peso negocial da UE
- Líderes deverão focar-se na alternativa aos EUA na Defesa europeia, diz Costa
- Meloni pede a Trump "a mesma determinação" que teve na guerra com Irão para alcançar cessar-fogo na Ucrânia e em Gaza
- Tribunal russo condenou 184 prisioneiros de guerra ucranianos por atos de terrorismo em Kursk
- Ataque com drones a Moscovo leva a fecho de aeroportos
Histórico de atualizações
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Vamos encerrar por aqui este artigo liveblog, que seguiu a atualidade relacionada com a guerra na Ucrânia ao longo do dia de ontem, quinta-feira.
Trump quer cortar orçamento para investigação de crimes de guerra, incluindo na Ucrânia
Continue, por favor, a acompanhar-nos nesta nova ligação. Muito obrigado!
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O que se passou até agora
- O comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, anunciou que a ofensiva russa de verão está a “fracassar”, com o avanço das tropas russas em Sumy interrompido e as linhas da frente estabilizadas.
- Durante a cimeira do Conselho Europeu, foi reafirmado o apoio da União Europeia à independência, soberania e integridade territorial da Ucrânia. No entanto, a Hungria não subscreveu este apoio e, juntamente com a Eslováquia, opôs-se à implementação de um 18.º pacote de sanções contra a Rússia, embora tenham acordado estender os 17 pacotes de sanções existentes por mais seis meses.
- O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, destacou que a segurança e defesa foram tópicos fundamentais abordados na cimeira da NATO, sublinhando a necessidade de uma estratégia de defesa partilhada entre os Estados-membros. Montenegro também mencionou a importância de conciliar as regras orçamentais europeias com o crescimento económico e a defesa, com vista a garantir investimentos eficazes.
- O Presidente norte-americano, Donald Trump, garantiu aos líderes europeus durante uma reunião da NATO que a Rússia não atacaria a aliança enquanto estivesse no cargo. A cimeira foi descrita como a mais “unida e produtiva da história” por Trump, que destacou os acordos para aumentar a despesa com a defesa nos países aliados.
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 6.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui e o quinto aqui]
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Toda a Ucrânia está sob alerta por ataques de mísseis, diz Força Aérea
Toda a Ucrânia está sob alerta por ataques de mísseis, informa a força aérea ucraniana no Telegram.
Os militares afirmam que um avião que transporta mísseis tinha levantado voo vindo da Rússia, na região de Nizhny Novgorod.
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Fotógrafo que divulgou bunkers soviéticos foi condenado por traição a 16 anos de prisão na Rússia
O fotógrafo russo Grigory Skvortsov foi condenado a 16 anos de prisão por “traição” na Rússia por ter enviado parte de um livro russo sobre bunkers soviéticos a um jornalista norte-americano, noticia a Reuters.
Skvortsov, citado pelo Moscow Times, alega que comprou os materiais suplementares do livro Os ‘bunkers secretos’ soviéticos: Fortificações especiais urbanas dos anos 1930-60, que consiste em cerca de mil páginas de documentos em bruto, tendo digitalizado-as e enviado-as para o jornalista.
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Montenegro diz que falta de apoio da Hungria "não coloca em causa o apoio político da UE" à Ucrânia
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, recordou que praticamente todos os Estados-membros estão “de acordo” no apoio que é prestado à Ucrânia.
Apenas a Hungria não subscreve esse apoio, mas o primeiro-ministro considera que “não coloca em causa o apoio político da União”.
Sobre o apoio português à Ucrânia, o chefe do executivo adiantou que não está previsto um aumento do apoio financeiro a Kiev.
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Montenegro: segurança e defesa foram os tópicos fundamentais da cimeira numa "altura de viragem estratégica económica"
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, está a dar uma conferência de imprensa depois da cimeira do Conselho Europeu. O líder social-democrata afirmou que o apoio à Ucrânia na “procura de um processo de paz e duradoura” mantém-se e foi algo discutido, assim como se abordou os conflitos no Médio Oriente.
Ainda assim, o “ponto principal andou muito à volta” da Segurança e Defesa. “Como sabemos, 23 dos 27 Estados-membros são membros da NATO e têm responsabilidades nesta instância”, lembrou Luís Montenegro, que disse que houve uma “interação com a Comissão com vista a desenhar um processo tendente a assegurar procedimentos mais ágeis na Defesa”.
Luís Montenegro defendeu, na área da Defesa, uma “estratégia partilhada do mecanismo de solidariedade e complementaridade” e a salvaguarda de “mecanismos financeiros que não ponham em causa as funções sociais”.
“Precisamos de conciliar o cumprimentos das regras orçamentais com as regras da estabilidade e crescimento com este novo desafio”, salientou o primeiro-ministro, acrescentando que também são necessários “processos de aquisição com o objetivo de dinamizar o espaço de toda a União Europeia”.
O chefe de executivo realçou que tem de haver a “garantia” que os “investimentos ficam salvaguardados”. Nos “processos concursais” para a compra de equipamento militar é “preciso que haja eixos conciliados e coerentes”.
Luís Montenegro também pediu uma maior urgência na assinatura de acordos comerciais com outros países.
Em conclusão, o primeiro-ministro frisou que esta cimeira ocorre numa “altura de viragem estratégica económica” em que a Defesa ocupa uma grande preponderância no contexto europeu.
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Sem aval da Hungria, Conselho Europeu volta a manifestar apoio à Ucrânia, mas não avança com 18.º pacote de sanções
Na cimeira do Conselho Europeu, ficou estabelecido novamente que a União Europeia (UE) vai continuar a “apoiar a independência, soberania e integridade territorial” da Ucrânia.
Tal como aconteceu no passado, apenas 26 Estados-membros subscreveram o documento. A Hungria, liderada pelo primeiro-ministro Viktor Orbán, decidiu não o fazer.
No entanto, segundo o documento do Conselho Europeu, os Estados-membros não chegaram a acordo para a implementação do 18.º pacote de sanções.
A Eslováquia terá mantido o veto e não terá concordado com mais sanções à Rússia. Ainda assim, os países europeus concordaram em estender os 17 pacotes de sanções já em vigor contra a Rússia nos próximos seis meses.
De qualquer forma, os líderes europeus vão continuar a discutir um novo pacote de sanções à Rússia.
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Ucrânia garante que ofensiva de verão russa está a "fracassar": "Avanços foram interrompidos"
O comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, escreveu hoje nas suas redes sociais que a ofensiva russa deste verão está a “fracassar”.
“Tal como a do ano passado, em Kharkiv”, disse Oleksandr Syrskyi.
O responsável militar assinalou que o “avanço das tropas russas” em Sumy foi “interrompido” desde esta semana. “A linha da frente está estabilizada.”
“Nas áreas em combate, as nossas tropas implementaram com sucesso táticas de defesa e libertaram territórios ucranianos na fronteira com a região de Sumy”, enfatizou Oleksandr Syrskyi.
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À porta fechada, Trump terá garantido a líderes europeus que a Rússia nunca atacaria a NATO
À porta fechada, durante a reunião ao mais alto nível da cimeira da NATO esta quarta-feira, o Presidente norte-americano, Donald Trump, terá garantido aos homólogos europeus de que a Rússia nunca iria atacar a NATO enquanto estivesse na Casa Branca.
O Washington Post avança a notícia e cita três fontes europeias familiarizadas com as discussões.
Alguns líderes europeus terão elogiado os ataques norte-americanos ao Irão e terão também deixado elogios a Donald Trump por ter incentivado as capitais europeias a gastar mais em Defesa.
Donald Trump ficou na reunião durante o tempo inteiro e ouviu todos os líderes, o que nem sempre acontece com os Presidentes norte-americanos.
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"Europa deve armar-se com margem em relação à Rússia"
Bruno Cardoso Reis afirma que o armamento da Europa é chave para não ser atacada. Garante que não houve hostilidade de Trump na cimeira da NATO, mas que falta compromisso com o artigo quinto.
Ouça aqui o novo episódio do “Gabinete de Guerra” da Rádio Observador.
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Rússia e Ucrânia fazem nova troca de prisioneiros
A Rússia e a Ucrânia acabam de anunciar uma nova troca de prisioneiros.
A agência de notícias RIA, que cita uma fonte próxima do processo, indicou a troca de prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia “acaba de ocorrer no âmbito dos acordos de Istambul”.
Os militares russos estão na Bielorrússia e estão a receber assistência psicológica e médica necessária.
Os militares que regressam do cativeiro, segundo a RIA, vão agora para a Rússia.
O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também confirmou a troca de prisioneiros. No X, divulgou um vídeo do momento com a descrição “Casa”.
“Hoje, os guerreiros das Forças Armadas, da Guarda Nacional e do Serviço da Fronteira estão a regressar a casa. Muitos deles estão presos desde 2022. Estamos a fazer tudo para encontrar todas as pessoas”, escreveu o líder ucraniano: “Devemos trazer todas as nossas para casa”.
We are continuing the exchanges, another stage has taken place. Today, warriors of the Armed Forces, the National Guard, and the State Border Guard Service are returning home. Most of them had been in captivity since 2022. We are doing everything possible to find each person, to… pic.twitter.com/B2dheIvRAL
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 26, 2025
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"Foi um dia maravilhoso." Cimeira da NATO foi "INCRÍVEL", saúda Trump
Donald Trump recorreu à Truth Social para comentar novamente a cimeira da NATO. O Presidente norte-americano diz ter sido “INCRÍVEL” — e foi mesmo a mais “unida e produtiva da história”.
“Um dia maravilhosa com líderes incríveis e cuidados. Os 5% concordados dão à NATO um verdadeiro poder”, escreveu o Presidente norte-americano.
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Papa critica a "falsa propaganda do rearmamento"
O Papa Leão XIV criticou esta quinta-feira a “falsa propaganda” do rearmamento durante um discurso aos participantes da assembleia plenária da Reunião das Agências de Ajuda às Igrejas Orientais (ROACO), na Cidade do Vaticano.
O Papa afirmou que “a falsa propaganda de rearmamento cria a vã ilusão de que a supremacia resolve os problemas ao alimentar o ódio e a vingança”.
“O meu coração sangra quando penso na Ucrânia, na situação trágica e desumana em Gaza e no Médio Oriente, devastado pela expansão da guerra”, disse o Papa, apontando que “a força do direito internacional e do direito humanitário já não parece vinculativa, substituída pelo suposto direito de obrigar os outros pela força”.
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Líderes comprometem-se a financiar aumento dos gastos com defesa após nova meta da NATO
Os líderes da União Europeia (UE), hoje reunidos em Bruxelas, comprometeram-se a financiar “adequadamente” o aumento dos gastos com defesa, coordenando tal investimento para o fazer “melhor em conjunto”, dada a nova meta da NATO acordada na quarta-feira.
“O Conselho Europeu sublinha a necessidade de continuar a aumentar substancialmente a despesa com a defesa e a segurança da Europa e de investir melhor em conjunto, salientando também o compromisso assumido na Cimeira da NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte] de junho de 2025 pelos Estados-membros que são igualmente membros” da Aliança Atlântica, indicam as conclusões da cimeira europeia hoje acordadas em Bruxelas.
“O Conselho Europeu convida os Estados-membros a coordenarem entre si a implementação dos compromissos relevantes. Recordando as suas conclusões de 20 de março de 2025 sobre a continuação dos trabalhos relativos às opções de financiamento adequadas, o Conselho Europeu analisou os progressos realizados”, acrescentam.
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Metsola diz que programa nuclear do Irão é ameaça para o todo mundo
Roberta Metsola disse que “nunca deverá ser permitido ao Irão desenvolver armas nucleares”, acrescentando que isso seria “não seria apenas uma ameaça para a região [Médio Oriente], mas para o mundo”.
“Aquilo que estamos a testemunhar, especialmente entre Israel e Irão, é um teste para todos nós”, disse a Presidente do Parlamento Europeu, depois da reunião dos líderes de manhã.
Sobre a situação na Faixa de Gaza, Metsola diz que é necessário “continuar a trabalhar para um cessar-fogo em Gaza, para a libertação imediata de todos os reféns e o fim do terror. E crucialmente, para que a ajuda humanitária chegue àqueles que precisam desesperadamente dela”.
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Coreia do Norte deverá enviar mais soldados para a Rússia este verão
A Coreia do Norte deverá enviar mais soldados para a Rússia para auxiliar Moscovo na guerra contra a Ucrânia, de acordo com os serviços de informação da Coreia do Sul. Estes militares podem estar no terreno já no próximo mês de julho, de acordo com a imprensa internacional.
Pyongyang também terá a intenção de enviar 25 mil cidadãos para apoiar o esforço de produção de drones, em troca de formação para conduzir operações com este tipo de aeronaves.
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95% dos húngaros dizem ser contra adesão da Ucrânia à UE em referendo. Oposição fala em "campanha de propaganda governamental"
O Governo húngaro anunciou hoje, antes da conferência de líderes do Conselho Europeu, que 95% dos participantes num referendo nacional são contra a adesão da Ucrânia à União Europeia.
Apenas 5% apoiaram a entrada da Ucrânia no bloco europeu. O país ganhou o estatuto de candidato à adesão poucos meses após o início da guerra com a Rússia em 2022.
A credibilidade do referendo está a ser contestado pela oposição húngara. A votação contou com 2.278.000 participantes, aproximadamente 29% do eleitorado que votou nas eleições europeias de 2024.
O líder da oposição acusa o referendo de ser uma “campanha de propaganda governamental” e assinala que nunca houve um número tão reduzidos de participantes numa votação do género.
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Líderes europeus já estão reunidos. Ao almoço discute-se Médio Oriente, à tarde há chamada com Zelensky
Já terminou o momento das chegadas ao Conselho Europeu, que vai agora reunir-se com vários temas na agenda: a guerra na Ucrânia (sendo que mais tarde haverá uma reunião em videochamada com Volodymyr Zelensky), no Médio Oriente, a Defesa e segurança europeia, competitividade e migrações.
Também se discutirá, nota o The Guardian, a situação na Moldávia e a política de alargamento da UE aos países balcânicos.
Segundo o Euractiv, a agenda do dia comecará com uma conversa com a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, e uma sessão de trabalho sobre segurança e Defesa, que pode estender-se às migrações. Está previsto um “longo almoço” para discutir o Médio Oriente e um debate sobre a Ucrânia à tarde, incluindo a chamada com Zelensky. Ao jantar será discutido o papel geoeconómico da Europa e a sua competitividade.
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Metsola: Europa tem de "fazer trabalho de casa" na Defesa e apostar em simplificação para empresas com "vida difícil"
A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, falou aos jornalistas para dizer que acabou de voltar do Médio Oriente, que a situação é “crítica” e que é preciso travar a “escalada”.
“Há muita clareza sobre o facto de o Irão não poder desenvolver capacidades nucleares. Temos de nos assegurar de que o cessar-fogo se mantém e de trabalhar para um cessar-fogo em Gaza” e para que a ajuda humanitária possa entrar, assim como para o regresso dos reféns.
Sobre Defesa, diz que é “muito bom” ver a conclusão da cimeira da NATO em Haia. “Vamos ter um debate online com Zelensky neste Conselho Europeu, o que é excelente”, destaca, lembrando que é preciso “reforçar o compromisso” com a Ucrânia.
“Nós temos de manter a nossa casa em ordem e fazer o nosso trabalho de casa”, sublinha depois.
Reconhece ainda que as empresas europeias estão “a pedir ajuda”. “Tornamos a vida delas demasiado difícil”, diz, prometendo garantir que há uma “simplificação” dos processos burocráticos a nível europeu.
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Eslováquia quer adiar decisão sobre novas sanções à Rússia e ameaça com poder de veto
A Hungria e a Eslováquia podem vir a inviabilizar que seja alcançado hoje um acordo para impôr um novo pacote de sanções à Rússia.
O primeiro-ministro da Eslováquia disse esta manhã que iria pedir um adiamento da adoção deste pacote, caso contrário admite vetar a sua aprovação. Robert Fico está à procura de concessões nas restrições da UE à importação de energia russa, de acordo com a imprensa internacional.
De modo contrário, o primeiro-ministro húngaro disse hoje que recebeu propostas da UE, sobre potenciais áreas de compromisso, para contar com o voto favorável da Hungria.