Ucrânia garante que ofensiva de verão russa está a "fracassar": "Avanços foram interrompidos" - como aconteceu

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, está a dar uma conferência de imprensa depois da cimeira do Conselho Europeu. O líder social-democrata afirmou que o apoio à Ucrânia na “procura de um processo de paz e duradoura” mantém-se e foi algo discutido, assim como se abordou os conflitos no Médio Oriente.

Ainda assim, o “ponto principal andou muito à volta” da Segurança e Defesa. “Como sabemos, 23 dos 27 Estados-membros são membros da NATO e têm responsabilidades nesta instância”, lembrou Luís Montenegro, que disse que houve uma “interação com a Comissão com vista a desenhar um processo tendente a assegurar procedimentos mais ágeis na Defesa”.

Luís Montenegro defendeu, na área da Defesa, uma “estratégia partilhada do mecanismo de solidariedade e complementaridade” e a salvaguarda de “mecanismos financeiros que não ponham em causa as funções sociais”.

“Precisamos de conciliar o cumprimentos das regras orçamentais com as regras da estabilidade e crescimento com este novo desafio”, salientou o primeiro-ministro, acrescentando que também são necessários “processos de aquisição com o objetivo de dinamizar o espaço de toda a União Europeia”.

O chefe de executivo realçou que tem de haver a “garantia” que os “investimentos ficam salvaguardados”. Nos “processos concursais” para a compra de equipamento militar é “preciso que haja eixos conciliados e coerentes”.

Luís Montenegro também pediu uma maior urgência na assinatura de acordos comerciais com outros países.

Em conclusão, o primeiro-ministro frisou que esta cimeira ocorre numa “altura de viragem estratégica económica” em que a Defesa ocupa uma grande preponderância no contexto europeu.