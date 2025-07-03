Momentos-chave
- Final da partida! Portugal é goleado por Espanha (5-0)
- Golo de Espanha!
- Arranca a segunda parte do Espanha-Portugal!
- Intervalo! Portugal está a ser goleado por Espanha (4-0)
- Golo de Espanha!
- Golo de Espanha!
- Golo de Espanha!
- Golo de Espanha!
- Começa o Espanha-Portugal!
- Onze inicial de Portugal
- Onze inicial de Espanha
Histórico de atualizações
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O nosso liveblog fica por aqui. Portugal foi goleado por Espanha em Berna e entrou em falso no Euro 2025. O acompanhamento do Observador ao Campeonato da Europa regressa já na próxima segunda-feira, a partir das 20h, com o Portugal-Itália em Genebra. Obrigada por ter estado connosco. Boa noite!
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"Entrámos receosos, com respeito a mais. As coisas tornaram-se complicadas." O rol de registos negativos que Portugal atingiu contra Espanha
A goleada contra Espanha trouxe um conjunto de registos negativos históricos de Portugal, incluindo o golo sofrido mais rápido da história dos Europeus. Seleção leva seis derrotas consecutivas.
“Entrámos receosos, com respeito a mais. As coisas tornaram-se complicadas.” O rol de registos negativos que Portugal atingiu contra Espanha
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Os sonhos não são de graça. Para os cumprir é preciso muito mais do que sonhar (a crónica do Espanha-Portugal)
Num arranque de Campeonato da Europa completamente em falso, Portugal sofreu quatro golos na primeira parte e foi goleado por Espanha num jogo onde as fragilidades nacionais foram expostas (5-0).
Os sonhos não são de graça. Para os cumprir é preciso muito mais do que sonhar (a crónica do Espanha-Portugal)
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Final da partida! Portugal é goleado por Espanha (5-0)
Fim do jogo! Portugal é goleado por Espanha em Berna na primeira jornada do Campeonato da Europa. Esther González, Vicky López, Alexia Putellas e Cristina Martín-Prieto marcaram os golos da partida (5-0)
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Cruzamento de Salma Paralluelo na esquerda, com a avançada do Benfica a subir mais alto do que todos os outros para cabecear e bater Inês Pereira.
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Golo de Espanha!
Está feito o quinto! Marca Cristina Martín-Prieto!
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Dois minutos de tempo extra para jogar em Berna.
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Dois minutos de tempo extra para jogar em Berna.
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Quase o golo de Portugal! Insistência depois de um pontapé de canto, com Andreia Faria a rematar na área para uma defesa de Nanclares com os pés.
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Quase o golo de Espanha! Enorme trabalho de Aitana, a descobrir Cristina Martín-Prieto na área, mas o desvio da avançada do Benfica saiu fraco e para as mãos de Inês Pereira.
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Remate de Patri, de fora de área, a passar ao lado da baliza de Inês Pereira.
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Substituição em Portugal
Sai Diana Silva, entra Andreia Faria.
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Substituição em Espanha
Sai Vicky López, entra Aitana Bonmatí.
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Substituição em Espanha
Sai Mariona, entra Cristina Martín-Prieto.
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Boa oportunidade para Portugal, a primeira que construiu em todo o jogo. Catarina Amado colocou a bola na área, Ana Capeta recebeu e rematou por cima da baliza.
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Substituição em Portugal
Sai Andreia Norton, entra Dolores.
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Substituição em Portugal
Sai Jéssica Silva, entra Ana Capeta.
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Dupla substituição em Espanha
Saem Ona Battle e Esther González, entram Jana Fernàndez e Salma Paralluelo.
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Remate de Diana Silva, de fora de área, com Adriana Nanclares a recolher com facilidade.
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O jogo já foi reatado e Fátima Pinto já regressou ao relvado.