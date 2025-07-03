O nosso liveblog fica por aqui. Portugal foi goleado por Espanha em Berna e entrou em falso no Euro 2025. O acompanhamento do Observador ao Campeonato da Europa regressa já na próxima segunda-feira, a partir das 20h, com o Portugal-Itália em Genebra. Obrigada por ter estado connosco. Boa noite!