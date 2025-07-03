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    22:32
    Mariana Fernandes

    O nosso liveblog fica por aqui. Portugal foi goleado por Espanha em Berna e entrou em falso no Euro 2025. O acompanhamento do Observador ao Campeonato da Europa regressa já na próxima segunda-feira, a partir das 20h, com o Portugal-Itália em Genebra. Obrigada por ter estado connosco. Boa noite!

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    22:29
    Mariana Fernandes

    "Entrámos receosos, com respeito a mais. As coisas tornaram-se complicadas." O rol de registos negativos que Portugal atingiu contra Espanha

    A goleada contra Espanha trouxe um conjunto de registos negativos históricos de Portugal, incluindo o golo sofrido mais rápido da história dos Europeus. Seleção leva seis derrotas consecutivas.

    “Entrámos receosos, com respeito a mais. As coisas tornaram-se complicadas.” O rol de registos negativos que Portugal atingiu contra Espanha

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    22:04
    Mariana Fernandes

    Os sonhos não são de graça. Para os cumprir é preciso muito mais do que sonhar (a crónica do Espanha-Portugal)

    Num arranque de Campeonato da Europa completamente em falso, Portugal sofreu quatro golos na primeira parte e foi goleado por Espanha num jogo onde as fragilidades nacionais foram expostas (5-0).

    Os sonhos não são de graça. Para os cumprir é preciso muito mais do que sonhar (a crónica do Espanha-Portugal)

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    21:55
    Mariana Fernandes

    Final da partida! Portugal é goleado por Espanha (5-0)

    Fim do jogo! Portugal é goleado por Espanha em Berna na primeira jornada do Campeonato da Europa. Esther González, Vicky López, Alexia Putellas e Cristina Martín-Prieto marcaram os golos da partida (5-0)

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    94'
    Mariana Fernandes

    Cruzamento de Salma Paralluelo na esquerda, com a avançada do Benfica a subir mais alto do que todos os outros para cabecear e bater Inês Pereira.

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    93'
    Mariana Fernandes

    Golo de Espanha!

    Está feito o quinto! Marca Cristina Martín-Prieto!

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    90'
    Mariana Fernandes

    Dois minutos de tempo extra para jogar em Berna.

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    90'
    Mariana Fernandes

    Dois minutos de tempo extra para jogar em Berna.

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    90'
    Mariana Fernandes

    Quase o golo de Portugal! Insistência depois de um pontapé de canto, com Andreia Faria a rematar na área para uma defesa de Nanclares com os pés.

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    86'
    Mariana Fernandes

    Quase o golo de Espanha! Enorme trabalho de Aitana, a descobrir Cristina Martín-Prieto na área, mas o desvio da avançada do Benfica saiu fraco e para as mãos de Inês Pereira.

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    85'
    Mariana Fernandes

    Remate de Patri, de fora de área, a passar ao lado da baliza de Inês Pereira.

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    83'
    Mariana Fernandes

    Substituição em Portugal

    Sai Diana Silva, entra Andreia Faria.

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    81'
    Mariana Fernandes

    Substituição em Espanha

    Sai Vicky López, entra Aitana Bonmatí.

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    77'
    Mariana Fernandes

    Substituição em Espanha

    Sai Mariona, entra Cristina Martín-Prieto.

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    75'
    Mariana Fernandes

    Boa oportunidade para Portugal, a primeira que construiu em todo o jogo. Catarina Amado colocou a bola na área, Ana Capeta recebeu e rematou por cima da baliza.

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    73'
    Mariana Fernandes

    Substituição em Portugal

    Sai Andreia Norton, entra Dolores.

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    68'
    Mariana Fernandes

    Substituição em Portugal

    Sai Jéssica Silva, entra Ana Capeta.

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    66'
    Mariana Fernandes

    Dupla substituição em Espanha

    Saem Ona Battle e Esther González, entram Jana Fernàndez e Salma Paralluelo.

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    65'
    Mariana Fernandes

    Remate de Diana Silva, de fora de área, com Adriana Nanclares a recolher com facilidade.

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    56'
    Mariana Fernandes

    O jogo já foi reatado e Fátima Pinto já regressou ao relvado.

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