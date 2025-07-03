O golo mais rápido que Espanha já marcou num Campeonato da Europa. A desvantagem por dois golos mais rápida de sempre num Campeonato da Europa. Dois golos sofridos nos primeiros oito minutos pela terceira vez nos últimos cinco jogos. A maior diferença de golos ao intervalo na história do Campeonato da Europa. A sexta derrota seguida, o quarto jogo sem marcar. Os registos negativos de Portugal na jornada inaugural do Europeu feminino são longos, dolorosos e acumulam-se — o que ajuda a explicar a goleada sofrida contra Espanha.

No arranque do Grupo B, Portugal mostrou que está a anos-luz da campeã mundial e somou a primeira derrota, complicando o sonho de superar a fase de grupos de uma grande competição pela primeira vez. A equipa de Francisco Neto não foi competitiva, capitulou na primeira parte e ainda teve a displicência de sofrer um quinto golo nos descontos, numa altura em que Espanha já parecia trocar a bola apenas para esperar pelo apito final.

“Não fizemos uma boa primeira parte, entrámos receosos e com respeito a mais. Não conseguimos entrar com os níveis de intensidade e a culpa é minha porque não desbloqueei as jogadoras. As coisas tornaram-se mais complicadas. Corrigimos ao intervalo e conseguimos controlar melhor as roturas e os ‘timings’ de pressão. Conseguimos sair mais em contra-ataque e criar mais oportunidades. A vitória de Espanha é indiscutível, mas o resultado é pesado pelo que fizemos na segunda parte”, disse o selecionador nacional depois do jogo.

2-0 aos 7 minutos: nunca uma equipa chegou a uma vantagem de 2 + golos tão cedo num jogo do Campeonato da Europa Feminino Vantagens de 2 golos + rápidas no Europeu Feminino:

2025 ???????? ????????, 7 min

2005 ???????? ????????, 8 min

2009 ???????? ????????, 9 min pic.twitter.com/TA5J8ZpdoL — Playmaker (@playmaker_PT) July 3, 2025

Em 3 dos 5 últimos jogos, ???????? Portugal sofreu 2 golos nos primeiros 8 minutos:

???????? Nations League, 8 minutos

???????????????????????????? Nations League, 5 minutos

???????? Europeu, 7 minutos pic.twitter.com/WMgEKv8A0p — Playmaker (@playmaker_PT) July 3, 2025

Portugal igualou a maior derrota que sofreu numa fase final de uma grande competição, também um 5-0 contra a Suécia no Euro 2022, e manteve a tradição de nunca ganhar no arranque de um Europeu ou Mundial. “Faltou-nos ‘timing’ de chegada à bola e controlo das situações de profundidade para poder ter duelos. Chegámos sempre atrasados e fomos demasiado receosos. Tivemos dificuldade para fazer duelos. Melhorámos na segunda parte e conseguimos corrigir algumas situações depois. Acabámos por ter duas oportunidades de golo, não concretizámos”, continuou Francisco Neto.

“Temos de dar o passo em frente na organização defensiva. Mas é muito difícil quando passas muito tempo a defender e a frescura não é muita. Mérito da Espanha e agora é pensar em Itália. Acredito que podemos ter uma luta a três, temos de conseguir pontos nos dois primeiros jogos. Continuamos a depender de nós e é dar os parabéns aos portugueses. Dentro de campo fomos inferiores, fora dele vencemos por goleada”, terminou, antecipando desde já o confronto com Itália, na próxima segunda-feira, a partir das 20h e em Genebra.