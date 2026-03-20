Vários países na região do Golfo estão a reportar que estão novamente a ser alvo de ataques do Irão com drones e mísseis, de acordo com a BBC.

O Ministério da Defesa da Arábia Saudita anunciou ter intercetado e destruído seis drones na região oriental do país. Da mesma forma, as autoridades do Dubai afirmam que “os sons ouvidos em várias partes da cidade foram o resultado de operações bem-sucedidas de interceção da defesa aérea”.

Anteriormente, o Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos tinha afirmado estar “a enfrentar ataques com mísseis e drones provenientes do Irão”. Também Ministério da Defesa do Kuwait afirmou estar a “lidar com ataques hostis com mísseis e drones”.