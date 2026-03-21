Trump deixa ultimato ao Irão: se não abrir o Estreito de Ormuz em 48 horas, EUA vão "obliterar centrais elétricas" iranianas

A administração Trump está a iniciar discussões preliminares para entender como seria um acordo de paz com o Irão, no momento em que a guerra chega às três semanas, avança o jornal norte-americano Axios.

De acordo com o Axios, Donald Trump instruiu os enviados especiais Jared Kushner e Steve Witkoff para prepararem a possibilidade de assinar um acordo de paz com o Irão.

No entanto, para aceitar o fim das hostilidades, o Irão teria de cumprir algumas exigências, que são, segundo o Axios:

Reabertura do Estreito de Ormuz Nenhum programas de desenvolvimento de mísseis por cinco anos. Fim do enriquecimento de urânio. Desativação dos reatores das instalações nucleares de Natanz, Isfahan e Fordow. Protocolos rigorosos de observação externa em torno do programa nuclear iraniano. Assinatura de tratados de controlo de armas com parceiros regionais. Fim do financiamento para o eixo de resistência de que fazem parte o Hezbollah, os Houthis e o Hamas.

Porém, ainda não houve qualquer contacto direto entre os Estados Unidos e o Irão, mas têm sido trocadas mensagens entre o Egito, o Qatar e o Reino Unido. Os iranianos têm exigido um cessar-fogo e uma garantia de que não haverá guerra no futuro — assim como desejam obter compensações pelo conflito.

Os Estados Unidos procuram ainda um mediador credível que seria o Qatar. No entanto, o emirado recusa ser o principal intermediário entre as duas partes.