Momentos-chave
- Os dados da partida
- Acabou! Benfica escorrega em Famalicão (2-2)
- Rodrigo Pinheiro atira à trave!
- Golo do Famalicão! 2-2 por Abubakar
- Golo do Famalicão! 1-2 por Mathias de Amorim
- Otamendi expulso!
- Recomeça a partida!
- Intervalo! Águia na frente (0-2)
- Golo do Benfica! 0-2 por Ríos
- Golo do Benfica! 0-1 por Schjelderup (g.p.)
- Penálti para o Benfica!
- Golo anulado a Ivanovic!
- Começa o Famalicão-Benfica!
- As contas do título e da Champions
- Oliveira com uma alteração forçada, Mourinho volta ao onze principal (mas com Ivanovic)
- O onze inicial do Benfica
- O onze inicial do Famalicão
Histórico de atualizações
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Fica por aqui o acompanhamento do Famalicão-Benfica, que terminou empatado (2-2), relançando a luta europeia e pelo segundo lugar. Entretanto pode acompanhar o FC Porto-Alverca, jogo que, ao que tudo indica, vai dar o 31.º título de campeão nacional aos dragões (1-0). Obrigado por ter estado connosco, continue com o Observador!
FC Porto-Alverca. Farioli lança Alan Varela e Martim Fernandes ao intervalo (1-0, 45′)
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"Aquilo que o árbitro fez hoje foi impedir que o Benfica vá à Liga dos Campeões": Rui Costa acusa Gustavo Correia de "prejudicar" as águias
Depois do blackout dos jogadores e de uma curta flash de Mourinho — que deu os “parabéns” ao FC Porto —, Rui Costa atacou Gustavo Correia. “Vamos fazer de tudo para estarmos na Champions”, garantiu.
“Aquilo que o árbitro fez hoje foi impedir que o Benfica vá à Liga dos Campeões”: Rui Costa acusa Gustavo Correia de “prejudicar” as águias
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Schjelderup foi ao Río(s) acabar com a Fama e ter o proveito, mas o capitão chegou a tempo de meter água (a crónica do Famalicão-Benfica)
Num jogo em que até entrou bem e controlou durante 50 minutos, o Benfica desapareceu depois de Otamendi ter sido expulso e sofreu dois golos em dez minutos (2-2). De Amorim mudou o jogo.
Schjelderup foi ao Río(s) acabar com a Fama e ter o proveito, mas o capitão chegou a tempo de meter água (a crónica do Famalicão-Benfica)
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Os dados da partida
???? Famalicão 2 – 2 Benfica ????
ÁGUIA ENTRA FORTE E SAI CERCADA
◉ Águia entrou muito forte e podia até ter chegado ao 3-0, antes de "desligar a ficha" e, mais tarde, ficar à mercê dos minhotos, após o erro de Otamendi (expulsão)
◉ MATHIAS DE AMORIM ???????? juntou mais uma grande… pic.twitter.com/86dFD7wLo8
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O golo do empate
⚽ GOLO
U. Abubakar 78'
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Acabou! Benfica escorrega em Famalicão (2-2)
Depois de ter subido ao segundo lugar, o Benfica não aproveitou a vantagem de dois golos em Famalicão e voltou a marcar passo, ainda que dependa só de si. Expulsão do capitão mudou o jogo (2-2).
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Amarelo para Ríos
O médio falha o jogo com o Sp. Braga.
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Rodrigo Pinheiro atira à trave!
Grande remate de Rodrigo Pinheiro de muito longe, a bola sai forte e bate em cheio na trave, desviando depois nas costas de Trubin e acabando por sair ao lado.
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Amarelo para Trubin
Por perder tempo.
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Substituição no Famalicão
Sai Mathias de Amorim, entra Pedro Santos.
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O golo de De Amorim
⚽ GOLO
Mathias de Amorim 67'
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15 minutos de compensação
O árbitro acrescenta 15(!) minutos.
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Mourinho abdica do ponta de lança
Sai Franjo Ivanovic, entra Rafa Silva.
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Amarelo para Rodrigo Pinheiro
Por falta sobre Barreiro. Falha a próxima jornada.
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Dentro do Estádio do Dragão e a menos de uma hora do apito inicial no FC Porto-Alverca, as centenas de pessoas que já vão ocupando as bancadas celebraram (e muito) o golo do empate do Famalicão.
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Anatomia de um golo
Canto curto de Sorriso, De Amorim cruza para o primeiro poste, onde Abubakar foge a António Silva e a Enzo e desvia, antes de Trubin chegar, para o empate.
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Golo do Famalicão! 2-2 por Abubakar
Acabado de entrar, o avançado empata o jogo na bola parada!
⚽ GOLO
U. Abubakar 78'
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O lance da expulsão de Otamendi
Benfica, Expulsão, Otamendi (VAR), 55m
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Amarelo para Gustavo Sá
Por derrubar Barreiro.
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Famalicão também mexe
Saem Gil Dias e Simon Elisor, entram Umar Abubakar e Roméo Beney.