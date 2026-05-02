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    21:40
    Tiago Gama Alexandre

    Fica por aqui o acompanhamento do Famalicão-Benfica, que terminou empatado (2-2), relançando a luta europeia e pelo segundo lugar. Entretanto pode acompanhar o FC Porto-Alverca, jogo que, ao que tudo indica, vai dar o 31.º título de campeão nacional aos dragões (1-0). Obrigado por ter estado connosco, continue com o Observador!

    FC Porto-Alverca. Farioli lança Alan Varela e Martim Fernandes ao intervalo (1-0, 45′)

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    21:34
    Tiago Gama Alexandre

    "Aquilo que o árbitro fez hoje foi impedir que o Benfica vá à Liga dos Campeões": Rui Costa acusa Gustavo Correia de "prejudicar" as águias

    Depois do blackout dos jogadores e de uma curta flash de Mourinho — que deu os “parabéns” ao FC Porto —, Rui Costa atacou Gustavo Correia. “Vamos fazer de tudo para estarmos na Champions”, garantiu.

    “Aquilo que o árbitro fez hoje foi impedir que o Benfica vá à Liga dos Campeões”: Rui Costa acusa Gustavo Correia de “prejudicar” as águias

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    20:20
    Tiago Gama Alexandre

    Schjelderup foi ao Río(s) acabar com a Fama e ter o proveito, mas o capitão chegou a tempo de meter água (a crónica do Famalicão-Benfica)

    Num jogo em que até entrou bem e controlou durante 50 minutos, o Benfica desapareceu depois de Otamendi ter sido expulso e sofreu dois golos em dez minutos (2-2). De Amorim mudou o jogo.

    Schjelderup foi ao Río(s) acabar com a Fama e ter o proveito, mas o capitão chegou a tempo de meter água (a crónica do Famalicão-Benfica)

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    20:19
    Tiago Gama Alexandre

    Os dados da partida

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    20:10
    Tiago Gama Alexandre

    O golo do empate

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    20:09
    Tiago Gama Alexandre

    Acabou! Benfica escorrega em Famalicão (2-2)

    Depois de ter subido ao segundo lugar, o Benfica não aproveitou a vantagem de dois golos em Famalicão e voltou a marcar passo, ainda que dependa só de si. Expulsão do capitão mudou o jogo (2-2).

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    102'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Ríos

    O médio falha o jogo com o Sp. Braga.

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    100'
    Tiago Gama Alexandre

    Rodrigo Pinheiro atira à trave!

    Grande remate de Rodrigo Pinheiro de muito longe, a bola sai forte e bate em cheio na trave, desviando depois nas costas de Trubin e acabando por sair ao lado.

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    99'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Trubin

    Por perder tempo.

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    93'
    Tiago Gama Alexandre

    Substituição no Famalicão

    Sai Mathias de Amorim, entra Pedro Santos.

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    19:54
    Tiago Gama Alexandre

    O golo de De Amorim

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    91'
    Tiago Gama Alexandre

    15 minutos de compensação

    O árbitro acrescenta 15(!) minutos.

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    85'
    Tiago Gama Alexandre

    Mourinho abdica do ponta de lança

    Sai Franjo Ivanovic, entra Rafa Silva.

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    83'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Rodrigo Pinheiro

    Por falta sobre Barreiro. Falha a próxima jornada.

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    19:42
    Mariana Fernandes

    Dentro do Estádio do Dragão e a menos de uma hora do apito inicial no FC Porto-Alverca, as centenas de pessoas que já vão ocupando as bancadas celebraram (e muito) o golo do empate do Famalicão.

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    19:42
    Tiago Gama Alexandre

    Anatomia de um golo

    Canto curto de Sorriso, De Amorim cruza para o primeiro poste, onde Abubakar foge a António Silva e a Enzo e desvia, antes de Trubin chegar, para o empate.

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    78'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do Famalicão! 2-2 por Abubakar

    Acabado de entrar, o avançado empata o jogo na bola parada!

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    19:38
    Tiago Gama Alexandre

    O lance da expulsão de Otamendi

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    74'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Gustavo Sá

    Por derrubar Barreiro.

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    72'
    Tiago Gama Alexandre

    Famalicão também mexe

    Saem Gil Dias e Simon Elisor, entram Umar Abubakar e Roméo Beney.

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