???? Famalicão 2 – 2 Benfica ????

ÁGUIA ENTRA FORTE E SAI CERCADA

◉ Águia entrou muito forte e podia até ter chegado ao 3-0, antes de "desligar a ficha" e, mais tarde, ficar à mercê dos minhotos, após o erro de Otamendi (expulsão)

◉ MATHIAS DE AMORIM ???????? juntou mais uma grande… pic.twitter.com/86dFD7wLo8

— GoalPoint (@_Goalpoint) May 2, 2026