O FC Porto colocou no seu perfil no Instagram uma publicação referente ao seu 31.º título de campeão nacional. Entre os comentários, muitos ex-jogadores dos dragões manifestaram a sua satisfação com a conquista do troféu. Mas não foram apenas ex-jogadores aqueles que se manifestaram. Também o Ajax, ex-clube do técnico Francesco Farioli, deu os parabéns ao FC Porto.

Farioli chegou ao FC Porto depois de apresentar a demissão nos neerlandeses na temporada passada. Essa decisão deveu-se ao facto de o treinador italiano ter perdido larga vantagem nas últimas jornadas da Eredivisie 2024/2025, tendo perdido a liderança na penúltima jornada do campeonato. O Ajax passou de uma vantagem de nove pontos, a cinco jornadas do fim, para ser segundo, um ponto atrás do PSV, que foi campeão.

Um ano depois dessa reviravolta, o Ajax dá os parabéns aos dragões, comandados pelo seu ex-treinador, pela conquista do 31.º campeonato português. “Parabéns, FC Porto!”, lê-se no comentário do clube neerlandês.

Além do Ajax, nomes como Iker Casillas, Otávio Monteiro, Fábio Silva, Eliaquim Mangala ou Zé Pedro também mostraram o seu agrado na publicação dos dragões.