Momentos-chave
- Reações ao título do FC Porto começaram em Proença e acabaram no... Ajax
- "Diziam que jogávamos pouco, que o presidente não ia chegar lá... Aqui estamos": lembra Gabri Veiga
- Mora: "Portugal é azul e branco"
- Diogo Costa: "Obrigado por tudo. Para o ano há mais"
- Farioli dirige-se à "família portista": "Voltámos a ser uma grande. Conseguimos juntos"
- Vasco Sousa é campeão no final de "um ano muito difícil": "É um dia muito feliz"
- Os vídeos da festa dos jogadores no balneário
- Como está a zona do Coreto antes da chegada dos jogadores
- As imagens de Diogo Costa com a camisola de Diogo Jota
- Alberto Costa: "Quero aproveitar ao máximo e recordar para sempre"
- "Quando me encontrei com o presidente tivemos logo uma ligação": as (curtas) palavras de Farioli antes do banho dos jogadores
- João Costa: "É um orgulho enorme ser um exemplo para os jovens da formação"
- Froholdt: "Adoro estar no FC Porto e dar esta alegria aos adeptos"
- Câmara Municipal do Porto recebe FC Porto no dia 16 de maio
- Rodrigo Mora: "É um sonho de criança e estou muito feliz por estar aqui"
- Alan Varela: "Tínhamos que ser campeões pelo Jorge"
- Martim Fernandes: "Temos de continuar a trabalhar em busca de mais"
- André Miranda: "Tento sempre trabalhar mais e espero ser campeão mais vezes"
- Thiago Silva destaca "33.º título da carreira" e ataca comentadores: "O FC Porto é muito grande e merece respeito"
- Diogo Costa: "Levámos o FC Porto ao devido lugar"
- Gabri Veiga: "O presidente foi importante em tudo, assumiu a responsabilidade"
- William e Pepê destacam "resiliência" e importância de Jorge Costa
- Reinaldo Teixeira destaca "percurso consistente e meritório ao longo da época"
- Farioli recorda últimas palavras de Jorge Costa: "Temos uma equipa outra vez"
- Bednarek: "Foi uma temporada longa, com muitos jogos e muitas emoções"
- Pedro Proença felicita FC Porto por título "que assume ainda mais relevância" em "ano difícil"
- As estatísticas finais
- Final da partida! FC Porto vence Alverca e é campeão nacional (1-0)
- Arranca a segunda parte do FC Porto-Alverca!
- As estatísticas ao intervalo
- Intervalo! FC Porto está a vencer o Alverca (1-0)
- Golo do FC Porto!
- Começa o FC Porto-Alverca!
- Onze inicial do Alverca
- Onze inicial do FC Porto
Histórico de atualizações
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Ficamos por aqui neste liveblog! O FC Porto venceu o Alverca por 1-0 com golo de Bednarek e fez a (primeira) festa pelo 31.º Campeonato Nacional, tendo agora tudo preparado para receber o troféu após a última jornada, frente ao Santa Clara. Obrigado!
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Reações ao título do FC Porto começaram em Proença e acabaram no... Ajax
O FC Porto colocou no seu perfil no Instagram uma publicação referente ao seu 31.º título de campeão nacional. Entre os comentários, muitos ex-jogadores dos dragões manifestaram a sua satisfação com a conquista do troféu. Mas não foram apenas ex-jogadores aqueles que se manifestaram. Também o Ajax, ex-clube do técnico Francesco Farioli, deu os parabéns ao FC Porto.
Farioli chegou ao FC Porto depois de apresentar a demissão nos neerlandeses na temporada passada. Essa decisão deveu-se ao facto de o treinador italiano ter perdido larga vantagem nas últimas jornadas da Eredivisie 2024/2025, tendo perdido a liderança na penúltima jornada do campeonato. O Ajax passou de uma vantagem de nove pontos, a cinco jornadas do fim, para ser segundo, um ponto atrás do PSV, que foi campeão.
Um ano depois dessa reviravolta, o Ajax dá os parabéns aos dragões, comandados pelo seu ex-treinador, pela conquista do 31.º campeonato português. “Parabéns, FC Porto!”, lê-se no comentário do clube neerlandês.
Além do Ajax, nomes como Iker Casillas, Otávio Monteiro, Fábio Silva, Eliaquim Mangala ou Zé Pedro também mostraram o seu agrado na publicação dos dragões.
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Depois de algumas palavras dirigidas a Frederico Varandas, Pedro Gonçalves e até a Sofia Oliveira, os jogadores já deixaram o palco e os adeptos começam a sair das imediações do Dragão. É o final da festa do 31.º título, ainda que a música continue.
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Augusto Inácio: "Villas-Boas e Farioli devolveram o ADN vitorioso ao Porto"
Augusto Inácio considera que o planeamento e a alma da equipa foram vitais, mas a falta de soluções no plantel obrigou a abdicar das taças para garantir a conquista do 31.º campeonato nacional.
Augusto Inácio: “Villas-Boas e Farioli devolveram o ADN vitorioso ao Porto”
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"Diziam que jogávamos pouco, que o presidente não ia chegar lá... Aqui estamos": lembra Gabri Veiga
“Diziam que tínhamos muito medo. Diziam que jogávamos muito pouco. Diziam que não íamos chegar à Champions. Diziam que o presidente não ia chegar lá porque era treinador. Aqui estamos”, diz Gabri Veiga.
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Uma festa sem horas que teve nome, número e toda a memória: o FC Porto só podia mesmo ser campeão a dia 2
Jorge Costa esteve presente antes, durante e depois do jogo que consagrou FC Porto como campeão. Capitão foi lembrado por todos, de jogadores a adeptos, com o dia 2 a tornar tudo ainda mais especial.
Uma festa sem horas que teve nome, número e toda a memória: o FC Porto só podia mesmo ser campeão a dia 2
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Mora: "Portugal é azul e branco"
Depois do hino, Samu assume a festa e puxa de alguns cânticos. Borja Sainz também pega no microfone e canta “Eu quero o Porto campeão”. Já Rodrigo Mora diz que a festa “está linda” e que “Portugal é azul e branco, c******”.
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Ouve-se agora o hino do FC Porto, da autoria de Heitor Campos Monteiro e com música de António Figueiredo e Melo.
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Diogo Costa: "Obrigado por tudo. Para o ano há mais"
É a vez do capitão falar aos adeptos. “Tal como o mister diz, quero agradecer a todos vocês. Foram muito importantes para nós, mais do que pensam”, começa por dizer o guardião, antes de ser interrompido por cânticos com o seu nomes.
“Muito obrigado por acreditarem nos nossos jogadores, na nossa equipa e em todos os nossos funcionários. Obrigado por tudo. Para o ano há mais”, concluiu Diogo Costa.
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Farioli dirige-se à "família portista": "Voltámos a ser uma grande. Conseguimos juntos"
“Boa noite família portista. Como disse Jorge Costa, voltámos a ser uma equipa, uma grande equipa. Conseguimos juntos. Este título é nosso. Viva ao FC Porto”, disse o italiano numa rara declaração em português, com algum espanhol pelo meio.
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Vasco Sousa é campeão no final de "um ano muito difícil": "É um dia muito feliz"
“É um momento muito gratificante depois de um ano muito difícil. Tenho de estar muito grato ao FC Porto por me estar a ajudar nesta recuperação, para voltar mais feliz e mais forte. Campeão? Disseram que fazia parte desde o início. É um dia muito feliz. Estar nesta palco é um sonho de criança, junto destes adeptos. A energia está muito positiva desde início, o ar está fresco. Era o que o nosso clube precisava e acabar assim é muito bom”, assumiu o médio, que continua a viver o calvário das lesões.
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Dave Vos (adjunto principal), Lino Godinho (adjunto e responsável pelas bolas paradas), Callum Walsh (preparador físico), Felipe Sánchez (adjunto) André Castro (adjunto), Iñaki Ulloa e Diogo Almeida (treinadores de guarda-redes) e Osman Kul (analista), membros da equipa técnica, são chamados um a um.
Por fim, Francesco Farioli entra no palco com o símbolo do 31.º título nas mãos e é abraçado por todo o plantel.
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Ultrapassado o problema técnico, a festa retoma com música e a subida de Vasco Sousa (15), que regressou depois da lesão grave ao serviço do Moreirense. Segue-se o capitão Diogo Costa, que recebe uma das ovações da noite.
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FCP campeão. Villas-Boas sonhou, arrumou a casa e cumpriu
Do caos financeiro que herdou ao cumprir da promessa que fez a Pinto da Costa. André Villas-Boas arrumou o Dragão e honra o legado que jurou manter. Os sons do percurso atribulado do plano AVB. Ouça aqui.
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O momento em que os jogadores invadiram a conferência de imprensa de Francesco Farioli
Claro que houve banho ao Mister ????????#ConseguimosJuntos pic.twitter.com/D1Cuj8xGEW
— FC Porto (@FCPorto) May 2, 2026
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Problema técnico interrompe festa
Depois de Mora ter sido chamado, registou-se um problema técnico que interrompeu momentaneamente a música e os ecrãs eletrónicos. Ao que tudo indica registou-se uma falha de energia. Os jogadores assumem as rédeas da festa e vibram com os adeptos.
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Com a lista a caminhar para o fim, André Miranda (72), Francisco Moura (74) — que foi levado pelos colegas —, Oskar Pietuszewski (77) e Rodrigo Mora (86) são os últimos antes dos líderes do balneário.
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"O primeiro responsável é o presidente do Porto"
José Guilherme Aguiar aponta André Villas-Boas como o primeiro responsável pelo título. Ainda, elogia Farioli pela regularidade e chama Varandas de “menino mimado” que motivou o balneário. Ouça aqui o comentário de José Guilherme Aguiar.
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O melão com a cara de Varandas no Marquês
A festa do 31.º título do Porto conta com um melão com o rosto de Varandas. O adepto promete “comer a cabeça” do líder leonino para celebrar a vitória e a superioridade azul. Ouça aqui.
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É a vez de Dominik Prpic (21), Alan Varela (22), João Costa (24) — é agora campeão pelo FC Porto em todos os escalões e pela equipa B —, Luuk de Jong (26), Deniz Gül (27), Terem Moffi (29), Seko Fofana (42), Diogo Fernandes (51) e Martim Fernandes (52) juntarem-se à festa.