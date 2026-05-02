Do céu ao inferno em pouco tempo. Esta podia ser a melhor forma de descrever a exibição do Benfica em Vila Nova de Famalicão durante a tarde deste sábado… ou a prestação das águias ao longo da presente temporada. De volta ao onze do dérbi com Franjo Ivanovic no ataque e António Silva na defesa, os encarnados entraram bastante bem no sempre difícil reduto do Famalicão, marcaram cedo num penálti de Andreas Schjelderup, dobraram a vantagem pouco depois, através de Richard Ríos e chegaram ao intervalo com o jogo controlado e uma mão nos três pontos. A entrada na segunda parte não ficou atrás, mas tudo mudou muito rapidamente, depois de Nico Otamendi ter sido imprudente numa entrada sobre Justin de Haas e ter visto o cartão vermelho. A partir daí, José Mourinho encostou a sua equipa à defesa e sofreu o empate em 11 minutos. No final, Rodrigo Pinheiro ainda acertou na barra e o Benfica voltou a perder pontos (2-2).

O jogo que pode deixar as águias bem menos aliviados na luta pelo segundo lugar — para isso o Sporting ainda tem de vencer o V. Guimarães no domingo — terminou com muita confusão na tribuna presidencial, a envolver Rui Costa. O presidente encarnado terá mesmo descido à zona dos balneários e esteve no túnel, de acordo com a imprensa desportiva, ao mesmo tempo que o Benfica entrou em blackout e não permitiu que nenhum jogador marcasse presença na flash interview da sport tv. Por outro lado, Mourinho foi o único a falar nesse momento, embora depois não tenha estado presente na sala de imprensa do Estádio Municipal de Famalicão.

“A minha avaliação, já que estamos quase a chegar ao final do Campeonato — faltam duas jornadas —, é que este jogo diz muito do que foi o Campeonato. Dou os parabéns ao FC Porto por se um justo campeão. Dou os parabéns aos meus jogadores pela bravura até hoje e em especial hoje [sábado]. Vamos com tudo o que temos para fazer o milagre de ficar à frente do Sporting e vamos conseguir”, disse o Special One numa curta declaração.

???? Liga Portugal Betclic – Jornada 32 ⚽️ FC Famalicão 2-2 #SLBenfica Encarnados salvam ponto importante em jogo de tripla! pic.twitter.com/VC8gBN2kfa — xLP (@xLP_oficial) May 2, 2026

Pouco depois foi a vez de o presidente das águias falar aos jornalistas no exterior do palco do jogo, mostrando-se bastante crítico com o árbitro Gustavo Correia. “Manifesto a minha indignação e de todos os benfiquistas pelo que se passou aqui hoje. Não são precisas muitas palavras para concordarem comigo. O Benfica já não tinha a capacidade de ser campeão, mas está a lutar pela Liga dos Campeões e aquilo que o árbitro, esse senhor, fez aqui foi impedir que o Benfica vá à Liga dos Campeões. O mesmo árbitro deu um penálti para o Casa Pia [no jogo da Luz] que nada tem a ver com este. O segundo golo do Famalicão vem de um canto que não é canto. E depois tivemos estes 15 minutos finais que não têm explicação. Este senhor veio aqui prejudicar o Benfica e por fim, para completar o ramalhete, deu um amarelo ao Ríos que o tira do Sp. Braga”, começou por dizer Costa.

[O lance de Rodrigo Pinheiro que motivou as queixas de Rui Costa:]

“Ninguém tem o direito de decidir Campeonatos ou classificações sem serem os jogadores e os treinadores. Muito estranhamente, depois desse jogo [Casa Pia], esse senhor nunca mais foi nomeado para um jogo do Benfica. Foi nomeado para [apitar] um dos três grandes apenas nos últimos seis meses. Chegámos a este lugar com mérito por termos recuperados os pontos. Quiseram-nos tirar desse lugar que nos dá a qualificação. Vamos fazer de tudo para estarmos na Liga dos Campeões na próxima temporada. A equipa sente-se injustiçada. Quando venho falar convosco é sobre casos inequívocos. Ninguém vai conseguir explicar estes casos. Descontos? Não há justificação sem ser que era o tempo suficiente para que o Benfica pudesse sair daqui prejudicado”, completou o líder das águias.

[O penálti de António Silva que Gustavo Correia assinalou no jogo frente ao Casa Pia:]

Cerca de duas horas depois do final da partida, o Benfica reagiu nas redes sociais, sugerindo “oferecer” o prémio de Homem do Jogo à equipa de arbitragem. “O Sport Lisboa e Benfica oferece o prémio de Homem do Jogo ao árbitro Gustavo Correia e à restante equipa de arbitragem”, lê-se na descrição.

O Sport Lisboa e Benfica oferece o prémio de Homem do Jogo ao árbitro Gustavo Correia e à restante equipa de arbitragem. pic.twitter.com/pYl5ZMH4CM — SL Benfica (@SLBenfica) May 2, 2026

[Atualizado às 22h04 com a publicação do Benfica nas redes sociais]