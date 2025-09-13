Histórico de atualizações
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    23:20
    Bruno Roseiro

    E por hoje é tudo! Sporting conseguiu vencer em Famalicão e subiu ao segundo lugar da Liga com os mesmos 12 pontos do Moreirense e a três do líder FC Porto numa jornada onde o Benfica escorregou com o Santa Clara. Voltamos durante a semana para acompanhar o início de mais uma época da Liga dos Campeões, com o Benfica-Qarabag logo no dia 1. Até lá, boa noite!

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    23:18
    Bruno Roseiro

    "Se estivéssemos cansados, não tínhamos dado esta resposta": Rui Borges destaca competitividade do Sporting na vitória em Famalicão

    Rui Borges deixou elogios ao Famalicão mas colocou foco na capacidade que o Sporting teve para responder às contingências e chegar à reviravolta. Gustavo Sá criticou árbitro e não expulsão de Inácio.

    “Se estivéssemos cansados, não tínhamos dado esta resposta”: Rui Borges destaca competitividade do Sporting na vitória em Famalicão

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    23:18
    Bruno Roseiro

    O resumo do jogo, em números

    Famalicão e Sporting terminaram com números muito parecidos mas leões saíram a sorrir com o triunfo por 2-1

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    22:48
    Bruno Roseiro

    Não há nada como um pai sem pressa para fazer bem as coisas (a crónica do Famalicão-Sporting)

    Famalicão ainda não tinha perdido e ainda não tinha sofrido golos mas também ainda não tinha defrontado esta versão 2.0 de Pedro Gonçalves, que voltou a marcar e a assistir para a reviravolta (1-2).

    Não há nada como um pai sem pressa para fazer bem as coisas (a crónica do Famalicão-Sporting)

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    90'
    Bruno Roseiro

    Final do jogo! 1-2 para o Sporting

    Final do jogo em Famalicão! Sporting vence com reviravolta o Famalicão por 2-1 com golos de Pedro Gonçalves e Luis Suárez e regressa aos triunfos no Campeonato na antecâmara da estreia na Liga dos Campeões

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    90'
    Bruno Roseiro

    Última substituição no Sporting

    Rui Borges não perde tempo para tentar segurar a vantagem e faz uma última alteração antes de uma bola parada defensiva, com a saída de Trincão para a entrada de Eduardo Quaresma

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    90'
    Bruno Roseiro

    Maxi Araújo vê amarelo

    Maxi Araújo trava Sorriso à entrada do último terço do Famalicão na direita e fica também com amarelo

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    88'
    Bruno Roseiro

    Última substituição no Famalicão

    Hugo Oliveira faz a derradeira troca, com a entrada de Umar Abubakar para a saída de Mathias de Amorim

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    88'
    Bruno Roseiro

    Mais duas substituições no Sporting

    Rui Borges volta a fazer uma dupla alteração, com as saídas de Pedro Gonçalves e Luis Suárez e as entradas de João Simões e Alisson

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    22:20
    Bruno Roseiro

    Ioannidis é o quarto grego a jogar pelo Sporting

    Depois de Nalitzis, Sotiris e Vagiannidis, Ioannidis é o quarto jogador grego a jogar pelo Sporting

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    80'
    Bruno Roseiro

    Mais duas substituições no Famalicão

    Hugo Oliveira volta a mexer, com as saídas de Gustavo Sá e Elisor para as entradas de Pedro Santos e Zabiri

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    75'
    Bruno Roseiro

    Elisor desvia de cabeça por cima

    Famalicão consegue fazer a primeira jogada com algum perigo na segunda parte, com Rodrigo Pinheiro a cruzar da direita e Elisor, sozinho na área, a desviar de cabeça por cima

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    22:09
    Bruno Roseiro

    Luis Suárez marcou o terceiro golo no Campeonato

    Luis Suárez, que fez um póquer no último jogo pela Colômbia, marcou o terceiro golo no Campeonato em cinco jornadas

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    71'
    Bruno Roseiro

    Primeiras duas substituições no Famalicão

    Hugo Oliveira faz também duas trocas no Famalicão, com as saídas de Pedro Bondo e Marcos Peña para as entradas de Joujou e van Looi

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    67'
    Bruno Roseiro

    Primeiras duas substituições no Sporting

    Rui Borges mantém as opções apesar do golo, com as saídas de Ricardo Mangas e Kochorashvili para as entradas de Maxi Araújo e o estreante Fotis Ioannidis

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    22:04
    Bruno Roseiro

    Anatomia de um golo

    Jogada de combinação à entrada da área entre Pedro Gonçalves e Francisco Trincão, remate do esquerdino a ficar num defesa e assistência de Pote para Luis Suárez marcar o 2-1

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    65'
    Bruno Roseiro

    Golo do Sporting! 1-2 por Luis Suárez

    E é golo do Sporting! Luis Suárez marca e faz a reviravolta em Famalicão para os leões a 25 minutos do final do jogo

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    63'
    Bruno Roseiro

    Marcos Peña vê amarelo

    Marcos Peña agarra Pedro Gonçalves de forma mais ostensiva e vê amarelo

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    62'
    Bruno Roseiro

    Trincão remata forte mas por cima

    Francisco Trincão ganha uma segunda bola após canto à entrada da área, remata forte de pé esquerdo mas sai por cima

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    49'
    Bruno Roseiro

    Geovany Quenda acerta no poste

    Grande jogada do Sporting pela esquerda, cruzamento rasteiro de Ricardo Mangas a encontrar Geovany Quenda sozinho na área e remate de pé esquerdo a bater em cheio no poste

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