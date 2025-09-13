Momentos-chave
- Final do jogo! 1-2 para o Sporting
- Golo do Sporting! 1-2 por Luis Suárez
- Geovany Quenda acerta no poste
- E volta a rolar a bola, início da segunda parte
- Intervalo! 1-1 em Famalicão
- Luis Suárez marca mas golo é anulado
- Golo do Sporting! 1-1 por Pedro Gonçalves
- Golo do Famalicão! 1-0 por Gustavo Sá
- E rola a bola, início do jogo
- Rui Borges faz três alterações na equipa inicial
- Onze inicial do Sporting
- Hugo Oliveira faz duas alterações na equipa inicial
- Onze inicial do Famalicão
Histórico de atualizações
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E por hoje é tudo! Sporting conseguiu vencer em Famalicão e subiu ao segundo lugar da Liga com os mesmos 12 pontos do Moreirense e a três do líder FC Porto numa jornada onde o Benfica escorregou com o Santa Clara. Voltamos durante a semana para acompanhar o início de mais uma época da Liga dos Campeões, com o Benfica-Qarabag logo no dia 1. Até lá, boa noite!
☑ RESUMO
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"Se estivéssemos cansados, não tínhamos dado esta resposta": Rui Borges destaca competitividade do Sporting na vitória em Famalicão
Rui Borges deixou elogios ao Famalicão mas colocou foco na capacidade que o Sporting teve para responder às contingências e chegar à reviravolta. Gustavo Sá criticou árbitro e não expulsão de Inácio.
“Se estivéssemos cansados, não tínhamos dado esta resposta”: Rui Borges destaca competitividade do Sporting na vitória em Famalicão
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O resumo do jogo, em números
Famalicão e Sporting terminaram com números muito parecidos mas leões saíram a sorrir com o triunfo por 2-1
⚽️ FINAL ✅
⚪️ Famalicão 1 – 2 Sporting ????
◉ Leão vence mas sofre, como esperado, pois este Fama não está para brincadeiras, procurando jogar de igual para igual ????
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Não há nada como um pai sem pressa para fazer bem as coisas (a crónica do Famalicão-Sporting)
Famalicão ainda não tinha perdido e ainda não tinha sofrido golos mas também ainda não tinha defrontado esta versão 2.0 de Pedro Gonçalves, que voltou a marcar e a assistir para a reviravolta (1-2).
Não há nada como um pai sem pressa para fazer bem as coisas (a crónica do Famalicão-Sporting)
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Final do jogo! 1-2 para o Sporting
Final do jogo em Famalicão! Sporting vence com reviravolta o Famalicão por 2-1 com golos de Pedro Gonçalves e Luis Suárez e regressa aos triunfos no Campeonato na antecâmara da estreia na Liga dos Campeões
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Última substituição no Sporting
Rui Borges não perde tempo para tentar segurar a vantagem e faz uma última alteração antes de uma bola parada defensiva, com a saída de Trincão para a entrada de Eduardo Quaresma
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Maxi Araújo vê amarelo
Maxi Araújo trava Sorriso à entrada do último terço do Famalicão na direita e fica também com amarelo
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Última substituição no Famalicão
Hugo Oliveira faz a derradeira troca, com a entrada de Umar Abubakar para a saída de Mathias de Amorim
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Mais duas substituições no Sporting
Rui Borges volta a fazer uma dupla alteração, com as saídas de Pedro Gonçalves e Luis Suárez e as entradas de João Simões e Alisson
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Ioannidis é o quarto grego a jogar pelo Sporting
Depois de Nalitzis, Sotiris e Vagiannidis, Ioannidis é o quarto jogador grego a jogar pelo Sporting
Ioannidis estreia-se pelo Sporting: 4.º jogador ???????? a jogar pelos leões:
Nalitzis
Sotiris
Vagiannidis
Ioannidis pic.twitter.com/HhFlLe6XRh
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Mais duas substituições no Famalicão
Hugo Oliveira volta a mexer, com as saídas de Gustavo Sá e Elisor para as entradas de Pedro Santos e Zabiri
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Elisor desvia de cabeça por cima
Famalicão consegue fazer a primeira jogada com algum perigo na segunda parte, com Rodrigo Pinheiro a cruzar da direita e Elisor, sozinho na área, a desviar de cabeça por cima
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Luis Suárez marcou o terceiro golo no Campeonato
Luis Suárez, que fez um póquer no último jogo pela Colômbia, marcou o terceiro golo no Campeonato em cinco jornadas
Depois do poker ao serviço da seleção colombiana, Suárez volta a marcar: 3.º ⚽ golo neste campeonato pic.twitter.com/9zdEP9gGde
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Primeiras duas substituições no Famalicão
Hugo Oliveira faz também duas trocas no Famalicão, com as saídas de Pedro Bondo e Marcos Peña para as entradas de Joujou e van Looi
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Primeiras duas substituições no Sporting
Rui Borges mantém as opções apesar do golo, com as saídas de Ricardo Mangas e Kochorashvili para as entradas de Maxi Araújo e o estreante Fotis Ioannidis
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Anatomia de um golo
Jogada de combinação à entrada da área entre Pedro Gonçalves e Francisco Trincão, remate do esquerdino a ficar num defesa e assistência de Pote para Luis Suárez marcar o 2-1
⚽ GOLO
L. Suárez 65'
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Golo do Sporting! 1-2 por Luis Suárez
E é golo do Sporting! Luis Suárez marca e faz a reviravolta em Famalicão para os leões a 25 minutos do final do jogo
65' GOLOOOOOOOOOOOOOOO!! SUÁREZ!!
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Marcos Peña vê amarelo
Marcos Peña agarra Pedro Gonçalves de forma mais ostensiva e vê amarelo
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Trincão remata forte mas por cima
Francisco Trincão ganha uma segunda bola após canto à entrada da área, remata forte de pé esquerdo mas sai por cima
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Geovany Quenda acerta no poste
Grande jogada do Sporting pela esquerda, cruzamento rasteiro de Ricardo Mangas a encontrar Geovany Quenda sozinho na área e remate de pé esquerdo a bater em cheio no poste