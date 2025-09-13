E por hoje é tudo! Sporting conseguiu vencer em Famalicão e subiu ao segundo lugar da Liga com os mesmos 12 pontos do Moreirense e a três do líder FC Porto numa jornada onde o Benfica escorregou com o Santa Clara. Voltamos durante a semana para acompanhar o início de mais uma época da Liga dos Campeões, com o Benfica-Qarabag logo no dia 1. Até lá, boa noite!