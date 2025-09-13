Não há nada como um pai sem pressa para fazer bem as coisas (a crónica do Famalicão-Sporting)

A derrota no clássico com o FC Porto em Alvalade foi um travão à caminhada que a equipa levava (além de ter sido o primeiro desaire de Rui Borges no Campeonato desde que chegou ao clube), o fecho do mercado de transferências teve também um imprevisto de última hora com a impossibilidade de fechar Jota Silva ainda a tempo de ver a transação confirmada, os regressos das seleções não trouxeram as melhores notícias tendo em conta os problemas físicos de Geny Catamo, a que se juntou uma lesão de Rui Silva no treino num leque de opções que já não contava com Diomande, Morita, Maxi Araújo, Daniel Bragança e Nuno Santos. A viagem a Famalicão seria sempre uma das deslocações mais complicadas do Sporting em termos internos esta época mas o avolumar de condicionantes tornava a missão ainda mais difícil para o bicampeão nacional.

“Será um grande jogo, contra uma boa equipa, que entrou bem no Campeonato e que ainda não sofreu golo. É muito agressiva nos duelos, recorre muito às faltas, em 2025 ainda não perdeu nenhuma partida em casa. Há dez jogos que não perde em casa e só isso demonstra bem a qualidade deles. Será difícil, perante um bom adversário, mas queremos dar uma boa resposta, voltar às vitórias e mostrar o caminho. As exibições têm sido boas, com o FC Porto se calhar não tão boa como nas anteriores, mas queremos dar resposta depois de um jogo menos conseguido. Queremos é jogar, respeitando o adversário, que tem qualidade. Vejo a equipa focada, ambiciosa. Quando chegam a jogo os jogadores, estão muito ligados. A ambição de voltarem a ser campeões é infinita”, destacava Rui Borges na antecâmara do encontro, entre elogios aos reforços na Liga.

Depois da derrota frente ao FC Porto, o Sporting regressa às vitórias: 4.º triunfo em 5 jornadas da Liga ⚠ Os leões têm o melhor ataque da prova: 15 golos, uma média de 3 golos/jogo pic.twitter.com/8ZkSh6nsAH — Playmaker (@playmaker_PT) September 13, 2025

“Todos, de igual forma, melhoraram o seu coletivo. O nosso grande mérito foi manter a base da época passada, uma equipa bicampeã. Esse era o nosso maior desejo para o mercado. Todas as equipas do Campeonato tornaram-se mais competitivas, não só os grandes. Famalicão, Gil Vicente, Moreirense… Acrescentaram mais qualidade e isso melhora o nosso futebol. Mas o que me preocupa é o meu plantel. Se fiquei satisfeito? O melhor do mercado foi conseguir manter toda a gente da nossa base [menos Gyökeres]. Perder uma referência e manter o resto da equipa, com Pote, Inácio, Trincão, Zeno, jogadores importantes no bicampeonato. Era o nosso maior desejo e isso foi um grande mérito de todos nós. Em relação ao Jota, a estrutura tentou trazê-lo mas na correria não conseguimos. Estava identificado desde a época passada mas não deu. Não há lacuna, o mais importante foi termos conseguido manter a base da equipa”, ressalvou.

???? Sporting continua 100% vitorioso como visitante esta época: 3 jogos, 3 vitórias pic.twitter.com/8GoDzwyBSK — Playmaker (@playmaker_PT) September 13, 2025

O Sporting somou a 9.ª vitória consecutiva frente ao FC Famalicão, a 4.ª no terreno da equipa nortenha ⚠ O FC Famalicão só venceu os leões por 2 vezes – ambas em 2019/20 pic.twitter.com/BuiWkgbWkK — Playmaker (@playmaker_PT) September 13, 2025

Ainda assim, e perante o extenso número de ausências, essa profundidade que o plantel não ganhou voltava a conhecer um duro teste, sendo que o próprio Fotis Ioannidis, que entrou para o lugar de Conrad Harder no plantel, estava ainda em fase de adaptação. “O Ioannidis vai dar muitas soluções e podem encaixar os dois, ele e o Suárez, pelas suas características. Vai acrescentar muita qualidade. Extremo? Tenho tantos: o Maxi, o Mangas… Meus amigos, esqueçam isso. No ano passado não tínhamos soluções e fomos campeões com os miúdos a jogar. Estou contente com o plantel que tenho. Gostava de ter contado com o Jota mas estavam duas partes envolvidas, não controlámos tudo a 100%. Não lamentamos nada”, voltou a frisar, sem querer abrir o jogo em relação às opções que poderiam entrar ou não de início tendo em conta que quatro potenciais titulares iam ficar de fora como Rui Silva, Diomande, Morita e Geny (Maxi Araújo ficou no banco).

Sporting sofre golos há 3 jogos, o que, no campeonato, não acontecia desde março – nessa altura, sofreu em 7 jogos consecutivos pic.twitter.com/bEM96eRxYS — Playmaker (@playmaker_PT) September 13, 2025

Apesar dessas limitações, que se notam depois na forma como a equipa joga pelas características dos novos jogadores que assumem a equipa inicial, o Sporting conseguiu resgatar uma vitória com reviravolta num dos terrenos mais complicados da Liga. Luis Suárez, que vinha de um póquer pela Colômbia, voltou a marcar, Francisco Trincão é cada vez mais desequilibrador a partir do meio podendo cair na ala direita mas a figura voltou a ser Pedro Gonçalves, internacional português que foi pai há três meses das gémeas Benedita e Belém e que está cada vez mais evoluído como jogador em termos táticos nesta nova pele verde e branca, fazendo a diferença com um golo e uma assistência no regresso ao grande palco que o catapultou para Alvalade. Com a tranquilidade que Quenda ou Suárez nem sempre tiveram, foi Pote que conseguiu acalmar as hostes.

2.ª reviravolta da época do ???? Sporting:

1-4 Nacional

1-2 FC Famalicão ⚠ O Sporting esteve em desvantagem nas 3 últimas jornadas da Liga (Nacional, FC Porto, FC Famalicão) pic.twitter.com/tDBkMI389u — Playmaker (@playmaker_PT) September 13, 2025

⚽️ DESTAQUE????

⚪️ Famalicão 1 – 2 Sporting ???? ◉ Com muito que mehorar no plano defensivo, sobretudo aéreo, Zeno Debast ???????? voltou a dar uma lição de passe progressivo/vertical, daquelas que os comentadores não apanham mas os dados estão cá para até mapear, passes esses muito… pic.twitter.com/2uMGXmyZTW — GoalPoint (@_Goalpoint) September 13, 2025

Com um golo e uma assistência, Pedro Gonçalves foi o jogador em destaque no jogo – 2.ª vez que marca e assiste no mesmo jogo esta época ⚠Em 2025/26, Pedro Gonçalvesd tem 7 participações em golo em 6 jogos pic.twitter.com/Q9QPJai2Eg — Playmaker (@playmaker_PT) September 13, 2025

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Famalicão-Sporting, 1-2 5.ª jornada da Primeira Liga Estádio Municipal de Famalicão Árbitro: António Nobre (AF Leiria) Famalicão: Carevic; Rodrigo Pinheiro, Justin de Haas, Ibrahima Ba, Pedro Bondo (Joujou, 71′); Marcos Peña (van de Looi, 71′), De Amorim (Abubakar, 88′), Gustavo Sá (Pedro Santos, 80′); Gil Dias, Sorriso e Elisor (Zabiri, 80′) Suplentes não utilizados: Zlobin, Gustavo Garcia, Otar Mamageishvili e Matheus Colombo Treinador: Hugo Oliveira Sporting: João Virgínia; Vagiannidis, Debast, Gonçalo Inácio, Ricardo Mangas (Maxi Araújo, 67′); Hjulmand, Kochorashvili (Ioannidis, 67′); Geovany Quenda, Francisco Trincão (Eduardo Quaresma, 90+2′), Pedro Gonçalves (Alisson, 88′) e Luis Suárez (João Simões, 88′) Suplentes não utilizados: Diego Callai, Matheus Reis, Iván Fresneda e Rayan Souza Treinador: Rui Borges Golos: Gustavo Sá (17′), Pedro Gonçalves (22′) e Luis Suárez (65′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Hjulmand (20′), Gonçalo Inácio (25′), Gustavo Sá (27′), Gil Dias (45+4′), Pedro Bondo (45+5′), Marcos Peña (63′) e Maxi Araújo (90+1′)

Os primeiros minutos foram funcionando como um momento para ganhar referências próprias e contrárias, ficando essas duas imagens da facilidade com que o Famalicão colocava a bola em três/quatro toques no seu último terço em transição e da aposta em Zeno Debast no início da construção do Sporting a partir de trás com alguns passes mais longos à procura da velocidade de Geovany Quenda nas costas de Bondo. Não estava fácil furar as organizações defensivas mas cedo se percebeu que os lances de estratégia podiam ter também peso, com os leões a terem a primeira grande oportunidade na sequência de um livre de Quenda com passe de Hjulmand para Luis Suárez fazer um remate de moinho por cima (6′). Na resposta, Rodrigo Pinheiro, que tem sido um dos principais destaques do Famalicão na presente temporada, subiu pela direita, foi a uma zona mais central ganhar uma bola dividida com Pedro Gonçalves e rematou pouco ao lado (9′). Dois bons lances com apenas dez minutos que abriam ainda mais interesse na partida mais esperada da jornada.

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