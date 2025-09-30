"Objeto semelhante a um drone" foi encontrado num campo de milho no leste da Polónia

O primeiro-ministro estónio, Kristen Michal, defendeu hoje que o Presidente russo, Vladimir Putin, pretende com as recentes incursões de aeronaves em países europeus mostrar a vulnerabilidade destes, para que desviem atenção e recursos do apoio a Kiev.

“Putin quer que falemos de nós próprios, não da Ucrânia, não de ajudar a Ucrânia, não de empurrar a Rússia para fora da Ucrânia. Isso é bastante claro”, disse Michal numa entrevista à AFP em Copenhaga, na véspera de uma cimeira de chefes de Estado e de Governo da União Europeia.

A Rússia aumentou em setembro as suas incursões no espaço aéreo europeu e da NATO, primeiro na Polónia com cerca de 20 drones, depois na Roménia, e finalmente na Estónia, onde a 19 de setembro três caças russos voaram durante 12 minutos no espaço aéreo deste país.

A isto juntou-se nos últimos dias o sobrevoo de vários aeroportos e bases militares dinamarquesas por ‘drones’, por detrás do qual o governo de Copenhaga suspeita estar a Rússia.