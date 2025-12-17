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    23:31
    Tiago Gama Alexandre

    Encerra-se assim este liveblog, que fica marcado pela vitória do Benfica diante do Farense, no Algarve (0-2). Voltamos esta quinta-feira com as emoções da Taça de Portugal, já que Santa Clara e Sporting medem forças a partir das 18h45 e FC Porto e Famalicão enfrentam-se duas horas depois. Contamos consigo, boa noite!

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    23:29
    Tiago Gama Alexandre

    "Tanto FC Porto como Famalicão obrigam a uma viagem ao Norte coisa que lamentamos": Mourinho diz que equipa teve a "ambição de jogar bem"

    O Benfica está pela quarta temporada consecutiva nos quartos de final da Taça de Portugal, tendo voltado a vencer pelo mesmo resultado (2-0) e fora de casa. Mourinho contente com exibição.

    “Tanto FC Porto como Famalicão obrigam a uma viagem ao Norte coisa que lamentamos”: Mourinho diz que equipa teve a “ambição de jogar bem”

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    22:56
    Tiago Gama Alexandre

    Os números e os destaques da partida

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    22:55
    Tiago Gama Alexandre

    Os treinos de José parecem jogos e Richard faz os jogos parecerem treinos (a crónica do Farense-Benfica)

    Na visita ao Algarve, o Benfica foi superior durante todo o jogo e marcou no arranque das duas partes, por Ríos e Ivanovic. Otamendi voltou a falhar penálti e Sudakov e Samu saíram lesionados (0-2).

    Os treinos de José parecem jogos e Richard faz os jogos parecerem treinos (a crónica do Farense-Benfica)

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    22:50
    Tiago Gama Alexandre

    Acabou! Benfica segue para os quartos (0-2)

    O Benfica segue em frente na Taça de Portugal, ultrapassando o Farense, no Algarve, com golos de Richard Ríos e Franjo Ivanovic (0-2). Águia aguarda por FC Porto ou Famalicão nos quartos de final.

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    98'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo anulado por falta!

    Depois de ver as imagens, Hélder Malheiro anula o golo por falta de Gio sobre António Silva, que foi empurrado pelo médio.

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    22:47
    Tiago Gama Alexandre

    Anatomia de um golo

    Canto na direita levantado por Bruno Almeida, a bola cai à entrada da pequena área, onde Romero saltou mais alto que Ríos e cabeceou para o golo.

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    96'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do Farense! 1-2 por Fran Romero

    Os algarvios reduzem num canto!

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    91'
    Tiago Gama Alexandre

    Seis minutos de compensação

    Vão jogar-se mais seis minutos.

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    88'
    Tiago Gama Alexandre

    Mourinho promove mais uma estreia

    Sai Gianluca Prestianni, entra Daniel Banjaqui.

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    85'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Prestianni

    Por protestos.

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    85'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Ríos

    Por falta sobre Gio.

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    82'
    Tiago Gama Alexandre

    Mourinho mexe no ataque

    Sai Andreas Schjelderup, entra João Rego.

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    73'
    Tiago Gama Alexandre

    Nova mudança de Silas

    Sai Jaiminho, entra Diego Dorregaray.

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    71'
    Tiago Gama Alexandre

    Números oficiais

    Estão no Estádio de São Luís 5.126 espectadores.

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    69'
    Tiago Gama Alexandre

    Nova substituição no Farense

    Sai Miguel Menino, entra Bruno Almeida.

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    67'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo por Duarte Furtado

    Por travar Prestianni.

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    64'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Gio

    Por pisar Dahl.

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    63'
    Tiago Gama Alexandre

    Silas volta a mexer

    Saem Fran Delgado e Rui Costa, entram Dário Miranda e Darío Poveda.

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    22:07
    Tiago Gama Alexandre

    Anatomia de um golo

    Ivanovic rompe pelo meio e abre em Dahl na esquerda, o lateral entra na área e atira cruzado e rasteiro para defesa de Tannander para o lado, mas a bola sobra para Ivanovic, que só teve de encostar para o golo.

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