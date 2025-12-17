Encerra-se assim este liveblog, que fica marcado pela vitória do Benfica diante do Farense, no Algarve (0-2). Voltamos esta quinta-feira com as emoções da Taça de Portugal, já que Santa Clara e Sporting medem forças a partir das 18h45 e FC Porto e Famalicão enfrentam-se duas horas depois. Contamos consigo, boa noite!