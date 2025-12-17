Momentos-chave
- Os números e os destaques da partida
- Acabou! Benfica segue para os quartos (0-2)
- Golo anulado por falta!
- Golo do Farense! 1-2 por Fran Romero
- Golo do Benfica! 0-2 por Ivanovic
- Recomeça a partida!
- Intervalo! Águia em vantagem (0-1)
- Golo anulado a Ivanovic!
- Tannander defende o penálti!
- Penálti para o Benfica!
- Golo do Benfica! 0-1 por Ríos
- Começa o Farense-Benfica!
- Muitas mudanças de parte a parte
- O onze inicial do Benfica
- O onze inicial do Farense
Histórico de atualizações
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Encerra-se assim este liveblog, que fica marcado pela vitória do Benfica diante do Farense, no Algarve (0-2). Voltamos esta quinta-feira com as emoções da Taça de Portugal, já que Santa Clara e Sporting medem forças a partir das 18h45 e FC Porto e Famalicão enfrentam-se duas horas depois. Contamos consigo, boa noite!
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"Tanto FC Porto como Famalicão obrigam a uma viagem ao Norte coisa que lamentamos": Mourinho diz que equipa teve a "ambição de jogar bem"
O Benfica está pela quarta temporada consecutiva nos quartos de final da Taça de Portugal, tendo voltado a vencer pelo mesmo resultado (2-0) e fora de casa. Mourinho contente com exibição.
“Tanto FC Porto como Famalicão obrigam a uma viagem ao Norte coisa que lamentamos”: Mourinho diz que equipa teve a “ambição de jogar bem”
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Os números e os destaques da partida
⚽️ FINAL ✅
⚪️ Farense 0 – 2 Benfica ????
◉ Viagem tranquila dos encarnados ao Algarve (com excepção da saída por lesão de Sudakov), com Ríos e Ivanovic a "picarem o ponto" no marcador final
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— GoalPoint (@_Goalpoint) December 17, 2025
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Os treinos de José parecem jogos e Richard faz os jogos parecerem treinos (a crónica do Farense-Benfica)
Na visita ao Algarve, o Benfica foi superior durante todo o jogo e marcou no arranque das duas partes, por Ríos e Ivanovic. Otamendi voltou a falhar penálti e Sudakov e Samu saíram lesionados (0-2).
Os treinos de José parecem jogos e Richard faz os jogos parecerem treinos (a crónica do Farense-Benfica)
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Acabou! Benfica segue para os quartos (0-2)
O Benfica segue em frente na Taça de Portugal, ultrapassando o Farense, no Algarve, com golos de Richard Ríos e Franjo Ivanovic (0-2). Águia aguarda por FC Porto ou Famalicão nos quartos de final.
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Golo anulado por falta!
Depois de ver as imagens, Hélder Malheiro anula o golo por falta de Gio sobre António Silva, que foi empurrado pelo médio.
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Anatomia de um golo
Canto na direita levantado por Bruno Almeida, a bola cai à entrada da pequena área, onde Romero saltou mais alto que Ríos e cabeceou para o golo.
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Golo do Farense! 1-2 por Fran Romero
Os algarvios reduzem num canto!
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Seis minutos de compensação
Vão jogar-se mais seis minutos.
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Mourinho promove mais uma estreia
Sai Gianluca Prestianni, entra Daniel Banjaqui.
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Amarelo para Prestianni
Por protestos.
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Amarelo para Ríos
Por falta sobre Gio.
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Mourinho mexe no ataque
Sai Andreas Schjelderup, entra João Rego.
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Nova mudança de Silas
Sai Jaiminho, entra Diego Dorregaray.
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Números oficiais
Estão no Estádio de São Luís 5.126 espectadores.
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Nova substituição no Farense
Sai Miguel Menino, entra Bruno Almeida.
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Amarelo por Duarte Furtado
Por travar Prestianni.
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Amarelo para Gio
Por pisar Dahl.
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Silas volta a mexer
Saem Fran Delgado e Rui Costa, entram Dário Miranda e Darío Poveda.
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Anatomia de um golo
Ivanovic rompe pelo meio e abre em Dahl na esquerda, o lateral entra na área e atira cruzado e rasteiro para defesa de Tannander para o lado, mas a bola sobra para Ivanovic, que só teve de encostar para o golo.