A caminhada encarnada rumo ao Jamor continua. Na visita ao Farense, José Mourinho mudou mais de meia equipa e prosseguiu na rota das vitórias, marcando dois golos ao minuto 11 de ambas as partes. O primeiro saiu dos pés de Giorgi Sudakov e acabou em mais uma cabeçada certeira de Richard Ríos na Taça de Portugal. O segundo foi apontado por Franjo Ivanovic, que aproveitou da melhor forma uma defesa incompleta a remate de Samuel Dahl. Pelo meio, o ucraniano e Samu Soares tiveram de ser substituídos por problemas físicos. Por outro lado, a grande novidade a partir do banco foi Daniel Banjaqui, campeão do mundo de Sub-17 que, aos 17 anos, estreou-se pela equipa principal do Benfica (0-2).

Neste jogo, Manu Silva foi titular pela primeira vez na presente temporada, algo que não acontecia desde fevereiro. Já o médio colombiano anotou o terceiro golo ao serviço do Benfica, sendo que todos apareceram nos últimos seis jogos, ao passo que Sudakov fez a terceira assistência, sempre de bola parada. Ivanovic estreou-se a marcar na Taça de Portugal e fez o quinto golo em 2025/26. Em sentido inverso, Nico Otamendi falhou a segunda grande penalidade seguida, tendo apenas um golo nesta condição — sem desempates. Em termos coletivos, é a quarta época consecutiva que as águias chegam aos quartos de final, fase que falharam apenas uma vez nas últimas oito épocas — em 2021/22. Curiosamente, o Benfica venceu todos os jogos nesta edição pelo mesmo resultado e fora de casa: 0-2 (Desp. Chaves, Atlético e Farense).

“Estive muito tempo parado. Foi bom [voltar a jogar], já tinha saudades. Mais uma vez fica o agradecimento a todos os que trabalharam bem, num espaço de tempo bom, para que eu voltasse. O nosso departamento [médico] é fantástico. Vou estar eternamente grato por esta fase difícil, mas que faz parte. Saí mais forte em muitos aspetos. Agora é passo a passo, melhorando cada vez mais para poder ajudar [a equipa]. Sabíamos perfeitamente que ia ser um jogo de Primeira Liga. O Farense tem uma excelente equipa. É um estádio que é um histórico e é muito difícil jogar aqui no São Luís. Fomos muito competentes, podíamos ter feito mais golos, mas se tivesse que destacar um aspeto seria a seriedade com que entrámos em campo. Encarámos todos os lances, todos os duelos e sabíamos que o Farense é uma equipa que gosta deste jogo físico e intenso. Estamos de parabéns pela nossa atitude e qualidade”, explicou Manu à RTP notícias.

???? Taça de Portugal – Oitavos de final ⚽️ SC Farense 0-2 #SLBenfica Vitória tranquila dos encarnados rumo aos quartos! pic.twitter.com/1eACkZhdMs — xLP (@xLP_oficial) December 17, 2025

“Estou muito contente com a atitude da equipa. Foram sérios do princípio ao fim. Ao intervalo só disse que o resultado era mau porque estava em aberto, pois gostei da atitude coletiva. Estiveram concentrados e com boas performances individuais. Na segunda parte foi um jogo fechado, controlado, mas com a ambição de jogar bem. Estou contente. Comparando com os outros dois jogos da Taça, com o Atlético e o Desp. Chaves, este foi o melhor dos três, o mais bem bem conseguido. Ivanovic? Estou contente por ter marcado, para a sua confiança e autoestima, mas olho para o jogo, vendo o esforço, a forma como se identificou com a equipa, como a equipa se identificou com ele… É diferente jogar com ele ou com o Pavlidis. Estou contente”, começou por dizer José Mourinho na flash-interview da sport tv.

“Jovens? O presidente falou disso há meses, ainda não estávamos num momento positivo como hoje. Eu próprio reconheci que falta alguma coisinha do que somos. Começam a dar garantias. Tinha sensação de que podiam dar uma boa resposta. Manu? Esteve bem, muito bem. É óbvio que foi um jogo em que tivemos muita bola e há pouca correria, mas nunca pensei que pudesse fazer os 90 minutos e fê-lo com qualidade. Manu foi um bocadinho o sósia do Enzo [Barrenechea] na maneira de se posicionar e de jogar. É importante ter estes dois jogadores para esta posição fulcral na manobra da equipa. Quartos? Tanto o FC Porto como o Famalicão obrigam a uma viagem ao Norte, coisa que nós, obviamente, lamentamos. São adversários de qualidade, mas ainda falta muito”, concluiu.