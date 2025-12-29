Momentos-chave
- Final do jogo! 2-0 para o FC Porto
- Golo do FC Porto! 2-0 por Samu
- E é penálti para o FC Porto!
- Golo do FC Porto! 1-0 por Samu
- Intervalo! 0-0 no Dragão
- E rola a bola, início do jogo
- João Henriques faz três alterações na equipa inicial
- Onze inicial do AVS
- Francesco Farioli faz três alterações na equipa inicial
- Onze inicial do FC Porto
Histórico de atualizações
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E por hoje é tudo! FC Porto venceu AVS por 2-0 com dois golos de Samu e reforçou liderança do Campeonato, com mais cinco pontos do que o Sporting e mais dez do que o Benfica. Amanhã ainda há Premier League mas voltamos aos nossos liveblogs na sexta-feira, com o Gil Vicente-Sporting que abre a 17.ª jornada. Até lá, boa noite e um bom ano de 2026!
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15 vitórias em 16 jogos, 4 golos sofridos, 0 derrotas: dragões fecham 2025 com melhor registo dos últimos 85 anos
FC Porto conseguiu melhor registo nas primeiras 16 jornadas desde 1939/40 e tem a melhor defesa das últimas três décadas. Farioli recusa deixar Benfica fora da corrida apesar dos dez pontos de avanço.
15 vitórias em 16 jogos, 4 golos sofridos, 0 derrotas: dragões fecham 2025 com melhor registo dos últimos 85 anos
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Samu foi o MVP do jogo (para a Liga e em termos estatísticos)
Samu foi o MVP do FC Porto-AVS, da Liga e em termos estatísticos
⚽️ MVP GOALPOINT ⭐️
???? Porto 2 – 0 AVS ????
◉ SAMU E SEGUE. Mais um bis para o espanhol, que pode não "florear" mas faz aquilo para que é pago, marcar golos, legando já mais 20% marcados n Liga do que os Golos Esperados de que dispôs ⭐️
◉ Todos os ratings e stats em… pic.twitter.com/pOX20UzNW9
— GoalPoint (@_Goalpoint) December 29, 2025
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A meia volta de Samu virou o colete de forças do avesso (a crónica do FC Porto-AVS)
Não dava em ataque organizado, não dava por cima, não dava por fora. Muralha do AVS resistiu a quase tudo o que o FC Porto apresentava até que um lance de génio de Samu mudou a história do jogo (2-0).
A meia volta de Samu virou o colete de forças do avesso (a crónica do FC Porto-AVS)
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O resumo do jogo, em números
FC Porto carregou no início da segunda parte, marcou dois golos em menos de 20 minutos e desbloqueou triunfo frente ao AVS
⚽️ FINAL ✅
???? Porto 2 – 0 AVS ????
◉ Os golos surgiram apenas na 2ª parte (com mérito defensivo para o AVS) mas a vitória tranquila não faltou, para um FCP "virado do avesso" para melhor, um ano depois
◉ Todos os ratings e stats em https://t.co/QZuwKyuNke#FCPAVS #FCPorto… pic.twitter.com/6I1g7zgJOp
— GoalPoint (@_Goalpoint) December 29, 2025
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Final do jogo! 2-0 para o FC Porto
Final do jogo no Dragão! FC Porto vence AVS com bis de Samu e reforça liderança no fecho do ano civil de 2025 com mais cinco pontos do que o Sporting e mais dez do que o Benfica
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Minuto 88 de homenagem a Pinto da Costa
Super Dragões fazem homenagem a Jorge Nuno Pinto da Costa, antigo presidente do FC Porto que faria no passado sábado 88 anos
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FC Porto esgota as alterações
Farioli esgota também as mexidas no FC Porto, com a saída de Martim Fernandes para a entrada de Alberto Costa
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AVS esgota as substituições
João Henriques esgota as substituições, com as entradas de Nenê e Rafael Barbosa para as saídas de Diogo Spencer e Tomané
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Mais uma substituição no FC Porto
Farioli volta a mexer na equipa, com a saída de Francisco Moura para a entrada de Alan Varela. Com isso, Kiwior vai para lateral esquerdo, Rosario desce para central e Varela será o 6
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AVS torna-se a maior "vítima" de Samu em Portugal
Samu marcou o quinto golo ao AVS, sendo assim a maior “vítima” do avançado em Portugal
????????Samu apontou o 5.º golo frente à AFS, a maior vítima do avançado espanhol. pic.twitter.com/op3UCNYk4V
— Playmaker (@playmaker_PT) December 29, 2025
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Mais uma substituição no AVS
Nova mexida de João Henriques no meio-campo, com a saída de Pedro Lima para a entrada de Gustavo Mendonça
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Anatomia de um golo
Samu escolheu bater ao meio, Simão Bertelli caiu para o lado direito e FC Porto ganhar por 2-0 com bis do espanhol
⚽ GOLO
Samu 64'
I Liga (#16) | FC Porto (2)-0 AVS#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA16 #FCPAVS #FCP #AVS
Todos os vídeos ???? https://t.co/nVZpqlpkkg pic.twitter.com/30BYXucz6S
— VSPORTS (@vsports_pt) December 29, 2025
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Golo do FC Porto! 2-0 por Samu
E é golo do FC Porto! Samu bisa e aumenta a vantagem dos dragões para 2-0
⚽65' ????????????????????????????????????????????????! É de SAMUUUUUU!
????⚪ FC Porto 2-0 AFS#FCPAFS #SeguimosJuntos pic.twitter.com/1WBpINPgwB
— FC Porto (@FCPorto) December 29, 2025
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E é penálti para o FC Porto!
E é penálti para o FC Porto! Depois de ter marcado primeiro uma falta de Gabri Veiga sobre Ponck, Bruno Costa vê as imagens no VAR e reverte decisão, marcando penálti para os dragões
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Samu marcou o décimo golo na Liga em 15 jogos
Samu marcou o décimo golo na Liga em 15 jogos, ainda atrás de Pavlidis e Luis Suárez
????????Samu chega aos 10 golos em 15 jogos na Liga Betclic 2025/26.
Com o mesmo número de jogos na época passada, o avançado espanhol tinha apontado 13 golos. pic.twitter.com/GGnbn7r3km
— Playmaker (@playmaker_PT) December 29, 2025
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Mais duas substituições no FC Porto
Farioli também volta a mexer na equipa, com as saídas de William Gomes e Rodrigo Mora para as entradas de Alarcón e Gabri Veiga
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Pepê atira muito perto do poste
Grande jogada de Rodrigo Mora entre duas roletas, combinação com William Gomes antes da assistência para Pepê e remate do brasileiro a sair a rasar o poste da baliza de Simão Bertelli (que parece ainda ter tocado na bola)
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Primeiras duas substituições no AVS
João Henriques mexe pela primeira vez na equipa, com as saídas de Jaume Grau e Óscar Perea para as entradas de Neiva e Gustavo Assunção
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Devenish faz primeiro remate enquadrado do AVS
Devenish arrisca também a meia distância, tenta o remate em jeito mas sai à figura de Cláudio Ramos