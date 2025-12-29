Histórico de atualizações
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    23:07
    Bruno Roseiro

    E por hoje é tudo! FC Porto venceu AVS por 2-0 com dois golos de Samu e reforçou liderança do Campeonato, com mais cinco pontos do que o Sporting e mais dez do que o Benfica. Amanhã ainda há Premier League mas voltamos aos nossos liveblogs na sexta-feira, com o Gil Vicente-Sporting que abre a 17.ª jornada. Até lá, boa noite e um bom ano de 2026!

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    23:05
    Bruno Roseiro

    15 vitórias em 16 jogos, 4 golos sofridos, 0 derrotas: dragões fecham 2025 com melhor registo dos últimos 85 anos

    FC Porto conseguiu melhor registo nas primeiras 16 jornadas desde 1939/40 e tem a melhor defesa das últimas três décadas. Farioli recusa deixar Benfica fora da corrida apesar dos dez pontos de avanço.

    15 vitórias em 16 jogos, 4 golos sofridos, 0 derrotas: dragões fecham 2025 com melhor registo dos últimos 85 anos

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    23:03
    Bruno Roseiro

    Samu foi o MVP do jogo (para a Liga e em termos estatísticos)

    Samu foi o MVP do FC Porto-AVS, da Liga e em termos estatísticos

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    22:36
    Bruno Roseiro

    A meia volta de Samu virou o colete de forças do avesso (a crónica do FC Porto-AVS)

    Não dava em ataque organizado, não dava por cima, não dava por fora. Muralha do AVS resistiu a quase tudo o que o FC Porto apresentava até que um lance de génio de Samu mudou a história do jogo (2-0).

    A meia volta de Samu virou o colete de forças do avesso (a crónica do FC Porto-AVS)

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    22:28
    Bruno Roseiro

    O resumo do jogo, em números

    FC Porto carregou no início da segunda parte, marcou dois golos em menos de 20 minutos e desbloqueou triunfo frente ao AVS

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    90'
    Bruno Roseiro

    Final do jogo! 2-0 para o FC Porto

    Final do jogo no Dragão! FC Porto vence AVS com bis de Samu e reforça liderança no fecho do ano civil de 2025 com mais cinco pontos do que o Sporting e mais dez do que o Benfica

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    22:10
    Bruno Roseiro

    Minuto 88 de homenagem a Pinto da Costa

    Super Dragões fazem homenagem a Jorge Nuno Pinto da Costa, antigo presidente do FC Porto que faria no passado sábado 88 anos

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    84'
    Bruno Roseiro

    FC Porto esgota as alterações

    Farioli esgota também as mexidas no FC Porto, com a saída de Martim Fernandes para a entrada de Alberto Costa

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    82'
    Bruno Roseiro

    AVS esgota as substituições

    João Henriques esgota as substituições, com as entradas de Nenê e Rafael Barbosa para as saídas de Diogo Spencer e Tomané

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    74'
    Bruno Roseiro

    Mais uma substituição no FC Porto

    Farioli volta a mexer na equipa, com a saída de Francisco Moura para a entrada de Alan Varela. Com isso, Kiwior vai para lateral esquerdo, Rosario desce para central e Varela será o 6

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    21:52
    Bruno Roseiro

    AVS torna-se a maior "vítima" de Samu em Portugal

    Samu marcou o quinto golo ao AVS, sendo assim a maior “vítima” do avançado em Portugal

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    71'
    Bruno Roseiro

    Mais uma substituição no AVS

    Nova mexida de João Henriques no meio-campo, com a saída de Pedro Lima para a entrada de Gustavo Mendonça

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    21:42
    Bruno Roseiro

    Anatomia de um golo

    Samu escolheu bater ao meio, Simão Bertelli caiu para o lado direito e FC Porto ganhar por 2-0 com bis do espanhol

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    64'
    Bruno Roseiro

    Golo do FC Porto! 2-0 por Samu

    E é golo do FC Porto! Samu bisa e aumenta a vantagem dos dragões para 2-0

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    62'
    Bruno Roseiro

    E é penálti para o FC Porto!

    E é penálti para o FC Porto! Depois de ter marcado primeiro uma falta de Gabri Veiga sobre Ponck, Bruno Costa vê as imagens no VAR e reverte decisão, marcando penálti para os dragões

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    21:39
    Bruno Roseiro

    Samu marcou o décimo golo na Liga em 15 jogos

    Samu marcou o décimo golo na Liga em 15 jogos, ainda atrás de Pavlidis e Luis Suárez

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    60'
    Bruno Roseiro

    Mais duas substituições no FC Porto

    Farioli também volta a mexer na equipa, com as saídas de William Gomes e Rodrigo Mora para as entradas de Alarcón e Gabri Veiga

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    58'
    Bruno Roseiro

    Pepê atira muito perto do poste

    Grande jogada de Rodrigo Mora entre duas roletas, combinação com William Gomes antes da assistência para Pepê e remate do brasileiro a sair a rasar o poste da baliza de Simão Bertelli (que parece ainda ter tocado na bola)

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    57'
    Bruno Roseiro

    Primeiras duas substituições no AVS

    João Henriques mexe pela primeira vez na equipa, com as saídas de Jaume Grau e Óscar Perea para as entradas de Neiva e Gustavo Assunção

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    56'
    Bruno Roseiro

    Devenish faz primeiro remate enquadrado do AVS

    Devenish arrisca também a meia distância, tenta o remate em jeito mas sai à figura de Cláudio Ramos

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