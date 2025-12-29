E por hoje é tudo! FC Porto venceu AVS por 2-0 com dois golos de Samu e reforçou liderança do Campeonato, com mais cinco pontos do que o Sporting e mais dez do que o Benfica. Amanhã ainda há Premier League mas voltamos aos nossos liveblogs na sexta-feira, com o Gil Vicente-Sporting que abre a 17.ª jornada. Até lá, boa noite e um bom ano de 2026!