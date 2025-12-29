A meia volta de Samu virou o colete de forças do avesso (a crónica do FC Porto-AVS)

O jogo estava ganho, o ritmo tinha caído, havia um jogador que continuava a correr como se o nulo ainda se mantivesse. Vinha atrás, procurava o espaço, tentava encontrar a melhor posição quando o jogo fluía pelos corredores laterais e havia possibilidade de cruzamento. No final, entre tanta vontade, até pode ter chegado ao balneário com um galo na cabeça após um choque em período de descontos mas mentalidade não faltou a Samu. Marcou o primeiro, quis ir ao segundo. Marcou o segundo, nunca desistiu do terceiro. A noite foi tudo menos de David e Golias como todos pintavam mas, depois de uma primeira parte sem golos e também sem grandes oportunidades (com uma mera exceção, de Froholdt), bastou um lance de génio do avançado espanhol para desbloquear uma vitória bem mais complicada na prática do que a teoria fazia prever. Se tanto se fala do ADN FC Porto, Samu, naquele jeito às vezes meio atabalhoado que engana, mostrou de novo que tem uma vontade e uma técnica acima do normal para, quando o coletivo falha, consegue resolver.

Antes do jogo, à boleia dos paraquedistas caídos há pouco tempo no futebol português que foram abordados por Frederico Varandas e dos despiques com analogias à Fórmula 1 dos treinadores rivais, José Mourinho e Rui Borges, Francesco Farioli mantinha os pés no chão e fintava qualquer pista que não fosse a do FC Porto com o AVS. “O único paraquedista é o nosso fotógrafo, que está a tentar aprender. Não jogo padel, sou uma pessoa muito aborrecida, não faço atividades radicais. O resto é ruído, poluição… Apesar de estar há pouco tempo em Portugal, acho que já vi o suficiente em seis meses”, referira. “Gosto de ver Fórmula 1 mas há muitas coisas… O ruído, os comentários, as metáforas… Precisa de estar longe da nossa mente”, apontara.

FC PORTO há um ano:

???? 2º lugar com 40 pontos

???? =Sporting (líder) em pontos

???? +2 pontos que o Benfica FC PORTO hoje:

???? 1º lugar isolado, com 46 pontos

????+5 pontos que o Sporting

????+10 pontos que o Benfica #GoalPointFacts #FCPorto pic.twitter.com/fFB081R8RP — GoalPoint (@_Goalpoint) December 29, 2025

Com uma série de sete vitórias consecutivas no Campeonato, e a caminho da maior sequência da temporada na prova, o italiano não quis agora entrar em grandes conversas sobre tudo o que não dissesse respeito ao último encontro no Dragão de 2025, apontando sobretudo à importância de não cair em facilitismo tal como aconteceu na última ronda em Alverca. “Se olharmos para a tabela é a equipa que vai em primeiro e a que vai em último. Mudaram de treinador recentemente para um que tem experiência em Portugal. Analisámos o jogo que fizeram para tentar encontrar padrões e coisas em comum. Não há jogos que nos permitam relaxar e este é outro exemplo. Teremos de estar atentos e de ser competitivos, até porque vimos de uma semana sem jogos, que é um cenário pouco habitual para nós”, destacara, antes de recusar uma ideia com que foi confrontado de que o FC Porto parece ser mais consistente quando defronta equipas mais fortes.

????FC Porto continua com a melhor defesa dos últimos 30 anos à 16.ª jornada. Em 1995/96, só passaram a sofrer 4+ golos a partir da 20.ª jornada da ????????Liga Portuguesa. pic.twitter.com/PbNKTuowQh — Playmaker (@playmaker_PT) December 29, 2025

“O futebol moderno traz sempre cenários complicados, situações difíceis dentro de campo. As equipas estão mais organizadas a cada dia, os treinadores estão a melhorar a todos os níveis, o conhecimento dos jogadores também está a crescer. Taticamente, precisamos de encontrar a chave para desbloquear jogos. Se defrontamos uma equipa que defende muito… Mesmo quando dominamos, quando temos posse de bola, isso nem sempre é suficiente. É preciso organização, capacidade para ganhar duelos. Um bom exemplo foi o jogo frente ao Tondela. Na primeira parte tivemos dificuldades, não porque jogámos mal mas porque não tivemos a capacidade de acelerar como deveríamos. Fomos fracos na capacidade de desbloquear o jogo em termos individuais, tivemos uma percentagem muito baixa de dribles bem sucedidos. Nesses jogos, isso é essencial. Acho que se trata mais de equipas que pressionam mais ou que baixam mais, não de serem mais fortes ou fracas. Temos de perceber rapidamente o jogo e de encontrar a melhor solução”, justificara o transalpino.

O ????FC Porto regista 15 vitórias em 16 jornadas, é apenas a 2.ª vez que os dragões alcançam este registo na ????????Liga Portuguesa:

1939/40

2025/26 pic.twitter.com/XnHmxBga7Z — Playmaker (@playmaker_PT) December 29, 2025

Já sobre a paragem de alguns dias, voltaram a sobrar elogios ao comportamento do grupo de trabalho, numa fase do ano que convida sempre a descurar um pouco mais na preparação. “Alguns jogadores chegaram com dois quilos a menos, acho que andaram de bicicleta na sauna. Chegaram numa ótima forma. E as últimas sessões de treino tiveram muita energia positiva. Infelizmente isso não vence jogos mas pode ajudar-nos a estar mais perto disso. A pausa foi bem merecida para nós. Os jogadores estiveram muito bem nos três dias, passaram tempo com a família, recebemos também boas notícias do Gabri Veiga, que foi pai no dia 25, e tem sido positivo para todos. Recarregámos baterias, agora está na altura de voltar a dar tudo”, salientara, sem abrir muito o jogo sobre as opções iniciais onde já entrava Bednarek mas deixava de estar Borja Sainz, espanhol que tinha sido a grande figura do último triunfo dos azuis e brancos em Alverca com dois golos.

O ????FC Porto tem agora 10 pontos para o 3.º classificado. Na ????????Liga Portuguesa, numa 1.ª volta, nunca uma equipa perdeu uma vantagem de 10 pontos para outra ser campeã:

46 FC Porto

36 Benfica pic.twitter.com/Le99aJX4of — Playmaker (@playmaker_PT) December 29, 2025

“Temos muita coisa que nos motiva e essa é a nossa prioridade. Claro que a longo prazo, numa temporada longa, mais do que a motivação é importante estarmos disciplinados. A nossa equipa já provou a capacidade de ser constante e resiliente nos momentos certos. E é isso que espero. Faz parte do ADN do FC Porto, entrar com o espírito certo, com agressividade e mostrar o melhor aos nossos adeptos”, comentara, sem dar sinais sobre a hipótese de William Gomes assumir a titularidade com Pepê mais descaído sobre a esquerda. Foi mesmo isso que aconteceu, entre o regresso de Francisco Moura à titularidade com Martim Fernandes a ficar no onze e Alberto Costa a ficar no banco e com a passagem de Pablo Rosario para a posição 6 em vez de Alan Varela (que até marcou em Alverca) depois de Jan Bednarek ter voltado ao eixo central recuado. No entanto, entre essas mexidas, o MVP da partida foi o do costume e logo com um bis: Samu.

⚽️ MVP GOALPOINT ⭐️

???? Porto 2 – 0 AVS ???? ◉ SAMU E SEGUE. Mais um bis para o espanhol, que pode não "florear" mas faz aquilo para que é pago, marcar golos, legando já mais 20% marcados n Liga do que os Golos Esperados de que dispôs ⭐️

◉ Todos os ratings e stats em… pic.twitter.com/pOX20UzNW9 — GoalPoint (@_Goalpoint) December 29, 2025

????????Samu chega aos 30 golos em 45 jogos na ????????Liga Portuguesa. Apontou o 12.º bis da carreira. pic.twitter.com/vyjFNpDAHQ — Playmaker (@playmaker_PT) December 29, 2025

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder FC Porto-AVS, 2-0 16.ª jornada da Primeira Liga Estádio do Dragão, no Porto Árbitro: Bruno Costa (AF Viana do Castelo) FC Porto: Diogo Costa (Cláudio Ramos, 46′); Martim Fernandes (Alberto Costa, 84′), Bednarek, Kiwior, Francisco Moura (Alan Varela, 74′); Pablo Rosario, Froholdt, Rodrigo Mora (Gabri Veiga, 59′); William Gomes (Angel Alarcón, 59′), Pepê e Samu Suplentes não utilizados: Cláudio Ramos, Eustáquio, Prpic e Yann Karamoh Treinador: Francesco Farioli AVS: Simão Bertelli; Ponck, Aderllan Santos, Devenish; Diogo Spencer (Rafael Barbosa, 82′), Pedro Lima (Gustavo Mendonça, 71′), Jaume Grau (Gustavo Assunção, 56′), Rivas; Tunde, Óscar Perea (Guilherme Neiva, 56′) e Tomané (Nenê, 82′) Suplentes não utilizados: João Gonçalves, Paulo Lima, Bruno Lourenço e Kiki Afonso Treinador: João Henriques Golos: Samu (47′ e 64′, g.p.) Ação disciplinar: cartão amarelo a Jaume Grau (50′) e William Gomes (52′)

O encontro começou conforme tinha sido desenhado na teoria mas com o FC Porto a ter ainda de confirmar na prática o total favoritismo na partida: zonas de pressão altas, tentativa de “asfixiar” a saída do AVS ainda no primeiro terço, grande capacidade de reação à perda de bola, posicionamento de todos os elementos de campo no meio-campo contrário em posse e ataque organizado, saídas rápidas sempre que o adversário se tentava esticar mais no terreno. Faltava superar aquele que seria o principal desafio do jogo e que passava por encontrar a melhor forma de superar um bloco baixo com linhas juntas para fechar espaços e tentava também controlar a profundidade para não dar ao passe longo a possibilidade de desequilibrar. Assim, e ao contrário do que aconteceu em Alverca, os 15 minutos iniciais não tiveram oportunidades, com Rodrigo Mora, Samu e William Gomes a tentarem a meia distância mas só por uma vez enquadrada (12′).

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