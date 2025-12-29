Todos esperavam um encontro demasiado desequilibrado para ter história, acabou até por ser um encontro demasiado equilibrado em termos de oportunidades que só conheceu a sua história quando um lance de génio individual acabou por desbloquear aquilo que o coletivo não estava a conseguir. Samu, com um bis que lhe permitiu subir ao pódio dos melhores marcadores do Campeonato com 11 golos, foi o MVP da vitória do FC Porto frente ao AVS no fecho do ano civil de 2025, fazendo dos avenses a principal “vítima” desde que veio para Portugal no ano passado e chegando também aos 30 golos em 45 partidas realizadas na Liga.

Com isso, e num encontro em que Diogo Costa teve de sair ao intervalo por um problema muscular contraído ainda na primeira parte, o FC Porto conseguiu a maior série de vitórias consecutivas no Campeonato (oito, desde o nulo frente ao Benfica) e também igualou a melhor sequência de triunfos no Dragão (quatro). Assim, e na sequência da igualdade do Benfica em Braga na véspera, os azuis e brancos reforçaram a sua liderança com mais cinco pontos do que o Sporting e mais dez do que o Benfica – com essa nuance de nunca uma equipa ter conseguido recuperar de uma desvantagem tão grande para conseguir ser campeã, apesar de Francesco Farioli continuar sem retirar ninguém da corrida ao título para afastar facilitismos.

????FC Porto iguala a melhor sequência de vitórias em casa:

????4 vitórias (3x) O próximo jogo no ????️Dragão é frente ao ????Benfica na ????????Taça de Portugal. pic.twitter.com/Phywt8qScV — Playmaker (@playmaker_PT) December 29, 2025

A par desses registos, sobra outro que mostra bem a viragem total no FC Porto de uma época para a outra, depois de um terceiro lugar na última temporada que deixou marcas a vários níveis. Com 15 vitórias em 16 encontros (mais um empate sem golos com o Benfica), apenas quatro golos sofridos em 1.440 minutos de jogo que lhe confere o melhor registo neste capítulo das últimas três décadas do Campeonato e também 35 golos marcados sendo o segundo melhor ataque da prova apenas atrás do Sporting (46), os azuis e brancos conseguiram o seu melhor arranque em 85 anos, fechando com a chave de ouro o ano civil de 2025.

O ????FC Porto regista 15 vitórias em 16 jornadas, é apenas a 2.ª vez que os dragões alcançam este registo na ????????Liga Portuguesa:

1939/40

2025/26 pic.twitter.com/XnHmxBga7Z — Playmaker (@playmaker_PT) December 29, 2025

“Eles entraram com uma estratégia clara, que é absolutamente respeitável e tudo o que tinham de fazer. Mas não é fácil porque a cada pontapé de baliza demoravam um minuto, tentavam baixar o ritmo… Não foi fácil entrar no ritmo. Mas acho que a segunda parte foi melhor, tivemos mais iniciativa e isso levou a um resultado justo e merecido. Seguimos na nossa maratona. Estabilidade defensiva? É um pouco de tudo. Não gosto de separar as coisas. Já o disse, na forma como defendemos e atacamos e vice-versa. Tudo junto, o desejo de defender bem nesse momento é chave, mas ter uma estrutura quando atacamos é importante. Há ainda coisas para melhorar, tanto a finalizar, mas ser mais constantes no outro campo. Queremos melhorar”, começou por apontar Francesco Farioli, treinador do FC Porto, nas entrevistas rápidas da SportTV.

????FC Porto continua com a melhor defesa dos últimos 30 anos à 16.ª jornada. Em 1995/96, só passaram a sofrer 4+ golos a partir da 20.ª jornada da ????????Liga Portuguesa. pic.twitter.com/PbNKTuowQh — Playmaker (@playmaker_PT) December 29, 2025

“Balanço deste meio ano? Quando começas, há sempre a vontade, o desejo, o espírito, tens sempre o feeling de que estás a virar a página ou a tentar pelo menos. Honestamente, nos primeiros dias o sentimento foi de que era complicado virar a página mas depois de uns dias os jogadores começaram a ligaram-se. Os níveis de treino sempre muito bons, muito profissionalismo… O mais recente exemplo disso foi há uns dias: demos três dias de folga, porque era boa oportunidade depois de uma longa sequência e os jogadores vieram ainda melhor, alguns até perderam dois quilos. Nesta parte, quando criamos esta confiança, é muito importante. Agora, o que está feito em 2025 é passado. Vem aí 2026, com novos desafios. Temos de estar bem preparados, a começar pelos treinos que estão aí a chegar. Estamos à espera dos adeptos para passar o primeiro dia do ano no lugar que gostamos e todos juntos para dar o passo certo para 2026″, apontou.

O ????FC Porto tem agora 10 pontos para o 3.º classificado. Na ????????Liga Portuguesa, numa 1.ª volta, nunca uma equipa perdeu uma vantagem de 10 pontos para outra ser campeã:

46 FC Porto

36 Benfica pic.twitter.com/Le99aJX4of — Playmaker (@playmaker_PT) December 29, 2025

Por fim, e a propósito da distância de dez pontos do Benfica, Farioli recusou deixar os encarnados de fora da corrida ao título. “É uma maratona, e é longa, cheia de dificuldades. Manter o ritmo é complicado. Hoje, no papel, o primeiro contra o último, era um jogo que se podia esperar um grande resultado. E não foi assim. Houve fadiga, esforço, dedicação. Todos os jogos serão assim. Temos de estar bem preparados, trabalhar no duro e não olhar tanto à tabela e ir jogo a jogo. A começar já com o Santa Clara”, concluiu.

FC PORTO há um ano:

???? 2º lugar com 40 pontos

???? =Sporting (líder) em pontos

???? +2 pontos que o Benfica FC PORTO hoje:

???? 1º lugar isolado, com 46 pontos

????+5 pontos que o Sporting

????+10 pontos que o Benfica #GoalPointFacts #FCPorto pic.twitter.com/fFB081R8RP — GoalPoint (@_Goalpoint) December 29, 2025

Antes, Samu tinha destacado a importância do triunfo num encontro em que voltou a bisar a mostrou a veia técnica de que alguns pareciam duvidar. “A circulação da bola começou a ser mais rápida, o que nos deu vantagem quando eles se abriram. Consegui sair a jogar, apesar de me chamarem trapalhão, e isso foi o segredo. Se isso me afeta? No final, as pessoas falam muito e eu sigo focado no que faço. Estou a melhorar muito no meu jogo e isso é que interessa, estar contente comigo mesmo. Quero demonstrá-lo em campo”, salientou também à SportTV. “É verdade que o ano passado foi uma época muito difícil mas o mister veio com uma identidade muito clara. Temos um grupo muito forte e as pessoas estão connosco e apoiam-nos. A fase é muito boa e temos que continuar. Desejos? Quero que corra tudo bem, como correu nesta fase da época, e que possamos conquistar muita coisa juntos”, acrescentou o internacional espanhol.

⚽️ MVP GOALPOINT ⭐️

???? Porto 2 – 0 AVS ???? ◉ SAMU E SEGUE. Mais um bis para o espanhol, que pode não "florear" mas faz aquilo para que é pago, marcar golos, legando já mais 20% marcados n Liga do que os Golos Esperados de que dispôs ⭐️

◉ Todos os ratings e stats em… pic.twitter.com/pOX20UzNW9 — GoalPoint (@_Goalpoint) December 29, 2025