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    23:14
    Mariana Fernandes

    O nosso liveblog fica por aqui. O FC Porto venceu o Estrela da Amadora no Dragão e manteve a distância para Sporting e Benfica na liderança do Campeonato. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite!

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    23:13
    Mariana Fernandes

    "Sempre que sofremos um golo vira manchete." Farioli ri-se das notícias, mas o FC Porto nunca tinha tido tantos pontos à 14.ª jornada

    O treinador dos dragões brincou com a pergunta sobre o golo sofrido, mas mostrou-se muito contente com a exibição da equipa contra o Estrela. FC Porto nunca tinha tido tantos pontos à 14.ª jornada.

    “Sempre que sofremos um golo vira manchete.” Farioli ri-se das notícias, mas o FC Porto nunca tinha tido tantos pontos à 14.ª jornada

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    23:07
    Mariana Fernandes

    Jakub Kiwior, o MVP estatístico

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    22:51
    Mariana Fernandes

    Francisco, o dono da obrigação em noites de menos vontade (a crónica do FC Porto-Estrela da Amadora)

    Segunda-feira à noite, quase às 21h, muita chuva e algum frio: o FC Porto nem sempre teve toda a vontade contra o Estrela, mas resgatou a obrigação e venceu para manter vantagem na liderança (3-1).

    Francisco, o dono da obrigação em noites de menos vontade (a crónica do FC Porto-Estrela da Amadora)

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    Mariana Fernandes

    As estatísticas finais

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    22:49
    Mariana Fernandes

    O golo que fechou as contas no Dragão

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    22:46
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    O golo do empate e a recuperação da vantagem

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    Mariana Fernandes

    Final da partida! FC Porto vence Estrela da Amadora (3-1)

    Fim do jogo! O FC Porto vence o Estrela da Amadora no Dragão e mantém a vantagem para Sporting e Benfica na liderança do Campeonato. Samu, Francisco Moura, Abraham Marcus e Sidny Cabral (ag) marcaram os golos da partida (3-1)

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    91'
    Mariana Fernandes

    Cartão amarelo para Otávio, por falta sobre Victor Froholdt.

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    90'
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    Quatro minutos de tempo extra para jogar no Dragão.

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    89'
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    Remate de Jorge Meireles, ainda de muito longe, a passar ao lado da baliza de Diogo Costa.

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    87'
    Mariana Fernandes

    Quase o quarto! Livre direto quase perfeito de Gabri Veiga, em posição frontal para a baliza, a passar a centímetros da trave.

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    86'
    Mariana Fernandes

    Cartão amarelo para Jovane Cabral, por falta sobre Borja Sainz.

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    84'
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    Substituição no Estrela da Amadora

    Sai Sidny Cabral, entra Jorge Meireles.

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    22:29
    Mariana Fernandes

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    82'
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    Substituição no FC Porto

    Sai Samu, entra Deniz Gül.

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    76'
    Mariana Fernandes

    Dupla substituição no Estrela da Amadora

    Saem Abraham Marcus e Paulo Moreira, entram Rodrigo Pinho e João Gastão.

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    75'
    Mariana Fernandes

    Dupla substituição no FC Porto

    Saem Alberto Costa e Rodrigo Mora, entram Martim Fernandes e Gabri Veiga.

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    75'
    Mariana Fernandes

    Rodrigo Mora apareceu solto na direita e cruzou atrasado para a área, onde Sidny Cabral se antecipou a Alberto Costa para intercetar e trair Renan Ribeiro. Samu ainda festejou, mas o autogolo foi atribuído ao jogador do Estrela da Amadora.

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    73'
    Mariana Fernandes

    Golo do FC Porto!

    Está feito o terceiro dos dragões! Autogolo de Sidny Cabral!

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