⚽️ FINAL ✅

???? Porto 3 – 1 Estrela da Amadora ????

◉ Porto não encanta? Mas suplanta. Dragões somam e seguem, com o adormecimento/susto do empate a durar apenas 3 minutos, numa vitória competente e pelos números coerentes com os xG criados

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— GoalPoint (@_Goalpoint) December 15, 2025