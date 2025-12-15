Momentos-chave
- As estatísticas finais
- Final da partida! FC Porto vence Estrela da Amadora (3-1)
- Golo do FC Porto!
- Golo do FC Porto!
- Golo do Estrela da Amadora!
- Arranca a segunda parte do FC Porto-Estrela da Amadora!
- Intervalo! FC Porto está a vencer o Estrela da Amadora (1-0)
- Golo do FC Porto!
- Grande penalidade para o FC Porto!
- Começa o FC Porto-Estrela da Amadora!
- Onze inicial do Estrela da Amadora
- Onze inicial do FC Porto
Histórico de atualizações
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O nosso liveblog fica por aqui. O FC Porto venceu o Estrela da Amadora no Dragão e manteve a distância para Sporting e Benfica na liderança do Campeonato. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite!
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"Sempre que sofremos um golo vira manchete." Farioli ri-se das notícias, mas o FC Porto nunca tinha tido tantos pontos à 14.ª jornada
O treinador dos dragões brincou com a pergunta sobre o golo sofrido, mas mostrou-se muito contente com a exibição da equipa contra o Estrela. FC Porto nunca tinha tido tantos pontos à 14.ª jornada.
“Sempre que sofremos um golo vira manchete.” Farioli ri-se das notícias, mas o FC Porto nunca tinha tido tantos pontos à 14.ª jornada
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Jakub Kiwior, o MVP estatístico
⚽️ MVP GOALPOINT ⭐️
???? Porto 3 – 1 Estrela da Amadora ????
◉ Jogue o Porto pouco ou muito, este joga sempre "nas horas". JAKUB KIWIOR ???????? soma mais um MVP à colecção, com mais um "derrame de petroleiro" no heatmap, fruto das 1⃣1⃣0⃣ acções que somou no encontro ⭐️
◉ Todos os… pic.twitter.com/0fbQlOKkjY
— GoalPoint (@_Goalpoint) December 15, 2025
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Francisco, o dono da obrigação em noites de menos vontade (a crónica do FC Porto-Estrela da Amadora)
Segunda-feira à noite, quase às 21h, muita chuva e algum frio: o FC Porto nem sempre teve toda a vontade contra o Estrela, mas resgatou a obrigação e venceu para manter vantagem na liderança (3-1).
Francisco, o dono da obrigação em noites de menos vontade (a crónica do FC Porto-Estrela da Amadora)
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As estatísticas finais
⚽️ FINAL ✅
???? Porto 3 – 1 Estrela da Amadora ????
◉ Porto não encanta? Mas suplanta. Dragões somam e seguem, com o adormecimento/susto do empate a durar apenas 3 minutos, numa vitória competente e pelos números coerentes com os xG criados
◉ Todos os ratings e stats em… pic.twitter.com/6xP3ziZMGD
— GoalPoint (@_Goalpoint) December 15, 2025
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O golo que fechou as contas no Dragão
⚽ GOLO
Sidny Cabral (p.b.) 73'
I Liga (#14) | FC Porto (3)-1 Estrela Amadora#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA14 #FCPCFEA #FCP #CFEA
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O golo do empate e a recuperação da vantagem
⚽ GOLO
A. Marcus 60'
I Liga (#14) | FC Porto 1-(1) Estrela Amadora#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA14 #FCPCFEA #FCP #CFEA
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⚽ GOLO
Francisco Moura 63'
I Liga (#14) | FC Porto (2)-1 Estrela Amadora#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA14 #FCPCFEA #FCP #CFEA
Todos os vídeos ???? https://t.co/xcnpjvzcAf pic.twitter.com/f1WKe7qhAE
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Final da partida! FC Porto vence Estrela da Amadora (3-1)
Fim do jogo! O FC Porto vence o Estrela da Amadora no Dragão e mantém a vantagem para Sporting e Benfica na liderança do Campeonato. Samu, Francisco Moura, Abraham Marcus e Sidny Cabral (ag) marcaram os golos da partida (3-1)
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Cartão amarelo para Otávio, por falta sobre Victor Froholdt.
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Quatro minutos de tempo extra para jogar no Dragão.
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Remate de Jorge Meireles, ainda de muito longe, a passar ao lado da baliza de Diogo Costa.
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Quase o quarto! Livre direto quase perfeito de Gabri Veiga, em posição frontal para a baliza, a passar a centímetros da trave.
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Cartão amarelo para Jovane Cabral, por falta sobre Borja Sainz.
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Substituição no Estrela da Amadora
Sai Sidny Cabral, entra Jorge Meireles.
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????????Sidny Cabral é o 8.º jogador a fazer um autogolo na ????????Liga Betclic 2025/26, o primeiro do Estrela da Amadora. pic.twitter.com/I5e7MLOIAo
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Substituição no FC Porto
Sai Samu, entra Deniz Gül.
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Dupla substituição no Estrela da Amadora
Saem Abraham Marcus e Paulo Moreira, entram Rodrigo Pinho e João Gastão.
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Dupla substituição no FC Porto
Saem Alberto Costa e Rodrigo Mora, entram Martim Fernandes e Gabri Veiga.
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Rodrigo Mora apareceu solto na direita e cruzou atrasado para a área, onde Sidny Cabral se antecipou a Alberto Costa para intercetar e trair Renan Ribeiro. Samu ainda festejou, mas o autogolo foi atribuído ao jogador do Estrela da Amadora.
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Golo do FC Porto!
Está feito o terceiro dos dragões! Autogolo de Sidny Cabral!