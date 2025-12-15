14 jornadas, 13 vitórias, um empate. Com 40 pontos no fim das 14 jornadas iniciais da Primeira Liga, o FC Porto já tem o melhor aproveitamento pontual de sempre neste período da competição, num registo que sublinha obviamente o arranque de temporada muito positivo da equipa de Francesco Farioli.

Com a vitória desta segunda-feira frente ao Estrela da Amadora, o FC Porto respondeu às goleadas do Sporting e do Benfica e manteve a vantagem na liderança do Campeonato, continuando com mais cinco pontos do que os leões e mais oito do que os encarnados. A título individual, Samu marcou pelo terceiro jogo consecutivo cerca de um ano depois da última vez, para além de se ter confirmado como autêntico abre-latas ao também inaugurar o marcador pelo terceiro encontro seguido.

Eleito o melhor jogador em campo, o avançado espanhol acabou por reivindicar o golo que foi atribuído como autogolo de Sidny Cabral, garantindo que bisou. “Eu toquei na bola. Não sei se foi meu ou não… Feliz pela vitória e quero agradecer a equipa pelo esforço que fez”, atirou. Esta é apenas a quarta vez em que o FC Porto regista um período de 14 jornadas com 13 vitórias, sendo que a última foi já em 1990/91 e que as outras duas aconteceram nos anos 30 e 50. E o grande responsável, Francesco Farioli, está naturalmente satisfeito.

????É a 4.ª vez que o ????FC Porto conquista 13 vitórias em 14 jornadas na ????????Liga Portuguesa:

2025/26

1990/91

1957/58

1939/40 pic.twitter.com/Hn5MM3OD7n — Playmaker (@playmaker_PT) December 15, 2025

“Parece que sempre que sofremos um golo agora vira manchete… Claro que podíamos ter evitado o golo sofrido, mas acho que foi o único remate à baliza do Estrela. A produção ofensiva tem sido boa, a conversão não tanto como merecemos. Foi um bom jogo e estivemos sólidos. Acho que todos os jogos têm sido bastante bons. Não sou muito de elogiar, mas acho que hoje os jogadores merecem uma palavra especial. Abordaram muito bem o jogo, vi coisas muito boas. Individualmente muito bem e coletivamente também. Estou feliz, mas agora temos de nos focar na Taça e num adversário como o Famalicão, que já defrontámos no Campeonato e num particular durante o verão. São muito organizados. Estamos preparados para mudar esse ‘chip’ e preparar o próximo jogo”, começou por dizer, antecipando desde já o encontro dos oitavos de final da Taça de Portugal.

Mais à frente, o treinador italiano garantiu ser “normal” que a equipa abrande o ritmo quando está em vantagem. “Temos feito muitos jogos, mas acho que estamos a fazer bem essa gestão nos treinos e nos jogos. Claro que estamos a gerir durante a semana os jogadores que têm feito mais minutos, temos de ter atenção. Mas a realidade é que toda a gente está apta, viram a energia e a paixão que todos colocaram em campo. Estamos no caminho certo”, explicou, comentando ainda a exibição de Samu.

“Estou muito feliz. Acho que hoje fez um golo importante, a presença dele na área foi importante. Acho que talvez tenha sido um dos seus melhores jogos a ligar. Acho que teve quase 100% de eficácia nos passes recuados, virou-se bem para a baliza. É algo que faz bem, mas está a trabalhar para melhorar ainda mais e isso vai fazer dele um jogador mais completo e um avançado melhor”, indicou, lembrando ainda que o FC Porto sofreu esta segunda-feira o primeiro golo de bola corrida de toda a temporada.