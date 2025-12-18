Histórico de atualizações
1 de 3

  • Entrada em destaque

    23:34
    Tiago Gama Alexandre

    Fechamos assim este liveblog, depois de o FC Porto ter goleado o Famalicão no Dragão (4-1). Assim, vamos ter mais um clássico nos quartos de final da Taça de Portugal. Voltamos no início da próxima semana com mais uma jornada do Campeonato Nacional. Obrigado pela companhia e até lá!

  • Entrada em destaque

    23:32
    Tiago Gama Alexandre

    Novo ano vai começar com mais um clássico no Dragão. FC Porto soma mais uma goleada na Taça de Portugal e vai defrontar Benfica

    Os quartos de final da Taça de Portugal vão trazer mais um clássico entre FC Porto e Benfica, a realizar no Dragão. Partida deverá acontecer no início de janeiro, mas pode ser adiada para fevereiro.

    Novo ano vai começar com mais um clássico no Dragão. FC Porto soma mais uma goleada na Taça de Portugal e vai defrontar Benfica

  • Entrada em destaque

    22:52
    Tiago Gama Alexandre

    O ensaio de Froholdt na noite em que Farioli virou a página e aproximou-se do fecho de mais um capítulo (a crónica do FC Porto-Famalicão)

    O jogo até começou eletrizante e equilibrado, mas o intervalo acabou por trazer um FC Porto dominador e a conseguir travar um Famalicão aguerrido. Froholdt assistiu William e marcou (4-1).

    O ensaio de Froholdt na noite em que Farioli virou a página e aproximou-se do fecho de mais um capítulo (a crónica do FC Porto-Famalicão)

  • Entrada em destaque

    22:43
    Tiago Gama Alexandre

    Acabou! FC Porto vai enfrentar Benfica nos quartos (4-1)

    O FC Porto superou o Famalicão com golos de William Gomes, Victor Froholdt, Samu Aghehowa e Pepê, com Justin de Haas também a marcar, e vai defrontar o Benfica, no Dragão, nos quartos de final (4-1).

  • Entrada em destaque

    93'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Bednarek

    Por ter protestado com o assistente.

  • Entrada em destaque

    92'
    Tiago Gama Alexandre

    Dupla expulsão nos bancos

    O avançado marroquino embrulha-se com Mora e empurra o português para o banco de suplentes dos dragões. Dois elementos dos bancos de suplentes das duas equipas são expulsos.

  • Entrada em destaque

    91'
    Tiago Gama Alexandre

    Cinco minutos de compensação

    Vão jogar-se mais cinco minutos.

  • Entrada em destaque

    22:37
    Tiago Gama Alexandre

    Anatomia de um golo

    Rodrigo Mora cruza na esquerda, Samu cabeceia para defesa apertada de Zlobin e, na recarga, Pepê encosta de cabeça para o golo.

  • Entrada em destaque

    89'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do FC Porto! 4-1 por Pepê

    Há goleada no Dragão em novo lance de insistência!

  • Entrada em destaque

    84'
    Tiago Gama Alexandre

    Famalicão também mexe

    Saem Gustavo Sá e Tom van de Looi, entram Pedro Santos e Marcos Peña.

  • Entrada em destaque

    83'
    Tiago Gama Alexandre

    Farioli esgota as alterações

    Sai Martim Fernandes, entra Jakub Kiwior.

  • Entrada em destaque

    81'
    Tiago Gama Alexandre

    Vermelho para o banco do Famalicão!

    Sai novo vermelho para os bancos, por protestos.

  • Entrada em destaque

    22:28
    Tiago Gama Alexandre

    Anatomia de um golo

    Canto na esquerda levantado por Rodrigo Mora, a bola desvia no braço de um elemento do Famalicão e sobra para o segundo poste, onde Samu apareceu a completar.

  • Entrada em destaque

    80'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do FC Porto! 3-1 por Samu

    O avançado completa da melhor forma um lance de bola parada!

  • Entrada em destaque

    79'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para o banco do Famalicão

    Para um elemento.

  • Entrada em destaque

    77'
    Tiago Gama Alexandre

    Remate de Samu para fora

    O avançado espanhol recebe na direita, deambula para o meio e, à entrada da área, atira muito ao lado.

  • Entrada em destaque

    75'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Roméo

    Por falta sobre Froholdt.

  • Entrada em destaque

    72'
    Tiago Gama Alexandre

    Famalicão também mexe

    Sai Mathias de Amorim, entra Yassir Zabiri.

  • Entrada em destaque

    71'
    Tiago Gama Alexandre

    Dupla substituição de Farioli

    Saem Francisco Moura e William Gomes, entram Alberto Costa e Borja Sainz.

  • Entrada em destaque

    65'
    Tiago Gama Alexandre

    Hugo Oliveira mexe a dobrar

    Saem Gil Dias e Antoine Joujou, entram Sorriso e Roméo Beney.

1 de 3