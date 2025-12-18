Momentos-chave
- Acabou! FC Porto vai enfrentar Benfica nos quartos (4-1)
- Golo do FC Porto! 4-1 por Pepê
- Golo do FC Porto! 3-1 por Samu
- Recomeça o jogo!
- Intervalo! Dragões em vantagem (2-1)
- Golo do FC Porto! 2-1 por Froholdt
- Golo do Famalicão! 1-1 por Justin de Haas
- Golo do FC Porto! 1-0 por William Gomes
- Começa o FC Porto-Famalicão!
- Francesco Farioli e Hugo Oliveira mudam mais de meia-equipa
- O onze inicial do Famalicão
- O onze inicial do FC Porto
Histórico de atualizações
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Fechamos assim este liveblog, depois de o FC Porto ter goleado o Famalicão no Dragão (4-1). Assim, vamos ter mais um clássico nos quartos de final da Taça de Portugal. Voltamos no início da próxima semana com mais uma jornada do Campeonato Nacional. Obrigado pela companhia e até lá!
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Novo ano vai começar com mais um clássico no Dragão. FC Porto soma mais uma goleada na Taça de Portugal e vai defrontar Benfica
Os quartos de final da Taça de Portugal vão trazer mais um clássico entre FC Porto e Benfica, a realizar no Dragão. Partida deverá acontecer no início de janeiro, mas pode ser adiada para fevereiro.
Novo ano vai começar com mais um clássico no Dragão. FC Porto soma mais uma goleada na Taça de Portugal e vai defrontar Benfica
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O ensaio de Froholdt na noite em que Farioli virou a página e aproximou-se do fecho de mais um capítulo (a crónica do FC Porto-Famalicão)
O jogo até começou eletrizante e equilibrado, mas o intervalo acabou por trazer um FC Porto dominador e a conseguir travar um Famalicão aguerrido. Froholdt assistiu William e marcou (4-1).
O ensaio de Froholdt na noite em que Farioli virou a página e aproximou-se do fecho de mais um capítulo (a crónica do FC Porto-Famalicão)
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Acabou! FC Porto vai enfrentar Benfica nos quartos (4-1)
O FC Porto superou o Famalicão com golos de William Gomes, Victor Froholdt, Samu Aghehowa e Pepê, com Justin de Haas também a marcar, e vai defrontar o Benfica, no Dragão, nos quartos de final (4-1).
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Amarelo para Bednarek
Por ter protestado com o assistente.
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Dupla expulsão nos bancos
O avançado marroquino embrulha-se com Mora e empurra o português para o banco de suplentes dos dragões. Dois elementos dos bancos de suplentes das duas equipas são expulsos.
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Cinco minutos de compensação
Vão jogar-se mais cinco minutos.
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Anatomia de um golo
Rodrigo Mora cruza na esquerda, Samu cabeceia para defesa apertada de Zlobin e, na recarga, Pepê encosta de cabeça para o golo.
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Golo do FC Porto! 4-1 por Pepê
Há goleada no Dragão em novo lance de insistência!
Pepê fez o quarto dos dragões ????#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadePortugal #FCPorto #FCFamalicão pic.twitter.com/wVyQH9qbnj
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Famalicão também mexe
Saem Gustavo Sá e Tom van de Looi, entram Pedro Santos e Marcos Peña.
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Farioli esgota as alterações
Sai Martim Fernandes, entra Jakub Kiwior.
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Vermelho para o banco do Famalicão!
Sai novo vermelho para os bancos, por protestos.
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Anatomia de um golo
Canto na esquerda levantado por Rodrigo Mora, a bola desvia no braço de um elemento do Famalicão e sobra para o segundo poste, onde Samu apareceu a completar.
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Golo do FC Porto! 3-1 por Samu
O avançado completa da melhor forma um lance de bola parada!
⚽ GOLO
Samu 79'
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Amarelo para o banco do Famalicão
Para um elemento.
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Remate de Samu para fora
O avançado espanhol recebe na direita, deambula para o meio e, à entrada da área, atira muito ao lado.
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Amarelo para Roméo
Por falta sobre Froholdt.
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Famalicão também mexe
Sai Mathias de Amorim, entra Yassir Zabiri.
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Dupla substituição de Farioli
Saem Francisco Moura e William Gomes, entram Alberto Costa e Borja Sainz.
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Hugo Oliveira mexe a dobrar
Saem Gil Dias e Antoine Joujou, entram Sorriso e Roméo Beney.