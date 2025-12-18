Chegou a hora da festa do futebol chegar ao Estádio do Dragão. No encerramento de uma semana que teve três jogos, em três competições distintas, no anfiteatro portista, FC Porto e Famalicão fecham esta primeira semana dos oitavos de final da Taça de Portugal, numa eliminatória que vai estender-se até ao final da próxima semana. Na cidade do Porto, dragões e famalicenses encontraram-se pela sétima vez em jogos da prova rainha, sendo que o saldo pendia na totalidade para a equipa da casa, que venceram os seis desafios anteriores, com os últimos a remontarem às meias-finais de 2022/23 (1-2 em Vila Nova de Famalicão, 3-2 a.p. no Dragão).

O FC Porto continua em grande plano nas provas nacionais, com a eliminação da Taça da Liga a pairar como o único momento negativo antes do regresso à segunda competição do futebol português. No total, os comandados de Francesco Farioli levam 13 vitórias em 14 jogos no Campeonato Nacional, mantendo uma vantagem confortável para os rivais Sporting (cinco pontos) e Benfica (oito pontos) depois do triunfo diante do Estrela da Amadora (3-1). Nesse jogo, os portistas foram amplamente dominadores, apesar de Abraham Marcus ter empatado na segunda parte, depois do golo de Samu Aghehowa. Ainda assim, o espanhol voltou a fazer das suas e Francisco Moura fechou as contas. Com esse triunfo, o FC Porto versão 2025/26 tornou-se no melhor de sempre do clube nas primeiras 14 jornadas da Primeira Liga.

“Conhecemo-los bem e vamos ter de ter isso em conta. Tem um sabor diferente. Espero que seja um jogo mais agressivo do que foi em Vila Nova de Famalicão. Espero que façam o que fazem normalmente. Vai ser um jogo aberto entre duas equipas que querem seguir em frente. Posso imaginar que, para eles, seja um objetivo estar na final da competição e ganhar. É uma equipa que aprecio pela forma como se organiza taticamente. Sabem muito bem o que querem, com e sem bola. Vai depender muito da abordagem deles no Dragão. Se serão mais bravos na pressão ou se vão fazer outro tipo de jogo, mais de espera. Seja qual for o plano deles, cabe-nos encontrar a melhor solução e estar ligados nos 90 minutos ou até mais, se for necessário. Num clube que compete por títulos, temos de ganhar jogos. Temos de gerir, mas não podemos gerir muito porque temos de ter um onze competitivo. O plantel está equilibrado, à exceção das posições onde há lesões”, explicou o treinador italiano na antevisão ao jogo desta quinta-feira.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder FC Porto-Famalicão, 4-1 Oitavos de final da Taça de Portugal 2025/26 Estádio do Dragão, no Porto Árbitro: António Nobre (AF Leiria) FC Porto: Diogo Costa; Martim Fernandes (Jakub Kiwior, 83’), Jan Bednarek, Dominik Prpic, Francisco Moura (Alberto Costa, 71’); Pablo Rosario, Victor Froholdt, Gabri Veiga (Rodrigo Mora, 57’); William Gomes (Borja Sainz, 71’), Pepê e Deniz Gül (Samu Aghehowa, 57’) Suplentes não utilizados: Cláudio Ramos; Stephen Eustáquio, Alan Varela e Ángel Alarcón Treinador: Francesco Farioli Famalicão: Ivan Zlobin; Gustavo Garcia, Ibrahima Ba, Justin de Haas, Rafa Soares; Tom van de Looi (Marcos Peña, 84’), Mathias de Amorim (Yassir Zabiri, 72’); Gil Dias (Roméo Beney, 65’), Gustavo Sá (Pedro Santos, 84’), Antoine Joujou (Sorriso, 65’); Simon Elisor Suplentes não utilizados: Gabriel Cabral; Léo Realpe, Otar Mamageishvili e Rodrigo Pinheiro Treinador: Hugo Oliveira Golos: William (6’), De Haas (13’), Froholdt (38’), Samu (80’) e Pepê (89’) Ação disciplinar: cartão amarelo a GIl Dias (51’), Roméo (75’), Zabiri (90+2’) e Bednarek (90+3’), vermelho a Henrique Monteiro (diretor FCP, 45’)

Na presente temporada, o Famalicão tem estado nas posições cimeiras da Primeira Liga e apresenta-se como um candidato aos lugares europeus, essencialmente ao quinto lugar. Antes da visita ao Estádio do Dragão, a equipa de Hugo Oliveira goleou o Estoril no seu reduto, pelo que a moral estava em alta (4-0). “O FC Porto tem feito um percurso que mostra qualidade no trabalho e no processo. Está na frente da Liga, com números muito interessantes e com uma forte relação emocional no grupo de trabalho. Vê-se como se unem nos festejos e percebe-se que não são momentos de jogo menos bons que abalam isso. Mas vivemos a olhar para nós. O que mais nos aproxima é que, dentro das nossas características e dimensões, somos equipas que se preocupam mais consigo do que com o adversário. Cada equipa quererá ser fiel ao seu estilo, com obrigações diferentes, mas com sonhos iguais. É uma grande oportunidade para competir e mostrar qualidade perante um adversário forte, que nos conhece bem”, realçou o timoneiro de 46 anos.

Conhecida a ficha de jogo, Francesco Farioli cumpriu o que prometeu e mudou mais de meia equipa, apresentando seis novidades. No lado direito da defesa, Martim Fernandes rendeu Alberto Costa, com Jakub Kiwior a ceder o seu lugar a Dominik Prpic. No meio-campo, Pablo Rosario e Gabri Veiga juntaram-se a Victor Froholdt, ao passo que, no ataque, Pepê foi o único que se manteve, com William Gomes e Deniz Gül a saltarem para o onze. Saíram ainda Alan Varela, Rodrigo Mora, Borja Sainz e Samu Aghehowa, todos para o banco, à semelhança dos defesas. Já Hugo Oliveira promoveu igualmente seis mudanças: Ivan Zlobin rendeu Lazar Carevic na baliza, Gustavo Garcia, Ibrahima Ba e Rafa Soares entraram para os lugares de Rodrigo Pinheiro, Léo Realpe e Pedro Bondo na defesa, e Antoine Joujou e Simon Elisor juntaram-se a Gil Dias no ataque, saindo Sorriso e o campeão do mundo de Sub-20 Yassir Zabiri.

O jogo começou bastante animado, com as duas equipas a quererem entrar na discussão do resultado e da eliminatória e, aos 13 minutos, já se tinham registado dois golos nas duas balizas. Primeiro, a pressão alta do FC Porto deu frutos, com Victor Froholdt a roubar a bola a Mathias de Amorim, que escorregou, à entrada da área do Famalicão, e William a aproveitar para inaugurar o marcador com um remate colocado (6′). Na resposta, Gil Dias cobrou um canto no lado direito, levantou a bola para o centro da área e, nas alturas, Justin de Haas cabeceou para o fundo das redes de Diogo Costa, que ainda tocou na bola (13′). Com o resultado de novo empatado, os dragões voltaram a ascender-se e colecionaram vários cantos em poucos minutos, mas não conseguiram marcar e pouco perigo criaram, mas o jogo acabou por acalmar. Ainda assim, Elisor aproveitou uma bola dentro dentro da área, mas o seu remate saiu fraco para as mãos do português (32′).

Os portistas continuaram a pressionar os famalicenses na construção e, depois de nova perda de bola de De Amorim, Gabri Veiga combinou com Gül e atirou à figura de Zlobin, que defendeu para a frente e, na recarga, Froholdt rematou a contar (38′). Até ao intervalo, o FC Porto continuou a dominar e teve nova oportunidade num livre de Gabri, mas a bola saiu para o centro da baliza e Zlobin defendeu com a mão esquerda (45+1′). Assim, as equipas recolheram aos balneários com o jogo em aberto (2-1).

Sem alterações para a segunda parte, Farioli mexeu pela primeira vez antes da hora de jogo e colocou em campo Rodrigo Mora e Samu Aghehowa, retirando Gabri Veiga e Deniz Gül, com Oliveira a mexer pouco depois, trocando os extremos: Sorriso e Roméo Beney renderam Gil Dias e Antoine Joujou. O jogo continuou calmo, com as faltas a quebrarem o ritmo das duas equipas, e o treinador portista continuou a gerir a equipa, substituindo Francisco Moura e William Gomes por Alberto Costa e Borja Sainz, com Hugo Oliveira a colocar Yassir Zabiri em campo, retirando Mathias de Amorim. Numa das primeiras tentativas do segundo tempo, Samu recebeu junto à linha na direita, cavalgou para o meio e, à entrada da área, desferiu um remate forte, sem a direção da baliza (77′). Foi através de um canto de Mora que os dragões fecharam as contas, com a bola a desviar num defesa e a sobrar para Samu que, ao segundo poste, encostou de cabeça para o 3-1 (80′).

Farioli respondeu ao golo da tranquilidade com a entrada de Jakub Kiwior, ao passo que Oliveira lançou Pedro Santos e Marcos Peña. A fechar, Mora trabalhou na esquerda e cruzou para o centro da área, Samu cabeceou à entrada da pequena área para defesa apertada de Zlobin, com a bola a sobrar para o cabeceamento certeiro de Pepê, que só teve de encostar (89′). Desta forma, o FC Porto deu mais um passo rumo à final do Jamor e vai enfrentar o rival Benfica nos quartos de final.