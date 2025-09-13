Momentos-chave
- O melhor em campo
- As estatísticas finais
- Acabou! O FC Porto soma a quinta vitória no Campeonato (1-0)
- Jogo interrompido por problema na bancada. Espectador sentiu-se mal
- Recomeça a partida!
- Intervalo! Dragões em vantagem (1-0)
- Golo do FC Porto! 1-0 por Samu (g.p.)
- Penálti para o FC Porto!
- Golo anulado a Borja Sainz!
- Começa o FC Porto-Nacional!
- O onze inicial do Nacional
- O onze inicial do FC Porto
Histórico de atualizações
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Terminamos por aqui o acompanhamento ao minuto do FC Porto-Nacional, que terminou com o triunfo portista (1-0). Entretanto pode acompanhar o Famalicão-Sporting, que está empatado (1-1). Obrigado pela companhia, boa noite!
Sporting arranca triunfo em Famalicão após reviravolta com golo de Luis Suárez e regressa às vitórias na Liga
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"Defrontámos uma equipa que fez um jogo muito bom. É uma vitória importante": Farioli destaca triunfo e confirma "grave lesão" de Nehuen
Quase três anos e meio depois, o FC Porto é líder isolado do Campeonato, depois de ter somado a quinta vitória em cinco jogos, algo que não acontecia há oito anos. Farioli confirmou lesão de Nehuen.
“Defrontámos uma equipa que fez um jogo muito bom. É uma vitória importante”: Farioli destaca triunfo e confirma “grave lesão” de Nehuen
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Samu, o pronuncio do Norte que desmontou o autocarro e encontrou o atribulado caminho do Dragão (a crónica do FC Porto-Nacional)
Foi um jogo estranho, mas que a equipa de Farioli soube controlar. Depois de uma entrada forte, o FC Porto acalmou e… marcou por Samu. Nacional ainda tentou reagir, mas dragão acabou por cima (1-0).
Samu, o pronuncio do Norte que desmontou o autocarro e encontrou o atribulado caminho do Dragão (a crónica do FC Porto-Nacional)
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O melhor em campo
⚽️ MVP GOALPOINT ⭐️
???? Porto 1 – 0 Nacional ????
◉ Jakub Kiwior ???????? saltou directo para o 11, e logo a central como previu o Antunes, e nem parecia que tinha sido o último reforço a chegar, garaantino segurança com e sem bola e terminando com 102 acções, o máximo do jogo ⭐️
— GoalPoint (@_Goalpoint) September 13, 2025
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As estatísticas finais
⚽️ FINAL ✅
???? Porto 1 – 0 Nacional ????
◉ Sofrida mas conseguida, a vitória da "Farioneta" portista, que hoje não deu "espectáculo aéreo" mas assegurou o triunfo ao não se remeter à gestão da bola, na fase final
◉ Penálti convertido por Samu ???????? decidiu o jogo, com o FCP a… pic.twitter.com/u3PrlDjUHO
— GoalPoint (@_Goalpoint) September 13, 2025
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Acabou! O FC Porto soma a quinta vitória no Campeonato (1-0)
O FC Porto continua totalmente vitorioso e, frente ao Nacional, soma o quinto triunfo na Liga com um golo de penálti de Samu. Dragão lidera isolado, embora tenha mais um jogo que os rivais (1-0).
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Amarelo para Léo Santos
Por abalroar Pepê.
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Outra vez Lucas a impedir o golo
Bola para a direita, Pepê chega em esforço e desvia para Gül, mas Lucas França evitou o golo com uma palmada.
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Falha Borja Sainz
Borja Sainz encontra espaço na meia-esquerda, deambula para o meio e, de longe, atira ao lado.
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Amarelo para Zé Vítor
O defesa derruba Pepê quando este seguia para a área.
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Nove minutos de compensação
Jogam-se mais nove minutos nesta partida.
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Dragão volta a desperdiçar
Gabri Veiga aparece isolado, mas atira fraco para defesa fácil de Lucas França.
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Farioli também esgota substituições
Sai Samu Aghehowa, entra Deniz Gül.
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Defende Lucas França
Pepê recebe de Eustáquio, simula o remate sentando dois adversários e, de pé esquerdo, atirou rasteiro para defesa do guarda-redes com a mão esquerda.
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Última alteração no Nacional
Sai Paulinho Bóia, entra Lucas João.
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FC Porto volta a criar perigo
Grande cruzamento de Pepê na direita, a bola ia direitinha para Samu, mas Léo Santos apareceu a cortar para canto.
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Amarelo para Samu
Por protestos.
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Amarelo para Gabri Veiga
Por falta dura sobre Filipe Soares.
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Números oficiais
Estão no Dragão 47.285 espectadores.
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Tiago Margarido volta a mexer
Saem Liziero e Chiheb Labidi, entram Filipe Soares e Joel Silva.