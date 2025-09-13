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    21:03
    Tiago Gama Alexandre

    Terminamos por aqui o acompanhamento ao minuto do FC Porto-Nacional, que terminou com o triunfo portista (1-0). Entretanto pode acompanhar o Famalicão-Sporting, que está empatado (1-1). Obrigado pela companhia, boa noite!

    Sporting arranca triunfo em Famalicão após reviravolta com golo de Luis Suárez e regressa às vitórias na Liga

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    21:02
    Tiago Gama Alexandre

    "Defrontámos uma equipa que fez um jogo muito bom. É uma vitória importante": Farioli destaca triunfo e confirma "grave lesão" de Nehuen

    Quase três anos e meio depois, o FC Porto é líder isolado do Campeonato, depois de ter somado a quinta vitória em cinco jogos, algo que não acontecia há oito anos. Farioli confirmou lesão de Nehuen.

    “Defrontámos uma equipa que fez um jogo muito bom. É uma vitória importante”: Farioli destaca triunfo e confirma “grave lesão” de Nehuen

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    20:18
    Tiago Gama Alexandre

    Samu, o pronuncio do Norte que desmontou o autocarro e encontrou o atribulado caminho do Dragão (a crónica do FC Porto-Nacional)

    Foi um jogo estranho, mas que a equipa de Farioli soube controlar. Depois de uma entrada forte, o FC Porto acalmou e… marcou por Samu. Nacional ainda tentou reagir, mas dragão acabou por cima (1-0).

    Samu, o pronuncio do Norte que desmontou o autocarro e encontrou o atribulado caminho do Dragão (a crónica do FC Porto-Nacional)

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    20:15
    Tiago Gama Alexandre

    O melhor em campo

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    20:11
    Tiago Gama Alexandre

    As estatísticas finais

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    20:04
    Tiago Gama Alexandre

    Acabou! O FC Porto soma a quinta vitória no Campeonato (1-0)

    O FC Porto continua totalmente vitorioso e, frente ao Nacional, soma o quinto triunfo na Liga com um golo de penálti de Samu. Dragão lidera isolado, embora tenha mais um jogo que os rivais (1-0).

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    99'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Léo Santos

    Por abalroar Pepê.

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    96'
    Tiago Gama Alexandre

    Outra vez Lucas a impedir o golo

    Bola para a direita, Pepê chega em esforço e desvia para Gül, mas Lucas França evitou o golo com uma palmada.

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    93'
    Tiago Gama Alexandre

    Falha Borja Sainz

    Borja Sainz encontra espaço na meia-esquerda, deambula para o meio e, de longe, atira ao lado.

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    91'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Zé Vítor

    O defesa derruba Pepê quando este seguia para a área.

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    91'
    Tiago Gama Alexandre

    Nove minutos de compensação

    Jogam-se mais nove minutos nesta partida.

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    88'
    Tiago Gama Alexandre

    Dragão volta a desperdiçar

    Gabri Veiga aparece isolado, mas atira fraco para defesa fácil de Lucas França.

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    86'
    Tiago Gama Alexandre

    Farioli também esgota substituições

    Sai Samu Aghehowa, entra Deniz Gül.

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    85'
    Tiago Gama Alexandre

    Defende Lucas França

    Pepê recebe de Eustáquio, simula o remate sentando dois adversários e, de pé esquerdo, atirou rasteiro para defesa do guarda-redes com a mão esquerda.

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    84'
    Tiago Gama Alexandre

    Última alteração no Nacional

    Sai Paulinho Bóia, entra Lucas João.

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    83'
    Tiago Gama Alexandre

    FC Porto volta a criar perigo

    Grande cruzamento de Pepê na direita, a bola ia direitinha para Samu, mas Léo Santos apareceu a cortar para canto.

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    80'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Samu

    Por protestos.

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    76'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Gabri Veiga

    Por falta dura sobre Filipe Soares.

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    76'
    Tiago Gama Alexandre

    Números oficiais

    Estão no Dragão 47.285 espectadores.

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    74'
    Tiago Gama Alexandre

    Tiago Margarido volta a mexer

    Saem Liziero e Chiheb Labidi, entram Filipe Soares e Joel Silva.

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