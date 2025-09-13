⚽️ FINAL ✅

???? Porto 1 – 0 Nacional ????

◉ Sofrida mas conseguida, a vitória da "Farioneta" portista, que hoje não deu "espectáculo aéreo" mas assegurou o triunfo ao não se remeter à gestão da bola, na fase final

◉ Penálti convertido por Samu ???????? decidiu o jogo, com o FCP a… pic.twitter.com/u3PrlDjUHO

— GoalPoint (@_Goalpoint) September 13, 2025