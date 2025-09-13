Foi um jogo estranho, mas que terminou com mais um triunfo do FC Porto. Como seria de esperar, nem as quatro alterações no onze inicial demoveram o dragão de assumir o jogo e instalar-se no meio-campo do Nacional desde o apito inicial. Contudo, depois de criar um par de oportunidades, a reação dos insulares acalmou o jogo portista que, ainda assim, marcou o único golo do desafio nessa fase, através de um penálti de Samu Aghehowa. A partir daí, os alvinegros mostraram-se mais agressivos no ataque e estenderam a reação na etapa complementar, mas criaram poucas ocasiões de golo. Depois de um período de jogo mais morno, que culminou na grave lesão sofrida por Nehuen Pérez, os dragões reagiram na fase final, criaram diversas ocasiões, mas o 1-0 manteve-se.

Um dos destaques da partida deste sábado foi Jakub Kiwior, que se tornou no sétimo jogador polaco a vestir a camisola azul e branca e foi eleito o melhor em campo para o GoalPoint. Para além disso, o internacional espanhol apontou o seu terceiro golo na temporada e perfila-se como o melhor marcador da equipa. Curiosamente, todos os seus golos foram marcados no Estádio do Dragão. Em termos coletivos, o FC Porto saltou para a liderança isolada do Campeonato, algo que não acontecia desde maio de 2022, altura em que a equipa de Francesco Farioli conquistou o título pela última vez. Para além disso, há oito anos que os portistas não venciam os cinco primeiros jogos de uma temporada, registo que Farioli alcançou pela primeira vez na sua carreira.

Este foi o quarto jogo — em cinco — em que o FC Porto não sofreu golos, tendo apenas consentido um, frente ao Sporting. Há dois anos e quatro meses que os dragões não venciam um jogo da Primeira Liga com o tento decisivo a ser marcado de grande penalidade. Em termos de jogos frente ao Nacional, os portistas levam agora sete jogos consecutivos em casa a vencer, naquela que é a sua melhor série de sempre. Destaque ainda para a presença de José Mourinho nos camarotes do Dragão, que foi bastante saudado pelos adeptos quando apareceu nos ecrãs gigantes do estádio.

⚽️ FINAL ✅

???? Porto 1 – 0 Nacional ???? ◉ Sofrida mas conseguida, a vitória da "Farioneta" portista, que hoje não deu "espectáculo aéreo" mas assegurou o triunfo ao não se remeter à gestão da bola, na fase final ◉ Penálti convertido por Samu ???????? decidiu o jogo, com o FCP a… pic.twitter.com/u3PrlDjUHO — GoalPoint (@_Goalpoint) September 13, 2025

“Às vezes não dá para vencer da forma que queremos. Defrontámos uma equipa que fez um jogo muito bom, tivemos oportunidades para fechar o jogo, mas o adversário esteve muito bem e é preciso dar os parabéns ao Nacional pelo jogo que fez. É uma vitória importante. O Nacional é uma equipa que consegue mudar a velocidade durante o jogo e defender mais baixo quando precisa. Estávamos alertados para os possíveis cenários. Não estivemos tão assertivos no último passe e à frente da baliza, mas conseguimos a vitória. Muitos dos jogadores da América do Sul chegaram há pouco tempo [das seleções]. Não acontece só a nós. Queremos manter este momento. Kiwior? É um jogador importante. O clube fez um esforço importante para trazê-lo. Vai trazer-nos qualidade e experiência em termos internacionais. Jogou 90 minutos. Tem alguns aspetos a melhorar, tal como outros colegas, mas será certamente importante. Também temos algumas ausências na defesa”, começou por dizer o italiano na SportTV.

“Desempenhos depois da pausa? Sobre as outras equipas não sei, mas sobre nós posso dizer que todos os jogos são importantes, assim como os pontos. Vamos atravessar um período em que não vamos ter muito tempo para preparar os jogos, porque vamos ter jogos da Liga Europa, e temos de estar preparados para isso. Vamos passo a passo. Infelizmente acho que o Nehuén Pérez estará algum tempo de fora. Parece-me ser grave, sim”, completou Farioli.