As autoridades polacas entendem que os drones russos que entraram em território polaco foram programados para tal, contrariando a tese de que se poderiam ter desviado de outro alvo.

“A análise das forças aéreas Polónia e da NATO é que [os drones] não se desviaram da rota, mas [os alvos] foram deliberadamente sinalizados”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros.

Radoslaw Sikorski admite que houve “infraestruturas danificadas, mas felizmente ninguém ficou ferido”. “Mesmo que a NATO não esteja em guerra, a agressão ultrapassa a Ucrânia”, pelo que o ministro exige uma reação imediata e revela que já conversou com Kaja Kallas, chefe da diplomacia da UE, Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, e Elina Valtonen, ministra dos Negócios Estrangeiros da Finlândia.

Como resposta ao ataque, a Polónia tomou várias medidas elencadas por Sikorski no vídeo divulgado nas redes sociais. Além de ter ativado o Artigo 4 da NATO — que estabelece que os membros da aliança devem proceder a consultas conjuntas quando, na opinião de um deles, estiver ameaçada a integridade territorial, a independência política e/ou a segurança. “Acreditamos que as provocações da Rússia exigem um fortalecimento do flanco leste da NATO”.

Além disso, confirmou que foi convocado um representante da Embaixada da Federação Russa a quem foi apresentada uma nota de protesto da Polónia. “Estou ciente que a Rússia alega que não há provas de que tenha sido um drone russo, sugerindo uma provocação ucraniana — isto já era antecipado, mentiras e negações são respostas predefinidas dos russos.”

“Peço a todos que confiem na informação do Governo e em informação ditada por meios de informação de confiança. Quem disser que isto é uma provocação ucraniana está a difundir propaganda russa”, acrescenta.

Last night, Poland’s airspace was breached 19 times by drones manufactured in Russia. Our assessment is that they did not veer off course but were deliberately targeted. Poland, EU and NATO will not be intimidated and we will continue to stand by the brave people of Ukraine.… pic.twitter.com/prAEqrIUKX — Radosław Sikorski ???????????????? (@sikorskiradek) September 10, 2025

Depois de agradecer aos aliados — nomeadamente a Alemanha, a Itália e os Países Baixos —, Sikorski remata: “O Kremlin está a gozar com os esforços de paz do presidente Trump. (…) Está na altura da liderança russa perceber que a tentativa de reconstruir o último império europeu está condenada ao falhanço”.