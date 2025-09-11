O chefe da diplomacia polaca defendeu esta quinta-feira que o Presidente norte-americano, Donald Trump, precisa de compreender que o líder russo, Vladimir Putin, está a gozar com ele e com as suas iniciativas de paz para a guerra na Ucrânia.

Radoslaw Sikorski fez esta análise numa entrevista à estação PBS News, citada pela agência de notícias ucraniana Ukrinform.

“Todos nós, como vizinhos da Ucrânia e da Rússia, queremos ver a paz restaurada, mas acreditamos que Putin só responde às ações mais contundentes e que Putin se tem vindo a aproveitar da boa vontade do Presidente Trump há muito tempo”, frisou o ministro polaco.

Para Sikorski, já é tempo “de o Presidente Trump perceber que Putin está a gozar com ele”.

“Em vez de um cessar-fogo que deveria acontecer antes da Cimeira do Alasca e de negociações de paz sérias, Putin está a enviar cada vez mais drones, primeiro contra a Ucrânia e agora contra a NATO”, enfatizou Sikorski.