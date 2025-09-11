Momentos-chave
- O que se passou até agora
- Estados Unidos querem pressionar G7 a impor sanções à China e à Índia devido à compra de petróleo russo
- Trump precisa de "perceber que Putin está a gozar com ele", diz MNE polaco
- Drones russos na Polónia podem ter sido um “erro” do Kremlin, afirma Trump
- Rússia realiza exercícios militares em território bielorrusso, perto da fronteira com a Polónia
- Drones russos estariam a dirigir-se para o aeroporto de Rzeszów, na Polónia
- França mobiliza três caças para proteção do espaço aéreo polaco
- Keith Kellogg visita Kiev para discutir segurança e cooperação militar com Zelensky
- Empresa alemã vai fabricar munições numa fábrica localizada em território ucraniano
- Três polacos e oito jornalistas bielorrussos estão entre os prisioneiros libertados
- Zelensky insta aliados da NATO a repensarem capacidades de defesa aérea após incursão de drones na Polónia
- Navio da frota russa no Mar Negro atingido por forças ucranianas
- Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre invasão de drones russos na Polónia confirmada para esta sexta-feira
- Itália diz que podem ser necessárias novas sanções contra a Rússia
- Finlândia acusa Hungria e Eslováquia de financiarem guerra russa
- Trump enviou carta oficial de parabéns a Lukashenko
- 52 prisioneiros políticos foram libertados da Bielorrússia. 14 são estrangeiros e terão saído após pedido de Trump
- Presidente da Finlândia visita a Ucrânia
- Comandante supremo da NATO diz "não saber" se foi "ato intencional" da Rússia e admite "pouca confiança" em relatórios com número de drones
- Lituânia, Ucrânia e Polónia condenam incursão de drones russos e apelam à coordenação em matéria de segurança aérea e defesa
- Devemos estar preocupados com os drones russos na Polónia?
- "Putin vai avançar em direção à paz quando perceber que não pode vencer a um custo aceitável", afirma vice polaco
- Polónia restringe tráfego aéreo na sua fronteira leste após invasão de drones russos
- Conselho de Segurança da ONU vai reunir para discutir violação do espaço aéreo polaco pela Rússia
- Estados Bálticos pedem aos EUA que mantenham apoio militar
- Zelensky afirma que a Rússia está a testar os limites da aliança da NATO e a humilhar a Polónia
Histórico de atualizações
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O que se passou até agora
- Os Estados Unidos estão a pressionar os países do G7 para impor sanções à China e à Índia devido à compra de petróleo russo. Esta estratégia é parte de um esforço para cortar o financiamento da Rússia, tendo em conta a guerra na Ucrânia. As tarifas propostas variam entre 50% e 100%, de acordo com fontes citadas pelo Financial Times.
- A incursão de drones russos no espaço aéreo polaco gerou uma resposta imediata da Polónia e dos seus aliados na NATO. A Polónia restringiu o tráfego aéreo na sua fronteira leste e abateu drones russos para garantir a sua segurança nacional. O incidente levou à ativação do artigo 4.º da NATO, que prevê consultas entre os membros quando um ou mais se sentem ameaçados.
- O Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou a mobilização de três caças Rafale para proteger o espaço aéreo polaco e o flanco oriental da Europa após as incursões de drones russos. A decisão foi coordenada com outros líderes da NATO, sublinhando a prioridade de segurança no continente europeu.
- Vários líderes internacionais, incluindo Volodymyr Zelensky, expressaram solidariedade com a Polónia e condenaram as ações russas, destacando-se a preparação de um novo pacote de sanções contra a Rússia. Este pacote, liderado pela União Europeia, focar-se-á em combustíveis fósseis e na pressão económica para conter a escalada do conflito.
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Bom dia.
Este liveblog fica por aqui e pode continuar a acompanhar as últimas notícias sobre a guerra na Ucrânia neste link.
EUA avisam que defenderão “cada centímetro” do território da NATO após drones russos
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Estados Unidos querem pressionar G7 a impor sanções à China e à Índia devido à compra de petróleo russo
A administração Trump planeia instar os países do G7 a impor sanções à China e à Índia devido à compra de petróleo russo, segundo avança o Financial Times.
Os Estados Unidos vão propor estas tarifas durante uma reunião virtual dos ministros das Finanças do grupo, marcada para sexta-feira, segundo disseram quatro fontes ao mesmo jornal. O plano prevê tarifas entre 50% e 100%.
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tem apelado várias vezes aos aliados ocidentais, incluindo os Estados Unidos, para aplicar sanções adicionais a países que compram petróleo russo, como forma de cortar o financiamento à Rússia e forçá-la a negociar.
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Trump precisa de "perceber que Putin está a gozar com ele", diz MNE polaco
O chefe da diplomacia polaca defendeu esta quinta-feira que o Presidente norte-americano, Donald Trump, precisa de compreender que o líder russo, Vladimir Putin, está a gozar com ele e com as suas iniciativas de paz para a guerra na Ucrânia.
Radoslaw Sikorski fez esta análise numa entrevista à estação PBS News, citada pela agência de notícias ucraniana Ukrinform.
“Todos nós, como vizinhos da Ucrânia e da Rússia, queremos ver a paz restaurada, mas acreditamos que Putin só responde às ações mais contundentes e que Putin se tem vindo a aproveitar da boa vontade do Presidente Trump há muito tempo”, frisou o ministro polaco.
Para Sikorski, já é tempo “de o Presidente Trump perceber que Putin está a gozar com ele”.
“Em vez de um cessar-fogo que deveria acontecer antes da Cimeira do Alasca e de negociações de paz sérias, Putin está a enviar cada vez mais drones, primeiro contra a Ucrânia e agora contra a NATO”, enfatizou Sikorski.
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Drones russos na Polónia podem ter sido um “erro” do Kremlin, afirma Trump
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta quinta-feira que a entrada de drones russos no espaço aéreo da Polónia poderá ter sido um “erro”, noticia o Le Monde.
Questionado pelos jornalistas sobre o incidente, considerado por Varsóvia como uma provocação deliberada, Trump respondeu: “Isso pode ter sido um erro”.
“Seja como for, não estou satisfeito com nada nesta situação”, sublinhou, ainda assim, o Presidente norte-americano.
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Rússia realiza exercícios militares em território bielorrusso, perto da fronteira com a Polónia
Esta sexta-feira têm início, em território bielorrusso, os exercícios militares Zapad (Oeste, em russo), ações conjuntas que Moscovo e Minsk realizam de quatro em quatro anos, noticia a agência estatal russa TASS.
A última edição, em setembro de 2021, foi a maior desde o colapso da União Soviética, com mais de 200 mil militares, 80 aeronaves, 290 tanques e 15 navios de guerra. Ocorreu apenas cinco meses antes da invasão russa em larga escala da Ucrânia.
O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, garantiu que os exercícios que se iniciam amanhã e que decorrem até terça-feira são apenas para “fortalecer a cooperação entre a Rússia e a Bielorrússia e não têm como alvo terceiros países“.
Na Polónia, porém, há apreensão. O primeiro-ministro, Donald Tusk, classificou como a maior ameaça à segurança do país desde a Segunda Guerra Mundial a recente incursão de 19 drones russos no espaço aéreo polaco, ocorrida há menos de 48 horas.
Polónia não estava tão perto de um conflito aberto desde a Segunda Grande Guerra, diz Donald Tusk
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Drones russos estariam a dirigir-se para o aeroporto de Rzeszów, na Polónia
Os drones russos que foram abatidos sobre a Polónia estariam, alegadamente, a dirigir-se para o aeroporto de Rzeszów, uma instalação de importante apoio à Ucrânia, relata o The Kyiv Independent, que cita os alemães Spiegel e Welt.
De acordo com estes meios de comunicação, pelo menos cinco drones atacaram o aeroporto, que se localiza perto da fronteira entre a Polónia e a Ucrânia e onde se encontram estacionados dois sistemas de defesa antiaérea alemães Patriot.
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França mobiliza três caças para proteção do espaço aéreo polaco
O Presidente francês anunciou hoje que a França vai enviar três caças “para contribuir para a proteção do espaço aéreo polaco” e do Leste Europeu com a NATO, após incursões de drones russos na Polónia.
“Após as incursões com drones russos na Polónia, decidi mobilizar três caças Rafale para contribuir para a proteção do espaço aéreo polaco e do flanco oriental da Europa com os nossos aliados da NATO”, disse o Presidente francês, Emmanuel Macron, na rede social X.
Following the Russian drone incursions into Poland, I have decided to deploy three Rafale fighter jets to contribute to the protection of Polish airspace and of NATO’s Eastern Flank together with our Allies.
I made this commitment yesterday to the Polish Prime Minister.…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 11, 2025
Macron especificou que assumiu esse compromisso na quarta-feira com o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, e referiu que também falou com o secretário-geral da NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte), Mark Rutte, e com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, “igualmente envolvido na proteção da Flanco Leste”.
“A segurança do continente europeu é a nossa prioridade absoluta. Não cederemos às crescentes intimidações da Rússia”, acrescentou o chefe de Estado francês.
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Keith Kellogg visita Kiev para discutir segurança e cooperação militar com Zelensky
O enviado especial norte-americano para a Ucrânia, Keith Kellogg, esteve esta quinta-feira em Kiev, onde se reuniu com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para uma reunião descrita como “construtiva”.
Segundo a publicação de Zelensky na rede social X, discutiram-se várias formas de cooperação, incluindo projetos da iniciativa PURL para o financiamento da produção e aquisição de sistemas Patriot, e acordos bilaterais para coprodução de drones e armamento.
The U.S. Special Presidential Envoy for Ukraine, General Keith Kellogg @generalkellogg, is in Kyiv today. I am grateful for a constructive meeting.
We discussed various vectors of cooperation – how to achieve real peace and guarantee Ukraine’s security. These include projects… pic.twitter.com/60YNf83bxA
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 11, 2025
A agenda incluiu, também, o aumento da pressão sobre a Rússia, assim como políticas conjuntas de tarifas e sanções.
Kellogg e Zelensky debateram, ainda, os preparativos para a 80.ª sessão da Assembleia-Geral da ONU, que se realiza este mês em Nova Iorque.
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Empresa alemã vai fabricar munições numa fábrica localizada em território ucraniano
A empresa alemã de indústria de defesa Rheinmetall está a planeiar fabricar munições de artilharia para o exército ucraniano numa futura linha de produção localizada na Ucrânia, anunciou o ministro da Defesa ucraniano, Denys Shmyhal.
“No dia 9 de Setembro foi atribuído um terreno numa região segura da Ucrânia, onde será construída uma nova fábrica para produzir munições Rheinmetall destinadas às necessidades das Forças de Defesa”, escreveu Shmyhal na rede social X.
In London, on the sidelines of the international Defence Security and Equipment International Exhibition and Conference (DSEI), we held a meeting with Armin Papperger, CEO of the German company @RheinmetallAG. We have effective cooperation across several areas, such as the… pic.twitter.com/IcOghhSqZJ
— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 11, 2025
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Três polacos e oito jornalistas bielorrussos estão entre os prisioneiros libertados
Três polacos e oito jornalistas bielorrussos a trabalhar para meios de comunicação polacos estão entre os presos políticos libertados pela Bielorrússia esta quinta-feira, segundo o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Paweł Wroński, que sublinhou serem “informações preliminares”.
Os oito bielorrussos eram “colaboradores da televisão Biełsat e de outros meios de comunicação polacos”, acrescentou, citado pelo Onet.
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Portugal convoca embaixador russo por causa de intrusão no espaço aéreo polaco
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, convocou o embaixador russo para pedir explicações sobre “a invasão do espaço aéreo e da fronteira” da Polónia, disse hoje à Lusa fonte oficial.
De acordo com a mesma fonte, o Governo português pretende exigir explicações às autoridades russas sobre a violação do espaço aéreo polaco por aparelhos aéreos não tripulados (drones) russos, na madrugada de quarta-feira.
O embaixador russo encontra-se atualmente fora de Portugal, pelo que será representado pelo encarregado de negócios da embaixada da Rússia em Lisboa.
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Zelensky insta aliados da NATO a repensarem capacidades de defesa aérea após incursão de drones na Polónia
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky instou os aliados de Kiev a repensarem as suas próprias capacidades de defesa aérea após incursões no espaço aéreo polaco por drones que Varsóvia afirmou serem russos, reporta a Reuters.
Zelensky disse que países como a Polónia deveriam explorar abordagens semelhantes em diferentes camadas, uma vez que sistemas de mísseis como o Patriot, fabricado nos EUA, eram demasiado caros para serem usados contra os drones mais baratos utilizados pela Rússia. “Ninguém no mundo tem mísseis suficientes para abater todos os diferentes tipos de drones”, afirmou Zelensky.
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Navio da frota russa no Mar Negro atingido por forças ucranianas
Um drone da inteligência militar ucraniana (HUR) atingiu um navio da frota russa do Mar Negro ao largo de Novorossiysk a 10 de setembro, causando danos significativos, informou a agência, escreve o Kyiv Independent.
O navio Projeto MPSV07 foi rastreado e atingido enquanto fazia o reconhecimento e patrulhamento da Baía de Novorossiysk, perto de Krasnodar Krai, na Rússia, onde a frota do Mar Negro está atualmente baseada, de acordo com a HUR.
A agência divulgou imagens a preto e branco de um drone aéreo de produção nacional a atingir a ponte do navio, reproduzidas pelo meio de comunicação ucraniano.
“Como resultado do ataque, os sistemas de inteligência eletrónica do navio russo foram destruídos, e o navio ficou inutilizado e foi enviado para reparações dispendiosas”, afirmou a HUR em comunicado.
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Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre invasão de drones russos na Polónia confirmada para esta sexta-feira
A reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre invasão de drones russos na Polónia sobre a qual reportámos esta manhã vai ter lugar esta sexta-feira, às 15h, hora local, reporta o jornal The Guardian.
A reunião foi convocada a pedido da Polónia, após acusar a Rússia de violar o seu espaço aéreo com drones. A reunião foi apoiada por vários outros membros do Conselho, incluindo o Reino Unido, a França e a Eslovénia, de acordo com fontes diplomáticas que falaram com a AFP.
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Itália diz que podem ser necessárias novas sanções contra a Rússia
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Itália afirmou esta quinta-feira que novas sanções podem ser necessárias para forçar o presidente russo, Vladimir Putin, a negociar o fim da guerra na Ucrânia, reporta o The Independent.
“É essencial intensificar a pressão sobre Putin para levá-lo à mesa de negociações. Devemos fazer isso usando todas as ferramentas à nossa disposição para impedir o financiamento da sua máquina de guerra. Isso inclui novas sanções”, disse o ministro italiano Antonio Tajani.
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Finlândia acusa Hungria e Eslováquia de financiarem guerra russa
O Presidente finlandês, Alexander Stubb, acusou hoje a Hungria e a Eslováquia de alimentarem a invasão da Ucrânia com as compras de recursos fósseis russos, durante uma visita à Ucrânia, ecoando críticas de Kiev.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse no início de setembro estar “muito insatisfeito” com as compras de petróleo russo por países da Europa durante uma conversa telefónica com líderes europeus, segundo o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky.
“Penso que o Presidente Trump tem razão quando diz que a Europa deve parar de comprar petróleo e gás russos. Dois países são apontados: a Hungria e a Eslováquia”, afirmou Stubb numa conferência de imprensa conjunta com Zelensky.
“Estamos a garantir que o Presidente Trump saiba quem está a alimentar a máquina de guerra russa ao comprar energia russa”, acrescentou, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).
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Trump enviou carta oficial de parabéns a Lukashenko
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou uma nota de parabéns pelo aniversário ao homólogo bielorrusso, Alexander Lukashenko, aliado próximo de Vladimir Putin que fez anos no passado dia 30 de agosto.
A missiva foi passada por John Coale, advogado que trabalha como “assistente adjunto” de Donald Trump, segundo a Reuters. Coale, de acordo com a embaixada norte-americana na Lituânia citada pela agência, vai agora visitar os presos políticos libertados esta quinta-feira.
Eis o texto da carta, mostrada pela agência estatal bielorrussa Belta:
Caro Sr. Lukashenko.
A Melania junta-se a mim para enviar os nossos melhores votos por ocasião do seu aniversário.
Estamos especialmente satisfeitos por reconhecer a tremenda vitória da tenista bielorrussa ArynaSabalenka no US Open, em Nova Iorque. Ela representa o que há de melhor no seu país, e sabemos que deve estar orgulhoso das suas conquistas.
Ao antecipar o ano que se aproxima, oramos pela sua saúde e bem-estar, bem como pelo progresso contínuo em direção aos nossos objetivos comuns em nome dos povos dos Estados Unidos e da Bielorrússia.
Atenciosamente,
Donald
Em resposta Lukashenko, citado pela Belta, disse à delegação norte-americana para transmitir os seus “agradecimentos pelas felicitações e votos que me enviaram”.
“Apreciamos muito esta mensagem de Donald Trump”, acrescentou.
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52 prisioneiros políticos foram libertados da Bielorrússia. 14 são estrangeiros e terão saído após pedido de Trump
52 prisioneiros políticos foram libertados da Bielorrússia e atravessaram a fronteira para a Lituânia, segundo a agência local Belta e o Presidente lituano, Gitanas Nauseda. 14 dos prisioneiros são estrangeiros, avança a Belta.
Numa nota citada pela agência, a Presidência bielorrussa disse que a libertação do tinha sido a pedido de Donald Trump “e de outros chefes de Estado”.
“Como gesto de boa vontade e com base nos princípios da humanidade, o Presidente da Bielorrússia decidiu perdoar vários cidadãos estrangeiros condenados por espionagem, participação em atividades extremistas e terroristas e outros crimes cometidos no território da República da Bielorrússia”, lê-se na nota citada pela agência bielorrussa Belta.
Seis dos cidadãos estrangeiros, diz Nauseda, são lituanos. Já a agência bielorrussa destaca que entre os presos estão dois cidadãos da Letónia, da Polónia e da Alemanha, um cidadão da França e outro do Reino Unido.
No man left behind! 52 prisoners safely crossed the Lithuanian border from Belarus today, leaving behind barbed wire, barred windows and constant fear. Among them, which is especially important to me, were 6 Lithuanians. I am deeply grateful to the United States and personally to… pic.twitter.com/PiYJMVL9VP
— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) September 11, 2025
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Porta-voz da Comissão Europeia diz que incidente com drones russos é um "ato agressivo e imprudente
A porta-voz da Comissão Europeia para a política externa, Anitta Hipper, disse que o incidente com os drones russos era um “ato agressivo e imprudente” que “faz parte de uma grave escalada por parte da Rússia”.
“Ameaça a segurança dos cidadãos da UE, a estabilidade regional e a paz internacional”, continuou, falando numa conferência de imprensa em Bruxelas, citada pelo The Guardian.
“E isto, mais uma vez, reforça todo o nosso apoio e determinação em apoiar a Ucrânia e o seu povo na sua defesa contra a Rússia”, sublinhou a porta-voz.
“Por isso, da nossa parte, o que faremos é aumentar novamente os custos para Moscovo, intensificando significativamente as sanções contra a Rússia e os seus facilitadores”, concluiu.