Quem são os rebeldes que colocaram um ponto final ao regime de Assad — e o líder que outrora operava na sombra?

Apesar de tentar parecer mais moderado, o Hayat Tahrir al Sham continua a ser considerado um grupo terrorista por países ocidentais, como os Estados Unidos. De acordo com o The Guardian, existem sérias preocupações com os direitos humanos nas regiões controladas por estes rebeldes, nomeadamente devido a execuções de cidadãos acusados de estarem afiliados com grupos rivais ou face a alegações de adultério ou blasfémia.

Por outro lado, alguns responsáveis do governo norte-americano, avança o The New York Times, acreditam na mudança do grupo porque consideram que os seus líderes sabem que não conseguirão alcançar os seus objetivos de liderar um governo na Síria se forem vistos como uma organização radical ou jihadista.

Até à semana passada, estes rebeldes tinham dado poucos sinais de que estariam a preparar-se para reacender o conflito na Síria e voltar a desafiar o regime de Assad.

E os rebeldes do Exército Nacional Sírio? Quem são?

O Hayat Tahrir al Sham até pode ser o grande responsável pela ofensiva na Síria, mas não atuou sozinho. Contou com a ajuda do Exército Nacional Sírio (SNA), uma coligação informal que incorpora dezenas de outras fações, com várias ideologias, que recebem fundos e armamento da Turquia. Segundo a CNN, faz parte do grupo a Frente de Libertação Nacional, que inclui movimentos como a Ahrar al-Sham, que também tinha como objetivo a queda do regime de Bashar al-Assad.

Apesar de ser considerada uma força moderada, com sede no norte do país, o Exército Nacional Sírio chegou a ser acusado pela ONU de crimes como execuções, agressões, raptos ou pilhagens em zonas controladas pela Turquia.

Na semana passada, após assumirem o controlo da cidade de Alepo, Ahmed al-Dalati, vice-comandante da coligação, reuniu os líderes muçulmanos para os informar de regras “rigorosas e claras”: “É proibido fazer mal a quem quer que seja ou invadir a sua propriedade… não apenas aos muçulmanos, mas a todos os outros”, avisou, salientando que nenhum dos combatentes deve tentar prejudicar as minorias étnicas e religiosas que vivem nessa região.