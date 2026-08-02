O Presidente da Arménia, Vahagn Jachaturian, nomeou hoje Nikol Pashinian primeiro-ministro do país, entregando-lhe um terceiro mandato depois da vitória nas legislativas de junho e num contexto de tensão do país com a Rússia.

“A partir do artigo 149, parágrafo 1 da Constituição, nomeio Nikol Pashinian primeiro-ministro”, pode ler-se no decreto presidencial.

A nomeação coincide com a sessão inaugural do novo parlamento, na sequência das últimas eleições, com três forças políticas representadas.

Dos 105 deputados, 64 são do partido Contrato Civil, de Pashinian, enquanto o bloco pró-russo Arménia Forte tem 29 e a coligação Aliança Arménia tem 12.

Pashinian chegou ao cargo em 2018, depois de ter liderado uma onda de manifestações contra o governo, e conquistou então mais de 50% dos votos, tendo conseguido, em junho deste ano, 49,7% dos votos.

O escrutínio foi criticado pela oposição, que pediu a anulação dos resultados, e de Moscovo, que tem vindo a criticar a aproximação da Arménia à União Europeia.

Já o primeiro-ministro, Nikol Pashinian, acusou os opositores de fraude e garantiu que os responsáveis pela alegada compra de votos vão ser levados à Justiça, enquanto várias forças da oposição se concentraram em protesto contra os resultados.

A votação ocorreu após vários anos de crise política na Arménia, desde que Pashinian chegou ao poder com a promessa de desmantelar o sistema oligárquico pós-soviético.