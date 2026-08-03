Trump avisa Irão: "Esta é a última oportunidade para assinarem um bom documento”

O Qatar, o Egito e a Turquia emitiram uma declaração conjunta na qual manifestam a sua “forte condenação e repúdio” das contínuas violações israelitas do cessar-fogo alcançado no ano passado em Gaza, com especial destaque para os ataques contra infraestruturas de saúde.

Os três países, que mediaram o cessar-fogo, enfatizaram a necessidade de Israel cumprir as suas obrigações perante o direito internacional e respeitar os termos do acordo, uma vez que as violações prejudicam os “esforços destinados a implementar a sua segunda fase, particularmente após o anúncio do Hamas e das facções palestinianas da sua aceitação do guião”.

“Alertam ainda que estas violações ameaçam o caminho para a desescalada e agravam o sofrimento dos civis na Faixa de Gaza”, lê-se no comunicado, partilhado pela conta do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar na rede social X.