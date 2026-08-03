Momentos-chave
- Chefe dos serviços de informação turcos reúne-se com delegação do Hamas em Istambul
- Acordo para coprodução de mísseis Patriot com a Ucrânia dificilmente será alcançado antes do inverno, diz enviado da NATO
- Quase 65 mil pessoas foram retiradas das suas casas no Condado de Spokane, em Washington
- Qatar, Egito e Turquia condenam ataques israelitas a Gaza em declaração conjunta
- Forças israelitas invadem cidade de Nablus, na Cisjordânia
- Duas pessoas morreram na sequência de um ataque israelita na Cidade de Gaza
- Ministro da Economia iraniano afirma que Teerão tem um plano de resiliência económica para dois anos
- Conselho de Paz diz que retirada israelita começará após desmantelamento de armas do Hamas
- Presidente dos EUA diz que não permitirá que Irão cobre taxas pela travessia do Estreito de Ormuz
- Trump avisa Irão: "Esta é a última oportunidade para assinarem um bom documento”
- Fontes norte-americanas afirmam que nenhuma negociação com o Irão vai começar esta segunda-feira, contradizendo Trump
- CENTCOM afirma que forças norte-americanas "continuam a aplicar rigorosamente o bloqueio dos EUA contra o Irão"
- Zelensky anuncia "nova iniciativa" que reúne países que pensm "na recuperação da Ucrânia"
- Tráfego no Estreito de Ormuz e em Bab el-Mandeb "continua limitado", afirma empresa de dados Kpler
- Zelensky destitui embaixadora da Ucrânia nos EUA do cargo
- Conselho de Paz garante estar determinado a afastar o Hamas do poder em Gaza
- Ataque russo a posto de abastecimento na Ucrânia faz 3 mortos, incluindo socorrista e o seu filho de 8 anos
- Guarda Revolucionária Islâmica do Irão afirma que militares estão prontos para fornecer "resposta decisiva a qualquer ameaça"
- Moscovo diz ter abatido “raro drone” de fabrico português
- Trump pressiona petrolíferas norte-americanas para reduzirem o preço da gasolina
- IDF eliminam "terrorista da Jihad Islâmica Palestiniana" que terá participado no ataque de 7 de outubro
- Ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão convida Araghchi para visitar o país “o mais rapidamente possível”
- Trump acusa liderança iraniana de agir de forma “inacreditavelmente dissimulada”
- Colonos israelitas agridem idoso e atacam-no com gás-pimenta a sudeste de Belém
- Zelensky afirma que principais fabricantes russos de mísseis balísticos contornam sanções da UE
- Bloqueio dos houthis leva navios sauditas a desviar rotas em torno de África
- “Israel não se retirará da actual linha da frente na Faixa de Gaza”, afirma fonte próxima do Governo israelita
- Tribunal rejeita recurso e França pode deportar comentadora russa pró-Putin
- Forças ucranianas atacam logística de guerra russa em várias regiões
- Ataques israelitas fazem 19 mortos na Faixa de Gaza nas últimas 24 horas
- Ormuz. Irão diz não estar a negociar com EUA e avisa que acordo com Omã não é suficiente para reabrir o estreito
- Irão executa dois homens acusados de fornecer informações a Israel
- Exército ucraniano atinge centro logístico da Wildberries, provocando um incêndio
- Ucrânia volta a atacar várias cidades da Crimeia
- Negociações entre EUA e Irão recomeçam hoje, diz Donald Trump
Histórico de atualizações
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Encerramos agora este artigo ao minuto sobre a situação internacional, designadamente em relação aos conflitos entre o Irão e EUA/Israel, com repercussões no Médio Oriente, bem como sobre a guerra Rússia-Ucrânia. Pode seguir os novos desenvolvimentos de terça-feira nesta ligação.
Obrigado pela sua companhia.
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Chefe dos serviços de informação turcos reúne-se com delegação do Hamas em Istambul
Ibrahim Kalin, chefe dos serviços de informação turcos, encontrou-se com uma delegação do Hamas liderada por Khalil al-Hayya, em Istambul, de acordo com um comunicado divulgado pelo grupo palestiniano, citado pela Al Jazeera.
A reunião, segundo a emissora, abordou a segunda fase do acordo de cessar-fogo em Gaza, bem como a intensificação dos ataques de Israel no enclave palestiniano nos últimos dias.
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Acordo para coprodução de mísseis Patriot com a Ucrânia dificilmente será alcançado antes do inverno, diz enviado da NATO
Os Estados Unidos dificilmente chegarão a acordo com a Ucrânia sobre a produção conjunta de mísseis Patriot antes do inverno, disse o embaixador dos EUA na NATO, Matthew Whitaker, numa entrevista à Fox News, citado pelo The Kyiv Independent.
“Um acordo de produção a longo prazo não será concluído antes do inverno. Por isso, continuaremos a trabalhar nisso”, afirmou Whitaker, acrescentando que os intercetores PAC-3 Patriot continuam sujeitos a rigorosos controlos de exportação dos EUA.
“Não permitimos que ninguém, além dos fabricantes americanos, os fabrique nos Estados Unidos”, concluiu o embaixador dos EUA na NATO.
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Quase 65 mil pessoas foram retiradas das suas casas no Condado de Spokane, em Washington
Quase 65 mil pessoas foram retiradas das suas casas no Condado de Spokane, no estado norte-americano de Washington, avança a CNN.
Não há, para já, registo de mortos ou feridos, mas as autoridades alertam que a dimensão dos incêndios poderá atrasar uma avaliação completa dos danos.
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Qatar, Egito e Turquia condenam ataques israelitas a Gaza em declaração conjunta
O Qatar, o Egito e a Turquia emitiram uma declaração conjunta na qual manifestam a sua “forte condenação e repúdio” das contínuas violações israelitas do cessar-fogo alcançado no ano passado em Gaza, com especial destaque para os ataques contra infraestruturas de saúde.
Os três países, que mediaram o cessar-fogo, enfatizaram a necessidade de Israel cumprir as suas obrigações perante o direito internacional e respeitar os termos do acordo, uma vez que as violações prejudicam os “esforços destinados a implementar a sua segunda fase, particularmente após o anúncio do Hamas e das facções palestinianas da sua aceitação do guião”.
“Alertam ainda que estas violações ameaçam o caminho para a desescalada e agravam o sofrimento dos civis na Faixa de Gaza”, lê-se no comunicado, partilhado pela conta do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar na rede social X.
Joint Statement Issued by the Mediators: The State of Qatar, the Arab Republic of Egypt, and the Republic of Türkiye on the Ongoing Israeli Violations in Gaza
Doha | 03 August 2026
The State of Qatar, the Arab Republic of Egypt, and the Republic of Türkiye, in their capacity as… pic.twitter.com/dSjACtqsxk
— Ministry of Foreign Affairs – Qatar (@MofaQatar_EN) August 3, 2026
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Forças israelitas invadem cidade de Nablus, na Cisjordânia
As forças israelitas invadiram a zona leste da cidade de Nablus, na Cisjordânia, para garantir a entrada de colonos no Túmulo de José, informou a agência de notícias Wafa, segundo a Al Jazeera.
O diretor do Centro de Emergência e Ambulâncias do Crescente Vermelho em Nablus, de acordo com a agência de notícias, disse que as equipas de socorro prestaram cuidados médicos a uma mulher de 56 anos que caiu durante a invasão, sendo transferida para o hospital.
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Duas pessoas morreram na sequência de um ataque israelita na Cidade de Gaza
Meios de comunicação social afiliados ao Hamas em Gaza relatam que duas pessoas foram mortas num novo ataque israel que teve como alvo um carro na Cidade de Gaza, segundo o The Times of Israel.
Trata-se do primeiro ataque aéreo em cerca de um dia, após o Conselho de Paz ter apresentado o seu plano, que apela à interrupção dos ataques israelitas na Faixa de Gaza.
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Ministro da Economia iraniano afirma que Teerão tem um plano de resiliência económica para dois anos
O ministro da Economia do Irão, Ali Madanizadeh, afirmou que Teerão tem um plano de resiliência económica para pelo menos dois anos, segundo a agência de notícias estatal Fars, relata a Al Jazeera.
Madanizadeh disse ainda que o Irão tem um contraplano para “qualquer conspiração que o inimigo leve avante contra nós”, acrescentando que aqueles que disseram querer destruir o país por meios económicos “levarão o seu desejo para o túmulo“.
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"Credibilidade de Trump está cada vez mais em causa"
Nuno Gouveia diz que as posições de Trump sobre a guerra no Irão estão a fragilizar os EUA. Sublinha que o país começou o conflito sem estar pronto e que não tem meios para lhe por um fim.
Ouça aqui o novo episódio de Gabinete de Guerra na Rádio Observador.
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Conselho de Paz diz que retirada israelita começará após desmantelamento de armas do Hamas
O Conselho de Paz afirmou que as forças israelitas se vão retirar totalmente para além da “Linha Amarela” no leste de Gaza assim que o Hamas concluir o processo de desmantelamento de armas, segundo uma publicação do organismo na rede social X.
O anúncio foi feito após uma reunião entre Nickolay Mladenov, diretor-geral do Conselho de Paz, e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.
“A implementação será supervisionada pela Força Internacional de Estabilização e pelo Comité de Verificação da Implementação, do qual fazem parte tanto os Estados Unidos como o Conselho de Paz”, lê-se na mesma publicação.
As part of the process of decommissioning weapons in Gaza and enabling the transition to civilian governance, and creating a safer future in the region for both Israelis and Palestinians in Gaza, a meeting was held earlier today (Monday) between High Representative Nickolay…
— Board of Peace (@BoardOfPeace) August 3, 2026
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Presidente dos EUA diz que não permitirá que Irão cobre taxas pela travessia do Estreito de Ormuz
Questionado sobre se o Irão estaria disposto a “regressar à navegação totalmente livre” no Estreito de Ormuz, Donald Trump respondeu que não permitirá que o país imponha taxas, relata a Al Jazeera.
“Tem de ser [gratuito], não vou permitir que cobrem. Se alguém for cobrar, seremos nós, temos o controlo total”, afirmou o líder norte-americano, citado pela emissora.
“Temos algo chamado bloqueio… Não, não, não haverá cobrança. Não estamos a falar de cobrança de forma alguma. Não haverá cobrança”, acrescentou.
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Trump avisa Irão: "Esta é a última oportunidade para assinarem um bom documento”
Donald Trump voltou a afirmar que as negociações com o Irão estão em curso, assegurando que os contactos decorrem a pedido de Teerão, segundo a Al Jazeera.
“Estamos a falar agora [com o Irão] a pedido do Irão, com o apoio da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos e, em particular, do Qatar, mas também de outros. Muitos países ligaram… mas se isso não acontecer, esta é a última oportunidade para assinarem um bom documento”, avisou o líder norte-americano, citado pela emissora.
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Fontes norte-americanas afirmam que nenhuma negociação com o Irão vai começar esta segunda-feira, contradizendo Trump
Embora Donald Trump tenha afirmado que as negociações com o Irão arrancam esta segunda-feira, a CBS News cita fontes próximas da administração norte-americana que garantem não estarem previstas novas rondas de conversações para além dos contactos indiretos já em curso entre os enviados Steve Witkoff e Jared Kushner e a equipa diplomática iraniana.
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CENTCOM afirma que forças norte-americanas "continuam a aplicar rigorosamente o bloqueio dos EUA contra o Irão"
O Comando Central dos EUA (CENTCOM) afirmou que “as forças americanas continuam a aplicar rigorosamente o bloqueio dos EUA contra o Irão”.
Até 3 de agosto, o CENTCOM diz que redirecionou 44 embarcações comerciais, imobilizou duas e abordou outras duas.
U.S. forces continue to strictly enforce the U.S. blockade against Iran. As of Aug. 3, CENTCOM has redirected 44 commercial vessels, disabled 2, and boarded 2. pic.twitter.com/dTu90UVAcH
— U.S. Central Command (@CENTCOM) August 3, 2026
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Zelensky anuncia "nova iniciativa" que reúne países que pensm "na recuperação da Ucrânia"
O Presidente ucraniano anunciou, numa publicação na rede social X, a criação de “uma nova iniciativa” que “reúne países ligados não só geopoliticamente, como vizinhos” que pensam “na recuperação da Ucrânia”.
A “Iniciativa dos Cárpatos” reúne a Ucrânia, Roménia, Áustria, Sérvia, Hungria, Polónia, República Checa e Eslováquia.
“Porque nem todos os países estão dispostos a apoiar-nos com armas, mas querem, sim, estar ao nosso lado nas vertentes humanitária e de segurança, bem como na esfera económica”, escreveu Zelensky.
We have launched the Carpathian Initiative track. This is a new initiative. Why did this idea emerge? Because not all countries are ready to strengthen us with weapons, but they do want to stand with us on the humanitarian and security tracks and in the economic sphere. They are… pic.twitter.com/nxrJqLm50K
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 3, 2026
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Tráfego no Estreito de Ormuz e em Bab el-Mandeb "continua limitado", afirma empresa de dados Kpler
O tráfego marítimo no Estreito de Ormuz e em Bab el-Mandeb, “continua limitado”, afirmou esta segunda-feira a empresa de dados Kpler.
Numa publicação na rede social X, a Kpler escreveu que no domingo “Ormuz registou nove trânsitos confirmados, incluindo dois navios sancionados e dois da frota fantasma”.
Sete deles utilizaram uma rota estabelecida pelo Irão, acrescentou a empresa, através da qual as companhias de navegação se devem coordenar com Teerão e, possivelmente, pagar uma portagem.
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Zelensky destitui embaixadora da Ucrânia nos EUA do cargo
Volodymyr Zelensky demitiu Olha Stefanishyna do cargo de embaixadora da Ucrânia nos EUA, segundo um decreto publicado no site da Presidência da Ucrâna, informa o The Kyiv Independent.
Segundo o jornal ucraniano, a medida surge numa altura de profunda reorganização governamental e deverá integrar uma mais ampla rotação de embaixadores ucranianos.
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Conselho de Paz garante estar determinado a afastar o Hamas do poder em Gaza
Depois de Israel ter reiterado a sua oposição ao atual plano para o desarmamento de Gaza, um representante do Conselho de Paz afirmou que o organismo está “focado na implementação” do plano, avança o The Times of Israel.
“Apresentámos um caminho pragmático para transformar Gaza, afastando o Hamas do poder e garantindo a entrega das suas armas”, disse o representante ao jornal israelita. “Estas medidas permitiriam, sem dúvida, a melhoria da vida em Gaza e o aumento da segurança em Israel.”
“Continuamos determinados a avançar com estes objetivos”, acrescentou.
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Ataque russo a posto de abastecimento na Ucrânia faz 3 mortos, incluindo socorrista e o seu filho de 8 anos
Um ataque russo a um posto de abastecimento de combustível na região de Dnipropetrovsk matou três pessoas, incluindo um socorrista e o seu filho de oito anos, e feriu outras seis, informou o Serviço de Emergência Estatal ucraniano, segundo o The Kyiv Independent.
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Guarda Revolucionária Islâmica do Irão afirma que militares estão prontos para fornecer "resposta decisiva a qualquer ameaça"
O comandante das forças terrestres da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão, Mohammad Karami, afirmou que, no oeste do país, os militares estão prontos para qualquer “erro de cálculo por parte de inimigos extrarregionais ou grupos terroristas”.
Numa publicação na rede social X, o comandante afirmou que os militares do Quartel-General Hamzeh Seyyed al-Shohada estão preparados para dar uma “resposta decisiva a qualquer ameaça”.
شمالغرب، سرزمین دلاوریها و غیرت باکریها، در کمینِ هرگونه خطای محاسباتی دشمنان فرامنطقهای و گروهکهای تروریستی است. رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) با اشراف اطلاعاتی، آمادگی عملیاتی و بهرهگیری از ایمان، فناوری و علوم روز، آماده پاسخ قاطع به هرگونه تهدید هستند. pic.twitter.com/sp8l2MISJe
— فرماندهی نیروی زمینی (@IrgcCommander) August 3, 2026