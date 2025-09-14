Histórico de atualizações
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Vamos encerrar por aqui este artigo liveblog, que seguiu a atualidade relacionada com a guerra na Ucrânia ao longo do dia de ontem, domingo.
Falha no Starlink deixa “às escuras” soldados ucranianos na frente de batalha
Continue, por favor, a acompanhar-nos nesta nova ligação. Muito obrigado!
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Roménia chama embaixador russo após violação do espaço aéreo
A ministra romena dos Negócios Estrangeiros anunciou hoje que o embaixador russo em Bucareste foi convocado após a intrusão de um drone russo no espaço aéreo romeno.
O objetivo é “comunicar claramente o protesto da Roménia” relativamente ao incidente, explicou a ministra Oana Toiu ao canal de televisão Digi 24.
Em comunicado, o Ministério da Defesa já tinha sublinhado que “condena veementemente as ações irresponsáveis da Rússia” e disse ainda que este tipo de ações “representam um novo Também a alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas, reagiu, classificando o que aconteceu como “inaceitável” e acusando Moscovo de provocar uma “escalada imprudente”.
Também a alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas, reagiu, classificando o que aconteceu como “inaceitável” e acusando Moscovo de provocar uma “escalada imprudente”.
Depois da entrada de um drone russo no espaço aéreo da Roménia, a defesa romena enviou na noite de sábado dois caças F-16 para monitorizar a situação.
Na quarta-feira, a Rússia lançou mais de 450 drones e mísseis contra a Ucrânia, que Moscovo invadiu em fevereiro de 2022.
O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, indicou que 19 destas aeronaves não-tripuladas violaram o espaço aéreo da Polónia, membro da NATO e da UE.
Três drones foram abatidos, com a ajuda de caças furtivos F-35 neerlandeses.
Estes drones de baixo custo são sensíveis à forte interferência eletrónica ucraniana, que pode perturbar a trajetória.
O Ministério da Defesa russo garantiu que “não havia qualquer intenção de atacar alvos em território polaco”.
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Forças navais da Ucrânia atingem centro de comunicações da Marinha russa no Mar Negro
O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia anunciou hoje que a Marinha ucraniana atacou o centro de comunicações na península da Crimeia, anexada pela Rússia, que garantia o controlo das unidades da Frota Russa do Mar Negro.
“Na noite de 11 de setembro, unidades das Forças Navais atingiram o nó de comunicações da Frota do Mar Negro da Federação Russa no território da base experimental de investigação científica 184 de Sebastopol, na República Autónoma da Crimeia, temporariamente ocupada”, escreveu o Estado-Maior ucraniano no Facebook.
Acrescenta que esse nó de comunicações “garantia o controlo das unidades da Frota do Mar Negro da Federação Russa, de acordo com informações da Marinha das Forças Armadas da Ucrânia”.
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Rússia diz ter abatido 80 drones ucranianos
O Ministério da Defesa russa indicou este domingo que a Força Aérea abateu 80 drones ucranianos durante a noite. Segundo uma publicação na sua conta de Telegram, os equipamentos foram intercetados e destruídos em regiões como Bryansk, que faz fronteira com a Ucrânia, e na península da Crimeia — território ucraniano anexado em 2014 pela Rússia.
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Forças ucranianas reivindicam ataque a uma das maiores refinarias russas
As forças de Kiev atingiram durante a noite a refinaria Kirishi, na região russa de Leningrado, anunciou o Estado-maior das Forças Armadas da Ucrânia.
Trata-se de “uma das maiores refinarias de petróleo da Federação Russa”, indicou o Estado-maior numa publicação no Telegram. “Esta refinaria é uma das líderes da Rússia em processamento de petróleo, com capacidade de cerca de 20 milhões de toneladas por ano”, destacaram as Forças de Operações Especiais ucranianas, uma das unidades envolvidas no ataque, na mesma rede social.
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Bom dia.
O Observador continua este domingo a acompanhar os últimos desenvolvimentos do conflito na Ucrânia.
O liveblog de sábado fica arquivado aqui.