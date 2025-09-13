Drone russo entrou no espaço aéreo da Roménia

Boris Johnson propôs o envio de tropas europeias para a Ucrânia antes de um cessar-fogo com a Rússia. O antigo primeiro-ministro britânico diz que “é preciso algo que faça o clique no cérebro do Kremlin” e que faça ao governo russo perceber que a guerra acabou “fundamentalmente” e “estrategicamente”. “Vão em frente!”, disse.

“Embora possa ser impossível tirar Putin dos territórios que ocupa atualmente, o custo de tentar recuperar o resto [da Ucrânia] será demasiado elevado, porque o Ocidente afirmou o seu compromisso”, disse numa conferência em Kiev. “E a forma de o Ocidente afirmar o seu compromisso seria dizer: bem, a Coligação dos Dispostos começará a chegar”, continuou Boris Johnson.

O antigo líder britânico sublinhou que, nesse cenário, as tropas da NATO não estariam na Ucrânia para lutar, mas para oferecer formação e apoio logístico. “Os ucranianos são muito melhores do que os europeus ocidentais a combater na guerra”, justificou. “Mas, fundamentalmente, eles estarão lá para deixar claro que é a Ucrânia que decide quais as forças militares que vão para a Ucrânia, e não a Rússia.”

Boris Johnson é crítico da posição aliados europeus na discussão sobre garantias de segurança à Ucrânia. Diz que os europeus estão a cair numa armadilha de Putin porque as “supostas garantias de segurança e tropas no terreno só se tornam relevantes quando houver um cessar-fogo”.