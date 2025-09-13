Momentos-chave
- Arranca este domingo a cimeira árabe-islâmica convocada após ataque de Israel ao Qatar
- Ucrânia denuncia que ataques russos provocaram sete mortos e 34 feridos
- Zelensky sobre drone russo na Roménia: "Isto não pode ser uma coincidência"
- Zelensky pede aos EUA e aliados que apliquem "sanções severas" à Rússia
- "Vão em frente!" Boris Johnson propõe envio de tropas para a Ucrânia antes de cessar-fogo
- Ameaça russa leva a mobilização "preventiva" de aeronaves da NATO para defender Polónia
- Drone russo entrou no espaço aéreo da Roménia
- Jatos russos sobrevoam águas internacionais no Mar de Barents
- Guerra terminaria se países da Nato parassem de comprar petróleo russo, diz Trump
- Rússia lançou 164 drones contra Ucrânia na última noite
- Ocidente não deve cair na "armadilha" de discutir cedências territoriais de Kiev a Moscovo, diz chefe da diplomacia europeia
Histórico de atualizações
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Este liveblog fica por aqui, pode continuar a acompanhar a atualidade sobre a guerra na Ucrânia aqui:
Roménia chama embaixador russo após violação do espaço aéreo
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Arranca este domingo a cimeira árabe-islâmica convocada após ataque de Israel ao Qatar
Arranca este domingo a cimeira árabe-islâmica de emergência convocada no Qatar na sequência do ataque israelita que atingiu o território qatari numa tentativa para atingir uma delegação de negociação do Hamas.
O atraso de dez minutos no aviso dos EUA e a morte de cinco membros (mas não líderes) do Hamas. O ataque “cirúrgico” de Israel em Doha
Segundo a Al Jazeera, está prevista uma declaração de Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, primeiro-ministro do Qatar, que convocou a cimeira de emergência.
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Ucrânia denuncia que ataques russos provocaram sete mortos e 34 feridos
As autoridades ucranianas indicaram que os ataques russos ao longo das últimas 24 horas provocaram sete mortos e 34 feridos, nomeadamente nas regiões de Zaporíjia, Kharkiv, Kherson e Donetsk.
Segundo a Força Aérea ucraniana, durante a noite a forças russas lançaram 58 drones, dos quais 52 foram abatidos. Referem ainda que também foi lançado um míssil balístico Iskander.
Há registo de que três locais foram atingidos com drones e mísseis, acrescenta a Força Aérea.
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Bom dia.
Arquivamos este liveblog que acompanhou os desenvolvimentos sobre o conflito na Ucrânia. Pode continuar a seguir a nossa cobertura ao longo deste domingo nesta nova ligação.
Roménia chama embaixador russo após violação do espaço aéreo
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Zelensky sobre drone russo na Roménia: "Isto não pode ser uma coincidência"
Volodymyr Zelensky disse que a entrada de um drone russo no espaço aéreo da Roménia é “uma expansão óbvia da guerra pela Rússia”.
Today, Romania scrambled combat aircraft because of a Russian drone in its airspace. According to current data, the drone penetrated about 10 kilometers into Romanian territory and operated in NATO airspace for around 50 minutes. Also today, Poland responded militarily to the…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2025
“Os militares russos sabem exatamente para onde os seus drones se dirigem e por quanto tempo podem operar no ar. As suas rotas são sempre calculadas Isto não pode ser uma coincidência, um erro ou uma iniciativa de alguns comandantes de nível inferior”, escreveu Zelensky nas redes sociais.
“É uma expansão óbvia da guerra pela Rússia – e é exatamente assim que eles agem. Pequenos passos no início e, eventualmente, grandes perdas”, sugeriu.
De acordo com Zelensky, o drone entrou na Roménia até uma distância de 10 quilómetros da fronteira com a Ucrânia e saiu do espaço aéreo romeno após 50 minutos.
O Presidente da Ucrânia diz ainda que “os drones russos estiveram em diferentes regiões da Ucrânia durante todo o dia” e que “o espaço aéreo bielorrusso também foi usado para entrar no espaço aéreo da Ucrânia em direção a Volyn”.
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Zelensky pede aos EUA e aliados que apliquem "sanções severas" à Rússia
Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia conta com os EUA e os seus aliados para aplicarem “sanções severas e políticas tarifárias” que penalizem a Rússia.
“Todos percebem que os drones russos que atacaram a Polónia também são uma guerra de Putin. E isso é um aviso não só para a Polónia, mas para toda a Europa”, afirmou. “Os drones russos podem percorrer distâncias muito maiores.”
O Presidente da Ucrânia diz que esta é uma guerra que é possível devido ao petróleo, gás, urânio e outros recursos “que enchem os cofres de Putin”. “A guerra de Putin terminará quando ele – e somente ele – não puder mais continuá-la”, concluiu Zelensky.
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"Vão em frente!" Boris Johnson propõe envio de tropas para a Ucrânia antes de cessar-fogo
Boris Johnson propôs o envio de tropas europeias para a Ucrânia antes de um cessar-fogo com a Rússia. O antigo primeiro-ministro britânico diz que “é preciso algo que faça o clique no cérebro do Kremlin” e que faça ao governo russo perceber que a guerra acabou “fundamentalmente” e “estrategicamente”. “Vão em frente!”, disse.
“Embora possa ser impossível tirar Putin dos territórios que ocupa atualmente, o custo de tentar recuperar o resto [da Ucrânia] será demasiado elevado, porque o Ocidente afirmou o seu compromisso”, disse numa conferência em Kiev. “E a forma de o Ocidente afirmar o seu compromisso seria dizer: bem, a Coligação dos Dispostos começará a chegar”, continuou Boris Johnson.
O antigo líder britânico sublinhou que, nesse cenário, as tropas da NATO não estariam na Ucrânia para lutar, mas para oferecer formação e apoio logístico. “Os ucranianos são muito melhores do que os europeus ocidentais a combater na guerra”, justificou. “Mas, fundamentalmente, eles estarão lá para deixar claro que é a Ucrânia que decide quais as forças militares que vão para a Ucrânia, e não a Rússia.”
Boris Johnson é crítico da posição aliados europeus na discussão sobre garantias de segurança à Ucrânia. Diz que os europeus estão a cair numa armadilha de Putin porque as “supostas garantias de segurança e tropas no terreno só se tornam relevantes quando houver um cessar-fogo”.
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Drones ucranianos provocam incêndio em refinaria na região russa de Bashkiria
Um ataque com um drone da Ucrânia provocou hoje um incêndio numa refinaria na região russa de Bashkiria, a mais de mil quilómetros a leste de Moscovo.
Segundo o governador da região, não há mortos nem feridos resultantes do ataque à refinaria da petrolífera Bashneft. Também houve o ataque de um segundo drone mas foi abatido.
De acordo com fontes ucranianas, os ataques com drones já neutralizaram quase um quinto do potencial de produção de petróleo e derivados da Rússia.
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Ameaça russa leva a mobilização "preventiva" de aeronaves da NATO para defender Polónia
Foram mobilizadas aeronaves da NATO e da Polónia este sábado para uma operação “preventiva” de defesa do espaço aéreo polaco, devido a uma ameaça de ataques aéreos russos em zonas ucranianas próximas da fronteira polaca.
Esta ameaça de ataques com drones russos também levou ao encerramento do aeroporto de Lublin, na zona este da Polónia, próximo da fronteira com a Ucrânia, avança o Exército polaco, num comunicado citado pela Reuters.
“Estas medidas são de natureza preventiva e visam garantir a segurança do espaço aéreo e proteger os cidadãos, especialmente nas áreas adjacentes à zona ameaçada”, explicou o comando de operações das forças armadas polacas em comunicado.
Não foram feitas menções a qualquer violação do espaço aéreo polaco. Há três dias, cerca de duas dezenas de drones russos foram abatidos pela força aérea polaca.
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Drone russo entrou no espaço aéreo da Roménia
Um drone russo entrou este sábado no espaço aéreo da Roménia, de acordo com um comunicado do ministério da Defesa romeno, citado pela Reuters. Há três dias, as forças armadas da Polónia abateram cerca de duas dezenas de drones russos que entraram no seu espaço aéreo.
A violação do espaço aéreo romeno aconteceu durante um ataque aéreo russo a um alvo ucraniano, perto da fronteira entre os dois países. O Exército romeno mobilizou dois caças F-16 para seguirem este drone até que este saiu da Roménia.
O governo da Roménia alertou os cidadãos da região de Tulcea, próxima do rio Danúbio e da fronteira com a Ucrânia, pedindo para se protegerem. “O drone não sobrevoou áreas habitadas e não representou um perigo imediato para a população”, acrescentam.
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UE não reconhece as "eleições" russas na península ucraniana da Crimeia
UE considera que ato constitui “mais uma violação do direito internacional, incluindo a Carta das Nações Unidas, assim como da soberania, independência e integridade territorial da Ucrânia”.
UE não reconhece as “eleições” russas na península ucraniana da Crimeia
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Jatos russos sobrevoam águas internacionais no Mar de Barents
Vários jatos russos sobrevoaram este sábado durante quatro horas as águas internacionais do Mar de Barents, no norte do país, nas proximidades da Finlândia da Noruega.
Os jatos estavam equipados com mísseis balísticos hipersónicos capazes de transportar ogivas nucleares.
De acordo com a Reuters, o voo fez parte dos exercícios militares Zapad 2025, realizados em parceria com a Bielorrússia.
Estes exercícios começaram na sexta-feira, poucos dias depois de vários drones russos terem invadido o espaço aéreo polaco.
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Guerra terminaria se países da Nato parassem de comprar petróleo russo, diz Trump
O Presidente doe EUA, Donald Trump, afirmou hoje que acredita que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia terminaria se todos os países da Nato parassem de comprar petróleo da Rússia.
“Estou pronto para impor sanções significativas contra a Rússia, a partir do momento em que todos os países da Nato também o tenham decidido e quando todos os países da Nato tiverem parado de comprar petróleo à Rússia”, escreveu Donald Trump na sua rede social Truth Social, acrescentando que todos os países da Nato também deveriam aplicar tarifas de entre 50% e 100% à China pelas suas compras de petróleo russo.
Trump defendeu que o compromisso da Nato em vencer a guerra “tem sido muito inferior a 100%” e que a compra de petróleo russo por alguns membros da aliança é “chocante”.
Como se estivesse a falar com os Estados membros da Nato, Trump afirmou: “Isso enfraquece muito a vossa posição negocial e o vosso poder negocial em relação à Rússia”.
A Turquia, membro da Nato, tem sido o terceiro maior comprador de petróleo russo, depois da China e da Índia, de acordo com o Centro de Investigação sobre Energia e Ar Limpo.
Outros membros da aliança de 32 países envolvidos na compra de petróleo russo incluem a Hungria e a Eslováquia.
A carta surge num momento tenso do conflito, depois do lançamento recente de vários drones russos para a Polónia, uma medida de escalada por parte da Rússia, uma vez que estava a entrar no espaço aéreo de um aliado da Nato.
A Polónia abateu os drones. A carta surge também num momento em que o Congresso está a tentar obter o apoio de Trump para um projeto de lei que endurece as sanções.
Trump afirmou na sua publicação que uma proibição da Nato ao petróleo russo, juntamente com tarifas sobre a China, “também seria de grande ajuda para PÔR FIM a esta guerra mortífera, mas RIDÍCULA”.
O Presidente disse que os membros da Nato deveriam aplicar tarifas de 50% a 100% sobre a China e retirá-las se a guerra iniciada com a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 terminasse.
“A China tem um forte controlo, e até mesmo domínio, sobre a Rússia”, afirmou.
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Moscovo lança míssil e anuncia controlo de outra localidade ucraniana
A Rússia lançou míssil balístico e 164 aeronaves não tripuladas contra a Ucrânia, das quais 137 foram abatidas ou neutralizadas. E anunciou controlo de localidade em Dnipropetrovsk.
Moscovo lança míssil e anuncia controlo de outra localidade ucraniana
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Rússia lançou 164 drones contra Ucrânia na última noite
A Rússia atacou a Ucrânia com pelo menos 164 drones e um míssil balístico na última noite, diz o The Kyiv Independent.
A maioria dos drones (137) foram abatidos pela Ucrânia, mas pelo menos 27 atingiram nove locais no território ucraniano, sem que se tenham registado vítimas.
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Ocidente não deve cair na "armadilha" de discutir cedências territoriais de Kiev a Moscovo, diz chefe da diplomacia europeia
A Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Kaja Kallas, considera que o Ocidente não deve cair na “armadilha” de aceitar discutir aquilo que a Ucrânia está disposta a ceder em nome da paz.
“Os russos querem-nos a discutir o que é que a Ucrânia deve ceder pela paz, enquanto ignoram completamente o facto de o Kremlin não ter feito quaisquer concessões até agora”, disse Kallas este sábado numa entrevista a um portal alemão, citado pelo The Kyiv Independent.
“Esta discussão sobre possíveis concessões territoriais é uma armadilha e não podemos cair nela”, acrescentou Kallas. “A recompensa pela agressão será mais guerra, não menos.”
Kallas explicou ainda que a táctica negocial de Moscovo passa por três fases: exigir aquilo que nunca teve, fazer ultimatos e ameaças e ter o Ocidente pronto a ceder. Atualmente, a Rússia exige controlar por completo as quatro regiões ucranianas onde tem presença parcial: Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporíjia.
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Bom dia.
O Observador continua este sábado a acompanhar os desenvolvimentos da guerra na Ucrânia.
O liveblog de sexta-feira fica arquivado aqui.
EUA avisam que defenderão “cada centímetro” do território da NATO após drones russos