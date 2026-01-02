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    21:50
    Bruno Roseiro

    E por hoje é tudo! Sporting empatou em Barcelos frente ao Gil Vicente e terminou a primeira volta com mais uma deslize que pode deixar o FC Porto com sete pontos de avanço na frente em caso de triunfo nos Açores com o Santa Clara. Voltamos amanhã para continuar a acompanhar a 17.ª jornada do Campeonato, neste caso com a receção do Benfica ao Estoril. Até lá, boa noite!

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    21:49
    Bruno Roseiro

    Três empates, uma derrota e o registo "enganador" da primeira volta: o Sporting tem um problema crónico com os top 5 da Liga

    Sporting perdeu todos os nove pontos da primeira volta frente às equipas do top 5 da Liga e Barcelos não foi exceção. Bicampeão fez mais um ponto do que em 2024/25 mas pode ficar a sete do FC Porto.

    Três empates, uma derrota e o registo “enganador” da primeira volta: o Sporting tem um problema crónico com os top 5 da Liga

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    21:02
    Bruno Roseiro

    Rômulo fez a estreia pela equipa A do Sporting

    Rômulo foi mais um jogador da equipa B lançado por Rui Borges no conjunto principal do Sporting

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    21:02
    Bruno Roseiro

    O balázio de 70 metros que virou um tiro no porta-aviões (a crónica do Gil Vicente-Sporting)

    Em vantagem e com oportunidades para fechar jogo, Sporting teve de recuar após expulsão de Inácio que nasce num pontapé de Andrew, sofreu o empate de um estreante e não teve tempo para mais (1-1).

    O balázio de 70 metros que virou um tiro no porta-aviões (a crónica do Gil Vicente-Sporting)

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    21:00
    Bruno Roseiro

    O resumo do jogo, em números

    O resumo do jogo, em números: Sporting começou bem a segunda parte, teve oportunidades para fechar o encontro, Gil Vicente cresceu e empatou a jogar contra dez

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    90'
    Bruno Roseiro

    Final do jogo! 1-1 em Barcelos

    Final do jogo em Barcelos! Sporting e Gil Vicente empatam a um com golos de Luis Suárez e Carlos Eduardo e FC Porto pode passar para sete pontos de vantagem na frente da Liga em caso de vitória com o Santa Clara

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    90'
    Bruno Roseiro

    Martin Benítez vê amarelo

    Mais um amarelo nos descontos, desta feita para Martin Benítez

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    90'
    Bruno Roseiro

    Rômulo vê amarelo

    Rômulo protesta por um canto nítido que Gustavo Correia não assinala e vê também amarelo

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    90'
    Bruno Roseiro

    Maxi Araújo vê amarelo

    Maxi Araújo faz falta sobre Murilo, protesta de forma mais veemente e fica também com amarelo

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    90'
    Bruno Roseiro

    Rui Silva evita a reviravolta

    Gil Vicente fica perto da reviravolta, com Joelson Fernandes a ganhar a bola a Fresneda no último terço e a avançar para a área para o remate em arco travado por Rui Silva para canto

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    20:36
    Bruno Roseiro

    Anatomia de um golo

    Cruzamento da direita, disputa de bola ao segundo poste entre Carlos Eduardo e Alisson e desvio de cabeça para o 1-1

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    87'
    Bruno Roseiro

    Golo do Gil Vicente! 1-1 por Carlos Eduardo

    E é golo do Gil Vicente! Carlos Eduardo faz o empate perto do minuto 90 em Barcelos

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    84'
    Bruno Roseiro

    Mais uma substituição no Sporting

    Rui Borges tenta acertar posições na equipa reduzida a dez, com a entrada de Rômulo para a saída de Ioannidis

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    82'
    Bruno Roseiro

    Últimas duas substituições no Gil Vicente

    César Peixoto esgota as alterações, com as saídas de Zé Carlos e Hevertton para as entradas de Carlos Eduardo e Mutombo

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    81'
    Bruno Roseiro

    Murilo fica perto do empate

    Grande oportunidade para o Gil Vicente! Murilo bate o livre, a bola bate na barreira, passar a rasar a trave com o brasileiro a festeja o golo por ilusão de ótica mas 1-0 mantém-se

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    79'
    Bruno Roseiro

    Gonçalo Inácio expulso com vermelho direto

    Gonçalo Inácio agarra Gustavo Varela quando o avançado seguia sozinho para a baliza e vê vermelho direto

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    78'
    Bruno Roseiro

    Primeiras duas substituições no Sporting

    Rui Borges mexe pela primeira vez na equipa, com as saídas de Matheus Reis e João Simões para as entradas de Morita e Alisson

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    77'
    Bruno Roseiro

    Gustavo Varela vê amarelo

    Gustavo Varela vê amarelo depois de um agarrão ostensivo sobre Hjulmand a meio-campo

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    20:20
    Bruno Roseiro

    Luis Suárez voltou a marcar em jogos fora

    Luis Suárez voltou a marcar em jogos fora depois de uma série de três encontros em branco

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    70'
    Bruno Roseiro

    Marvin Elimbi vê amarelo

    Marvin Elimbi carrega Maxi Araújo quando o esquerdino seguia para uma transição rápida e vê também amarelo

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