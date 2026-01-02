E por hoje é tudo! Sporting empatou em Barcelos frente ao Gil Vicente e terminou a primeira volta com mais uma deslize que pode deixar o FC Porto com sete pontos de avanço na frente em caso de triunfo nos Açores com o Santa Clara. Voltamos amanhã para continuar a acompanhar a 17.ª jornada do Campeonato, neste caso com a receção do Benfica ao Estoril. Até lá, boa noite!