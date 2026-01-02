Momentos-chave
- Golo do Gil Vicente! 1-1 por Carlos Eduardo
- Gonçalo Inácio expulso com vermelho direto
- E volta a rolar a bola, início da segunda parte
- Intervalo! 0-1 para o Sporting
- Golo do Sporting! 0-1 por Luis Suárez
- E rola a bola, início do jogo
- Rui Borges faz duas alterações na equipa inicial
- Onze inicial do Sporting
- César Peixoto faz uma alteração na equipa inicial
- Onze inicial do Gil Vicente
Histórico de atualizações
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E por hoje é tudo! Sporting empatou em Barcelos frente ao Gil Vicente e terminou a primeira volta com mais uma deslize que pode deixar o FC Porto com sete pontos de avanço na frente em caso de triunfo nos Açores com o Santa Clara. Voltamos amanhã para continuar a acompanhar a 17.ª jornada do Campeonato, neste caso com a receção do Benfica ao Estoril. Até lá, boa noite!
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Três empates, uma derrota e o registo "enganador" da primeira volta: o Sporting tem um problema crónico com os top 5 da Liga
Sporting perdeu todos os nove pontos da primeira volta frente às equipas do top 5 da Liga e Barcelos não foi exceção. Bicampeão fez mais um ponto do que em 2024/25 mas pode ficar a sete do FC Porto.
Três empates, uma derrota e o registo “enganador” da primeira volta: o Sporting tem um problema crónico com os top 5 da Liga
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Rômulo fez a estreia pela equipa A do Sporting
Rômulo foi mais um jogador da equipa B lançado por Rui Borges no conjunto principal do Sporting
Rômulo Júnior estreia-se pela equipa principal do Sporting
⚠ Esta temporada, o defesa fez 8 jogos na II Liga, pela equipa B pic.twitter.com/W1aem0uGip
— Playmaker (@playmaker_PT) January 2, 2026
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O balázio de 70 metros que virou um tiro no porta-aviões (a crónica do Gil Vicente-Sporting)
Em vantagem e com oportunidades para fechar jogo, Sporting teve de recuar após expulsão de Inácio que nasce num pontapé de Andrew, sofreu o empate de um estreante e não teve tempo para mais (1-1).
O balázio de 70 metros que virou um tiro no porta-aviões (a crónica do Gil Vicente-Sporting)
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O resumo do jogo, em números
O resumo do jogo, em números: Sporting começou bem a segunda parte, teve oportunidades para fechar o encontro, Gil Vicente cresceu e empatou a jogar contra dez
⚽️ FINAL ✅
???? Gil Vicente 1 – 1 Sporting ????
◉ Leão entra no ano com o pé esquerdo em Barcelos e FC Porto já esfrega as mãos ????
◉ O inevitável Suárez abriu o marcador em cima do intervalo mas “Galos” reagiram bem na segunda parte e Carlos Eduardo empatou, já após expulsão de… pic.twitter.com/qP0eKjZGpG
— GoalPoint (@_Goalpoint) January 2, 2026
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Final do jogo! 1-1 em Barcelos
Final do jogo em Barcelos! Sporting e Gil Vicente empatam a um com golos de Luis Suárez e Carlos Eduardo e FC Porto pode passar para sete pontos de vantagem na frente da Liga em caso de vitória com o Santa Clara
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Martin Benítez vê amarelo
Mais um amarelo nos descontos, desta feita para Martin Benítez
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Rômulo vê amarelo
Rômulo protesta por um canto nítido que Gustavo Correia não assinala e vê também amarelo
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Maxi Araújo vê amarelo
Maxi Araújo faz falta sobre Murilo, protesta de forma mais veemente e fica também com amarelo
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Rui Silva evita a reviravolta
Gil Vicente fica perto da reviravolta, com Joelson Fernandes a ganhar a bola a Fresneda no último terço e a avançar para a área para o remate em arco travado por Rui Silva para canto
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Anatomia de um golo
Cruzamento da direita, disputa de bola ao segundo poste entre Carlos Eduardo e Alisson e desvio de cabeça para o 1-1
⚽ GOLO
Carlos Eduardo 87'
I Liga (#17) | Gil Vicente (1)-1 Sporting#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA17 #GVFCSCP #GVFC #SCP
Todos os vídeos ???? https://t.co/GQm4pYeg1e pic.twitter.com/QJxR1f0zBI
— VSPORTS (@vsports_pt) January 2, 2026
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Golo do Gil Vicente! 1-1 por Carlos Eduardo
E é golo do Gil Vicente! Carlos Eduardo faz o empate perto do minuto 90 em Barcelos
❤️????#MoldadosPorNós pic.twitter.com/nFtWFLjwKx
— Gil Vicente Futebol Clube (@GilVicente_fc) January 2, 2026
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Mais uma substituição no Sporting
Rui Borges tenta acertar posições na equipa reduzida a dez, com a entrada de Rômulo para a saída de Ioannidis
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Últimas duas substituições no Gil Vicente
César Peixoto esgota as alterações, com as saídas de Zé Carlos e Hevertton para as entradas de Carlos Eduardo e Mutombo
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Murilo fica perto do empate
Grande oportunidade para o Gil Vicente! Murilo bate o livre, a bola bate na barreira, passar a rasar a trave com o brasileiro a festeja o golo por ilusão de ótica mas 1-0 mantém-se
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Gonçalo Inácio expulso com vermelho direto
Gonçalo Inácio agarra Gustavo Varela quando o avançado seguia sozinho para a baliza e vê vermelho direto
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Primeiras duas substituições no Sporting
Rui Borges mexe pela primeira vez na equipa, com as saídas de Matheus Reis e João Simões para as entradas de Morita e Alisson
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Gustavo Varela vê amarelo
Gustavo Varela vê amarelo depois de um agarrão ostensivo sobre Hjulmand a meio-campo
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Luis Suárez voltou a marcar em jogos fora
Luis Suárez voltou a marcar em jogos fora depois de uma série de três encontros em branco
Suárez voltou a marcar num jogo realizado fora de casa, depois de ter ficado em branco nas 3 últimas deslocações do Sporting na Liga (Santa Clara, Benfica e Vitória SC) pic.twitter.com/actaGcNuLG
— Playmaker (@playmaker_PT) January 2, 2026
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Marvin Elimbi vê amarelo
Marvin Elimbi carrega Maxi Araújo quando o esquerdino seguia para uma transição rápida e vê também amarelo