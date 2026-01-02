O balázio de 70 metros que virou um tiro no porta-aviões (a crónica do Gil Vicente-Sporting)

Uma goleada frente ao AVS, outra goleada na sempre complicada deslocação a Guimarães, mais uma goleada na receção ao Rio Ave. Apesar do aumento do número de baixas, o Sporting foi conseguindo dar respostas a todas as questões que o final do ano de 2025 trazia, reagindo da melhor forma à má segunda parte no dérbi da Luz frente ao Benfica com resultados que, não reduzindo a diferença pontual para o líder FC Porto, foram aumentando a esperança dos leões em chegarem a mais uma temporada histórica em busca de uma inédita segunda dobradinha consecutiva na sua história. Agora seguia-se mais uma viagem de risco a Barcelos para defrontar o sensacional Gil Vicente com ano novo e vida velha para Rui Borges, que não revelou particular preocupação com o réveillon mas voltava a ter mais dores de cabeça para contornar a abrir 2026.
Gil Vicente-Sporting. Rui Borges mexe nas laterais, Mangas fica de fora por lesão
“Não pedi qualquer cuidado, os jogadores sabem da responsabilidade que têm. São jogadores profissionais, sabem muito bem o que podem ou não fazer. Não sou polícia nem sargento. Eles sabem que têm jogo, sabem da importância do jogo e demonstram a ambição de querer continuar a ganhar. Vem aí semanas bastante exigentes, vamos jogar de três em três dias só com uma semana normal. Tirando isso é de três em três dias até ao Dragão, será um mês e meio bastante exigente, com algumas baixas. Reforços? Preciso de recuperar os meus, já respondi. Se acrescentarmos alguma coisa ou alguém em alguma posição específica, será sempre numa perspetiva de futuro e não pelas ausências de agora. Não estou obcecado por isso nem muito preocupado com o mercado, estou preocupado com os meus”, apontara na antecâmara de um jogo onde continuaria sem contar com Pedro Gonçalves, Geovany Quenda, Nuno Santos, Diomande, Debast e Geny Catamo mas onde também não teria Ricardo Mangas e Blopa, as mais recentes baixas da equipa.
O Sporting volta a perder pontos em Barcelos: os leões empataram em casa do Gil Vicente pela 2.ª época consecutiva
⚠ Nas 4 últimas épocas, o Sporting empatou em casa do Gil Vicente por 3 vezes:
2022/23: 0-0
2023/24: 0-4
2024/25: 0-0
2025/26: 1-1 pic.twitter.com/wPRMu0FBtG
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Já sobre o Gil Vicente, Rui Borges deixava rasgados elogios, passando ao lado do atual momento da equipa de Barcelos que não ganhava desde o início de novembro entre uma série com cinco empates e uma derrota e da ausência do avançado Pablo, a caminho do West Ham. “É uma equipa que está a fazer um Campeonato extraordinário, com uma boa primeira volta. Bateu o recorde pontual do clube, com uma equipa muito bem organizada, trabalhada e algumas dinâmicas que são relativamente identificáveis e conhecidas. São muito competitivos e intensos, principalmente em casa. Vão variando, em alguns jogos pressionam mais alto, noutros andam com um bloco médio à espera dos gatilhos de pressão. É uma equipa muito forte em termos físicos e equilibrada em todos os momentos do jogo. Será um jogo claramente difícil onde o Sporting tem algumas dificuldades. Mas é olhar para o que somos, para o que seremos capazes de fazer para ultrapassar um bom Gil Vicente”, destacara, antes de passar os elogios para o próprio Sporting e para o que a equipa faz também à luz da troca de avançados entre Viktor Gyökeres e Luis Suárez, com um hat-trick no último jogo.
O Sporting termina a 1.ª volta sem vencer nenhum adversário do Top 5 da Liga ????????:
FC Porto: 1-2 (C)
SC Braga: 1-1 (C)
Benfica: 1-1 (F)
Gil Vicente: 1-1 (F) pic.twitter.com/eAHbwiEMLC
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“São diferentes, claramente diferentes. Dão coisas diferentes à equipa. O Viktor marcou a história do Sporting e do Campeonato português, vai continuar a marcar durante muito tempo, e acredito que o Luis também irá marcar à sua maneira no Sporting e a nível nacional. Sou um sortudo por poder ter trabalhado com os dois e com o Fotis, avançados que nos dão muitas coisas ao coletivo, às dinâmicas que queríamos implementar. A melhor equipa? Para mim é fácil responder a isso e já o disse várias vezes: a melhor será sempre a minha mas, atualmente, será o FC Porto, que vai em primeiro. Nunca tiro mérito a quem vai na frente. O ano passado diria que éramos nós porque estávamos em primeiro, este ano é o FC Porto. Nunca tiro mérito mas olho sempre para a minha equipa como a melhor”, assumira Rui Borges, sem colocar o Benfica de fora da corrida ao título antes de abordas os principais objetivos para o ano de 2026.
O Sporting termina a 1.ª volta com + um ponto do que na época passada
⚠ Em 2024/25, os leões viraram o campeonato na liderança, com + um ponto do que o 2.º classificado; nesta temporada, vão terminar a 1.ª volta a 4, 5 ou 7 pontos do 1.º classificado pic.twitter.com/mgHEj3fdL8
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“Temos de fazer a nossa parte e esperar pelo desenrolar da época. Naquilo que são os nossos objetivos, o Sporting, como é lógico, quer ganhar todos os troféus onde está inserido, quer disputar as finais. Vamos fazer muito por isso. As taças, no Campeonato vamos lutar muito até final e depois tudo será consequência do nosso trabalho e capacidade. A dobradinha ou não é consequência do nosso trabalho. Não estou focado se são consecutivas, quero ganhar o próximo jogo. Vai ser muito jogo a jogo. Queremos muito o tricampeonato mas temos de trabalhar muito para conseguir isso”, reforçara nessa análise mais abrangente onde recordou não só Campeonato e Taça de Portugal mas também a Taça da Liga, com os leões a defrontarem na terça-feira o V. Guimarães em busca de mais uma decisão depois da derrota da época passada com o Benfica.
Nos 4 jogos em que perdeu pontos neste campeonato, o Sporting esteve em vantagem no marcador em 3, mas permitiu o empate:
➡ SC Braga
➡ Benfica
➡ Gil Vicente pic.twitter.com/yHEP9vLYPv
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À semelhança do que aconteceu na época passada, o Gil Vicente voltou a ser um osso duro de roer mas, de novo com Eduardo Quaresma em destaque com um passe fantástico que estendeu a passadeira para Luis Suárez inaugurar o marcador, o Sporting ia gerindo a vantagem apesar do forcing dos minhotos até Andrew ter um pontapé longo de 70 metros para Gustavo Varela que “forçou” a expulsão com vermelho direto de Gonçalo Inácio por ser o último jogador. A partir daí tudo mudou, com César Peixoto a ter o mérito de dar outro sentido ao derradeiro ataque do seu exército com a entrada de um segundo avançado, Carlos Eduardo, e o brasileiro a estrear-se a marcar na Liga na antecâmara da saída do aniversariante Pablo. Depois, com muitos nervos e tensão à mistura, já não houve tempo para mais e foi o FC Porto que saiu a sorrir.
Carlos Eduardo, autor do ⚽ golo do Gil Vicente, não marcava há quase um ano – o seu último golo tinha sido a 18 janeiro de 2025, no último serviço do FC Felgueiras, na II Liga (bisou) pic.twitter.com/5AXqzFVg2u
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Jogos com + defesas de Rui Silva neste campeonato:
8 Gil Vicente????
5 FC Porto
4 SC Braga
4 Vitória SC
⚠ Desde que chegou ao Sporting, este foi o jogo da Liga em que Rui Silva fez + defesas – o anterior melhor registo tinha sido na época passada, frente ao FC Arouca (6) pic.twitter.com/Ymjtpi6NvN
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⚽️ MVP & DESTAQUE ⭐️
???? Gil Vicente 1 – 1 Sporting ????
◉ Num jogo mal conseguido pelo Sporting, sobressairam dois nomes que mereciam outro desfecho: EDUARDO QUARESMA ???????? confirmou os bons sinais que tem deixado desde que assumiu a titularidade na ausência de Diomande e RUI SILVA… pic.twitter.com/OlsueWoLTt
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Ficha de jogo
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Gil Vicente-Sporting, 1-1
17.ª jornada da Primeira Liga
Estádio Cidade de Barcelos
Árbitro: Gustavo Correia (AF Porto)
Gil Vicente: Andrew, Zé Carlos (Carlos Eduardo, 82′), Espigares, Elimbi, Hevertton (Mutombo, 82′); Caseres (Zé Carlos Ferreira, 32′), Santi García (Joelson Fernandes, 64′); Murilo, Luís Esteves, Touré (Martin Benítez, 64′) e Gustavo Varela
Suplentes não utilizados: Dani Figueira, Bamba, Sergio Lillo e Diogo Costa
Treinador: César Peixoto
Sporting: Rui Silva; Iván Fresneda, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Matheus Reis (Alisson, 77′); Hjulmand, João Simões (Morita, 77′); Francisco Trincão, Maxi Araújo, Ioannidis (Rômulo, 84′) e Luis Suárez
Suplentes não utilizados: João Virgínia, Vagiannidis, Kochorashvili, Rodrigo Ribeiro, Rodrigo Dias e Flávio Gonçalves
Treinador: Rui Borges
Golos: Luis Suárez (45′) e Carlos Eduardo (87′)
Ação disciplinar: cartão amarelo a Hjulmand (38′), Luis Suárez (49′), Zé Carlos Ferreira (49′), Marvin Elimbi (70′), Gustavo Varela (77′), Maxi Araújo (90+2′), Rômulo (90+5′) e Martin Benítez (90+5′); cartão vermelho direto a Gonçalo Inácio (79′)
A partida começou com as características que eram previstas na antecâmara, tendo um Sporting a tentar fazer a diferença no habitual ataque organizado com zonas de pressão mais altas sem bola e um Gil Vicente a tentar controlar ritmos e momentos do jogo em posse, variando os momentos de pressão mais alta ou baixa consoante aquilo que a equipa fosse precisando e conseguindo fazer. Entre essas ideias, os minutos foram passando sem qualquer remate ou oportunidade, num ritmo que ia favorecendo mais os minhotos perante a capacidade de controlar essa tentativa de domínio do Sporting. Assim, foi preciso esperar um quarto de hora pelos primeiros sinais de perigo que vieram em dose dupla, com Rui Silva a defender para canto um remate acrobático de Gustavo Varela na área na sequência de uma segunda bola (15′) e com Fotis Ioannidis a desviar de cabeça por cima em boa posição na área um cruzamento tenso de Iván Fresneda da direita (16′).
[Clique nas imagens para ver os melhores momentos do Gil Vicente-Sporting em vídeo]
⏱️ 17 mins
???? Gil Vicente 0 – 0 Sporting ????
◉ E em 3 minutos surgiram 3 remates, de rajada, com o primeiro do ano, único enquadrado e acrobático a pertencer a Gustavo Varela ????????, seguindo-se tentativas de Luis Esteves e Ioannidis (este a primeira ocasião flagrante do jogo, com… https://t.co/sT9Vuubta2 pic.twitter.com/huKEPRhStO
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Rui Borges não demonstrava sinais de ansiedade nem tirava as mãos dos bolso do casaco mas começava a perceber as dificuldades que os leões enfrentavam na transição defesa-ataque, com Trincão e Maxi Araújo bem mais discretos do que nas últimas partidas e Luis Suárez quase inexistente entre os centrais Marvin Elimbi e Espigares, entre uma dinâmica sem bola em que duas linhas de quatro tiravam espaços entre linhas e conseguiram bloquear o jogo pelos corredores laterais dos verde e brancos. Foi assim que se chegou à meia hora, entre um Gil Vicente tranquilo na partida mas a ter de lidar com um problema físico de Cáseres que fez com que toda a equipa fosse ao banco falar com César Peixoto (quando do outro lado apenas Luis Suárez foi corrigindo posicionamentos com Rui Borges) e um Sporting à procura das suas zonas de conforto.
⏱️ 35 mins
???? Gil Vicente 0 – 0 Sporting ????
◉ Jogo "tacticamente rico", com o único disparo à baliza a surgir ao minuto 15. Leão tem mais bola (62%) mas é o Gil quem tem mais posse no último terço (55%), bem como mais remates tentados (5-2)#GVFCSCP #SportingCP pic.twitter.com/Gb6bgyf45q
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Entre o equilíbrio que continuava a pautar a partida, o Sporting até podia ter mais bola mas era a equipa da casa que liderava nos remates e na posse no último terço, tendo mais uma enquadrada de Touré na sequência de um corte defeituoso após bola parada de Francisco Trincão para defesa de Rui Silva (40′) antes de nova tentativa de Gustavo Varela para o guarda-redes leonino segurar de forma segura (43′). O intervalo estava à porta, o momento Eduardo Quaresma estava a chegar: na primeira vez que o Sporting soube explorar a profundidade para queimar logo duas linhas dos minhotos, o central colocou a bola nas costas dos centrais contrários para a velocidade de Luis Suárez e o colombiano, que tinha passado ao lado de todo o jogo à exceção de um cabeceamento desenquadrado, colocou a bola entre as pernas de Andrew (45′).
19.º golo de Luis Suárez esta época, o 15.º na Liga ????????: ultrapassa Pavlidis e isola-se como melhor marcador da prova????
⚠ Nas 2 últimas jornadas da Liga, Suárez marcou 4 golos pic.twitter.com/ENfcToDWu3
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⚽️ INTERVALO ????
???? Gil Vicente 0 – 1 Sporting ????
◉ Leão em vantagem mas à custa de grande eficácia, face às dificuldades criadas pela excelente organização dos galos
◉ Minhotos até remataram mais mas em cima do intervalo saiu um passe progressivo "mágico" de Quaresma para o… pic.twitter.com/TJNcCDoSbx
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O jogo iria mudar pela lei da eficácia, o jogo foi depois marcado pela falta de eficácia, com o início da metade inicial a ser marcado por várias oportunidades para ambas as equipas onde os guarda-redes levaram sempre a melhor: Maxi Araújo teve uma primeira tentativa fraca para defesa a dois tempos de Andrew (47′), Trincão ganhou espaço ao meio para o remate de pé esquerdo travado de novo por Andrew (51′), o mesmo Trincão isolou Luis Suárez na área após grande jogada de Ioannidis mas o brasileiro evitou o bis do avançado (53′), Touré teve um desvio de cabeça à queima roupa ao segundo poste após cruzamento de Zé Carlos na direita que Rui Silva travou quase por instinto (55′) e Luís Esteves tentou a meia distância para nova defesa segura mas a dois tempos (59′). O jogo estava partido como nenhum treinador gosta mas como todos os adeptos gostam de ver, com o resultado a poder cair para qualquer um dos lados no Cidade de Barcelos.
⏱️ 58 mins
???? Gil Vicente 0 – 1 Sporting ????
◉ Rui Silva vai-se redimindo do "frango" de Guimarães e já soma 0.7 Golos Evitados vs xSaves nas 4 defesas que fez#GVFCSCP #SportingCP pic.twitter.com/TL0NZF4jSV
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O ímpeto acabou depois por acalmar mas com o Gil Vicente na mesma ligado à corrente sobretudo na reação à perda de bola no meio-campo dos leões, tendo César Peixoto quase a dar o mote para a pressão que queria que os jogadores fizessem andando de um lado para o outro na zona técnica. Oportunidades, essas, zero. E seria mesmo preciso esperar pelos dez minutos finais para tudo “aquecer”, com Gonçalo Inácio a carregar Gustavo Varela quando era o último homem dos leões depois de um pontapé longo de Andrew e a ver vermelho direto (79′). Os minhotos arriscaram tudo com dois avançados na frente, Murilo teve um livre direto que desviou na barreira e passou a rasar a trave dando a ilusão de ótica do empate (82′), Rui Borges estreou o central brasileiro Rômulo para equilibrar a equipa mas o empate chegou mesmo perto do final de um encontro de loucos, com Carlos Eduardo a marcar de cabeça ao segundo poste (87′) antes de Rui Silva tirar a reviravolta a Joelson Fernandes (90′) e Andrew evitar o 2-1 de Hjulmand em período de descontos.
⏱️ 78 mins
???? Gil Vicente 0 – 1 Sporting ????
◉ Para lá do passe que valeu meio golo Eduardo Quaresma já venceu 10 dos 12 duelos que travou #GVFCSCP #SportingCP pic.twitter.com/NcMe00znhm
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Rômulo Júnior estreia-se pela equipa principal do Sporting
⚠ Esta temporada, o defesa fez 8 jogos na II Liga, pela equipa B pic.twitter.com/W1aem0uGip
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Carlos Eduardo estreia-se a ⚽ marcar pelo Gil Vicente – é, também, o seu 1.º golo na I Liga pic.twitter.com/eoLIasoXHN
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3.ª ???? expulsão da carreira de Gonçalo Inácio – a 1.ª com vermelho direto:
2020/21 SC Braga
2023/24 Benfica
2025/26 Gil Vicente pic.twitter.com/LNVOTTnCF5
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⚽️ FINAL ✅
???? Gil Vicente 1 – 1 Sporting ????
◉ Leão entra no ano com o pé esquerdo em Barcelos e FC Porto já esfrega as mãos ????
◉ O inevitável Suárez abriu o marcador em cima do intervalo mas “Galos” reagiram bem na segunda parte e Carlos Eduardo empatou, já após expulsão de… pic.twitter.com/qP0eKjZGpG
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