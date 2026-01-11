Gouveia e Melo atira a Cotrim: "Eu não sou um tio de Cascais"

No primeiro comício da campanha, num Teatro Diogo Bernardes cheio em Ponte de Lima, discursa Isaltino Morais — que durante o fim de semana acompanhou Henrique Gouveia e Melo nas ações.

O autarca de Oeiras tentou derreter os principais adversários do almirante. Começou por atirar a João Cotrim Figueiredo, que diz ser o candidato “aventuras liberais de terceira categoria“, colocando-o no rol de “candidatos queques que não conhecem o país real“. Isaltino Morais diz que votar na pacotilha liberal é votar nos queques e acusa Cotrim de cinismo: “Durante a campanha dançam com velhotas, abraçam os pobres, beijam tudo. Se for preciso até cães. Depois da campanha, voltam para os salões de Lisboa e esquecem os pobres”.

Sobre André Ventura, Isaltino Morais pede que não se dê “o voto à direita reacionária. O que tem ele para oferecer a não ser ódio aos outros? Vamos votar num proto-ditadorzeco que trai a nossa história? “.

Relativamente a António José Seguro, Isaltino Morais chama-lhe “cinzento do politicamente correto”, que “nunca adianta nada”. Lembra que teve “colegas de partido que disseram que não estava a altura”, que agora são “os mesmos que agora dizem que, de todos é o menos mau.”

Também deixa críticas a Marques Mendes que diz ser um político de “duas caras”, um “moralista de goela“, que cedo as pessoas perceberam que “não bastava”. “A campanha morreu”, decretou Isaltino Morais.

O autarca de Oeiras citou depois Luís Montenegro para lembrar que “há poucas semanas dizia que devíamos ser o Cristiano Ronaldo. O que entendi das palavras dele é que devemos ser a melhor versão de nós próprios. É por isso que estamos aqui, o nosso Ronaldo, Henrique Gouveia e Melo.”

Isaltino Morais vai mais longe: “Tenho para mim que o próprio primeiro-ministro gostaria de estar aqui hoje. Ele gosta de estar entre os melhores. Há muita gente que apenas por disciplina partidária não está aqui connosco.”

O autarca de Oeiras diz que “a esperança é em momentos como o atual,como dizia Obama, uma ousadia. Nós somos os ousados que queremos mais. Que queremos melhor para nós e para os nossos concidadãos. Por isso é que temos de votar em Gouveia e Melo”.