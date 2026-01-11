Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Tem estado nas bocas de todos os candidatos à direita, mas continua em silêncio. Hoje, foi Marques Mendes a elogiar Passos Coelho.

Lembras-te do que aconteceu entre 2011 e 2005? Que a coragem e o patriotismo de Passos Coelho foram absolutamente decisivos para ajudar a recuperar Portugal.

Em Lamego, Marques Mendes frisou o trabalho do antigo Primeiro-Ministro, mas também avisou que os bons resultados económicos têm que chegar às famílias.

É que estes resultados são macroeconómicos, mas ainda não chegaram ao bolso das pessoas. E nós temos que dar tempo para que estes resultados possam, de facto, transformar-se também em melhorias da situação da vida das pessoas.

Num final de tarde em que os ataques ficaram para os convidados, o candidato apoiado pela AD procurou colocar-se à margem das trocas de palavras com os adversários.

Olhando para as notícias, quase de campanha eleitoral, parece que está tudo em guerra. Pois eu queria dizer-vos o seguinte: se os meus adversários estão em guerra uns com os outros ou por casos e casinhos, eu quero dizer-vos: a minha única guerra é apenas esta, é Portugal.

Mas o presidente do CDS e ministro da Defesa, Nuno Melo, não deixou de referir André Ventura e João Cotrim Figueiredo.

Fazem as mesmas juras de amor que faziam há seis meses atrás noutras eleições, achando que pelo caminho, nós não temos memória, premeditaram aquilo que em política não é bom, porque tem que ver com a tal confiabilidade. Sabiam que pediam votos não tencionando cumprir os seus mandatos.

Sem falar em Gouveia e Melo, foi o presidente da Câmara de Lamego, Francisco Lopes, a classificar o almirante.

Rapidamente se converteu de marinheiro em pirata, de oficial em Capitão Gancho. Lembram-se daquela história do Peter Pan? Tal é a agressividade, a arrogância e a vaidade que se arvora.

A campanha de Luís Marques Mendes, em Lamego, com o apoio público do CDS e de Nuno Melo.