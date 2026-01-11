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18 de janeiro!

Como é que é?

Tudo bem!

Apesar de alguns apoiantes ainda terem dúvidas, André Ventura segue confiante numa vitória no dia 18. O candidato do Chega até antecipa o plano para os próximos dias de campanha.

Eu vou procurar que os últimos dias de campanha sejam de fazer o país olhar-se a si próprio no espelho, ver o estado degradante em que está, é olharmos ao espelho e ver o país que não queremos ser.

A pedir um país a olhar para o que não quer ser, Ventura entra pela zona histórica de Aveiro para participar na tradição. Nestes dias, celebra-se o São Gonçalinho. Do cimo da capela, atiram-se cavacas para pedir desejos e pagar promessas. O candidato não quis subir e, por isso, ficou à mercê das cavacas.

Vou aproveitar.

Com os chapéus de chuva ao alto, mas virados ao contrário, para apanhar as cavacas, o candidato vai respondendo aos jornalistas.

Você gostava de estar lá em cima a atirar umas cavacas para a gente?

Acho que sim, acho que eles gostavam de estar lá em cima. Mas eu também estou emergido aqui, se salvar um e condenar só três.

Atirava uma cavaca a alguém?

Não, eu sou de paz. É de cavaca.

E lá vem mais uma cavaca.

Tudo bem, pessoal, muita força!

Entre a multidão, há um jovem que pede um brinde que deixa o candidato a descobrir.

Espera aí, temos mais guarda-chuvas ou não? Olha, esquece a coragem. Olha, fica aí, eu levo o teu. Tranquilo. Caraca, isso é que é!

Ninguém se aleijou e cumpriu-se a tradição, apesar dos sustos para a equipa de segurança de Ventura.

Temos que sair agora, está bem? Temos que sair.

Pronto, o copo.

Não.

Estão a dizer que temos que sair agora, está bem? Estamos a dizer adeus às pessoas?

Sou eu.