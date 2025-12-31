O candidato presidencial António Filipe arranca a campanha oficial, no domingo, com um encontro simbólico com ex-presos políticos e vai percorrer 11 dos 18 distritos, centrando atenções em temas como a habitação, saúde e salários.

Margarida Botelho, da comissão da candidatura de António Filipe, disse hoje à agência Lusa que foi planeada uma campanha oficial “muito ligada à vida”, que procura assinalar os principais problemas do país e apontar soluções, dentro daquelas que são as competências presidenciais.

Especificou que, durante este período, António Filipe vai abordar “temas centrais” como a saúde, habitação e os salários, mas também o desporto e a cultura.

Temas que, segundo Margarida Botelho, o candidato apoiado pelo PCP tem abordado durante a pré-campanha, durante a qual, por diversas vezes, recusou desistir da sua candidatura.

Ainda esta semana António Filipe afirmou que os apelos do secretário-geral do PS para a desistência dos candidatos à esquerda são desesperados e revelam a fragilidade da candidatura de António José Seguro.

A sua campanha irá passar pelos distritos mais populosos do continente, como Lisboa e Setúbal, tendo como maiores momentos os comícios agendados para o Porto (dia 10) e Lisboa (dia 11).

O primeiro dia oficial de campanha, no domingo, arranca com uma iniciativa simbólica, designadamente um encontro com ex-presos políticos no Museu Nacional Resistência e Liberdade, instalado na fortaleza de Peniche, onde será também divulgado um manifesto de apoio à candidatura do ex-deputado na Assembleia da República.