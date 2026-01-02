Ministério Público arquiva inquérito sobre arremesso de objetos contra Ventura nas presidenciais de 2021. Líder do Chega vai recorrer

Momentos-chave
- Seguro revela rendimento anual de mais de 54 mil euros e lista de clientes
- Mendes não "faz ideia" sobre se Passos ou Montenegro dariam bons comentadores de TV
- Cotrim Figueiredo, mesmo que falhe Belém, não se candidata à presidência do Benfica
- Candidatos divididos sobre manter representante da República nas regiões autónomas
- Gouveia e Melo não levava Mendes nem Ventura para um submarino: "É só para profissionais"
- Ventura: "Devíamos acabar com as bandeiras LGBTQ e ter bandeiras nacionais espalhadas por todo o lado"
- Questão com EUA e base das Lajes divide candidatos
- Todos os candidatos negam ligações à maçonaria. "Deve ser o Manuel João Vieira"
- Cotrim diz que é "interesse vital português" que não haja "tirano com ambições imperalista" e critica discurso de Ventura
- Gouveia e Melo contra envio de tropas para a Ucrânia: "Cenário perigosíssimo"
- Seguro não contesta envio de tropas mas diz que deve ser alvo de "consenso alargado"
- Ventura considera que Portugal deve "evitar ao máximo" ter tropas na Ucrânia
- Candidatos já recusaram reuniões e cargos por conflito de interesses
- Mendes contra referendo para envio de tropas à Ucrânia
- Gouveia e Melo diz que é preciso criminalizar enriquecimento ilícito e pergunta "como há tanta gente" a comprar casa por um milhão de euros
- André Ventura e Catarina Martins trocam acusações sobre financiamento de partidos e casos polémicos no Chega e BE
- Seguro a favor da regulamentação e diz que já "vem tarde"
- António Filipe: "Lobbying vai legalizar o tráfico de influências"
- Ventura entende que regulação do lóbi "não vai ser suficiente, mas é passo relevante"
- Mendes diz que situações de "devassa, insinuação e suspeita" estão a "degradar democracia" nesta campanha
- Cotrim considera que lei do lóbi é "passo no sentido certo"
- Candidatos de acordo: PR não deve passar a ter um mandato único
- Ventura: "Temos de ter atores que não tenham medo de agir e que não estejam condicionados por ninguém"
- Mendes: "Hierarquia do Ministério Público não está a funcionar"
- Cotrim diz "dez vezes sim" para a clarificação de hierarquia do Ministério Público
- Gouveia e Melo ataca candidatos do "sistema" sobre justiça: "Conversa redonda e ninguém faz nada"
- Catarina Martins: "Há mulheres que são mortas depois de pedirem repetidamente ajuda"
- Seguro garante que não intervir na justiça é "princípio de coerência que levará para Belém"
- Ventura diz que há "situações e situações" e que Presidente tem de "exigir explicações" em alguns casos
- Jorge Pinto e o MP: "Estou farto de, a dias de eleições, termos notícias sobre alguém que vai a votos"
- Mendes: PR intervir sobre processos em concreto seria "gravíssimo", mas deve fazer "pedagogia"
- Cotrim entende que "autonomia do MP não pode ser confundida com ausência de escrutínio"
- Gouveia e Melo diz que há "sinais de alarme na justiça". "Não pode criar vigilância sobre poder político"
- Catarina Martins: "Não vou desistir. Acho insultuoso que a pergunta continue"
- Ventura acusa Seguro de mentir e assegura que já estiveram juntos. Socialista garante que é falso
- Gouveia e Melo sobre almoço com Ventura: "Almoços são privados, não são secretos"
- Seguro provoca almirante: "Nunca tive um almoço secreto para discutir eleições presidenciais"
- António Filipe sobre críticas ao MP: "Presidente deve dar o exemplo, mas não deve ficar indiferente"
- Mendes: "Presidente deve ser um árbitro que atua previamente"
- Jorge Pinto diz que desistência da corrida a Belém "não é sequer tema para este debate"
- Cotrim acredita em desistências à esquerda: "Dos oito candidatos só cinco podem chegar à segunda volta"
- Gouveia e Melo: dissolução por causa de OE "é julgamento político"
- Catarina Martins: "Orçamento não passa à primeira, continua o Parlamento a discutir"
- Seguro também defende nova proposta de OE em caso de chumbo
- António Filipe diz que no chumbo de um OE Governo deve apresentar um novo
- Ventura critica Marcelo: "Faz diagnósticos e análise, mas não é capaz de ser um Presidente de ação"
- António José Seguro já chegou ao Debate da Rádio
- André Ventura já está nos estúdios para o Debate da Rádio
- Luís Marques Mendes acaba de chegar aos estúdios do Debate da Rádio
- João Cotrim Figueiredo também já está nos estúdios da RTP
- Gouveia e Melo já está nos estúdios para o Debate da Rádio
- Jorge Pinto chegou ao estúdio onde vai decorrer o Debate da Rádio
- António Filipe já está nos estúdios da RTP para o Debate da Rádio
- Catarina Martins foi a primeira a chegar ao local onde vai decorrer o debate
- Debate da Rádio arranca às 9h30 e junta oito candidatos a Belém
Histórico de atualizações
-
Fica por aqui a cobertura da atualidade política em Portugal de sexta-feira, 2 de janeiro. Pode continuar a acompanhar tudo o que se passa neste novo liveblog em que iremos seguir o primeiro dia oficial de campanha presidencial.
“Não podemos brincar.” Montenegro pede voto útil de socialistas e liberais contra Ventura e Gouveia e Melo
-
-
Ministério Público arquiva inquérito sobre arremesso de objetos contra Ventura nas presidenciais de 2021. Líder do Chega vai recorrer
Caso remonta às últimas presidenciais, quando, à saída de um comício em Setúbal, foram arremessados vários objetos contra o líder do Chega e restante comitiva. André Ventura diz-se “indignado”.
Ministério Público arquiva inquérito sobre arremesso de objetos contra Ventura nas presidenciais de 2021. Líder do Chega vai recorrer
-
Um agente da Inquisição, um visconde e primos ex-líderes do PSD. O que conta a árvore genealógica de António Filipe
António Filipe não sabia que tem um agente da Inquisição nos seus antepassados — nem imaginava ser primo de dois antigos líderes do PSD. Só escritor José Rodrigues Miguéis “salva a honra do convento”.
Um agente da Inquisição, um visconde e primos ex-líderes do PSD. O que conta a árvore genealógica de António Filipe
-
-
Presidenciais. Cotrim Figueiredo diz que diplomas devolvidos pelo Presidente da República eram “remendos necessários”
O candidato presidencial Cotrim Figueiredo considerou hoje que os três decretos-lei sobre saúde devolvidos pelo Presidente da República ao Governo eram “remendos”, mas, nalguns casos, “remendos necessários e urgentes”.
“Sim, nesse sentido, são remendos, mas não significa que os remendos não sejam necessários”, afirmou Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, no final de uma visita ao Centro Paroquial e Social do Salvador de Beja.
O ex-presidente da IL reagia à decisão do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, de devolver ao Governo três decretos-lei aprovados em outubro sobre as novas regras da contratação de médicos tarefeiros, urgências regionais e sistema de gestão de listas de espera.
-
-
Marques Mendes defende que a experiência que tem pode ser útil ao país
O candidato presidencial Luís Marques Mendes realçou hoje no Algarve que a experiência que foi adquirindo ao longo da vida pode ser útil ao país, sendo esta a “razão fundamental” para se ter candidatado.
“Quero dizer-vos que a vida e a vida política em especial me deram ao longo de décadas a oportunidade de exercer vários cargos, de realizar várias funções, e de com isso adquirir uma experiência que é uma experiência que pode ser útil […], esta experiência pode ser importante, esta experiência pode ajudar o país”, defendeu Marques Mendes.
Para o candidato, “… nos tempos que contam não é tanto a rivalidade partidária que está em causa nesta eleição. Não é tanto a questão ideológica que está em causa nesta eleição. O que está em causa, sobretudo nesta eleição é saber de todos os candidatos qual é aquele que está mais qualificado, mais preparado e que tem maior experiência para o exercício da função”.
-
-
Gouveia e Melo diz que Portugal precisa de coesão e de economia de valor acrescentado
O candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo afirmou hoje que Portugal precisa de “organização, coesão e de meter mãos-à-obra” para desenvolver uma economia de valor acrescentado na área do digital e mais ligada ao oceano.
“Nós temos tudo para desenvolver essa economia, só precisamos de meter mãos-à-obra, de nos organizarmos, sermos coesos. Para mim a Presidência [da República] é isso”, disse o candidato em Portimão, no distrito de Faro.
Em declarações aos jornalistas no final de uma visita ao Centro de Apoio a Idosos de Portimão, Henrique Gouveia e Melo afirmou que o país, com cerca de 18% da população empobrecida, tem de desenvolver a sua economia e “preocupar-se com os seus pobres, uma pobreza estrutural que passa de geração em geração”.
-
Presidenciais. Temas como saúde, habitação e trabalho devem estar na primeira linha do debate presidencial, defende António Filipe
O candidato presidencial António Filipe disse hoje que temas como saúde, trabalho e acesso à habitação devem estar na primeira linha do debate das eleições presidenciais.
António Filipe falava hoje aos jornalistas durante uma visita à Liga de Amigos do Hospital Garcia de Orta (LAHGO), em Almada, no distrito de Setúbal, uma Instituição Particular de Solidariedade Social que presta serviços à comunidade na área da saúde e no âmbito social, assegurando, entre outras valências, uma unidade de cuidados continuados, uma unidade residencial para seniores, e uma clínica.
“Diria que estes três problemas, trabalho, saúde, acesso à habitação e porventura o acesso dos nossos jovens aos graus mais elevados de ensino, são questões sociais fundamentais que não podem ficar de fora de nenhum debate político e muito menos quando estamos a debater a eleição para um órgão de soberania com a importância que tem o Presidente da República”, frisou.
-
IL diz que devolução de diplomas por PR é “mais um sintoma” da má gestão na Saúde
A IL considerou hoje que a decisão do Presidente da República de devolver três decretos-lei sobre saúde não surpreende e é “mais um sintoma de quão mal está a ser tratada” esta área, criticando a estratégia do Governo.
“Este último episódio é mais um sintoma de quão mal está a ser tratada a Saúde em Portugal. Todos reconhecem que o Serviço Nacional de Saúde (SNS), tal como está, é insustentável, mas parece que ninguém quer resolver o problema”, argumentou a deputada liberal Joana Cordeiro numa nota enviada à comunicação social.
A deputada reagia à decisão do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, de devolver ao Governo três decretos-lei aprovados em outubro sobre as novas regras da contratação de médicos tarefeiros, urgências regionais e sistema de gestão de listas de espera.
-
-
Chega apresentou denúncia formal sobre disparos com armas proibidas num bairro lisboeta
O líder do Chega, André Ventura, revelou hoje que o partido apresentou uma denúncia formal às autoridades para que os indivíduos que dispararam com armas de fogo proibidas num bairro em Lisboa sejam detidos.
“Nós decidimos hoje avançar com uma denúncia formal às autoridades para que estes indivíduos sejam detidos e para que sejam levados à justiça e para que a paz social volte a reinar. Acho que isso é da mais elementar justiça e um político também o deve fazer, mesmo estando, mais ou menos, em período de campanha eleitoral”, declarou.
-
Ventura soma 121.858,48 euros na conta, mas não tem casa nem carro
Rendimentos do líder do Chega desceram no último ano, mas continua a acumular dinheiro no banco. Chegou a ser dono de uma pastelaria com o sogro, vive na casa da mulher
Rendimentos. Ventura soma 121.858,48 euros na conta, mas não tem casa nem carro
-
-
Presidenciais. Ventura antecipa desistências a favor de Seguro e denuncia fraude ao eleitorado
André Ventura considerou hoje que a desistência dos candidatos de esquerda aumentaria a probabilidade de António José Seguro passar à segunda volta das presidenciais, mas defendeu que caso isso aconteça na véspera das eleições será “uma fraude”.
“Todos os sinais indicam que haverá desistências à esquerda, dada a muito baixa votação com que está António José Seguro, perante os números de quase todas as sondagens, e a necessidade que o PS tem de ter um candidato na segunda volta”, antecipou o candidato presidencial apoiado pelo Chega.
Em declarações aos jornalistas, depois de entregar cobertores no Centro de Apoio ao Sem Abrigo (CASA), em Lisboa, André Ventura admitiu que não ficaria admirado se António Filipe (apoiado pelo PCP), Catarina Martins (apoiada pelo Bloco de Esquerda) e Jorge Pinto (apoiado pelo Livre) desistissem a favor do antigo secretário-geral socialista, o que aumentaria a “probabilidade” de Seguro passar a uma segunda volta.
-
PCP pede “choque salarial” em 2026 para responder à subida do custo de vida
O PCP defendeu hoje a necessidade de um “verdadeiro choque salarial”, com aumentos de pelo menos 150 euros, para responder à subida do custo de vida, criticando a política seguida pelo Governo PSD/CDS-PP.
Numa declaração na sede nacional do partido, em Lisboa, Jorge Pires, membro da Comissão Política do Comité Central do PCP, alertou para as “novas subidas de preços de produtos e serviços” com a chegada de 2026, que vão provocar aumentos dos alimentos, telecomunicações ou transportes.
-
-
Presidenciais. Seguro percorre desde hoje todos os distritos em “campanha diferente”
A campanha de António José Seguro para as presidenciais percorre, a partir de hoje, todos os distritos e pretende ser diferente das habituais, chegar a todas as idades e mostrar um “Portugal positivo”, mas também o que é preciso resolver.
Em declarações à agência Lusa, Paulo Lopes Silva, diretor de campanha do candidato presidencial apoiado pelo PS, deu conta das linhas gerais da volta ao país que a caravana de Seguro vai fazer a partir de hoje, uma “campanha intensa” e que terá “modelos diferentes daquilo que têm sido as campanhas mais clássicas”.
Depois de no período de pré-campanha ter ido às regiões autónomas e a vários países para estar junto da diáspora, o candidato presidencial dedica estas duas semanas ao território continental e vai estar nos 18 distritos do país.
-
As notas do debate a 8 nas rádios. Um Cotrim desafiador ganhou aos adversários menos agressivos (e nenhum deles é o maçom secreto)
Falaram de dissolver a Assembleia, de Justiça, de conflitos de interesses e de tropas na Ucrânia. E também de desistências (à esquerda), financiadores (polémica) e lobbying (mais polémica).
As notas do debate a 8 nas rádios. Um Cotrim desafiador ganhou aos adversários menos agressivos (e nenhum deles é o maçom secreto)
-
Seguro revela rendimento anual de mais de 54 mil euros e lista de clientes
Em nome da transparência, António José Seguro divulgou um rendimento total anual de mais de 54 mil euros em 2024 e a lista de seis clientes no site da sua candidatura presidencial.
Na nota, recorda que, “como é público, desde 8 de outubro de 2014” que “não exerce cargos políticos, públicos e partidários, pelo que está completamente afastado qualquer conflito de interesses com as suas atividades privadas desenvolvidas desde então”.
Nas “informações que considera relevantes relativamente aos seus rendimentos”, adianta as seguintes entidades para as quais trabalhou: “Quetzal – direitos de autor; Média Capital – análise e comentário político na CNN; APROSE – Associação Nacional de Agentes de Corretores de Seguros – uma conferência; W.B.D., Lda e Wizardouts, Lda, Solar do Duque, Lda – atividade de consultoria e gestão operacional prestadas pelas empresas de que é sócio-gerente”.
O socialista refere ainda que tem “rendimentos provenientes das empresas no âmbito do seu universo familiar e das duas universidades (UAL e ISCSP) onde leciona”. E que também em 2024 “o valor de faturação total das empresas de que é sócio (Amarcor, Lda – Mimos da Beira, Lda – N&A, Lda) foi de 347 255,34 euros dos quais 88% no âmbito da sua atividade principal de alojamento local e venda de produtos alimentares”.
No total, nesse ano, os seus rendimentos somaram precisamente 54. 647,35 euros.
-
Presidenciais. Ventura arranca campanha a sul com forte aposta no contacto de rua
O candidato presidencial e presidente do Chega, André Ventura, arranca a campanha eleitoral a sul do país, em localidades onde o seu partido tem alcançado vitórias eleitorais, e com uma forte aposta no contacto de rua.
“Mais do que vencer, quero convencer. E é por isso que não vou deixar de andar na rua”, afirmou André Ventura no passado dia 20 de dezembro, à margem de uma arruada no concelho de Loures, já numa antecipação daquilo que será o modelo da sua caravana presidencial.
De acordo com o programa provisório divulgado pela organização da campanha, no sábado, véspera do início oficial de campanha, o candidato estará em Albufeira, distrito de Faro.
-
-
Presidenciais. Cotrim Figueiredo percorre 10 dos 18 distritos de Portugal Continental
O candidato presidencial João Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal (IL), vai percorrer 10 dos 18 distritos de Portugal Continental, com especial enfoque em Lisboa, durante a campanha oficial.
Segundo o roteiro de campanha provisório, a que a Lusa teve hoje acesso, o eurodeputado liberal vai passar pelos distritos de Aveiro, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal, Porto e Viseu.
Com duas a três ações por dia, o ex-presidente da IL vai tentar conquistar votos essencialmente em visitas a feiras, mercados, fábricas e academias culturais e desportivas.
-
Presidenciais. Carlos César defende que Conselho de Estado em campanha não é “intrusivo”
O presidente do PS, Carlos César, rejeitou hoje que seja “intrusiva” a realização do Conselho do Estado durante a campanha para as presidenciais ao considerar “manifestamente exagerado” que a reunião influencie o processo eleitoral.
“Seria manifestamente exagerado pensar que uma reunião que decorre à porta fechada, com a reserva que é conhecida, tenha alguma influência ou alguma relação com o processo eleitoral. Nesse sentido, não acompanho a ideia de que o Conselho de Estado é intrusivo face à mensagem eleitoral dos diversos candidatos”, afirmou.
Carlos César, que também é conselheiro de Estado, falava na sede do partido em Ponta Delgada, nos Açores, em reação à mensagem de Ano Novo do Presidente da República (PR).
Para o socialista, a marcação do Conselho do Estado para 9 de janeiro, já em período de campanha eleitoral para as presidenciais, é uma decisão do PR que “deve ser respeitada”.
-
Governo confirma que Presidente da República pediu “aperfeiçoamento” de três decretos sobre saúde
O Governo confirmou hoje à Lusa que o Presidente da República pediu “o aperfeiçoamento” de três decretos-lei sobre contratação de médicos tarefeiros, centralização regional de urgências e gestão de listas de espera, que “está a analisar”.
A “devolução” destes decretos ao executivo PSD/CDS-PP, que os aprovou em Conselho de Ministros em 22 de outubro, foi noticiada por vários órgãos de comunicação social.
Em resposta à agência Lusa, a assessoria da Presidência do Conselho de Ministros confirmou que “o Governo recebeu comunicações do Presidente da República para o aperfeiçoamento de três decretos-lei que aprovariam três das mais importantes reformas na saúde”.
“O Governo está a analisar as comunicações do senhor Presidente da República, que se enquadram num habitual diálogo interinstitucional relativo a diplomas do Governo”, lê-se na resposta da Presidência do Conselho de Ministros enviada por escrito à Lusa.
-
Presidenciais. Marques Mendes acompanhado por Montenegro e outras figuras da AD durante a campanha
O candidato presidencial Luís Marques Mendes aposta numa campanha eleitoral com visitas a instituições, contactos com a população e sessões de esclarecimento, e vai ter ao seu lado figuras da AD, entre as quais Luís Montenegro, e independentes.
Fonte oficial da candidatura indicou à agência Lusa que o candidato terá pelo menos três iniciativas por dia, maioritariamente visitas a instituições, contactos com a população e comícios ao final da tarde, que a candidatura decidiu chamar “sessões de esclarecimento”.
Em termos de jantares e almoços-comício durante a campanha, que arranca oficialmente no domingo, a mesma fonte referiu que serão poucos e “sobretudo ao fim de semana”. O primeiro jantar-comício acontecerá na Guarda, na segunda-feira.