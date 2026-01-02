Ministério Público arquiva inquérito sobre arremesso de objetos contra Ventura nas presidenciais de 2021. Líder do Chega vai recorrer

O candidato presidencial Cotrim Figueiredo considerou hoje que os três decretos-lei sobre saúde devolvidos pelo Presidente da República ao Governo eram “remendos”, mas, nalguns casos, “remendos necessários e urgentes”.

“Sim, nesse sentido, são remendos, mas não significa que os remendos não sejam necessários”, afirmou Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, no final de uma visita ao Centro Paroquial e Social do Salvador de Beja.

O ex-presidente da IL reagia à decisão do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, de devolver ao Governo três decretos-lei aprovados em outubro sobre as novas regras da contratação de médicos tarefeiros, urgências regionais e sistema de gestão de listas de espera.