Um novo ano com “esperança” e “uma mudança tranquila”. São estes os desejos do candidato presidencial e antigo secretário-geral do Partido Socialista António José Seguro, acompanhados da vontade de que 2026 traga “mais confiança do que medo”.

Na mensagem de ano novo do candidato, Seguro elencou as características que deseja que o país tenha ao longo do próximo ano: “Que valorize o trabalho e o mérito, que não deixe ninguém para trás, que trate mulheres e homens com igualdade”, enumerou, antes de acrescentar o desejo de que a “criação de riqueza seja consistente e o Estado social esteja sempre presente”.

Seguro diz ainda ter esperança “num Portugal onde todos os portugueses acedam à saúde a tempo e horas, onde arrendar e comprar casa não seja um luxo e o custo de vida não leve um salário por inteiro”. O candidato deixou ainda um piscar de olho aos mais jovens, pedindo que este seja um país “que respeite o ambiente, que pense nas próximas gerações quando hoje toma decisões”.

“Defendo uma mudança tranquila”, afirmou ainda o candidato. “Desejo-vos a todos vós um feliz ano novo”, terminou.