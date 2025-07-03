Ventura anuncia "princípio de entendimento" com PSD sobre imigração e nacionalidade

Ventura prossegue dizendo que os portugueses estão fartos de crises e querem “ação”, acrescentando que viu “abertura” de Montenegro para isso. E sugere que não é preciso incluir mais nenhum partido no acordo a que vão tentar chegar durante a noite.

O compromisso será de alteração das propostas já na fase da especialidade, uma vez que já não dá para mudá-las.

Mesmo que as propostas do Chega e do PSD sejam aprovadas, isto não significa que concordem com “todas”, mas que houve um princípio de entendimento para a fase de especialidade. “Independentemente do desfecho, seja ele baixar sem votação ou votar as duas propostas há um princípio”.

Falta tratar “pormenores”, acrescenta.

Acrescenta que há propostas do Chega que o PSD acha “demasiado radicais”, como a suspensão do reagrupamento familiar, e é um elemento “que vai ser alinhavado durante a noite”. Há matérias como os dez anos que têm de se passar para perder a nacionalidade cometendo crimes em que o Governo pode estar disposto a ceder, adianta (o Chega não quer que haja prazo), ou para a capacidade de expulsão.

Se necessário haverá um compromisso escrito, mas “o ideal é que não tenha de ser”. O que o Chega vai fazer, diz, é garantir que haverá “absoluta reciprocidade” — ou ambas as propostas dos partidos são aprovadas, ou baixam sem votação.

Ventura diz agora que há propostas que podem só entrar em vigor em janeiro e que podem ficar dependentes do OE. “Acho genuinamente que entrámos noutra fase da vida política nacional. É menos importante qual é o instrumento em que isso acontece”, diz, contornando uma pergunta sobre se isto significa que quererá aprovar o OE. Neste caso, o Governo estaria a aceitar a proposta do Chega para baixar em janeiro o IRS para os escalões mais baixos e esse entendimento “teria efeitos ao longo do ano”.

Sobre estar, desta vez, numa reunião pública em São Bento, diz que os políticos têm de pôr o país acima da sua relação e da sua “conflitualidade” e que as pessoas querem oposição com responsabilidade. “O que acontece formalmente entre os dois partidos deve ser público e escrutinável. Ainda bem que acabou, e deve acabar, o tempo do secretismo”.