Vieira da Silva. "Estou disponível para apoiar Sampaio da Nóvoa"

Antigo deputado, ex-secretário de Estado, três vezes ministro, mais de três décadas de cargos políticos em nome do PS. E uma certeza: António José Seguro não é o homem certo para representar o partido nas próximas eleições presidenciais. “Não penso que tivesse boas condições para desempenhar o cargo, nem que seja uma personalidade com características e com percurso político aconselhável para umas eleições presidenciais”.

Em entrevista ao Observador, no programa Vichyssoise, José António Vieira da Silva aproveita, aliás, para apontar o dedo àqueles que, no Partido Socialista, estão a tentar dar por encerrada a discussão presidencial em torno de António José Seguro e fiquem “muito incomodados” com as críticas que são feitas ao antigo secretário-geral. “Pergunto à maioria das pessoas: alguém acha que a candidatura que está no terreno vale mais que o PS? Eu acho que vale menos que o PS.”

Sem grandes reservas, e tal como já fez Eduardo Ferro Rodrigues, por exemplo, o antigo ministro defende abertamente a candidatura de António Sampaio da Nóvoa, ainda que faça sempre depender do próprio qualquer decisão nesse sentido. “Gostaria que ele desse esse passo em frente, estou disponível para o apoiar. Claro que já não sou um militante ativo, estou aposentado, mas não deixo de ter as minhas opiniões e ficaria satisfeito se ele pudesse avançar.”

Vieira da Silva fala ainda sobre José Luís Carneiro, aconselhando o atual líder socialista. “Se tiver receio [da oposição interna] está a cometer um erro. Acho que se José Luís Carneiro gastar tempo demais com essas preocupações, está a perder tempo. E o meu conselho – já lho dei – é que esqueça.”

“Ficaria satisfeito se Sampaio da Nóvoa avançasse”

Augusto Santos Silva, soubemos esta semana, não se considera capaz de agregar à esquerda e por isso não vai ser candidato presidencial, mas disse que é preciso uma “candidatura de uma personalidade independente, oriunda da sociedade civil”. Concorda que o centro-esquerda continua órfão de um candidato?

Concordo muito com a análise que Augusto Santos Silva fez. Estamos perante umas eleições presidenciais de enorme importância. O próximo Presidente vai ter um papel significativo. Estamos perante um conjunto de candidatos que dificilmente se pode dizer que representem com qualidade os vários quadrantes das sensibilidades políticas e sociais em Portugal. Imaginem um jogo de futebol em que as equipas vão com suplentes, não põem os principais jogadores em campo. Quando olhamos para as candidaturas presidenciais, em nenhuma das áreas – e não creio que o Almirante mantenha durante muito tempo a posição de liderança – se considerará que os candidatos são do melhor. Isso também acontece no centro-esquerda — o que é mais importante porque está a viver um processo recessivo e depressivo acompanhado pelo crescimento da extrema-direita. E, portanto, é importante uma candidatura que una o centro-esquerda, que represente mais do que os partidos, todos aqueles que estão preocupados com o avanço da extrema-direita e com a defesa da democracia.

António Sampaio da Nóvoa encaixaria nesse perfil?

As presidenciais são sempre resultado de escolhas individuais. Na minha opinião, sim. Já o apoiei há 10 anos, teve um bom desempenho eleitoral, num contexto muito difícil e com o aparecimento de alguém com responsabilidades e com percurso no PS. Dependerá dele. Gostaria que desse esse passo em frente. Estou disponível para o apoiar. Claro que já não sou um militante ativo, estou aposentado, mas não deixo de ter as minhas opiniões e ficaria satisfeito se ele pudesse avançar.

E se avançar, o PS devia prestar-lhe apoio quando tem um antigo líder em campo e correr às presidenciais?

Há 10 anos creio que tinha uma antiga presidente do partido.

Mas não apoiou ninguém o PS nessas eleições

O PS já teve todas as situações em termos presidenciais. Mário Soares congelou o seu lugar porque não queria apoiar Ramalho Eanes. Depois tivemos Soares contra Zenha, a luta entre irmãos políticos. Depois tivemos Alegre contra Soares. Já tivemos de tudo. Agora parece que há camaradas meus, que, de uma forma, aliás, um pouco grosseira, criticaram Augusto Santos Silva por ele ter tido esta posição. Custa muito aceitar que alguém faça críticas ou se mostre incomodado por haver quem considere que a candidatura de um ex-secretário-geral do PS, que saiu da vida partidária por ter perdido umas eleições internas, não pode ser criticado, não pode ser avaliado. Pergunto à maioria das pessoas: alguém acha que a candidatura que está no terreno vale mais que o PS? Eu acho que vale menos que o PS, mas posso estar enganado. Vamos ver.

Era melhor o PS não apoiar ninguém e perder por falta de comparência nas presidenciais do que perder efetivamente nos votos nessas eleições?

O não apoiar ninguém não é um exclusivo do PS. O próprio PSD já teve posições próximas dessas. Acho natural que em eleições que são de natureza eminentemente pessoal, haja momentos em que os militantes têm o seu direito de escolha. E mesmo que os partidos indiquem um sentido de voto, ninguém é dono dos militantes. Há alguém que pense que por ter mais concelhias de um partido, mais federações, mais distritais, mais notáveis, é dono dos votos dos portugueses está muito enganado. Muita coisa se passará e os candidatos que se apresentarem vão ser duramente testados. É muito precoce dizer que este já está na segunda volta, aquele já perdeu, aquele já ganhou. Tenhamos calma. O que me parece a mim negativo, e tenho que o dizer com mágoa e com tristeza, é que tudo se tenha passado com alguma opacidade.

Está a falar do PS?

Sim. O PS decidiu que as presidenciais se discutem em outubro… Não há discussão sobre presidenciais em outubro. Em outubro, como já ouvi apoiantes de António José Seguro dizer, está tudo decidido. Na prática, estão a dizer não vamos discutir as presidenciais. Com que argumento? As autárquicas. Mas alguém acredita que algum resultado eleitoral nas autárquicas dependeria de haver um processo mínimo de debate interno sobre a situação política atual e as prioridades do partido também na área presidencial? Eu não acredito. Acho que empobreceu o PS. Às tantas, parece que se transformou numa espécie de rede social. Cada um escreve as suas mensagens, os seus posts, mas debate político não tem havido. Digo com tristeza.

Já vai ser tarde para haver mais um candidato alternativo na esquerda?

Cedo não é. Possível? É possível.